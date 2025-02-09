Время и терпение: секреты успеха лучших инвесторов

В вопросе инвестирования люди стремятся к поиску гениальных схем, а ещё чаще надеются на предсказания будущего. Я регулярно слежу за рекламой в этой области и вижу, что своим клиентам компании обещают качественную аналитику и инсайдерскую информацию. Так называемые гуру, продающие платные подписки, ссылаются на свой опыт и знания, нередко приводя в качестве аргумента экономическое образование. Прикол в том, что всё это абсолютно не требуется для реального успеха на бирже, а «знатоки» зарабатывают отнюдь не на своих активах. Их доход состоит их платежей хомяков. Так называют новичков на фондовом рынке. Давайте я вам расскажу два секрета, которые от вас тщательно скрывают.

Время — лучший инвестиционный инструмент

Купить активы может любой дурак, особенно в наши дни. Скачал приложение, заполнил простую форму, пополнил счёт и вот ты уже акционер. Лично я начинал хоть и не особо давно, но процесс был куда сложнее. А «старички» помнят, как ценные бумаги хранились в сейфах и тумбочках. Сегодня такого уже нет. Но даже развитие технологий новичков не спасает, потому что они всё ещё ищут суперактивы с высокой доходностью и гениальных гуру, готовых поделиться инсайдерской информацией. Потом всё теряют и гневно высказываются о рынке. Таких комментаторов и на моём блоге хватает. Они пишут о том, что инвестирование это сплошное мошенничество и признавать свою глупость не хотят. А зря.

Вы используете деньги и акции, но совершенно забываете про время. Но вот вам одна любопытная деталь — Уоренн Баффет покупает ценные бумаги с 1941 года и в 2025 году его состояние перевалило за 132 миллиарда долларов. Вы думаете, что он настоящий гений и умеет предсказывать будущее, наверняка вам рассказывали о его образовании в сфере чтения аналитики компаний. Но его среднегодовая доходность никогда не превышала 20%. Это абсолютно среднее значение по рынку, самый обычный чайник получает столько же. Но есть нюанс.

Вы могли придти в самое неудачное время. Например, один мой друг долго планировал открытие инвестиционного счёта, собирался, думал, готовился, а когда решился, случились события февраля 2022. Он вложил свои деньги за две недели до обвала рынка! Естественно за первые 12 месяцев никакой прибыли он не получил, активы подешевели практически на 50%. Потом был рост и пришли дивиденды, он получил свои 20%, но с учетом просадки всё ещё остаётся в минусе. Как только всё закончится, скорее всего счёт моего друга пойдёт в сильный рост, однако рынок никому не даёт стабильную прибыль. В один год минус 20%, в другой плюс 50 и так в среднем получается то, что имеет Баффет. Чтобы этот эффект ощутить, нужно инвестировать минимум 5 лет. Приходить на меньший срок нет вообще никакого смысла.

Другой мой друг вложился на дне падения, когда ЦБ снижал ставку. На фоне этих новостей он буквально за месяц заработал 30%, только это нельзя считать успехом, это удача. Так совпало. На длинной дистанции акции приносят 20% годовых, при условии реинвестиции дивидендов. Зафиксируем эту информацию и посмотрим почему время так важно. Представим, что вы инвестировали 1 000 000 рублей на 10 лет. Я воспользуюсь инвестиционным калькулятором, а вам озвучу итоговые результаты. Внимание — все расчеты производятся в ознакомительных целях, я никому ничего не обещаю, никого ни к ему не призываю.

За первый год вы получите 200 000 рублей. На второй — 240. На третий — 288. Четвёртый — 345. Пятый — 414. Шестой — 497. Седьмой — 597. Восьмой — 716. Девятый — 859. Десятый — 1 031 956. Мы взяли ситуацию, при которой человек не пополнял счёт, заходил на него раз в пару месяцев чтобы реинвестировать дивиденды и больше ничего не делал. В первый год прибыль 200 000, а на десятом уже миллион, то есть 100% от первоначальных вложений. Я уже рассказывал про исследование, где посчитали доходность акций сбербанка по такой схеме. Купившие их в 2000 году в 2022 получали 10 000% годовых. И всё это заслуга времени.

Но большинство новичков хотят вложиться так, чтобы зарабатывать высокую доходность уже в первый год, а лучше в первый месяц. Такие примеры есть, но очень скоро люди заканчивают банкротством, потому что влезают в очень рискованные инструменты или искусственно увеличивают проценты за счёт кредитных плеч. Помню один известный случай с клиентом Финама, который даже в суд иски подавал. Якобы обдурили, я потерял все свои деньги. Я стал разбираться и выяснилось, что этот уникум имея 500 000 рублей на счёте использовал заёмные средства и купил акций на 5 000 000. На первой же просадки капитал превратился в тыкву. Что ж, если человек не блещет умом, то вряд ли что-то изменится. Успешные инвесторы полагаются на время, дураки ищут сверхдоходные вложения. Итог известен и для вторых крайне печален.

Резюмируем — Уоренн Баффет один из богатейших людей на планете и самый успешный инвестор в мире. Понятно что он имел много денег изначально, поэтому смог превратить их в сотню миллиардов. Но он в рынке уже 60 лет! Первые свои бумаги он купил в 11 лет, когда ходил с отцом на его работу в брокерскую контору. И вы можете думать, что ему помогли связи, знакомства, инсайдерская информация, но ваши доводы разбиваются в пыль, потому что его среднегодовая доходность не превышает 20%. В России по ИИС с учетом налогового вычета от государства можно получать больше. Баффет использовал время, а вы ушли с рынка через пару лет. Была у меня клиентка, которая открыла счёт, пополнилась, в понедельник рынок скорректировался на 2%, она испугалась и со словами «вы тут все мошенники» закрыла сделки с убытком. Если вы чайник и слушать ничего не хотите, то держите деньги на вкладе, ждите очередного «1992».

Терпение — покупайте, когда на улицах льётся кровь

Второй ключевой момент успешного инвестирования — способность выживать. Здесь от вас тоже не требуется навыков спецназа и гениального ума. Достаточно сохранять спокойствие, когда график становится красным. Я в своей жизни пережил два кризиса, это ковид и февральские события 2022. В обоих случаях в телевизоре буквально кричали о крахе фондового рынка, показывали графики, на которых виднелась нисходящая кривая. Они ещё специально берут короткий таймфрейм, где падение особенно заметно. Даже если цена упала на 5%, картинка будет впечатляющая.

Во-первых я знаю историю фондового рынка на примере США, где в 1929 году случилась великая депрессия. Бизнес был прибит к земле, экономика находилась на грани разрухи, котировки некоторых компаний обвалились на 99%. Но в среднем индекс падал только на 50%. В истории ценных бумаг не бывало чтобы все акции одновременно упали больше, чем на половину. И вот ещё одна забавная информация — цены всегда возвращаются назад. Поэтому вам стоит обратить внимание на правило диверсификации, все яблоки в одну корзину не кладут. Баффет держит в портфеле 60 компаний, потому что оне не идиот.

Во-вторых в 2020 я решил пройти боевое крещение и специально ничего не продавал. К февральским событиям 2022 был готов. Но многие на панике стали продавать акции, закрывать сделки с убытками и фиксировать потери. Они думали, что пришли сюда для заработков, потери их пугали. В СМИ любят рассказывать как миллиардеры за день обеднели на сотни миллионов, но никто не уточняет, что это не убыток, а просадка. Всё отрастёт обратно. К тому же именно в этот момент богачи скупают подешевевшие активы и на росте становятся ещё богаче.

Вам не нужно угадывать куда пойдёт рынок, вам нужно просто продолжать делать то, что вы делали ранее, когда всё летит к чертям. Реинвестируйте дивиденды, докупайте, пополняйтесь по возможности. И если все вокруг кричат о каком-то крахе, продавая все свои бумаги, вы должны с каменным лицом продолжать покупать. Тот же сбер в октябре 2021 стоил 314 рублей за акцию, сейчас 280. Бестолковые люди скажут, что три года актив остаётся убыточным. Но успешные инвесторы знают, что за это время трижды были получены дивиденды. В 2022 — 25 рублей, в 2023 — 25 и в 2024 — 33. А они, будучи умными, ещё и покупали акции по 100 рублей в марте 2022, когда всё «рухнуло».

Вернёмся к Уоренну Баффету. Как мы уже выяснили, никаких гениальных сделок он не совершает. Собрал портфель из хороших компаний, для диверсификации добавил ещё 50 активов, остаётся в рынке очень много лет. Придерживается своего плана и раз за разом преодолевает кризисы. Он начал в 1941 году, когда европа полыхала в огне войны. Вот ещё события, которые прибивали котировки к земле, но Баффет продолжал оставаться в сделках:

Сначала вторая мировая. Затем 18 дневная война Израиля в 1973. Тогда арабские страны прекратили поставки нефти их союзникам, среди которых были США. Рынок упал на 45%. Компьютерный сбой в 1987 снова уронил акции, в америке на 23% за день, в других странах до 50%. В начале 90 случилось новое потрясение. С одной стороны застой японской экономики в результате бурного роста, а с другой распад Советского Союза. Неопределённость вынудила инвесторов уйти в золото и другие защитные активы, но Баффет стоял на своём, удерживая и наращивая позиции. В 2000 был кризис доткомов, который снова пришиб фондовый рынок США. Все кричали о полном крахе и смене правил игры. Котировки сыпались, но Уоррен делал то, что и предыдущие 50 лет.

Ближе к 2007 ипотечный пузырь лопнул. Сначала это скосило всех, кто брал кредиты на жильё, а затем банки просто не смогли покрыть убытки, так как изъятые квадратные метры некому было перепродать. Вскоре одна ошибка, раздувшаяся до размеров США, привела к падению ценных бумаг по всему миру. Многие бумаги обвалились на 90%. Но потом не только отрасли обратно, но ещё и улетели вверх. Баффет об этом прекрасно знал, для него это был не первый и не последний опыт. Терпение каждый раз увеличивало его капитал кратно и он богател, пока паникёры продавали активы с убытками.

Прямо сейчас весь мир напуган изменением миропорядка. Индекс мосбиржи с 4 200 пунктов скатывался до 1 900, а прямо сейчас находится на уровне 2 900. Люди массово понесли деньги на банковские вклады, обрадовавшись ставкам в 22% годовых. Они совершают одну и ту же ошибку из поколения в поколение — в периоды неопределенности держат деньги в деньгах. Не в активах, как Баффет, а в деньгах. Которые на выходе из кризиса никогда в истории человечества не росли. Инфляция и снижение ключевой ставки ЦБ начнёт превращать их в пыль. И где-то за океаном в СМИ напечатают новость о том, что терпеливый Уоррен в очередной раз преумножил свой капитал, позволив состоянию выжить, когда на улицах лилась кровь. Все начнут обсуждать его тонкий ум и гениальную прозорливость, но весь секрет в том, что он ничего не трогал и продолжал реинвестировать дивиденды, пока все вокруг своими собственными руками фиксировали убытки.