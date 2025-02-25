Вонёнизм: как стать лучшей версией себя по южно-корейски?

Вонёнизм это тренд на совершенствование, пришедший из южной кореи и завирусившийся в социальной сети тик-ток. Явление включает в себя стандарты ухода за собой, саморазвития, заботы о своём физическом и ментальном здоровье. Давайте перечислим основные методы, позволяющие любому человеку стать лучшей версией себя и обсудим возможный вред данной субкультуры.

Происхождение термина «вонёнизм»

Вонёнизм, как уже было сказано выше, возник на просторах интернета. Однако первоисточником техники самосовершенствования стала солистка южно-корейской группы IVE по имени Чан Вонён. Она сформировала целый гайд по образу жизни, основанному на физических упражнениях, правильном питании, уходе за своим телом и щадящем режиме для психики. В результате идея так сильно понравилась девушкам, что все начали обсуждать новый тренд.

Важно понимать, что ничего нового Чан не озвучила, вся её философия является продуктом переработки идеалов, известных с древних времён. Многие критики считают, что погоня за недостижимым может обернуться противоположным эффектом и люди вместо уверенности в себе получат кучу комплексов. Впрочем, чтобы выяснить опасность вонёнизма необходимо для начала разобраться во всех его аспектах.

Как стать приверженцем вонёнизма?

Чтобы последовать примеру Чан Вонён, достаточно соблюдать несколько простых правил. Ключевое значение имеет не само согласие с философией, а регулярное соответствие всем стандартам. Категорически недопустимо отступать от идеологии, так как в любой момент вы можете потерять всё, что удалось достичь непосильным трудом. Если вы готовы, то вот вам основные рекомендации, пришедшие прямо из Южной Кореи.

Выглядеть как ребёнок

Стоит отметить, что в Южной Корее это является обыденностью, точно также как в Японии, например. Девушки стремятся выглядеть моложе своих лет, а мужчины скрывают брутальность и маскулинность. Для нас нормально, когда у представителя сильного пола волосатая грудь и даже к подмышкам требования минимальны, а там это считается дурным тоном.

Однако парадокс в том, что здесь мы на самом деле мало чем отличаемся от корейцев и японцев. Вся русская литература пропитана любовью взрослых мужчин к юным девушкам. Безусловно о педофилии речь не заходит, по крайней мере это точно никак не одобряется, зато 18 летняя студентка кажется настоящим идеалом. О такой спутнице мечтали бы вообще все, если бы не инфантилизм, который им присущ. Но вонёнизм учит выглядеть как подросток, при этом внутри быть взрослым человеком.

Стилисты рекомендуют избегать вещей оверсайз, так как они прибавляют годы, а не наоборот. Джинсы рекомендуют выбирать с высокой талией, здесь лично я не могу согласиться, но наверное специалисты понимают в этом больше. Второй важный элемент — белые кроссовки. Третий — белая футболка, майка, рубашка. Четвертый — минимум украшений. Как правило чем больше цепочек, колец и серёжек, тем старше выглядит женщина. Пятый — при отсутствии явных проблем со складками на шее, лучше использовать причёску с хвостиком, это мгновенно делает представительницу нежного пола визуально моложе.

Следить за здоровьем кожи

Южнокорейская косметика считается одной из лучших в мире и всё потому что они помешаны на здоровье кожи. У них есть не только эффективные средства, но и целая технология ухода. Все помнят знаменитую технику умывания под названием «4-2-4». В ванной комнате любая девушка, придерживающаяся вонёнизма, проводит достаточно много времени и считает это полноценной работой над собой. Морщины, пятна и признаки старения не просто лишают привлекательности, но ещё и больно бьют по самооценке. Пренебрегать данной привычкой точно нельзя.

Сбалансированный завтрак

Именно завтрак является важнейшим приёмом пищи, поэтому сторонники вонёнизма уделяют ему максимум времени и внимания. Чтобы оставаться бодрой, активной и энергичной, необходимо с утра получить все необходимые минералы, витамины и элементы. Рекомендации здесь не сложные, достаточно каждый день выбирать одно из блюд и чередовать их. Первое: выбираем из гречи, овсянки, риса и пшена. Второе: добавляем что-то из омлета, глазуньи, творога, сыра. Третье: завершаем приём пищи киви, грушей, отрубями, орехами или изюмом. Запомните, из каждой группы выбираем что-то одно и ежедневно меняем рацион. Сегодня гречка, творог и киви, завтра рис, омлет и отруби. Ну и так далее.

Полезная физкультура

Вонёнисты не являются сторонниками изнурительных тренировок и набора мышечной массы. Вы не увидите их под тяжёлой штангой или стремящихся поднять огромные гантели. Поддерживать себя в тонусе лучше всего помогает йога и пилатес. Именно эти направления предпочитают девушки, желающие выглядеть свежо, молодо и красиво, при этом постоянно быть в отличном настроении. Количество усилий не так важно, как регулярность.

Позитивное мышление

Тут главное не переборщить. Существует такое понятие как токсичный позитив, когда человек подавляет все негативные эмоции и находясь на краю тяжелой депрессии продолжает всех убеждать в том, что он в порядке. Так вы очень скоро убьёте собственную психику и будете улыбаться уже на приёме психиатра. Вонёнисты не зацикливаются на плохом, не подпитывают негативизм и избегают руминации.

Такая стратегия поведения очень полезна в межличностных отношениях. Мы не любим пассивных агрессоров и тех, кто использует нас для избавления от отрицательных эмоций. Вонёнисты не отвергают помощь психолога, прорабатывают свои убеждения со специалистом, а в обычной жизни принимают удары судьбы как должное и всегда нацелены на что-то хорошее. С такими все хотят и дружить и строить отношения. Они не осуждают, не обсуждают, не высмеивают, не сплетничают, не ищут виноватых, не презирают и не ненавидят. Доброта это магнит, притягивающий таких же позитивных людей.

Постоянное изучение нового

Никакого секрета здесь тоже нет. Научно доказано, что нейронные связи разрушаются, если не тренировать их на незнакомых задачах. Например, изучение иностранных языков вынуждает мозг создавать новые ассоциации и держать в тонусе память, поэтому ресурсность психики всегда на высоком уровне. Также мы знаем к чему приводит ограниченность индивида в деятельности. В одной из статей мы уже обсуждали к чему приведёт приход к власти человека, который всю жизнь руководил армией, например. Он просто не знает других способов решения вопросов, кроме боевых действий. Если вы предпочтете бизнесмена, то воевать ему не интересно, он начнёт заключать сделки.

Очень опасно, если вы всю жизнь заняты чем-то одним. Тогда при столкновении с трудностями вариантов решения проблемы у вас не останется. Вонёнисты стараются развиваться во всех направлениях по чуть-чуть. Есть основной род деятельности, в котором человек добивается успеха, а есть другие сферы жизни, не позволяющие психике превратиться в кирпич. Кроссворды, иностранные языки, технологии, культура других народов, чтение и практика должны стать основой самосовершенствования личности.

Почему воёнизм может стать опасным?

Любое злоупотребление оборачивается неприятностями. Критики редко предъявляют претензии самой философии вонёнизма, но довольно часто осуждают фанатичность. Многие девушки настолько увлеклись саморазвитием, что получили противоположный результат. До обеда она завтракает и мажет лицо кремами, после обеда у неё йога, пилатес и бассейн, а вечером книги, кроссворды, приложения по изучению языков. Всё очень здорово, только ничего кроме этого в жизни нет. Муж голодный, детей уже не хочется, на работу ходить некогда. Я саморазвиваюсь, не тревожьте меня.

Удивительно и то, что сама Чан Вонён построила сумасшедшую карьеру. Она выглядит как подросток, но инфантильной её назвать сложно. А вот последовательницы очень часто становятся маленькими девочками в теле взрослой женщины. Впрочем певица очень молода и пока невозможно оценить эффективность предлагаемой ей методики. В 20 лет вы молоды, красивы и с гладкой кожей, но помогут ли её советы 35 летним? Специалисты уверены, что нет.

Вместо итога

Вонёнизм это всего лишь напоминание о том, что любому человеку нужно заботиться о себе и своём здоровье. Никаких волшебных инструментов философия не открывает. Пожалуй у каждой женщины был период, когда она правильно завтракала, ходила на тренировки и активно использовала уходовую косметику. А потом появилась семья и уже нет времени красиво раскладывать на столе сбалансированный завтрак. Я лично помню как рано утром родители носились по квартире, пытаясь везде успеть. Бывало что я с ложкой во рту стоял в прихожей, а на меня напяливали шубу. Было как-то не до вонёнизма.

Застрять в ванной комнате на 40 минут, чтобы успеть умыться по особой технологии с применением нескольких кремов, может себе позволить содержанка, за которую завтрак приготовил повар, а мужа на работу проводил дворецкий. Наверное можно провести три часа на йоге, когда твой рабочий день не с 8 до 5. Поэтому любые методики по схеме «за всё хорошее, против всего плохого» чаще всего разбиваются о суровую действительность. Советы правда очень хорошие и нам всем было бы полезно выполнять рекомендации, но не нужно думать, что это панацея. Большинство вонёнистов это безработные, молодые девчонки, у которых пока что есть время, силы, желание и мотивация. Первый же декрет изменит представления о жизни и сама Чан Вонён запросто может столкнуться с обратной стороной вонёнизма.