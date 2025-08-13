Вода в ухе: как убрать?

Вода в ухе — распространённая проблема, с которой сталкиваются любители плавания, купания в душе или отдыха на море. В большинстве случаев она вытекает самостоятельно, но иногда задерживается, вызывая дискомфорт, заложенность и даже воспаление. Если не принять меры, длительное нахождение жидкости в слуховом проходе может привести к инфекциям и другим осложнениям. Разберёмся, почему вода задерживается в ушах, какие методы помогают её удалить и когда стоит обратиться к врачу.

Почему вода застревает в ухе?

Слуховой проход имеет изогнутую форму, и вода может скапливаться в его узких участках, особенно если есть избыток ушной серы. Барабанная перепонка не пропускает жидкость дальше, но её давление мешает нормальной передаче звука, создавая ощущение бульканья и приглушённости. Вода из бассейна или моря содержит соль, хлор и другие вещества, раздражающие кожу слухового прохода. Это повышает риск воспаления, особенно если у человека чувствительная кожа или склонность к отитам.

Симптомы воды в ухе

Основной признак — чувство заложенности и булькающие звуки при движении головой. Если вода не выходит в течение нескольких часов, могут появиться дополнительные симптомы: лёгкий зуд, снижение слуха, дискомфорт при надавливании на ухо. В более серьёзных случаях развивается воспаление, сопровождающееся болью, отёком, покраснением и даже гнойными выделениями. У некоторых людей застой жидкости провоцирует головокружение из-за раздражения вестибулярного аппарата.

Как удалить воду из уха?

Первый и самый простой метод — наклонить голову в сторону заложенного уха и слегка потрясти её или попрыгать на одной ноге. Если это не помогло, можно аккуратно промокнуть ушную раковину мягким полотенцем или салфеткой, не проникая глубоко в слуховой проход. Ещё один эффективный способ — создать вакуум, прижав ладонь к уху и резко отпустив её.

Тепло помогает испарить остатки воды: можно использовать фен на минимальной мощности, держа его на расстоянии 20-30 см от уха. Жевательные движения или зевание способствуют открытию евстахиевой трубы, через которую жидкость может выйти естественным путём. Если вода не удаляется, можно применить ушные капли на основе спирта (после консультации с врачом), так как они ускоряют испарение.

Чего нельзя делать при заложенности уха водой

Категорически запрещено использовать ватные палочки, шпильки или другие предметы для удаления воды — это может травмировать кожу слухового прохода или протолкнуть серу глубже. Не стоит заливать в ухо перекись водорода, уксус или спирт без рекомендации врача, особенно если есть подозрение на повреждение барабанной перепонки. Резкие выдохи с закрытым носом (маневр Вальсальвы) могут помочь, но при слишком сильном давлении есть риск повредить внутреннее ухо.

Возможные осложнения от воды в ухе

Если жидкость долго не удаляется, она может спровоцировать наружный отит, известный как «ухо пловца». Это воспаление сопровождается сильной болью, зудом, отёком и иногда гнойными выделениями. В запущенных случаях инфекция распространяется на среднее ухо, вызывая повышение температуры и ухудшение слуха. У людей с хроническими заболеваниями ушей вода может ускорить образование серных пробок, которые требуют профессионального удаления.

Как предотвратить попадание воды в уши?

Лучшая профилактика — использование силиконовых берушей во время плавания и купания. После водных процедур нужно аккуратно промокать уши полотенцем и наклонять голову в стороны, чтобы удалить остатки воды. Людям с повышенным образованием серы стоит регулярно проходить гигиеническую чистку у ЛОРа, так как избыток серы увеличивает риск задержки жидкости. Важно избегать частого использования ватных палочек, чтобы не нарушать естественный защитный барьер ушного канала.

Когда нужно обратиться к врачу?

Если вода не выходит в течение 2-3 дней или появились тревожные симптомы (боль, температура, гнойные выделения), необходимо срочно посетить отоларинголога. Врач проведёт осмотр с помощью отоскопа, удалит жидкость и при необходимости назначит противовоспалительные или антибактериальные препараты. Особенно важно не откладывать визит, если дискомфорт в ухе сопровождается головокружением или снижением слуха — это может указывать на серьёзные осложнения.

Заключение

Вода в ухе — неприятная, но решаемая проблема. В большинстве случаев её можно удалить простыми методами, но если симптомы сохраняются дольше двух дней, лучше обратиться к специалисту. Соблюдение мер профилактики и правильный уход за ушами помогут избежать повторных ситуаций и сохранить здоровье слуха на долгие годы.