Расскажем во что инвестировать в 2026 году в России. Каталог инвестиционных инструментов, где каждый может выбрать то, что ему по душе, по карману и по силам. Мы не рекомендуем и не продвигаем отдельные предложения, наша задача собрать максимально полный список всех возможных вариантов. Любые инвестиции несут в себе риски, вся ответственность за действия инвестора лежит на его плечах. Никогда не вкладывайте последние деньги даже в самые консервативные инструменты!

Во что инвестировать деньги новичку?

Перед тем как отвечать на вопрос ‘во что инвестировать деньги новичку», важно определиться со своим отношением к риску. Эксперты предлагают три основных типа инвестиционных портфелей, каждый из которых подходит для разных целей и темпераментов. Понимание этих типов поможет вам сделать осознанный выбор.

Для самых осторожных инвесторов отлично подойдёт консервативный портфель. Он включает в себя вклады в банках и государственные облигации (ОФЗ), которые занимают до 70% портфеля. Добавляются корпоративные облигации надёжных компаний (20–25%), немного золота или других защитных активов (5–10%) и акции крупных, стабильных компаний с хорошими дивидендами (5–10%). Это позволяет минимизировать риски и получать предсказуемый, хоть и небольшой доход.

Если вы готовы к умеренным рискам, рассмотрите умеренный портфель. Здесь часть средств (40–50%) по-прежнему хранится в банковских вкладах и облигациях. Однако увеличивается доля акций российских компаний (30–40%), появляется недвижимость (10–15%, как напрямую, так и через паевые фонды) и небольшая часть золота (5–10%). Риски чуть выше, но и потенциальная доходность возрастает.

Агрессивный портфель предназначен для тех, кто готов принимать высокие риски ради большей прибыли. В нём значительно больше акций (40–50%) и меньше облигаций (20–30%). Также увеличивается доля высокорисковых активов, таких как криптовалюты (10–20%), и сохраняется часть недвижимости (10–15%) и золота (5%). Важно помнить, что высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками.

Во что можно инвестировать небольшие деньги?

Думаете, что акции доступны только воротилам с Уолл-стрит? Вовсе нет! Сегодня каждый может стать совладельцем крупных и надёжных компаний, купив всего несколько их ценных бумаг. Многие известные российские корпорации, такие как «Сбер», «Газпром» или ЛУКОЙЛ, предлагают свои акции по цене ниже тысячи рублей за штуку, что делает их доступными практически для любого бюджета. Это позволяет не только начать инвестировать, но и собрать разнообразный портфель, распределив риски между разными отраслями.

Выбирая акции, стоит обратить внимание на так называемых «голубых фишек» – это стабильные эмитенты с многолетней историей выплат дивидендов и высоким уровнем ликвидности. Такие бумаги не только дадут вам возможность ощутить, как функционирует фондовый рынок, но и позволят регулярно получать часть прибыли компании. Конечно, важно помнить, что инвестирование в акции несёт определённые риски: цена может как вырасти, так и упасть, но именно это и делает процесс таким захватывающим.

Если акции кажутся вам слишком рискованным инструментом, или вы ищете более предсказуемый способ приумножить капитал, обратите внимание на облигации. Это, по сути, долговая расписка, которую выпускает государство или компания, обещая вернуть вам деньги с процентами. Самыми надёжными считаются Облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает Минфин России, и купить их можно, начиная всего от 1000 рублей. Это прекрасный вариант для тех, кто делает первые шаги и хочет минимализировать риски.

Кроме государственных, существуют и корпоративные облигации, выпускаемые частными компаниями. Они, как правило, предлагают более высокую доходность по сравнению с ОФЗ, но и риски здесь несколько выше. Прежде чем вкладываться в корпоративные облигации, крайне важно тщательно оценить надёжность эмитента, чтобы убедиться в его способности исполнять свои обязательства. Правильный выбор надёжных облигаций может стать отличным фундаментом для вашего инвестиционного портфеля.

Не хотите разбираться в каждой отдельной акции или облигации? Есть решение — это паевые фонды, или, как их называют на бирже, БПИФы (биржевые паевые инвестиционные фонды). Суть проста: вы вкладываете деньги в фонд, а профессиональная управляющая компания берёт на себя всю работу по подбору, оценке, покупке и продаже активов. Это значит, что вы, по сути, инвестируете сразу в целый комплекс ценных бумаг, не тратя на это своё время и силы.

Преимущество БПИФов в том, что даже с небольшими деньгами вы можете приобрести несколько паёв одного или разных фондов, получив доступ к широкой диверсификации. Однако важно понимать, что доходность таких инвестиций не гарантирована и зависит от множества факторов. Опыт и квалификация управляющей компании, общая экономическая ситуация, сезонные колебания и даже глобальные кризисы могут повлиять на результат. Тем не менее, для начинающего инвестора это отличный способ получить опыт, минимизируя усилия.

Многие думают, что покупка и продажа валюты — это удел крупных игроков или поездок за границу. Но на бирже существуют инструменты, которые позволяют покупать и продавать валюту в суммах, кратных одной единице, по курсу, близкому к биржевому. Например, через некоторых брокеров можно приобрести даже один доллар или евро, что делает валюту доступной для инвестиций даже с небольшими суммами. Это даёт возможность не только сохранить капитал от инфляции национальной валюты, но и получить практический опыт работы с валютным рынком.

Однако не стоит ожидать баснословной прибыли от первых валютных операций, особенно с небольшими суммами. Основная задача таких вложений — дать вам практику и понимание того, как работает обменный курс и что влияет на его изменения. Самое главное в этом деле — выработать привычку к регулярным инвестициям. Даже небольшие, но постоянные вложения со временем могут принести ощутимый результат, заложив основу для вашего финансового роста.

Таким образом отвечая на вопрос «во что можно инвестировать небольшие деньги», даём короткий ответ — акции, облигации, бпиф, валюта. Этого вполне достаточно для того, чтобы начать. Однако не забывайте, что любой процесс построения капитала подразумевает регулярные пополнения. Вы не сможете сорвать куш или начать жить на дивиденды уже завтра. Но создать пассивный источник дохода спустя 5-10 лет вполне реально. Была бы цель и не покинуло бы желание!

Во что инвестировать чтобы получать пассивный доход?

Мечтаете о финансовой свободе? Тогда вам важно понять, во что инвестировать чтобы получать пассивный доход. Это регулярный приток средств без активного участия, который улучшает качество жизни и открывает новые возможности.

Банковские вклады. Что это? Вы доверяете свои деньги банку под процент на определенный срок. Это идеальный выбор для консервативных инвесторов, ценящих стабильность и предсказуемость. Вклады особенно выгодны при росте ключевой ставки ЦБ и рыночной волатильности. Ваши средства защищены государством до 1,4 млн рублей, а средняя ставка сегодня составляет 10-12% годовых.

Облигации. Что такое облигации? Это долговые ценные бумаги. Вы даете в долг государству или крупной компании, получая регулярные купонные выплаты — проценты. Облигации федерального займа (ОФЗ) считаются одними из самых надёжных. Корпоративные облигации могут предложить выше доходность, но с повышенным риском эмитента. Посмотреть подробнее можно вот здесь.

Дивидендные акции. Как получать часть прибыли компаний? Дивидендные акции — это доли в компаниях, которые регулярно распределяют часть своей прибыли акционерам. Доходность в среднем 7-15% и выше. Гиганты вроде «Газпрома» и «Сбербанка» стабильно платят дивиденды. Эта стратегия эффективна в долгосрочной перспективе, но важно помнить, что дивиденды не гарантированы. Важное уточнение — в периоды серьёзных проблем компании могут отказаться от выплаты дивидендов, прямо сейчас (2022-2025 годы) многие так и сделали. Времена тяжёлые и не у всех есть средства на выплаты акционерам. Для торговли нужен брокерский счет.

Паевые инвестиционные фонды. Не хватает времени или опыта? ПИФы — это коллективные инвестиции, где средства множества инвесторов управляются профессиональными финансистами. Доход формируется от роста стоимости паев и дивидендов фонда. ПИФы позволяют диверсифицировать риски и получить доступ к широкому спектру активов. Подробнее почитать вот тут.

Индивидуальный инвестиционный счёт. Хотите налоговые льготы? ИИС — это особый брокерский счет, позволяющий получать впечатляющие налоговые вычеты с 2024 года. Вычет 13-22% от суммы или освобождение от НДФЛ. Пример: 400 тыс. руб. вложений могут принести 52 тыс. руб. вычета. Условие — держать счет минимум 5 лет. ИИС идеален для долгосрочных накоплений. Подробности вот здесь.

Недвижимость. Пассивный доход от квадратных метров? Инвестиции в недвижимость позволяют получать стабильный доход, сдавая жилые или коммерческие помещения в аренду. Выгодно инвестировать в городах с высоким спросом и стабильной демографией. Но это требует значительных первоначальных вложений и несет расходы на ремонт и налоги.

Валюта. Самый простой способ защитить себя от девальвации. Покупка долларов остаётся актуальной, потому что на данный момент тренд не сломлен и рубль продолжает ослабевать по отношению к баксам. Несмотря на кратковременные всплески, общая картина всё ещё говорит о силе американских денег. Для покупки онлайн по биржевому или близкому к биржевому курсу, можно воспользоваться внебиржевыми сделками.