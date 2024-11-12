Внутренняя эмиграция: молчаливый протест несогласных с властью

Внутренняя эмиграция это демонстративный нейтралитет гражданина, несогласного с политикой действующей власти в ситуации, когда нет возможности уехать за границу, выразить протест и повлиять на решения руководства страны. Как правило это обусловлено силовым подавлением инакомыслия, репрессиями и запретом на выражение собственного мнения, отличающегося от мнения политической верхушки. Человек отвергает идеологию государства, отказывается принимать участие в его деятельности, никак не поддерживает и не одобряет, избегает сотрудничества. Образно говоря «ложится на дно», не выходит на митинги и никого ни на что не агитирует, просто максимально отдаляется от власти, с политикой которой не согласен.

Внутренняя эмиграция изучается психологами, социологами и политологами. Для тоталитарных и авторитарных режимов пассивные несогласные представляют самую большую угрозу, так как их очень сложно выявить, но зато их отсутствие становится сильно заметным в критических ситуациях. Диктаторы любят говорить о всеобщей поддержке народа, заявляя о безоговорочной победе на всех выборах, но когда им требуется помощь, вдруг выясняется, что все эти 99,9% обожателей также молчаливо наблюдают за его повешением. Так как репрессивная машина ориентируется на принцип высокого мака, то есть уничтожает всех, кто стал слишком заметным, внутренние эмигранты надолго остаются в тени. Они не наносят никакого вреда действующей власти, но при этом наотрез отказываются приносить пользу.

Виды внутренней эмиграции

Несогласные были, есть и будут всегда. Только в свободном обществе есть возможность выйти на митинг, организовать одиночный пикет, написать свои недовольства в социальных сетях. Найти единомышленников и обсудить свои переживания с ними. Таким образом индивид избавляется от негативно окрашенных эмоций, попадает в комьюнити людей тех же взглядов и в результате на прозрачных выборах имеет возможность что-то поменять. Может потерпеть неудачу, а может и добиться желаемого. Весь это процесс абсолютно естественный и ничего удивительного в нём нет. Но бывают ситуации, когда выразить своё мнение нельзя. За этим последуют репрессии, тюрьма, насилие. Выехать за рубеж не получается, у кого-то нет денег, у кого-то желания. Не все несогласные с властью готовы покинуть Родину. Так как выразить протест нормальными методами невозможно, индивид уходит во внутреннюю эмиграцию, которая делится на несколько видов.

Сохранение полной независимости — Попытка человека максимально отдалиться от власти, сохраняя полный нейтралитет. Отказ работать в госучреждениях, отказ участвовать в любой деятельности, организованной государством, непринятие его идеологии и курса. Как правило несогласный вообще ничего не делает, забрасывает профессию, останавливает любую активность. Существует автономно на крошечные доходы, выключается из экономики, не интересуется политикой, ничего не поддерживает и никуда не ходит.

Негласный договор — не желая доводить свою жизнь до полного бездействия многие стремятся найти золотую середину. Отказываются поддерживать то, с чем не согласны, демонстративно избегают даже малейшего участия в этой деятельности, при этом ожидают, что власть оставит их в покое. Выглядит это примерно так: я не протестую, не хожу на митинги, не голосую на выборах, никого ни на что не агитирую и не призываю, но вы меня не трогаете, не вовлекаете в свою деятельность, ничего от меня не требуете. Мы существуем в разных измерениях, я тихо проживаю свою жизнь, вы самостоятельно реализуете свои планы без меня.

Минимальное сотрудничество — если в стране экономика построена на принципах госкаитализма, когда всё принадлежит государству и оно распоряжается деньгами (государственные заводы, фабрики и так далее), оставаться в стороне практически невозможно. Куда бы ты не пошёл работать, везде придётся так или иначе сотрудничать с властью. В этом случае внутренние эмигранты вынуждены пойти на компромисс. Они также наотрез отказываются участвовать в деятельности, с которой не согласны, но при этом могут проявлять себя в нейтральной активности. Например, учёный не хочет помогать политической верхушке использовать его знания и навыки в определённом направлении, тогда он увольняется и устраивается школьным учителем. Или вообще водителем грузовика в строительную компанию.

Крайности внутренней миграции

Психологи отмечают, что пребывание в таком контексте оборачивается серьёзным стрессом для психики. Индивид ожидает спасения, ждёт когда появится возможность избавиться от влияния господствующей власти. Но перепробовав все методы пассивной конфронтации в конечном итоге может столкнуться с эффектом выученной беспомощности. Тоталитарные и авторитарные режимы не заканчиваются быстро, многие просто физически неспособны дождаться ухода диктатора. Здесь социологов и политологов ждал сюрприз, потому что изучая опыт внутренних эмигрантов в разных странах и в разные времена, удалось обнаружить неожиданные исходы.

Часть несогласных в итоге всё же эмигрировали по-настоящему, то есть покинули собственную страну. Уехали, в большинстве случаев навсегда. Но вот другая часть, пережив полнейшее отчаяние, неожиданно перешла к полному сотрудничеству с властью. Это необычная форма стокгольмского синдрома, когда жертва «влюбляется» в своего мучителя. Люди, долгое время критиковавшие диктатора, вдруг начинают его оправдывать и даже хвалить. Из ярых противников они нередко превращаются в не менее ярых сторонников.

Психологи считают, что таким образом психика выполняет свою единственную функцию — выживание индивида. У неё нет задачи сделать нас счастливыми или защитить убеждения любой ценой. В какой-то момент приоритет сохранения жизни во всех смыслах слова становится важнее и тогда наступает время непопулярных решений. Имея возможность уехать, человек уезжает. В противном случае остаётся только одно — смириться, принять и реализовать свой потенциал в тех условиях, которые имеются. Не дождавшись спасения из вне, психика требует подстроится под контекст.

Примеры внутренней эмиграции

Вообще с примерами возникают некоторые сложности. Во-первых мы не можем определить массовость явления. Знаем конкретные эпизоды с конкретными фамилиями внутренних эмигрантов, но нет никакой статистики по количеству таких людей. Причина думаю понятна — люди о себе никак не заявляли, они жили с фигой в кармане и молча дожидались смены власти. Пассивные наблюдатели о которых не было известно. Во-вторых внутренние эмигранты есть абсолютно в любой стране мира. Там, где выборы проходят честно и люди имеют возможность выходить на митинги несогласных, подобное явление встречается крайне редко. Громких историй не удалось найти. Но это не значит, что там все рады своему правителю. Поэтому мы перечислим только то, что знакомо именно нам. До Исландии, Великобритании и Руанды нам дела нет.

Российская империя

Заметки некоторых публицистов свидетельствовали о росте недовольства среди населения. Внутренние эмигранты появлялись и при Александре первом, который правил 24 года и при Николае первом, занимавшем трон 30 лет. Однако никаких свидетельств массовости такого явления найти не удалось. Историки на форумах высказывают мнение, что настоящие противники власти появились под конец правления Николая второго. Причём его приход к власти ознаменовался ростом экономики и развитием государства. Но потом что-то пошло не так, последний император затащил страну в первую мировую войну из которой не смог выбраться живым. Вскоре случился расстрел Николая второго, которому предшествовало длительное ожидание спасения. Но на помощь императору никто не пришёл. Люди требовали заключить мир и прекратить участие Российской империи во войне, но не смогли повлиять на решение власти. Поэтому когда Николай оказался под арестом, про него быстро забыли.

СССР

Однако новая форма правления оказалась ничем не лучше. По крайней мере так считали вновь возникшие внутренние эмигранты. Строить новую страну взялся Ленин, но очень скоро болезнь свела его в могилу. На смену пришёл Сталин, на долю которого пришлась не менее крупная война. Были и другие проблемы, которые требовали решения. С ними то и не соглашались многие деятельные граждане. С уходом вождя народов идеология государства не поменялась. Брежнева сначала приняли аплодисментами, так как начался бурный экономический рост, но вскоре дело закончилось застоем и войной в Афганистане. В общем история СССР полна событий настолько дискуссионных, что историки с политологами до сих пор не могут разобрать кто прав кто виноват. Мы даже не пытаемся. Людям же оставалось только одно — соглашаться или молчаливо протестовать. Выехать за границу было практически невозможно, а получить срок за антигосударственную агитацию рисковал каждый, кто имел взгляды отличные от партии.

В результате появились дворники с учёной степенью и лифтёры, публикующие научные работы. Эти люди не хотели иметь ничего общего с действующей властью, покидали стены университетов и научных центров, не могли издавать свои книги. Иосиф Бродский был осужден за тунеядство, в разные годы конфликт с партией имели Анна Ахматова, Борис Пастернак, Михаил Булгаков, Сергей Довлатов. Сколько было тех, кто «ушёл в тень» установить невозможно. Казалось общество в большинстве своём счастливо и отвергает саму идею прихода западной идеологии. Однако когда это случилось, очереди в Икеа и Макдоналдс,кажется, доказали обратное. Были они внутренними эмигрантами или нет, мы уже никогда не узнаем.

Гитлеровская Германия

Вопреки заверениям Гитлера внутренние эмигранты были и здесь. Начиная с 1935 года появились те, кто считал неверным курс новой власти, но протестовать возможности уже не было. Все последующие события, включая нападение на Советский Союз проходили под лозунгами единения, весь мир был уверен, что немцы безоговорочно поддерживают идеи своего лидера. Однако спустя годы выяснилось, что это не так. Представители культуры, науки и литературы неоднократно писали, что преследование нацистов вынудило их стать эмигрантами в собственной стране, только вот власть их не слышала. Вероятно это и стало одной из причин тотального поражения, Гитлер явно рассчитывал на жестокое сопротивление, но Красную армию многие встречали как освободителей и противиться разгрому не желали. На руинах проще строить новую страну, поэтому взятие Берлина советскими солдатами внутренние эмигранты нацистской Германии наблюдали с безразличием.

Вместо итога

Примеров внутренней эмиграции в мире огромное количество. Я решил перечислить лишь то, что близко именно нам. Долгое время считалось, что этим вопросом должны заниматься политологи и правоохранительные органы, с целью вычислить потенциальных предателей действующей власти. История показывает, что бездействие в критической ситуации намного опаснее активного протеста. Диктатор у власти, законно избранный президент или всеми обожаемый лидер, значения не имеет. Важно адекватно оценивать ситуацию и понимать сколько несогласных с твоей политикой.

Во-первых это точка роста. Протестующие озвучивают проблемы, решение которых может сделать страну сильнее. Говоря о коррупции люди подразумевают разрушение государственных институтов, неспособность деталей механизма эффективно выполнять свои функции. Говоря о нарушении прав человека народ сообщает о насилии, которое сначала уничтожает личность, а затем приводит к острому желанию отомстить. И тогда внутренние конфликты захватят страну, не позволив ей отстаивать собственные интересы. Панибратство, воровство, унижение человеческого достоинства, ограничение в самореализации и прочие «мелочи» неизбежно приводят к возникновению целого пласта внутренних эмигрантов. Они не представляют угрозы действующей власти, но с этого момента перестают быть её опорой.

Во-вторых запрет на инакомыслие лишает человека ощущения безопасности. Он оказывается во враждебной среде, чувствует себя меньшинством, ненужным, неважным. Даже если разногласия были малозначительными и индивид банально хотел выговориться, но был за это репрессирован, между ним и всеми остальными проскальзывает искра конфликта. Все друг другу становятся чужими. Гражданин начинает понимать, что властьимущие желают дистанцироваться и обращаются к народу только когда им что-то нужно. Стремление к свободе является базовым для психики, поэтому отрицая идею стать марионеткой в руках правителя, индивид пытается отдалиться. Столкнувшись с проблемами в экономике и политике уже невозможно будет организовать общество, потому что оно потеряло всякое доверие.

В третьих любые репрессии настраивают людей против источника насилия. К сожалению это сыграло злую шутку с Сабиной Шпильрейн, которая считала советскую власть своим врагом, потому что она раскулачила её отца и запретила развитие психологии, посчитав её лженаукой. Услышав о наступлении гитлеровской германии она не восприняла эту новость всерьёз, за что и поплатилась жизнью. Многие были настолько обижены на своих, что психика вынудила их понадеяться, а некоторых даже перейти на сторону на чужих. Когда все поняли что происходит на самом деле, нацисты уже во всю топтали русскую землю.

С точки зрения психологии любая негативно окрашенная эмоция должна найти выход. Если это по каким-то причинам сделать невозможно, то выхода у психики всего три. Первый — убежать (эмигрировать). Второй — нападать ( стать противником власти, предпринимать попытки к свержению и прочие незаконные действия). Третий — затаиться (не сопротивляться и не поддерживать). Все три три реакции можно встретить в абсолютно любой стране мира. Только есть одно маленькое отличие. Там где свобода слова никак не ограничена, нападать смысла нет. Это делают только психически нездоровые люди, потому что все остальные понимают — я могу высказаться на выборах и мой голос услышат.

Задача власти заключается в построении диалога. Каждый должен быть услышан и у каждого должна оставаться возможность влиять на происходящее. Честные выборы, независимый суд, противодействие коррупции на всех уровнях, право на свободу слова и мысли, отсутствие ограничений на саморазвитие и вероисповедание, запрет преследования лиц за их взгляды и предпочтения. Только в таких условиях можно остановить рост числа внутренних эмигрантов. Все другие методы давно перепробованы и каждый раз заканчивались плохо. Как для народа, так и для самой власти. Появление несогласных это всегда сигнал о том, что пора что-то менять. Как минимум начать слышать друг друга.