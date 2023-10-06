Внешняя опора в психологии: что это и где её искать?

Внешняя опора в психологии это термин обозначающий наличие окружения и факторов за пределами индивида, благодаря которым он чувствует себя уверенно и спокойно. Если с окружением всё более менее понятно, это друзья, родственники, коллеги, партнер, дети и так далее, то с факторами чуть сложнее. Сюда относятся деньги, статус, должность, одобрение и признание. Казалось бы, что непонятного? Однако есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Внешняя опора как деталь треугольника счастья

Существует такой не популярный пока что термин «треугольник счастья». Сверху находится то, что с одной стороны держится на двух противоположных точках, а с другой не позволяет им сместиться и разойтись. И так, верхняя часть треугольника счастья это заземление. Ощущение уверенности в себе, эмоциональный комфорт, благополучие на уровне психики. Всем доволен, не испытываю дискомфорта и дефицита, несу столько ответственности, сколько готов унести.

Слева находится вторая важная точка — опора на себя. Она позволяет смотреть на мир через призму собственных талантов, навыков, ресурсов. Не искать спасения в других и не вытаскивать самооценку со дна, выпрашивая помощи у окружающих. При решении проблем в первую очередь искать ресурсы внутри себя. Заземления не будет, если этой точки нет.

Справа располагается полная противоположность самоподдержки, она называется внешняя опора. Какими бы сильными мы ни были, частенько нам требуется чьё-то плечо, слова поддержки, похвала, одобрение, а иногда и спасение в прямом смысле слова. И без этой точки счастья тоже не будет. Заземления не случится и в один «прекрасный» момент человек упадёт. Даже если он очень талантливый, ресурсный и способный.

Большинство наших проблем берут своё начало в этом невидимом треугольнике. Одни пытаются взвалить всю ответственность на других и тем самым превращают себя в чемодан без ручки. Вроде и бросить жалко, нравится, есть определенные положительные характеристики, но и тащить такого спутника нет никаких сил. Такие люди часто повторяют фразы «мужиков нормальных нет», «все бабы ни на что не годные», «повсюду предатели», «никому нельзя верить». На стадии отчаяния начнут говорить, что им никто не нужен. Потому что вешали на окружающих свой груз, а те его сбрасывают! Негодяи.

Другие настолько самодостаточны, что начинают отпугивать окружающих. Это такая девушка, которой если руку подашь, посмотрит на тебя максимально разъяренным взглядом. Или мужчина, который легко закрывает все свои потребности и просто теряет смысл в отношениях, считая женщин лишь инструментом времяпрепровождения. Любая помощь, даже символическая, воспринимается как оскорбление. Я по твоему сам(а) не справлюсь?! Рядом с такими очень сложно, эмоциональной близости нет, партнер душный, хочется уйти.

В результате точки опоры начинают пересекаться, подменять друг друга или исчезать на какое-то время. Мы снова приходим к тому, что во всём должен быть баланс. Опора на себя периодически сменяется внешней опорой и благодаря этому человек чувствует себя уверенно. Заземляется и двигается вверх по пирамиде Маслоу грамотно используя все имеющиеся ресурсы. Попробуем выяснить что такое внешняя опора, что к ней относится, а что нет.

Когда человек впервые опирается на внешние ресурсы?

Треугольник счастья напрямую связан с типом привязанности личности. Чтобы заземлиться нам важно получить правильный опыт и научиться пользоваться внешней опорой себе во благо. К сожалению в большинстве случаев происходит наоборот.

У людей с надежным типом привязанности в детстве была безопасная зависимость. Родители всегда были рядом в случае опасности (голод, холодно, сыро и так далее). В дальнейшей жизни ребенок всё меньше от них зависел, но всегда знал, что может обратиться за помощью. Взрослые никак не мешали процессу саморазвития, не ограничивали в познаниях, позволяли пробовать, учиться, ошибаться. Поддерживали в любом случае. Не выставляли своё мнение как единственно верное, не выстраивали иерархию в отношениях.

У всех тревожных типов одна общая проблема. Родители либо вообще не присутствовали (дезориентированный тип), либо окружали гиперопекой и сверхзаботой, но в критические моменты отсутствовали, не умели правильно поддержать, осуждали, навязывали свою точку зрения, не верили (тревожный тип). Ещё хуже, если родитель пытался спастись от одиночества и падения самооценки за счёт ребенка. Использовал его как источник нужных эмоций, на него же выливал весь негатив. Применял эмоциональное и физическое насилие. Здесь уже сформируется тревожно-избегающий тип.

Так мы получаем примерную картину. Человека, который либо умеет пользоваться внешней опорой, либо нет. Надёжные относятся к первой группе, тревожные ко второй. Теперь поговорим о том, чем же отличается конструктивная внешняя опора от деструктивной.

Деструктивная внешняя опора в психологии

Существует несколько деструктивных форм внешней опоры, которые очень сильно коррелируют с типом привязанности человека. Никто не может обойтись без помощи из вне, однако все мы ищем абсолютно разное. Иногда внешняя опора полностью замещает внутреннюю, а порой мы пытаемся «наступить на воду».

Тотальное присутствие. Люди с тревожным типом привязанности полностью заменяют внутреннюю опору на внешнюю. Без партнера и значимого взрослого не представляют своей жизни. Самооценка целиком завязывается на кого-то ценного. Боятся остаться одни, переживают что их бросят, вынуждены постоянно прощупывать почву и проверять наличие спутника.

Ухаживают, добиваются, подстраиваются, угождают, смещают свои личные границы, идут на невыгодные компромиссы. А затем всеми силами удерживают. Мужчины чаще используют абьюз и запугивания, женщины манипуляции. Если партнер отлучился на минуту, это уже вызывает тревогу. Ревность возникает буквально на ровном месте. Человек ощущает свою ценность только через наличие внешней опоры в виде другого человека. Зависит от чужого мнения, остро переживает негативные оценки себя, озвученные кем-то.

Помощь на расстоянии. Люди с тревожно-избегающим типом привязанности убеждены в том, что внешняя опора это очень здорово и она точно нужна, но обходится очень дорого. Нуждаются в помощи и поддержке, но боятся её. Проблема в том, что этап самоактуализации как правило пропущен, потому что родитель не позволял самореализовываться. Таким образом опереться на себя уже не получается, а на других страшно.

Образуется компот из «очень хочу» и «мне этого не надо!». Тянутся, но сбегают. Или получают, но пытаются обесценить, чтобы не «платить». Всё время держат дистанцию и мечтают о коммуникации с человеком, на которого можно положиться и который будет рядом в трудную минуту, но при этом его в любой момент можно подвинуть на комфортное расстояние. Сближаются когда нужно им и холодно отстраняются, когда такой потребности нет.

Опора на материальное. Дезориентированные люди столкнулись с предательством значимого взрослого. Они могли его вообще никогда не видеть или он присутствовал, но оставался холодным и безучастным. У девочки могли быть замечательные мама, бабушка и дедушка, но именно покинувший семью отец отложился в психике сильнее остальных. Именно его отсутствие обернулось психоэмоциональной травмой.

В результате внешняя опора для них становится ресурсом, благодаря которому можно не попадать в новые зависимости. Не сближаться ни с кем, чтобы не столкнуться с предательством повторно. Самое неприятное здесь то, что дезориентированный не считает присутствие партнера опорой, он видит только материальные (это не всегда про деньги) блага.

Та часть внешней опоры, которая завязана на другом человеке, отвергается. А остальное воспринимается как само собой разумеющееся. И ценность партнера только в том, что он может дать и чем может быть полезен. Что-то ощутимое, осязаемое. Сам по себе он ноль.

Конструктивная внешняя опора в психологии

Люди с надежным типом привязанности отличают зону личной и обоюдной ответственности. При достижении целей в первую очередь рассчитывают только на себя. Свободны в выборе рода деятельности, легко находят чем заняться, не страдают от одиночества. Не требуют ничего от других, но уверены в том, что их не бросят и им всегда придут на помощь, если она понадобиться. Для них внешняя опора это в первую очередь эмоции и чувства.

Присутствие близкого. Партнёр нужен не для спасения и не потому что он даёт что-то ценное. Важен эмоциональный комфорт, совпадение целей и планов, уважение. Просто знать, что дома тебя ждет родной человек и ты в любой момент можешь ему позвонить, чтобы обсудить то, что важно для тебя, это по-настоящему ценно и используется как внешняя опора.

Точно также было в детстве, когда ребенок жил своей жизнью, занимался своими делами и преследовал свои собственные интересы, а родители просто присутствовали в зоне досягаемости. Не вмешивались и не отдалялись, просто были где-то рядом и к ним всегда можно было обратиться.

Капитал. Чтобы поддерживать уверенность в себе человеку требуются какие-то ресурсы. Когда что-то пойдёт не так или произойдут непредвиденные трудности, важно иметь под боком то, на что можно опереться. Люди с надежным типом привязанности умеют создавать капитал, инвестировать, наращивать активы.

Тревожные как правило очень быстро тратят свои деньги, боятся накоплений, не верят в них, имеют опыт потери, негативные установки и так далее. Существует специальный термин «психология бедности«. В результате этой опоры у них тоже нет, а вот у надежных есть.

Работа, деятельность. Позволяет самореализовываться. Добиваться успеха, конкурировать, нести ответственность и превращать свои усилия в результат. Не спасать себя званиями и должностями, а наслаждаться процессом и чувствовать свою объективную значимость.

Друзья, знакомые. Все мы нуждаемся в зоне эмоционального комфорта, где можно выговориться, поделиться своими чувствами и не получить в ответ обесценивание, игнорирование и обвинения. Также компания друзей приносит ценность в виде положительных эмоций, таких как радость, веселье, спокойствие. Всё это с одной стороны не позволяет тревожности овладеть разумом, а с другой облегчает процесс выхода из апатии.

Многие успешные люди по этой причине и ходят к психологу. Это просто ещё одна маленькая внешняя опора. Территория, на которой можно побыть собой, поделиться чувствами, переживаниями, предположениями, догадками. Получить обратную связь без эмоционального насилия.

Вместо итога

Я почти три часа писал эту статью. Главная проблема в том, что хотелось охватить тему как можно шире, но при этом не превращать статью в полотно из миллиона символов. Выше перечислены все виды и формы внешней опоры и у многих наверняка возникнет вопрос — так это всё в той или иной степени есть у каждого, в чём тогда вообще разница?!

Разница в том, что треугольник счастья строится слева направо и только потом наверх. Сначала идёт опора на себя. Здесь формируется независимость, самодостаточность, уверенность в себе, когнитивные функции, стремление к достижению целей самостоятельно, без участия третьих лиц. И только люди, которые в детстве прошли этап безопасной зависимости, способны на это.

Они опираясь на левую ногу, аккуратно прощупывают почву правой. Если нет взаимной симпатии и общих интересов, зачем рассчитывать на такого человека? Это плохая опора, не подходит. Надумал вложить деньги, но зачем мне лохотроны и азартные игры, это ненадежно, отказываюсь! Есть друзья, но они могут меня обмануть, несколько раз позволяли себе колкие высказывания, зачем мне такие нужны, не хочу больше общаться.

И в таком формате самодостаточный человек ищет только то, на что можно поставить правую ногу также плотно, как и левую на себя. Когда находится партнер, друзья, работа и создан капитал, человек переходит на совершенно иной уровень самовосприятия. Это уверенность, благодаря которой можно заземлиться и быть счастливым по-настоящему.

Остальные, каких бы высот не достигли, всегда будут искать всё что им нужно именно во внешнем мире. Для них работа, партнер и окружение это не внешняя опора, а единственная! Нет уважения к самому себе, значит нужно получить почетное звание или высокую должность, чтобы уважали другие.

Мучает одиночество и наедине с собой совсем нечем заняться? Значит нужен партнер, который всегда будет рядом, спасёт от переживаний, заставит улыбаться, решит все проблемы. Чувствуешь себя ничтожеством? Тогда просто найди богатого, успешного и востребованного мужчину, чтобы все поняли что ты ого-го какая крутая! Или красивую девушку при виде которой у друзей челюсть отвисает, так они поймут что ты мачо!

Нищета и безденежье уже поперек горла встали? Тогда нужно искать какого-то гуру, который поможет, научит зарабатывать миллионы за два часа, поделиться гениальной стратегией обогащения, расскажет о хитрых способах поднять бабла.

Не получается самостоятельно закрыть свои потребности? Сваливай ответственность на окружающих. Это они виноваты. Предприниматели жулики, они ограбили нас! Внешние враги не дают встать с колен. Мужиков нормальных нет, они мне должны, но ничего не делают! Женщины все не такие, обязаны стирать, готовить и ублажать меня, а они выпендриваются!

Что же такое внешняя опора в двух словах?

Весь секрет в том, что без опоры на себя всё дальнейшее превращается в анекдот. То миллионерша не может встретить мужчину, потому что они зарабатывают меньше и это для неё табу. То мужчина создавший образ альфа самца плачет и умоляет девушку вернуться, потому что без неё он жить не может. Одни вцепившись в партнера прощают ему всё, лишь бы не ушёл. Другие строят заборы, задирают планки и ищут принца на белом коне.

Внешняя опора в мелочах и нужна лишь в качестве баланса. Чтобы не тащить всё на себе, а иметь возможность побыть слабым. Подзарядиться эмоциями от друзей, обнять близкого человека, выговориться психологу, снять стресс пересчитывая сбережения. Для достижения счастья она не годится. На чужом горбу в рай не въедешь. Но спросить дорогу и взять кого-то в спутники можно и даже нужно!