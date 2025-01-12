Внешние источники счастья: как заставить организм ощутить радость?

Внешние источники счастья это действия индивида, которые искусственно провоцируют ощущение эмоциональной удовлетворённости и радости за счёт выброса нужных гормонов. Проще говоря активность, в результате которой человек становится счастливым на уровне химии, следовательно больше не испытывает апатии, уныния и дискомфорта. Чтобы добиться подобного эффекта необходимо побудить эндокринную систему работать в направлении выработки дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина.

Я понимаю, что на практике довольно сложно ежедневно выполнять одни и те же действия, даже если ваш мозг получает за это вознаграждение. В большинстве случаев такой вид терапии применяется в ситуации, когда иного пути уже нет. Человеку приходится либо «наслаждаться» тяжёлым эмоциональным состоянием, выпадая из жизни, либо идти к психотерапевту за рецептом на антидепрессанты, либо последовать советам, описанным далее. Рекомендую с этого и начинать, потому что всё остальное чревато побочками.

Как получить дофамин?

Дофамин мы получаем каждый раз, когда добиваемся успеха. Проблема в том, что очень часто мы высоко задираем планку и в конце концов многие докатываются до того, что и победа на олимпийских играх им не покажется серьёзным достижением. Ну, я там бежал, бежал, потом медаль дали, воооот… Поэтому первый шаг к выработке дофамина заключается в признании своих успехов на любом уровне. Если вы очень здорово убрались в квартире или успели в магазин за 2 минуты до закрытия, это уже можно считать маленькой победой. Прекратите себя обесценивать, похудеть на 4 кг это очень круто! Справились с засором в раковине? Вы молодец!

Вторым не менее простым способом является выполнение любых задач. Здесь важно замечать свою деятельность, потому что те, кто угодил в апатию, почти никогда не могут ответить на вопрос «чем вы вчера занимались?». Им кажется, что ничем. Приходится в чай по чайной ложке вытягивать воспоминания. А там, оказывается, человек гладил бельё, мыл посуду, ходил в магазин, разгадывал кроссворд, сидел с племянником, один раз прокатился с горки, прочитал 20 страниц книги, 5 километров прошёл пешком. Вы когда свой собственный мозг убеждаете в том, что ничего полезного за целый день не сделали, он вам верит. И начинает грустить.

Шаг третий — уход за собой. Женская психика сама по себе адаптивнее мужской. Особенно сильно это становится заметно с возрастом, когда представители сильного пола превращаются в упёртых людей, неспособных изменить свои убеждения и приспособиться к новым реалиям. Их постоянно тянет обратно, туда где всё привычно. Но наблюдения показывают, что зачастую так происходит из-за того, что женщины больше ухаживают за собой, а это благоприятно сказывается на эмоциональном фоне, потому что побуждает выработку дофамина. Вам кажется она от безделья мажет ноги, руки и лицо, попутно выдёргивая брови, а на самом деле её настроение становится лучше и ресурсность психики восстанавливается.

Есть ещё один способ, самый популярный, кстати. Потому что проще уже ничего не придумать. Но пользоваться им я бы не рекомендовал. Вы когда-нибудь слышали фразу «заедает стресс»? Так вот это не метафора. Еда действительно приводит к выбросу дофамина и в попытках избавиться от апатии, страха или тревоги, мы очень часто начинаем налегать на пищу. Особенно сладкое и хлебобулочное, так как там много быстрых углеводов, которые в свою очередь и становятся наградой для мозга. Только настоящим призом по итогу станет задница в форме тумбочки и живот размером с космос. Не надо так.

Как получить эндорфин?

Эндорфин прекрасно подавляет боль, поэтому является важнейшим гормоном для организма. Получить его чуть сложнее, чем дофамин, но ничего нереального здесь тоже нет. Во-первых в ситуации апатии и грусти заставьте себя выйти из дома. Я знаю насколько тяжело это сделать, но пересилить себя придётся. На прогулке вы быстро разгуляетесь, поверьте. Желательно ходить быстрым шагом где-нибудь по лесу. Более эффективный метод — физкультура и спорт. Кто-то становится буквально зависимым от беговой дорожки, гантелей и штанги, просто потому что это спасает от физической и эмоциональной боли. Те, кто ведёт активный и подвижный образ жизни, кратно реже страдают от уныния.

Во-вторых потребность в музыке тоже появляется не с проста. Она способствует утилизации негативно окрашенных эмоций и провоцирует выброс эндорфина. В третьих не забывайте про фильмы и сериалы. Тут вы тоже наверняка сталкивались с зависимыми людьми, многие жить не могут без очередной серии любимой киноленты. Причина тоже известна — всё тот же эндорфин. Вишенкой на торте можете считать смех. Различные юмористические ток-шоу и комедии всегда будут популярны, потому что дают человеку возможность получить нужный гормон. Всё это необходимо получать регулярно и дозированно, чтобы не компенсировать телевизором и спортзалом всю остальную жизнь. Тогда станете счастливым.

Как получить окситоцин?

Окситоцина много у тех, кто состоит в здоровых романтических отношениях, имеет хороших друзей и регулярно выходит в люди. Не зря мы часто слышим совет «ты просто женись и на работу устройся, грустить станет некогда!». Это обоснованно, потому что получить окситоцин можно следующими способами. Первый — общение. Переписка, созвоны, живой диалог. Любой формат годится, но последний намного полезнее. Попробуйте заводить беседу везде и со всеми, где это уместно и никого не напрягает. Но будет лучше, если у вас интересные коллеги, адекватные друзья и ментально здоровая вторая половинка. Тогда с этим гормоном проблем не возникнет никогда.

Только не думайте, то «поболтать» будет достаточно. Перейдём ко второму способу — прикосновения. В случае их дефицита возникнет так называемый тактильный голод. Было даже исследование, согласно которому для ощущения счастья человеку требуется 8 объятий в сутки. Третий способ — животные. Тут и общение и прикосновения сразу. В психологии популярны такие инструменты вывода человека из апатии, как зоотерапия в целом и иппотерапия в частности. Лошади невероятно эмпатичные создания, присутствие рядом с ними способно вытащить даже из депрессии. И это не влажные фантазии, вы можете почитать об этом подробнее. В японии изобрели робота, который на ощупь и по звучанию невозможно отличить от кошки. Была даже специальная программа, по которой таких роботов раздавали одиноким людям в домах престарелых.

Ну и последний способ получения окситоцина — забота. Сидеть с внуками, убирать лоток кошки и готовить завтрак мужу это очень тяжело, но многие живы только благодаря такой нагрузке. Дело в том, что обсуждаемый гормон вырабатывается в больших количествах, когда мы кому-то помогаем. Чтобы не переборщить, попробуйте дозировать свою активность. Придержать бабушке дверь в подъезде или перевести её через дорогу вполне себе годится для получения необходимой дозы. Слепите с ребёнком снеговика, помогите соседу автолюбителю выбраться из сугроба. Мелочь, но вы даже представить не можете, сколько окситоцина получите взамен.

Как получить серотонин?

Настроение почти никогда не бывает стабильным. Но люди с высоким содержанием серотонина в крови особо не замечают перепадов, они более стабильны, чем те, у кого дефицит этого гормона. Получить его не сложно, но придётся чаще гулять и найти время для себя любимого. Первый способ — солнце. Зимой полезно путешествовать туда, где лето. А летом чаще выходите на улицу. Второй способ — медитации и молитвы. Результат в обоих случаях один и тот же, поэтому выбирайте любой. Третий — природа. Желательно больше времени проводить вдали от городской суеты. Всего пара дней в деревне или у озера могут здорово поднять настроение. При чём вы не будете радоваться и прыгать от счастья, вы станете более спокойным у умиротворённым. Может потянуть на философию, поэтому аккуратнее с этим, хах!

Вместо итога

Моете не сомневаться, все перечисленные инструменты работают. Сотни, если не тысячи исследований, подтвердили это. Но здесь есть один большой секрет — вы не сможете компенсировать один гормон другим. Наверняка у вас есть знакомая женщина, которая завела кошку, залипла на турецкие сериалы и подсела на шоколадные конфеты. Таким образом она получает нужные гормоны, но не диверсифицирует их источники. Ничего хорошего из этого не выйдет. К счастью или сожалению гормоны счастья очень легко получить, но нельзя заменить один другим и придётся брать отовсюду понемногу. Вместо того, чтобы съесть килограмм сладостей, лучше употребить одну конфетку, 40 минут погулять по лесу, почесать за ушком кота, собрать с ребёнком пазл и 10 минут поболтать с соседкой у дома, после чего рухнуть в объятия партнёра. Я понимаю, что не всем доступен такой распорядок дня, но стремиться к нему очевидно стоит. По крайней мере наука всё доказала, а психология, как научная дисциплина, структурировала эту информацию, подтвердив её наблюдениями.