Влияние детских травм на мужскую привязанность в отношениях

Детство каждого маленького мальчика становится фундаментом, на котором строится здание его будущей взрослой жизни. Ранний опыт общения с родителями и значимыми взрослыми формирует так называемую модель привязанности. Эта невидимая нить определяет, как взрослый мужчина будет вести себя с партнершей, сможет ли он доверять людям и строить крепкую семью. По сути именно это определяет пригодность представителя сильного пола для романтического союза.

Многие проблемы в отношениях, которые кажутся случайными неудачами, на самом деле уходят корнями в глубокое прошлое. Если мальчик рос в обстановке искренней любви и поддержки, он учится чувствовать себя в безопасности. Однако любой травматичный опыт в юном возрасте неизбежно накладывает отпечаток на то, как мужчина воспринимает близость в зрелости.

Как формируются основные модели поведения?

Фундамент мужского поведения в отношениях закладывается через эмоциональный контакт с матерью и отцом в первые годы жизни. Причём именно связь с матерью становится ключевой, папа важен исключительно в контексте его взаимодействия с мамой. Если потребности ребенка удовлетворялись вовремя, а родители были предсказуемыми, формируется надежный тип привязанности. Такой мужчина во взрослом возрасте умеет открыто говорить о чувствах, уважает свои и чужие границы и не боится доверять.

К сожалению, далеко не всем удается избежать душевных ран, которые меняют сценарий жизни. Когда родители игнорируют нужды малыша или относятся к нему холодно, психика выстраивает защитные барьеры, формируя тревожный тип привязанности. В итоге вырастет ревнивец, неуверенный в себе человек, нуждающийся в бесконечных доказательствах, подтверждениях и гарантиях. Малейшее отступление спутницы от зоны контроля будет приводить к проблемам в паре.

Если мама была непредсказуемой и часто меняла поведение от «люблю» до «презираю», мальчик поймает тревожно-избегающий тип привязанности. В начале отношений такие люди сильно тянутся к партнерше. добиваются, демонстрируют зависимость и уважение, но в определённый момент им начинает казаться, что девушка готовит насилие. Может бросить, предать или начать издеваться эмоционально. Под страхом надвигающегося кошмара он убежит, разорвёт связь, найдёт повод для расставания. И обвинит в этом вторую половинку.

Четвёртый вариант ничем не лучше двух предыдущих. Чаще всего он реализуется в ситуации, когда мама осталась одна, воспитывала сына без отца и посвятила мальчику всю себя без остатка. Он привык быть центром вселенной, ждёт жертвенности и избыточной заботы. Ему отношения нужны только если в них есть ощутимая выгода. Расстаются такие ребята легко, достаточно почувствовать самодостаточность спутницы. Если она не хочет быть ему мамой, спасительницей и ресурсной базой, то смысл дальнейшего общения исчезает. Это дезориентированный тип привязанности, суровый и беспощадный.

Почему мужчины начинают избегать близости?

Итак, одной из самых частых реакций на детское отвержение становится тревожно избегающая модель поведения. Если в детстве ребенка сначала окутывали любовь, а потом резко, без предупреждений и поводов критиковали или лишали эмоционального тепла, он привыкает полагаться только на себя. Взрослея, такой человек воспринимает любую эмоциональную близость как потенциальную угрозу своей независимости и безопасности. Он усвоил простой урок — как только близость усиливается, наступает резкий переход к насилию, следовательно привязываться ни к кому нельзя и если кто-то сильно любит, значит от него нужно бежать.

В отношениях это проявляется как холодность, скрытность и постоянное желание держать дистанцию. Мужчина может искренне любить партнера вначале, но при малейшем сближении начинает отталкивать его. Это происходит неосознанно, так как глубоко внутри живет убежденность, что открыться другому человеку значит снова получить болезненный удар. Он может заводить любовниц и демонстрировать отчуждение не потому что нуждается в изменах или не уважает спутницу, а потому что это способ держать комфортную дистанцию. Каждый такой акт означает желание немного остудить чувства и почувствовать наличие возможностей для ухода от издевательств.

Как травмы меняют работу мозга?

Детские травмы воздействуют на мужчину не только на уровне психологии, но и буквально на уровне нейробиологии. Хронический стресс, пережитый в неблагополучном окружении, влияет на развитие определенных отделов мозга, отвечающих за самоконтроль. В результате взрослому человеку становится физически трудно управлять своими эмоциями и справляться с внезапными вспышками гнева или тревоги.

В голове формируются устойчивые когнитивные схемы, которые работают как искажающие фильтры реальности. Мужчина может быть уверен, что он недостоин искренней привязанности или что все люди склонны к предательству. Эти убеждения заставляют его действовать по привычным разрушительным сценариям, даже если объективных причин для подозрений в текущих отношениях нет.

Можно ли изменить сценарий своей жизни?

Хорошая новость заключается в том, что паттерны привязанности не являются пожизненным приговором для мужчины. Психика обладает пластичностью, и при желании старые деструктивные модели можно переписать. Работа с психологом помогает осознать причины своего поведения и научиться реагировать на ситуации по-новому, опираясь на логику, а не на детские страхи. Хорошо помогает когнитивно-поведенческая терапия, с помощью которой можно буквально перепрограммировать опыт и научить психику опираться на новые, более эффективные модели.

Современные методики позволяют эффективно проработать прошлые обиды и развить эмоциональный интеллект. С тревожно-избегающими всё очень сложно, но шансы всё равно есть, если мужчина признает проблему и проявит готовность к поиску решения. Важно понимать, что признание проблемы и обращение за помощью не делает мужчину слабым. Напротив, смелость встретиться лицом к лицу со своими травмами — это признак огромной внутренней силы и готовности к качественным изменениям в жизни.