В разговорах люди очень часто наделяют животных способностями, которые кажутся необычными и мистическими. Кошки как-то предсказывают ураганы, находят дорогу домой с любой точки планеты, заранее знают о своей смерти и уходят умирать подальше от жилища. Не менее волшебными «свойствами» обладают и псовые. Сегодня попробуем выяснить видят ли собаки в темноте. Как при обычном ночном режиме, так и в абсолютном мраке.

Строение собачьего глаза

Собаки охотники по своей природе и хорошее зрение им необходимо для выживания. Наверное домашний бобик давно не преследовал дичь и пищу привык добывать простым ожиданием и лаем на хозяйку, но эволюция не быстрый процесс, поэтому потерять физиологические особенности хищника он конечно же не успел.

У собак три века, защищающих роговицу от пыли, ветра и других мелких опасностей. Там же расположена дополнительная слёзная железа. Сама роговица похожа на мешочек, в котором видно глазное яблоко. Она также выполняет функцию защитного барьера и преломления света.

Склера, или как её ещё принято называть, белая часть глаза, не сильно отличается от человеческой. Радужная оболочка у собак чаще всего каряя, поэтому вероятнее всего ваш Шарик тоже кареглазый. Яркий пример отличия — хаски. А вот дальше есть несколько любопытных фактов.

Зрачок чёрного цвета имеет хрусталик и регулируется специальными мышцами, чтобы расширяться в темноте и сужаться при ярком свете. Здесь всё точно также как у человека, но есть один нюанс. Собаки, почти все, близоруки. В даль они видят примерно в 6 раз хуже, чем мы. Люди на 2-3 километра, а наши четырёхлапые друзья всего на 500 метров. При этом реагируют только на движущиеся объекты, например дерево вообще не заметят, если оно дальше 300 метров.

Но порадокс ещё и в том, что собаки одновременно с этим страдают от дальнозоркости. Все объекты, расположенные слишком близко, например лицо человека или изображение в экране смартфона, представляют из себя размытые пятна. Поэтому иногда можно наблюдать забавную картинку, как хвостатый фокусирует внимание. Псы больше доверяют слуху и запаху, поэтому со зрением как-то не задалось.

Если предмет обнаружен, то прямо с хрусталика он попадёт на сетчатку, где его обработают фоторецепторы и перешлют в мозг. В конечном итоге ваш пёс увидит мир, но он будет немного отличаться от того, что видите вы. Они распознают около 40 оттенков серого и чёрного, но вместо зелёного им «мерещится» белый. Что такое красный цвет пёс не знает вовсе.

Лучше всего хвостатые видят оттенки жёлтого, синего и коричневого. Поэтому если решили подарить яркую игрушку, то отдайте предпочтение жёлтому цвету, её питомец однозначно увидит во всех тональностях. Ещё принято считать, что собакам нравится всё жёлтое, их это веселит. Поэтому игра с теннисным мячиком так увлекательна!

Тапетум: секрет ночного видения

Наверняка вы замечали, что у собак ночью ярко светятся глаза. В полной темноте это невозможно, но если где-то есть малейший его источник, то он с двойной силой отразится на сетчатке. Весь фокус заключается в двух факторах. Первый — у собак, как и у кошек, большее количеств палочек оптической оси глаза. Они очень чувствительны и гораздо сильнее отражают свет, чем это делает человек.

Второй — тапетум. У людей, свиней и кроликов он отсутствует вовсе. А у собак есть. С латинского термин переводится как ‘светящийся коврик» и располагается в верхней части сетчатки глаза позвоночных. Благодаря этой мембране свет, проходя через сетчатку, отражается повторно, удваивая эффект освещения.

В результате зрение собаки становится сильно лучше в сумерки и ночью, но из-за тапетума при ярком солнечном свете видят они чуть хуже. Поэтому однозначно ответить на вопрос «видят ли собаки в темноте?» не получится. Они в принципе не самые зоркие животные, зрение мягко говоря так себе. Но их глаза захватывают больше света и то, что для вас полный мрак, для них лёгкие потёмки.

Если же мы говорим о полной картинке, которую получает мозг, то собака захватывает гораздо больше информации. Она видит размытые пятна и непонятные фигурки, но слышит на расстоянии до 200 метров и распознаёт до 2 000 000 запахов! Так что даже если вы идёте далеко и вокруг тьма тьмущая, ваш Шарик всё равно поймёт, что это именно вы. То самое размытое пятно, запах которого он узнает из тысячи. Да и шаги ваши ему тоже хорошо знакомы, так что рассматривать лицо совершенно ни к чему. Быть может так хозяин своему питомцу кажется даже симпатичнее!