Расставание случалось в жизни абсолютного большинства людей на планете. Мелкие ссоры или серьёзные конфликты, корыстные мотивы или появление в отношениях предательства, причины бывают совершенно разными. Вот настал тот день, когда романтический союз уже официально разрушен, но одна из сторон испытывает потребность в воссоединении. Учитывая контекст можно оценить шансы на успех и сегодня мы рассмотрим одну из непростых ситуаций. Вернется ли девушка если сама бросила? Стоит ли этого ждать и как всё не испортить?

Вернется ли девушка если сама бросила из-за созависимости

Созависимость можно описать двумя короткими словами — хочется и колется. Сама коммуникация как правило полна эмоционального, а нередко и физического, насилия. Но при этом без партнёра человеку ещё хуже, чем с ним. В этот салат добавляются кривые убеждения и на выходе спутница добровольно выбирает то, что ей вредит.

Кто-то считает, что любовь невозможна без сверхусилий и зависимости. Если не готов горы свернуть, конкурентов разогнать и удерживать меня, значит не особо нужна! Не ревнует, значит безразлична. Ударил потому что боится потерять. Контролирует потому что не может без меня жить. И всю эту чепуху многие называют любовью. Поэтому их партнеры всегда склонны к абьюзу, другие не интересуют.

Если это тот самый случай, когда девушка неоднократно сообщала вам о дискомфорте, жаловалась на любую фору насилия (обвинения, обесценивание, игнорирование, угрозы, ревность, подавление, подчинение, ограничения), а потом всё-такие решилась на расставание, то шансы на камбэк довольно большие. Только радоваться здесь нечему, вы оба ментально нездоровые люди.

Чтобы не расписывать здесь простыню на 100 000 символов, просто кратко напомню всё то, что многократно писал в предыдущих публикациях. У такой девушки нет опыта полноценной и здоровой коммуникации с мужчиной, её убеждения неэффективны и ошибочны, она не понимает что такое любовь, неспособна создать союз, построенный на уважении. Сама себя не уважает и вас не будет.

Прямо сейчас её решение обосновано и логично. Но спустя некоторое время её психика обнаружит два любопытных факта. Первый — в отношениях ей было очень плохо, но наедине с собой ещё хуже. Второй — найти замену может быть и несложно, но созависимость искусственно подняла значимость бывшего для сознания, так как он ему знаком. От других непонятно чего ожидать, а этот болван редкостный, но к его выкрутасам я уже привыкла.

Это особый тип девушек, нуждающихся в когнитивно-поведенческой терапии психолога. Как правило они уверены, что им банально не везёт, не попадается хороший мужик или все представители сильного пола такие. В действительности её кривые убеждения о любви раз за разом вынуждают выбирать абьюзера, потому что он соответствует её ложным ориентирам. Но для парня это хорошая новость. Нормальная с вами и не связалась бы, а эта не просто согласилась на коммуникацию, но ещё и вернётся после расставания. Шансы выше 50%.

Вернется ли девушка если сама бросила: влияние типа привязанности

Вышеописанное можно считать грубо сконструированным образом типичной созависимой девушки. Однако на практике всё чуть сложнее и опыт+убеждения формируют привычки и мировоззрение, которые в психологии называются типом привязанности. В зависимости от того, какой именно тип у вашей экс-спутницы, можно спрогнозировать вероятность её возвращения.

Надёжный. Это люди, которые подходят к отношениям с позиции взрослого. Они прекрасно понимают где находятся их личные границы, выводят в приоритет свои чувства и эмоции, уважают партнёра. Импульсивных действий не совершают, проблемы решают через диалог. Хорошо чувствуют себя в конфликте, умеют в него входить, не ломают дров в процессе и знают как выйти.

Поэтому здесь шансов на возвращение почти нет. Девушка очевидно взвесила все за и против, проговорила это с вами, обозначила свою позицию, наверняка предлагала компромиссы. Тот факт, что вы её отказались слушать или пытались, но не услышали, остаётся исключительно вашей проблемой. Причин для расставания в данном случае немного, в большинстве случаев это сильное изменение контекста, в котором ваши пути, интересы и потребности разошлись. Чтобы избежать насилия, будет лучше разойтись. Ждать её обратно будет глупо.

Тревожный. Такие люди живут с подсознательным ощущением опасности. Боятся прежде всего одиночества, нуждаются в гарантиях, по 100 раз в день спрашивают «ты меня любишь?». Не могут надолго оставаться одни, сильно переживают, если на горизонте появляются конкуренты.

У твоей коллеги большая грудь, тебе же она нравится больше чем моя, да? По-любому ты хочешь меня бросить и уйти к ней… Зачем ты уходишь с друзьями? Тебе со мной неинтересно,да? Я тебе надоела? Совсем не уделяешь мне внимания. Я всегда одна. Тебе компьютерные игры дороже меня.

Расставание может носить импульсивный характер. Когда она «поймёт», что парень не любит или её ревность обернется постоянными конфликтами, возникнет ощущение ненужности. А раз так, то пора уходить! Нередко такой поступок совершается с целью манипулирования,чтобы вынудить спутника повысить свою активность и спровоцировать его на избыточное присутствие в своей жизни. Достаточно подарить цветы, наговорить много приятных слов и убедить в том, что вы её цените, чтобы она вернулась.

Тревожно-избегающий. Это ядерная смесь. Такие девушки тоже живут в тревоге, но источник совсем другой. Одиночество их пугает не сильно, намного страшнее столкнуться с тиранией. Как правило речь идёт о представительницах нежного пола, которые выросли с нарциссической матерью.

В самом начале девушка нежная, ласковая и нуждающаяся в любви. Может сама проявлять активность, стремиться в отношения, настаивать на сближении. Но пройдёт немного времени и ей начнёт казаться, что партнер представляет опасность. Вот-вот его любовь сменится абьюзом, нужно бежать, чтобы не нарваться.

В детстве всегда было так. Мама покупает вкусняшки, хвалит, заботится и окутывает вниманием, а потом вдруг резко меняет характер коммуникации, обесценивает, унижает, оскорбляет. Поймать момент перехода ни разу не удалось и психика от греха подальше требует реагировать на малейшие сигналы, даже если они выдуманы. Девушке просто померещилось, но рисковать она не будет, сразу уйдёт.

Шансы на возвращение невелики. Она будет скучать, поймёт что преувеличила и ошиблась, но практика показывает, что к бывшим такие девчонки практически никогда не возвращаются. Они предпочитают отношения на дистанции, когда в любой момент можно убежать, когда партнёр не слишком близко, когда остаётся поле для манёвра.

Не хотят жить вместе, заключать брак или связывать друг друга финансовыми и иными узами. Чтобы ничего не пришлось делить в случае чего. Собрала чемодан, выставила в подъезд и дело с концом. Поэтому в большинстве случаев довольствуются коммуникацией с любовником или женатиком. Таких точно легко устранить, если вдруг покажется, что надвигается угроза с их стороны. Для парня здесь хороших новостей нет, спутница ушла в туман и скорее всего уже не выйдет обратно.

Дезориентированный. Это девушки, чаще всего выросшие без отца (есть исключения), с гипер заботливой мамой, которая «жизнь отдала и всю себя посвятила дочери». Вселенная крутится вокруг неё, любой каприз обязателен к исполнению, планка внимания и ресурсных затрат находится в космосе. Без дополнительной ценности отношения им не нужны вовсе. Зачем? Плохо я и одна могу жить, с мужиком должно быть хорошо! При этом подразумеваются не только эмоциональные вложения, чаще всего потребности имеют материальный контекст.

Расставание в большинстве случаев происходит из-за того, что мужчина снизил активность. Не дарит цветы и подарки, просел по доходам, стал меньше тратить на спутницу. Не соответствует её ожиданиям. Разрыву предшествуют ссоры и обвинения, в которых девушка заявляет о неспособности партнера обеспечить семью, достигнуть поставленных ей (хотя она считает общих) целей.

Долго я буду жить в однушке? Когда ты поменяешь машину? Цены растут, ты собираешься искать нормальную работу или нет? У меня сапоги порвались, а ты что-нибудь сделал для того, чтобы обуть свою женщину? Ты можешь найти подработку, но вместо этого сидишь на диване, что ты за мужик вообще?!

Шансы на возвращение изначально низкие, но всё можно исправить, если вы готовы на ресурсные затраты. Она вам неоднократно повторяла свои требования, поэтому план действий хорошо известен. Сделайте всё, что она хочет и тогда, скорее всего, девушка вернётся. Правда есть риск проигранной конкуренции, когда вместо вас её мечты исполнил кто-то другой. Сами решайте, нужны вам такие отношения или нет.

Вместо итога

Невозможно ответить на вопрос «Вернется ли девушка если сама бросила» до тех пор, пока мы не знаем причины расставания и тип привязанности вашей спутницы. Для начала нужно трезво посмотреть на ситуацию и здраво оценить случившееся. Понято, что вам кажется неразумным её решение, вы же идеальный или как минимум «совершенно обычный, нормальный мужик», а она дурында. Ваша позиция известна, но она может сильно отличаться от реальности.

Поэтому сначала признайте всё, что произошло и согласитесь со своими недостатками. Это нужно для качественного анализа. Затем попытайтесь определить тип привязанности девушки и фактическое положение дел. Сохраняются ли её требования, готова ли она к диалогу, как объясняет свой поступок. Все эти детали помогут выяснить вероятность камбэка. Но помните, что такого рода занятия психологи не одобряют. Вы занимаетесь ерундой, просто мы не в праве вам мешать.