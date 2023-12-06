Валютная интервенция: как ЦБ управляет курсом национальной валюты?

Валютная интервенция это операции направленные на укрепление или ослабление национальной валюты с помощью купли-продажи денег иностранных государств. Целей всего две. Первая — удержание курса в заданных рамках, то есть недопущение роста или снижения стоимости например рубля к доллару. Вторая — управление волатильностью, когда курс изменяется слишком быстро или слишком сильно. Для достижения поставленных задач центральный банк и прибегает к валютной интервенции.

Что такое валютная интервенция простыми словами?

Слово интервенция происходит от латинского «intervention» и переводится как «вмешательство». Многие слышали о таком термине как военная интервенция, когда в страну вводятся чьи-либо войска чтобы разрешить конфликт или повлиять на внутриполитическое устройство государства.

В данном случае речь идёт не о вторжении на территории, а о влиянии на курс валюты. Центральный банк своими действиями вынуждает его снижаться, расти или стабилизироваться. Для этого в его распоряжении имеется сразу два способа. Обсудим оба.

Покупка иностранной валюты

Нередко в экономике складывается ситуация при которой иностранной валюты на внутреннем рынке становится слишком много. Например, если экспорт приносит хороший доход. Казалось бы здорово, теперь у нас много долларов и евро, мы успешны. Однако возникает небольшая проблема — все начинают их продавать, что оборачивается ростом спроса на местные деньги. Курс укрепляется.

Наверное вы думаете, что это классно, ведь было бы круто иметь доллар по 5 рублей. Не совсем так. Если вы продаёте какой-то товар на экспорт по 100 долларов, то получаете аж 10 000 рублей,на которые можете щедро платить бюджетникам и гордо отчитываться о росте экономики. Пять лет назад вы получали 10 000 рублей, а теперь аж 20! Правительство делает вас богаче.

А теперь представьте, что курс рубля резко стал 5 за доллар. Проданный товар принёс не 10 000, а всего 500 рублей. Чем будете хвалиться и как объясните врачам, учителям, полицейским и пожарным тот факт, что зарплаты у них практически не будет? Фиксируем первый момент — странам, которые ничего не производят для внутреннего потребления, не являются активными участниками глобализации, имеют огромное количество бюджетников и полностью зависят от экспорта, совершенно невыгодна крепкая национальная валюта. Точнее она невыгодна правительству таких стран.

Как только образуется избыточное предложение иностранных денег, центральный банк приступает к валютной интервенции, искусственно снижая курс собственной валюты. Просто выкупает доллары, евро и прочее на внебиржевом рынке через крупные банки.

Продажа иностранной валюты

Обратная ситуация не менее трагична. Ежедневно любой стране нужны доллары для импорта. Всё, что вы видите вокруг себя, было приобретено на международном рынке, а там расплачиваются исключительно «ничем необеспеченными бумажками». Ваш ноутбук, купленный за рубли, сначала купили за доллары и потом привезли в магазин.Автомобиль, технологии, сырьё, оборудование. Абсолютно всё.

Таким образом если вы бизнесмен или предприниматель, вам нужны доллары. Если вы собрались поехать отдыхать, то вам они тоже нужны. Всё это формирует спрос и порой случается так, что предложение сильно отстаёт. Согласно всем законам экономики, когда всем нужно то, чего мало, стоимость этого всего увеличивается. Условный доллар дорожает, а рубль на его фоне ослабевает.

Правительству экспортоориентированной страны, как мы выяснили, это на руку. Но только до определённого момента. Потому что вы повысили зарплату бюджетнику на 20%, но потом он надумал пойти в магазин и обнаружил, что ноутбук привезённый из США подорожал на 60%, творог произведённый благодаря технологиям привёзённым из Европы на 40%, китайский автомобиль на 50%, хорошая итальянская обувь на 45% и так далее.

А всё почему? Потому что производители, предприниматели и бизнесмены вынуждены покупать заготовки или готовую продукцию за доллары, которые подорожали намного сильнее индексации зарплат и пенсий граждан.

Теперь слабый рубль (или другая валюта в зависимости от страны о которой идёт речь) становится головной болью. Тогда ЦБ распродаёт имеющуюся у него иностранную валюту, увеличивая тем самым предложение и воздействуя на курс. Это делается ради того, чтобы избежать девальвации и гиперинфляции.

Виды валютной интервенции

Способы обсудили, теперь давайте поговорим о видах. Тут тоже всё довольно интересно. Центральному банку приходится не просто реагировать на курс национальной валюты, но и подбирать рычаги для его контроля. Их три.

Односторонние валютные интервенции. Здесь ЦБ страны принимает одностороннее решение о вмешательстве в курс валют. Например, в феврале 22 года рубль оказался на грани тотального обрушения и запросто мог достигнуть значения 200 и даже 250 за доллар. Тогда многие говорили, что экономика устояла, но в действительности ситуацию спас центральный банк. Он продал иностранной валюты почти на 100 миллиардов рублей и поднял ключевую ставку до немыслимых 20%. Набиуллина была одета во всё чёрное, если кто не помнит.

Вы всегда можете вмешиваться в происходящее ни с кем не советуясь. Продаёте иностранную валюту из своих запасов или начинаете её активно скупать. Дело ваше. И нечто подобное мы можем наблюдать регулярно во всех странах мира. Чуть что пошло не так, ЦБ страны идёт на рынок.

Двусторонние валютные интервенции. Когда у вас много друзей, союзников и партнеров, вопросы курса валюты могут стать предметом обсуждения. Нередко случается так, что одной стране хотелось бы укрепить свои деньги, а другой напротив было бы на руку их ослабить. Возьмём вымышленную ситуацию — России нужно первое, а Китаю второе. Тогда РФ начнёт продавать юань, а в поднебесной возьмутся за покупку рубля. В целом такое встречается нечасто, но всякое бывает.

Многосторонние валютные интервенции. Так как ни одна страна в мире не может существовать сама по себе и все так или иначе зависят от соседей, в мировой экономике могут происходить конфузы. Война на одном конце планеты сказывается на уровне жителей с другой стороны «шарика». Кризис в США способен оставить без воды население условной Нигерии. Когда такое происходит, лидеры государств собираются и думают что делать их центральным банкам для возвращения стабильности.

В 1985 году курс доллара достиг своего пика, резко подорожав на 80%. За одну единицу американской валюты приходилось платить 251 йену. С остальными странами случился такой же конфуз, что напрочь поломало их торговый баланс. В результате США, Япония, Германия, Франция и Великобритания приняли решение о синхронной валютной интервенции. Уже в 1995 году курс доллара упал до 83 йен. Так и спасли мировую экономику от коллапса.

Итог

Валютная интервенция не является панацеей, это лишь рычаг управления. В мировой истории огромное количество примеров того, как запущенная и ослабленная экономика уже не поддавалась никакому лечению. Ни игры с ключевой ставкой ни жонглирование валютными интервенциями неспособны остановить неизбежное. Поэтому важно развивать человеческий капитал, снижать зависимость от экспорта, обеспечивать внутреннее потребление собственным производством и активно участвовать в глобализации. Всё остальное однажды поставит ЦБ перед сложным выбором и далеко не факт, что решение будет найдено.