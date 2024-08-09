Принято считать, что девушка / женщина не должна выходить на связь с мужчиной самостоятельно. Это его обязанность и всегда так было, исторически сложилось и так далее. В действительности подобные правила придумываются с одной единственной целью — нарушить баланс значимости и склонить его в свою пользу. С точки зрения психологии тот кто проявляет больше интереса и инициативы, впадает в зависимость. Это факт подтвержденный десятилетиями наблюдений за поведением человека. Но порой случается так, что попытка склонить чашу весов в свою пользу оборачивается противоположным эффектом, поэтому так важно понимать в каких случаях можно написать мужчине первой.

До этапа начала отношений

Вы часто встречаетесь на работе или учёбе, живёте рядом, либо заметили классного парня в социальных сетях. Возникла симпатия с вашей стороны, но он не делает первый шаг, никак не обозначает ответные чувства, вообще никаких действий не совершает. Наверное женат или состоит в отношениях, быть может я ему не нравлюсь, либо он просто ни рыба ни мясо, какой-то скромный. Были такие мысли?

Так вот, суть в том, что мужчины не обязаны играть по кем-то придуманным правилам. Возможно он просто не видит вашего интереса, а случается и так, что девушка кажется неприступной. За свою жизнь любой парень, даже самый стеснительный, переживает десятки отказов и не надо думать, что это даётся легко. Каждый подобный эпизод больно бьёт по самооценке, потому что кроме всего прочего некоторые представительницы нежного пола отшивают максимально жёстко. Представьте себя на их месте. Ты подходишь к девушке, предлагаешь познакомиться, а в ответ слышишь — с кем? С тобой? Свободен!

С опытом приходит стойкость к всякого рода неадекватам. Если закрыты физиологические потребности и в целом парень ощущает себя самодостаточным, то эти неприятные события из колеи уже не выбивают. Но кто знает в каком эмоциональном состоянии находится конкретный мужчина? И тут мы возвращаемся к теме нашей статьи — а всегда ли отсутствие действий с его стороны говорит об отсутствии интереса?

Вполне вероятно вы производите впечатление недоступной, либо он вообще вас не замечает. Мало ли девчонок работает в офисе, можно ли сосчитать всех учениц в школе, если речь о подростках? В университете вы одна такая нарядная ходите? Довольно глупо испытывать симпатию и молчать об этом. Заодно почувствуете себя в шкуре любого парня и быть может в следующий раз отвергать предложения будете не так резко. Написать первой не зазорно, это ваша жизнь, не оставайтесь на обочине, действуйте.

В случае ссоры по вашей вине

Многие девушки уверены, что в момент ссоры первым мириться должен именно мужчина. Якобы не стоит загонять девушку в тупик, чтобы ей не пришлось признавать свою вину. Она поняла, что не права, так зачем её тыкать носом в эту ситуацию. Это не по-мужски!

Только вот на практике подобные рассуждения даже выглядят инфантильными. Взрослые люди умеют просить прощения и признавать поражения. Совсем не обязательно об этом напоминать, высмеивать спутницу за оплошность и требовать от неё извинений на коленях. Это тоже о парне ничего хорошего не говорит. Но написать первой после ссоры, которая произошла по вашей вине, вполне здоровая позиция.

Скорее всего мужчина не станет воротить произошедшее, обсуждая случившееся снова и снова. Но многие просто не захотят вам звонить, чтобы не попасть в неприятность. Ведь в этом случае получается нечто невероятное — виновата девушка, а на поклон идёт парень. Баланс значимость переворачивается с ног на голову, уважать такого представителя сильного пола никто не будет. В первую очередь его собственная вторая половинка.

Мужчина с адекватной самооценкой согласиться с расставанием не потому что гордый, а потому что продолжать отношения с маленькой девочкой в теле взрослой девушки ему не интересно. Ваша значимость падёт ниже плинтуса. Поэтому научитесь писать первой, если вы затеяли конфликт или своими руками состряпали ссору. Это вас не унижает, а наоборот.

Когда вы хотите, а он соглашается

Есть ещё одна распространенная ситуация. Девушка чего-то хочет, например пойти в кино, погулять, посидеть в кафе, предлагает это парню, а тот соглашается. И так из раза в раз. Проходит время и в её голове появляются мысли о собственной ненужности. Ведь он ни разу мне ничего не предложил! Он ни разу меня никуда не пригласил! Всегда я проявляю инициативу, получается у него вообще никакого интереса нет, просто использует меня!

Как правило после таких размышлений следует скандал с претензиями, обиды и дистанцирование девушки. Не буду ему ни писать ни звонить, вообще пропаду из поля зрения и посмотрю что будет делать. Если нужна, горы свернёт, а если нет, значит пошёл он к чёрту!

Только на практике не все мужчины инициативны по своей природе. Тот факт, что он соглашается на все ваши предложения или как минимум на большинство, свидетельствует о взаимной симпатии. Вы оказываетесь в странном положении. С одной стороны получаете всё что хотите с тем парнем, который нравится. С другой недовольны происходящим. Как та бабка из сказки про золотую рыбку. Написать первой тому, кто почти никогда вам не отказывает и с удовольствием принимает любые предложения, это здоровое преследование собственных желаний. Зачем ломать рабочую конструкцию?!

Вместо итога

Вот в чём заключается удивительный парадокс человеческого поведения. Там где девушке следовало бы проявить инициативу и написать парню первой, она этого не делает. Наслушавшись подруг и заумных блогеров пытается повысить свою значимость, занять лидирующую позиции в иерархии, избавить себя от ответственности.

При этом в конечном итоге обдуривает сама себя, врезается в своего краша, как сейчас модно говорить, и начинает писать, звонить, преследовать там, где очевидно нет никакой ответной реакции. Очень легко строить из себя королеву и отказываться от первого шага с теми, чья ценность на эмоциональном уровне невелика. Но как только баланс значимости окажется не на вашей стороне вы впадёте в привязанность к тому, кто не стоит ни минуты вашего времени.

Что мы получаем по итогу? Как только вы задались вопросом «в каких случаях можно написать мужчине первой», проанализируйте свои чувства. Не стройте догадки и не смотрите на ситуацию чужими глазами. Под все нормы и правила никогда не подстроишься. Если вам понравился парень, напишите. Если в отношениях вышла ссора по вашей вине, напишите. Если мужчина отвечает взаимностью на ваши предложения, а вам очень хочется ему что-то предложить, тоже пишите. Иначе так и просидите на обочине собственной жизни, страдая журавлизмом и накапливая ненависть к парням, которые вдруг перестали быть рыцарями и завоевателями. Мысли ваши читать никто не может и царицу из себя прекращайте строить, вот и все дела.