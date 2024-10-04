Уважение в отношениях: что это и как устроено?

Уважение в отношениях это субъективное восприятие партнёра, выражающееся в признании его права на получение желаемых элементов коммуникации. Проще говоря положительная ответная реакция на его присутствие, поступки и действия. Одна из форм одобрения. Является важнейшей деталью коммуникации, без которой любое взаимодействие обернётся эмоциональным насилием.

Когда мы кого-то не уважаем, наша обязанность заключается в прекращении общения без обвинений, оскорблений, насмешек и претензий. Когда кто-то не уважает нас, необходимо дистанцироваться без обид и требований, так чтобы не допустить тирании, но при этом не пытаться заслужить похвалу и признание.

Как и в каких ситуациях проявляется уважение в отношениях?

Принято считать, что уважение это что-то абстрактное, существующее только на страницах книг. В обычной жизни мы редко задумываемся над тем, что отказываем партнёру в признании, отвергаем его достоинство, лишаем прав. Из-за этого начинает формироваться снежный ком, состоящий из недостказанности, придирок и неразрешённых конфликтов. В результате отношения превращаются в бардак, а человек даже не понимает истоков проблем. Не осознаёт, что всему виной отсутствие уважения, либо попытки перетерпеть происходящее.

Уважение к потребностям партнёра

На приёме у психолога одним из самых популярных вопросов, касаемо романтических отношений, является — «почему мне не везёт и постоянно попадаются плохие спутники?!». В большинстве случаев вся ответственность лежит на самом человеке, потому что он в первые же минуты проигнорировал самые важные внешние сигналы. Увёл психику по ложному пути и тем самым оказался в неприятной ситуации. Он пропустил неуважение к своим потребностям со стороны собеседника. Самым ярким примером можно считать желание интима. Эта тема будет максимально понятной.

Почему люди, которые начали отношения с физической близости гораздо чаще доходят до брака, семьи и детей, чем те, кто прошёл по всем этапам развития романтической коммуникации и сделал всё как в учебнике? Причин две. Первая — для секса на первом или втором свидании необходимо наличие достаточной симпатии. И если это случилось, значит она была. Бывают исключения, но чаще всего это так. Психике достаточно нескольких минут, чтобы определить пригодность человека, далее вы включаете сознание и начинается путаница. Так вот у этих людей никакой путаницы не было, поэтому их союз крепче, ведь он стоит на взаимной симпатии.

Вторая — нередко случается так, что оба хотели, но из-за навязанных норм кто-то решил устроить проверки и получить доказательства. Всё бы ничего, только при таком раскладе из отношений удаляется уважение. Признание и понимание потребностей другого человека это один из ключевых факторов эмоционального интеллекта, то есть зрелости личности. Давать или не давать, брать или не брать, каждый должен решать сам. Но вот согласиться с правом индивида на открытое преследование своих желаний, взрослый человек обязан.

Что это значит? При поиске мужчины или женщины мы хотим закрыть какие-то свои потребности. Спастись от одиночества, получить опору или соответствовать таким образом ожиданиям общества, либо поделиться счастьем, получить физическую близость, избавиться от тактильного голода. Без разницы какие мотивы, важно то, что нам чего-то хочется и мы прямо об этом говорим. Конкретный человек может ответить взаимностью, а может и отказать, но если он смеётся над потребностью, отрицает её, оценивает как ненормальную и всё в этом духе, значит уважать он не умеет в принципе. Начинать отношения здесь не рекомендуется и если вы так делаете, то учтите — вам придётся столкнуться с дальнейшим насилием.

Уважение позиции и мировоззрения

Споры возникают там, где взгляды и мнения расходятся. Вы считаете,что в семье должно быть 10 детей, другой человек убеждён, что в современных реалиях даже одного поднять сложно. Вам кажется, что прожить до самой смерти с одним человеком это скука смертная, а кто-то топит за верность и преданность. Обычная реакция человека с низким уровнем интеллекта заключается в осуждении, запретах и подавлении. Если ты думаешь «неправильно», значит ты ненормальный, дурак, болван.

Но суть уважения заключается в том, что вы признаёте право окружающих на собственное мнение. До тех пор, пока его позиция не наносит вам лично прямого ущерба, защищаться неразумно. Вам нужно решить только один ребус — как строить отношения с тем, чьи убеждения сильно отличаются от моих? Возможно это или нет? Если возможно, значит ищите компромисс. Если нет, то применяйте канселлинг.

Приведём простой пример. Девушка уверена, что мужчина обязан её содержать, ухаживать, дарить подарки и обеспечивать. А её задача быть красивой и сидеть дома. Это позиция. Ментально здоровый мужчина либо вступит в отношения, если считает также, либо вежливо сообщит о том, что ему лично такая коммуникация не интересна. Ментально здоровая девушка в ответ на отказ просто примет несовпадение взглядов, при этом не будет утверждать, что парень ненормальный. Это и есть уважение, без которого отношения может и начнутся, но любви в них не будет никогда.

Уважение к интересам и целям

Каждый человек индивидуален с точки зрения талантов, предпочтений, влечений. В любые времена есть деятельность прибыльная и почётная, а также невыгодная и не почетаемая. Когда-то было круто быть партийным работником, когда-то бандитом или силовиком. Когда-то айтишники вообще не существовали как таковые, а сегодня это самые богатые люди. Всё меняется и очень часто партнёр в отношениях вынуждает делать то, что принесёт максимальную пользу бюджету и статусу. Так родители заставляют детей поступать в престижные ВУЗы, жёны гонят мужей на высокоплачиваемую работу и так далее.

В результате в кабинете психолога нередко сидит успешный, на первый взгляд, человек, но с грустным лицом. Живу не свою жизнь. Мне стихи хочется писать, я поэт, но приходится вкалывать на заводе. Жене нужны деньги, у нас ведь дети.. Или очень нравилось работать на заводе, всё по расписанию, физический труд бодрит, коллектив классный. Но я тружусь менеджером по продажам, потому что тут платят больше.

Деньги важная составляющая нашей жизни и нередко ради них приходится делать то, что не совсем нравится. Но если партнёр в отношениях полностью игнорирует интересы второй половинки, не позволяя самореализовываться, то уважения здесь нет. И скорее всего не будет. Такой романтический союз не сможет стать местом силы, из него исчезнет поддержка и забота в понимании классической психологии.

Это бизнес партнёрство, взаимодействие ради достижения целей, которые индивид перед собой не ставил. Если вы не можете понять, что человек на полном серьёзе может выбрать работу за 30 000, которая ему нравится, и при этом отвергнуть деятельность за 100 000, просто потому что душа не лежит, значит вы не способны уважать.

Уважение выбора

Ежедневно мы сталкиваемся с муками выбора. Пока человек одинок, это остаётся его личной проблемой. Ошибки и успехи изначально лежали на его плечах. Но в отношениях очень часто происходят эпизоды, когда два человека вынуждены придти к единому решению. Пойти на свадьбу родственника жены или нет? На выходные поехать к его родителям или потюленить на диване? Провести воскресенье вместе или порознь? Взять автомобиль в кредит или поездить на прежней машине, но купить бытовую технику в квартиру?

Единственно верного варианта почти никогда нет, поэтому многое будет зависеть от наличия либо отсутствия уважения между мужчиной и женщиной. Когда он хочет на выходных поехать на рыбалку, а она планировала отправиться в деревню, возникает конфликт. Если уважения нет, то она будет считать его эгоистом и идиотом, зацикленном на удочках и снастях, а он назовёт её дурой, ибо задолбала кататься к чёрту на кулички и сидеть на завалинке слушая басни деда.

Если же уважение есть, то она признает важность рыбалки для мужа. А тот учтёт её желание навестить родителей и отдохнуть от городской суеты. Последует компромисс, то есть люди спокойно выявят значимость потребностей друг друга. Быть может на рыбалку можно разок и не пойти. Или можно провести эти выходные порознь. А что если супруга посчитает возможным взять в руки удочку? До тех пор пока вы не признаёте выбор спутника и оцениваете его негативно, договориться не получится. Ничего кроме скандала не выйдет.

Уважение к чувства и эмоциям

Человек способен контролировать свои действия, но вот на возникновение реакций он никак не влияет. Если кто-то вас сильно раздражает и хочется его забить молотком, то с точки зрения психологии происходит абсолютно понятный процесс. В результате влияния внешнего раздражителя последовали эмоции гнева, вы злитесь. Психика перебирает все возможные варианты ответа и вы замечаете самые яркие. Забить молотком даже звучит как-то по особенному! Но затем срабатывают механизмы, удерживающие индивида в рамках нормы и закона, он перенаправляет энергию в другое русло. И будет правильным через я-сообщение донести до раздражителя своё состояние. Я сейчас так зол, что убить тебя хочется!

Правильно выразить свои эмоции это проявление уважения с вашей стороны. Неуважением будут обвинения, например «ты меня бесишь!» Или » из-за тебя у меня настроение пропало!». А со стороны спутника очень важно признать возникшее состояние. Понимаю, что ты сейчас раздражён и тебе неприятно. С этой точки можно начинать решение конфликта. Если же вы пойдёте другим путём и в критической ситуации забудете про уважение, то ничего кроме эскалации предложить не сможете. Результат будет плачевным.

Уважение к индивидуальным характеристикам

Попытка заставить всех людей быть одинаковыми и загнать их в заданные рамки, это утопия. Каждый из нас по разному проживает события, реагирует на случившееся и справляется с трудностями. Кто-то после смерти близкого уходит в загул, а кто-то с каменным лицом спокойно живёт дальше, словно ничего не произошло. Кто-то спокойно проживает одиночество, без труда находя себе занятие, а кто-то названивает спутнику каждые десять минут с вопросом «когда вернёшься?!».

Комфортно вам с таким человеком или нет, придётся решать самостоятельно. Но вы обязаны проявить уважение и признать его право на проявление своих особенностей. Когда девушка на первых же свиданиях утверждает, что нормальный мужик будет ухаживать и добиваться, а парень начинает подстраиваться и делать то, чего делать не хотелось, мы видим отсутствие уважение и его к самому себе и её к нему. Или когда он шутит над спутницей, а та заявляет, что ей обидно и неприятно, но вместо понимания слышит «у тебя чувства юмора нет, всем смешно, одна ты не понимаешь», значит парень отрицает её право на индивидуальность. Кому-то может и смешно, а мне обидно, в честь какого праздника я должна это терпеть?!

Вместо итога

Уважение нельзя считать обязательством по отношению ко всем без исключения. Мы можем не уважать конкретного человека или группу лиц по определённым параметрам. В данном случае социальная стигматизация уместна. Например, это может звучать так — «я не уважаю расистов» или «я не уважаю меркантильных девушек». Быть может даже «я не уважаю бедных мужиков», «я не уважаю алкоголиков». Что и кто угодно может оказаться в вашем списке нежелательных персон.

Только есть тут несколько важных особенностей. Первое — не уважать не значит применять насилие. За поступки причиняющие кому-либо урон они ответят по закону, вы не имеете права издеваться, потому что таким образом опускаетесь на их уровень. Единственно верным решением будет дистанцироваться и отказаться от взаимодействия. Не уважаю алкашей, не буду с ними дружить и общаться. Не уважаю меркантильных девушек, не стану с такой встречаться. Но оскорблять, унижать и тем более применять физическую силу также не стану.

Второе — если вы согласились на коммуникацию, значит вы априори обязаны проявлять уважение. В моменты расхождения взглядов и мнений, когда поссорились, когда решаете совместную проблему. Можно отстаивать свою позицию, можно не соглашаться, можно защищать свои личные границы, но переступать черту и демонстрировать неуважение нельзя.

С теми, кто вам неприятен, не имейте дел. Не общайтесь, не дружите, не встречайтесь. Даже если это родственники, одноклассники, коллеги. Ограничьте взаимодействие до минимума, установите комфортную дистанцию или выходите из отношений вовсе. Жить с человеком, которого не уважаешь и ходить на встречи с теми, кто неприятен, это какая-то форма самонасилия. А тот кто издевается над самим собой, неизбежно начнёт издеваться над другими. Пострадают все.