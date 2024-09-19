Установки, которые мешают отношениям

Довольно часто отношения разваливаются или их вовсе не получается построить по вине убеждений человека. Не внешних факторов, не измен и других форм предательства, а только потому что кто-то имеет кривые представления о себе, партнёре, межличностных отношениях и мире. Плохо то, что сформированная личность не может ни с того ни с сего пересмотреть собственные взгляды и скорректировать поведение, поэтому вероятнее всего после непродолжительного периода конфликтов союз прекратит своё существование. Либо на этапе знакомства потенциальные спутники начнут «отваливаться».

Ты всё равно от меня уйдёшь!

Сюда же относятся все высказывания из серии «все мужики бабники» и «все женщины продажны». Изначально установка имеет тревожный фундамент, то есть человек опасается нежелательного исхода, но «точно знает» что так и будет. Источник проблемы в травмирующем детском опыте, такие люди часто ощущали себя брошенными, им не уделяли внимания когда это требовалось, значимый взрослый мог оказаться холодным и отстранённым, либо вовсе покинуть семью.

Проявляться эта установка будет в виде излишней ревности и недоверия. Кто-то постоянно будет говорить о том, что партнёр всё равно его покинет, это вопрос времени. Кто-то будет мучить спутника допросами по типу «ты же меня любишь?», «ты же никогда не уйдёшь?», «а если я заболею, ты будешь рядом?». А кто-то начнёт контролировать, проверять, следить.

При знакомстве в самом начале отношений человек начнёт искать гарантии, требовать ухаживаний и доказательств любви. Высказывая мысли по поводу склонности мужчин или женщин к предательству, вы отталкиваете ментально здоровых партнёров. Отношения либо не клеятся вовсе, либо вторая половинка так устаёт от этой тревожности, что и в самом деле предпочитает выйти из союза, что лишь подтверждает ваши догадки.

Ты хочешь мной воспользоваться!

Здесь фразы уже другие, чащ всего что-то типа «всем мужикам только одно и надо!» или «все женщины хотят только моих денег!». Как правило эти люди в детстве сталкивались с потребительским отношением со стороны взрослых. Их поощряли за удобное поведение и жестоко наказывали за отклонение от навязанной нормы. Проще говоря ребенка любят, когда он соответствует ожиданиям и презирают, когда тот делает что-то не так. Психика получает сигнал о том, что человек нужен исключительно в каких-то целях, а вот его индивидуальность и личные переживания никому не интересны.

В большинстве случаев дети в таких условиях получают тревожно-избегающий тип привязанности и во взрослой жизни неспособны на близость. Очень этого хотят, искренне туда стремятся, но как только чувствуют малейшую эмоциональную привязанность, начинают ожидать насилия. И очень боятся, что ими просто воспользуются и выбросят. Мужчина добьётся физической близости и исчезнет, девушка опустошит карманы и уйдёт к другому. Поэтому чаще всего их привлекают отношения, в которых они сами получают конкретную выгоду, чтобы не чувствовать себя использованным. В итоге становятся потребителями, чем отпугивают ментально здоровых людей.

Да кому я нужен/нужна…

Любовь может проявляться по-разному и довольно часто родители просто не знают как дать ребёнку ощущение важности и значимости. Завалить игрушками и подарками это не любовь. Осыпать сладостями тоже не имеет ничего общего с любовью. Детям нужно внимание, понимание и присутствие. Но порой именно этого и не хватает. В результате формируется установка «я сам по себе никому не нужен».

Возникают мысли создать дополнительную стоимость, например мужчины хотят обладать деньгами, а женщины привлекательной внешностью. Первые думают, что смогут купить спутницу, якобы она полюбит его за то, что он успешный и богатый. Вторые часто «подсаживаются» на пластические операции и косметологические процедуры. Потому что убеждены, что полюбить их могут только за что-то никак не связанное лично ними. Не просто так. И когда мужчина обнаруживает отсутствие миллионов на счете, а девушка стоя перед зеркалом понимает, что она не топ модель, приходится делать единственно возможный на их взгляд вывод — кому я такой/такая нужна?!

Меня никто не ценит!

Типичная жертва «сына/дочери маминой подруги». Когда с самого детства вам рассказывают о том, что всё не клеится только потому что вы не такой как Вася, Коля, Леночка и Танечка, неизбежно задумаешься о своей невыгодной уникальности. Дальнейшее будет зависеть от самооценки, тут у человека сразу два варианта развития событий.

Первый — когда самооценка низкая. Такой человек будет сваливать свои неудачи на банальное невезение. Одна подружка удачно вышла замуж, потому что у неё грудь третьего размер, а мне с моей единичкой ни черта не светит! Другая попала в счастливый брак потому что у неё ноги от ушей, а мои колесом. У товарища красивая жена потому то он на язык подвешен, а я пока «привет» выговорю, час пройдёт. А этот легко женился потому что умный, университет закончил, перспективы большие. Я то с тремя классами образования кому сдался?!

Второй — когда самооценка завышена. Тогда успехи других людей будут принижаться. Подруга удачно замуж вышла потому что на первом свидании мажору дала, а потом ловко забеременела, сделала лицо кирпичом и тому пришлось её в загс тащить. Я то порядочная, по койкам не прыгала, вот и осталась ни с чем. У друга семья и дети потому что он тюфяк, на трёх работах горбатится, жена его ни во что не ставит, вечно замученный. Я просто себя уважаю, хочу нормальные отношения, но они никому не интересны, так я один и остался.

Настоящих мужчин/женщин не осталось!

Ещё одна деструктивная установка из детства. Когда ребёнок пытается стать самостоятельным, это может раздражать родителя, который компенсирует свою ущербность через зависимость дочери или сына. В большинстве случаев это проявление нарциссизма. Им больно признавать, что другие могут обойтись без них и поэтому при малейших намёках на такой исход приходится заставлять зависимого убедиться в обратном. Без меня ты ни на что не способен, хорошо тебе может быть только со мной, если меня не станет, ты погибнешь!

Во взрослой жизни дети нарциссов в себя уже не верят. Им нужен партнёр, который возьмёт на себя всю ответственность. Обеспечивать семью должен муж. Готовить должна жена. Уборка в доме это обязанность супруги. Нужна вторая половинка, способная решать все проблемы. В результате сначала на спутника сваливается куча ожиданий, сопровождающихся фразами «я же девочка» и «я мужчина, я не должен этим заниматься», а потом наступает отчаяние. Возиться с 5 летней девочкой в теле 30 летней девушки или 5 летним мальчиком в теле 40 летнего мужика никому не хочется. Приходится констатировать — не осталось рыцарей на просторах необъятной Родины, рада бы замуж пойти, только нет желающих быть спасателем!

Я такой/такая как ты хочешь, что ещё нужно?!

Ощущение отсутствия ресурсов может появляться и по-другому. Соответствие чужим ожиданиям в отношениях нередко приводит к печальному исходу, потому что человек изначально пытается заслужить любовь покорностью. Ему кажется, что полюбить его могут только в том случае, если он будет идеальным с точки зрения объекта обожания. В результате таки люди ориентируются на общепринятую норму, а взамен требуют признания своих вложений. За рамками отношений это чаще всего проявляется в форме конформизма.

Мужчины платят на первых свиданиях, дарят подарки и красиво ухаживают не потому что им так хочется, а чтобы выполнить те самые условия, за которыми по их мнению должна следовать благодарность в виде уважения, присутствия и внимания. Только в детстве это работало, потому что правила были понятными. Сделай уроки, уберись в комнате, веди себя хорошо и получи объятия с деньгами на карманные расходы. Во взрослой жизни этот трюк в большинстве случаев даёт сбои, потому что если вы не нужны такой, какой есть, то и после плясок с бубном ничего не изменится.

Вместо итога

Нельзя входить в отношения с негативными установками. Есть один простой механизм под названием проективная идентификация, из-за которого все ваши убеждения будут сбываться. Боитесь измен, получите их. Боитесь предательства, вас предадут. Считаете мужчин бабниками, именно такой у вас и будет. Уверены в меркантильности женщин, значит судьба подарит вам корыстную особу. Вы буквально заставите вторую половинку совершить то, чего подсознательно ожидаете.

Вторая проблема заключается в том, что вы с подобными установками становитесь токсичным человеком. Требуете каких-то доказательств, жалуетесь на непригодность окружающих или постоянно твердите о собственной непригодности. Нацелены на неудачу и нагружаете новых знакомых ответственностью по изменению своего мировоззрения. Они обязаны показать вам, что всё иначе, есть ещё принцы на белых конях, невинные красивые девочки, покорно падающие в ваши объятия и готовые обустраивать рай в шалаше. А кому это нужно?

В третьих собственные действия люди с деструктивными установками редко подвергают анализу. Когда девушка боится того, что её используют и выбросят, она пытается получить больше, чем отдала. Чтоб не обидно было. И по итогу становится тем кого презирает. Пользуется и выбрасывает. Надевая на себя роль спасателя человек вкладывает огромное количество ресурсов в партнёра и требует в ответ признания с пожизненным присутствием. Ему кажется, что спутник многим обязан, а значит должен быть благодарным. Только в 99% случаев о помощи вас не просили, услуга ваша медвежья. И как только вы начнёте что-то требовать, от вас уйдут. Не потому что так было задумано, а потому что вы одолели. И весь этот бардак из-за кривых убеждений, которые человек получил когда-то давно, зачастую ещё в детстве..