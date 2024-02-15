Уровень жизни населения: что это и как считается?

Уровень жизни населения это показатель удовлетворённости обществом своих духовных и материальных потребностей посредством потребляемых товаров и услуг за определённый период. Способность индивида в частности и группы лиц в целом, получить необходимые и желаемые блага для достижения комфорта и счастья. Является ключевым, но неоднозначным параметром успешности государства.

Проблема в определении уровня жизни заключается в методологии расчетов. Во-первых он демонстрирует удовлетворённость всего населения, однако мы хорошо знаем о расслоении в обществе, следовательно один может чувствовать себя максимально комфортно, другой совершенно дискомфортно. Во-вторых для расчета конечного результата используются разные формулы, что оборачивается черри пикингом, а проще говоря обманом. Давайте вспомним все имеющиеся подходы.

Уровень жизни населения по показателю общего ВВП

Сгребая всех в одну кучу можно привести цифры общего ВВП как показатель уровня жизни в стране. Логика простая — если государство богатое и производит огромные объёмы товаров и услуг, значит люди живут хорошо. В проекции на семью это может быть адекватной методологией, например ребенок не зарабатывает вообще ничего, жена 30 000, а муж 500 000.

Таким образом конкретная ячейка общества имеет доходы на уровне 530 000, что для троих человек весьма существенно на данный момент. Можем ли мы сказать, что каждый из них богат и счастлив? В целом да, формально и фактически всё именно так.

Но в случае со страной такой подход выглядит корявым и всё сводится к принципу «один ест мясо, другой капусту, в среднем оба жуют голубцы». По общему ВВП лидируют США, на втором месте Китай, далее Япония, Германия, Великобритания, Франция, Индия. Россия на 11 строчке.

Если по поводу США, Японии, Германии и Франции вопросов немного, то вот Китай и Индия явно выбиваются из логики. Процент бедных и там и там запредельно высокий, а уровень жизни местами слишком далёк от нормы. Получается общий ВВП слабо коррелирует с удовлетворённостью населения, здесь очень важно учесть сколько денег от внутреннего валового продукта приходится на каждого гражданина, а то вдруг они на десятерых пять долларов в день зарабатывают. Резюмируем — методология крайне ошибочна.

Уровень жизни в пересчете ВВП на каждого человека

Второй способ расчета — ВВП на душу населения. Здесь мы можем увидеть более ясную картину, а именно сколько денег приходится на каждого отдельно взятого гражданина. Ситуация переворачивается с ног на голову. Смотрите, Китай производит товаров и услуг на 18 триллионов долларов в год (данные запоздалые, сегодня могут чуть отличаться). Это очень много, поэтому вторые в мире.

Но если доход поделить на количество жителей, то выходит довольно грустная статистика. ВВП на душу населения всего 11 000 долларов в год. Для примера у лидера рейтинга 131 000. Это Люксембург. На втором месте республика Ирландия, далее Швейцария, Норвегия, США. Данные за 2021 год, искать актуальные не стал, кардинальных изменений не произошло. Россия на 63 месте.

В целом это самая адекватная методология определения уровня жизни, но без учета расслоения общества она тоже теряет всякий смысл. Образно говоря у вас на душу населения может приходиться 100 000 долларов в год, но богатейшие зарабатывают миллионы, а простые рабочие не видят и 5 000 долларов за 12 месяцев. Поэтому резюмируем — статистика правильная, но обязательно должна включать в себя показатель неравенства доходов. Если он высокий, то выбрасываем полученные данные в мусор.

Уровень жизни по паритету покупательной способности

Статистика в пользу бедных. Её очень любят те, кто пытается выдать бедность за богатство, черное за белое, добро за зло. Смысл довольно простой — в Швейцарии человек может и зарабатывает по 6 000 долларов в месяц, но посмотрите какие там цены! У нас всё значительно дешевле, поэтому нам просто не нужно много зарабатывать, хватает и 40 000 рублей.

В рейтинге стран по показателю ВВП (ППС) лидирует Китай, на втором месте США(даже здесь!), на третьем Индия. Далее Япония, а вслед за ней Россия! Это удивительно, зная все вышеперечисленные цифры, но к сожалению повода для радости нет. Показатель ВВП в пересчете на паритет покупательной способности абсолютно неадекватен.

Чтобы было чуть понятнее, объясню как попасть на вершину этого списка. Принуждаете население к труду за копейки. Они по 15 часов стоят у станков и производят огромное количество товаров, при чём без разницы что это. Из-за избытка продукции цены не растут, плюс ко всему можно их жёстко регулировать, как это делали в Венесуэле. Низкая мотивация и квалификация с одновременным дефицитом технологий приведёт к тому, что качество производства начнёт страдать. Но всё вокруг будет стоить очень дёшево.

Можно ли быть счастливым в таких условиях? Очень вряд ли. Но и это ещё не всё. В одной стране молоко стоит дорого, но это настоящее молоко. В другой дёшево, но там из молока только название. Или цена 10 рублей, но в наличии нет. Где-то вы за огромные деньги купите качественную обувь, а где то калоши, но за 100 рублей. ВВП по ППС никак не учитывает качество, следовательно данные абсолютно лживые. Резюмируем — определение уровня жизни по ввп в пересчете на паритет покупательной способности это всего лишь манипуляция цифрами.

Методология ООН при определении уровня жизни населения

Одним показателем в данном вопросе не обойтись, поэтому расчет проводится по ряду статистических отчетов. Составить рейтинг будет крайне сложно, потому что многие страны просто не предоставят вам нужные цифры или сообщат ложные сведения. Но если вы внутри своей страны хотите выяснить реальный уровень жизни людей, то вот вам методичка:

Демография — здесь считаем рождаемость, смертность и продолжительность жизни. Человек не станет заводить детей, если не чувствует себя комфортно. Многие просто откажутся от рождения второго, а кто-то не решится и на первого. Отсутствие качественной медицины и доступности здравоохранения обернется высокой смертностью. Слабая правоохранительная система, участие в военных конфликтах, отсутствие инфраструктуры в городах и деревнях, плохое пенсионное обеспечение, а также высокий уровень криминала скажутся на средней продолжительности жизни.

Санитарно-гигиенические условия — Очевидно нельзя говорить о высоком уровне жизни, если у населения нет доступа к чистой питьевой воде, воздух сильно загрязнён, а для принятия душа надо два часа греть тазик на костре. В каких-то странах антисанитария настолько высокая, что люди массово умирают от инфекций. А где-то всё совершенно иначе.

Уровень потребления — можно сколько угодно говорить о росте зарплат и низких ценах, но население всегда будет голосовать рублём. Или юанем, если речь о китайце. В общем существует отдельный экономический показатель, который называется расходы домохозяйств на потребление в пересчете на душу населения. Чем платежеспособнее люди, тем больше они тратят.

Есть только один минус, расслоение общества. Богатые тратят миллионы, а бедные сводят концы с концами. Поэтому показатель на на 100% точный, как и в случае с ВВП на душу населения. Но ради интереса перечислю лидеров — США, Гонконг, Люксембург, Швейцария, Сингапур, Норвегия, Канада. Россия на 59 месте.

Жилищные условия — тут не только возможность приобрести жильё, но и показатель его качества. Барак на 100 семей и отдельный дом, совсем не одно и то же. На уровень жизни влияет комфорт внутри помещения, а также развитая инфраструктура вокруг, безопасность проживания, наличие или отсутствие угроз. Чистота, условия для жизни, детские площадки, парковки, доступность магазинов, аптек, остановок общественного транспорта.

Доступность образования и культурного развития — наличие в местах проживанию людей школ, училищ, ВУЗов, институтов, а также возможности беспрепятственно туда попасть. Покрытие интернетом играет важную роль, так как большинство обучающих материалов находится в международной паутине. Например в Северной Корее с этим большие проблемы, точно также как в Афганистане запрещены музыка и книги. Всё это напрямую влияет на уровень жизни населения.

Уровень занятости — значение имеет не только наличие вакансий, но и условия труда. Важно, чтобы человек имел возможность реализоваться в профессии, применить свои навыки и знания там, где хочется именно ему. С этим проблемы в странах с госкапитализмом, там направление экономики задаёт власть, а значит талантливый художник может всю жизнь простоять у станка на заводе. Будет ли он счастлив? Конечно нет.

Баланс доходов и расходов — во всех странах есть так называемый прожиточный минимум, который включает в себя базовый набор потребностей человека. Принято считать, что если доходы гражданина равны или выше сумме, необходимой для обеспечения себя всем необходимым, то уровень жизни нормальный.

Однако проблема в том, что в потребительскую корзину редко включают действительно важные вещи, там как правило содержится то, что не позволит умереть с голоду. Но можно ли комфортно жить на таком уровне, большой вопрос. Поэтому для анализа этого пункта первым делом нужно пересмотреть перечень учтённых потребностей и скорректировать его до разумных пределов.

Права и свободы — возможность защитить себя от незаконных действий со стороны кого бы то ни было, возможность открыто высказывать своё мнение, получать желаемую информацию и отстаивать свои права в независимом суде. Отсутствие синдрома высокого мака и конформизма. Многие страны решили, что не стоит доверять людям сложные решения, нашли спасение в режиме диктатуры. Где сейчас эти страны и какой там уровень жизни даже говорить не хочется. Вряд ли здоровый человек может мечтать жить в Северной Корее, Афганистане, Венесуэле, Зимбабве, Мьянме или Судане.

Вместо итога

Определить уровень жизни населения крайне сложно. Чаще всего этот показатель основан на однобокой статистике, никак не учитывает разницу по регионам и не включает в себя действительно важные данные. Поэтому на сегодняшний день самым объективным способом выяснить степень удовлетворённость граждан является социальный опрос. При условии что его провели честно, а выборка принимавших участие охватывает абсолютно все слои населения. Но сделать это крайне затруднительно.