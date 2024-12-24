Улыбка яэба: как кривые зубы стали эталоном красоты в японии

Улыбка яэба это новый эталон красоты японских девушек, который выражается клыками, торчащими из десны и перекрывающими другие зубы. Своего рода накладка. Сам термин дословно переводится как ‘зубы неправильной формы». Однако вместо того, чтобы испытывать стыд или эмоциональный дискомфорт, жители страны восходящего солнца решили, что это красиво, привлекательно и возбуждающе. В последние годы появился тренд на искусственные клыки, имитирующие улыбку Яэба, а кто-то даже делает операцию, чтобы всё было по-настоящему! На момент написания статьи такая процедура стоит 400 долларов.

Улыбка Яэба как признак юности

Кривые зубы чаще встречаются у молодых девочек-подростков, что стало своеобразной характеристикой. Во взрослой жизни дефект видимо устраняли, поэтому сложилось мнение, что улыбка яэба возможна только в юности. Со временем выяснилось, что тяга к малолеткам среди японских мужчин довольно сильная и конечно же закон нарушать рисковали не многие, но сам факт желания никто не отрицает.

Представительницы нежного пола в курсе такого интереса и возможно по этой причине стараются внешне быть похожими на школьниц. Юбки и чулочки частично справлялись с поставленной задачей, но не хватало одной существенной детали. Кривые зубы дополнили картину и теперь в любом возрасте девушка привлекательна для мужчин, а клыки стали своеобразным символом молодости.

Улыбка Яэба как символ современной культуры

Японцам и японкам нравится подражать своим кумирам и в этом они сильно преуспели. Популярными становятся герои, угодившие в медийное поле, так было с покемонами, так зародилась мода на косплей. Фанаты не просто наслаждаются творчеством своих кумиров, но и активно копируют все элементы их внешности, детали поведения. Поэтому неудивительно, что девичья группа TYB48 без труда создала новый тренд.

Здесь сложно сказать кто именно начал хайп. То ли солистки поп группы вовремя уловили интересы аудитории, то ли с них началось это движение. В любом случае три исполнительницы хитов, с накладными клыками, превратились в настоящих звёзд. Они стали настолько популярными, что теперь тысячи девушек по всей Японии стоят в очереди к стоматологу, чтобы он установил им виниры в форме клыков. А кто-то пошёл ещё дальше и провёл полноценную операцию по изменению прикуса.

А что если это началось раньше?

Впрочем девчонки из группы TYB48 могут быть совершенно ни при чём. Все знают о том, что японцы и японки буквально помешаны на анимэ, а там в свою очередь, персонажи практически всегда с кривыми зубами. Выступающий клык можно увидеть в любой серии подобного мультика. Жители страны восходящего солнца уже и сами толком не помнят когда это всё началось, но многие убеждены, что всему виной именно анимэ. Хотя никто по этому поводу особо не переживает, опросы показывают, что менее трети граждан считают улыбку Яэба уродством или безразличны к такому дефекту, остальные находят в кривых зубах нечто привлекательное и милое.

Вместо итога

Сложно сказать как долго продлится этот тренд и будут ли кривые зубы популярны в будущем. Сегодня девчонки, фанатеющие от улыбки Яэба и мужчины, которых это привлекает, не видят ничего плохого в клыках поверх других зубов. Но что если завтра появится мейнстрим на идеально ровный прикус? Большинство представительниц нежного пола просто снимут виниры, на которые потратили 400 долларов (небольшие деньги для японцев), но вот те, кто согласился на калечащую операцию, окажутся в незавидном положении. К тому же улыбка Яэба неизбежно приведёт к заболеваниям желудка, ведь пища плохо прожевывается. В общем мир полон удивительных вещей и событий. То, что нравится жителям одной страны, может казаться диким для обитателей другого конца света. А вы что думаете про улыбку Яэба?