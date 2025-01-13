Тюбик: красивый, молодой, инфантильный, слабый и нерешительный парень

Тюбик это молодой парень, чаще худощавого телосложения, физически слабый (или производящий такое впечатление), который вызывает симпатию и является привлекательным для противоположного пола, но в отношениях ведёт себя как ребёнок, не готов к решительным действиям, проявляет инфантилизм и в итоге становится обузой для спутницы. Образ возник на просторах интернета и стал популярным благодаря многочисленным мемам. Относится к негативным характеристикам мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

К этой категории девушки относят парней, отношения с которыми либо вообще не дошли до серьёзной стадии, либо оказались невыносимыми по причине его детской позиции. Главными критериями коммуникации с тюбиками можно считать эмоциональные качели, сказочные планы без способности их реализовать, неопределённость, безответственность, нарушение обещаний, отсутствие ресурсов. Иногда девушки с завышенными ожиданиями называют тюбиками парней, которые не могут позволить себе рестораны, такси бизнес класса, дорогие апартаменты и прочие атрибуты качественной жизни.

Как распознать тюбика?

Так, например, первоисточником этого слова считается некая Дарья Зарыковская, которая в своём аккаунте твиттера написала пост о встрече с мужчиной, прилетевшей к ней в Париж из Лондона. При этом познакомились они на Бали. Он пригласил её пообедать в офис гугла, что навело девушку на воспоминания о том, как раньше она «якшалась с какими-то тюбиками, которые в минус 20 звали по парку гулять». Это цитата, если что. В общем, термин довольно сложный, поэтому предлагаю разобраться в нём детальнее.

Худой, физически слабый

На самом деле это довольно спорный признак. Дело в том, что первоначальная версия тюбиков позиционировалась именно как худые парни без мышечной массы, которые пользуются яркой, овер сайз одеждой и предпочитают причёску с длинными волосами. При беглом взгляде запросто можно перепутать с девушкой, если посмотреть со спины. Однако чуть позже эту характеристику исключили и сегодня о ней практически не вспоминают. Тюбиком может быть и пухлый парень и даже вполне себе физически развитый. Но в любом случае это нежный, внешне приятный молодой человек, что привлекает многих девушек.

Добрый, не агрессивный

Это как раз то, что привлекает к себе внимание. Девушки всё чаще избегают мужчин, демонстрирующих маскулинность и агрессивность. Брутальные представители сильного пола теряют популярность по причине изменения тренда. Все вдруг поняли, что от такого партнёра больше вреда, чем пользы. Мизандрия основана на презрении к мужской силе, потому что такие люди постоянно пытаются что-то завоевать, кого-то отбить, решить вопрос кулаками. Во времена существования империй это могло быть полезным, но сегодня все понимают, что мускулами дёргают исключительно лишённые ума. И все беды из-за них. А вот тюбики не конфликтные, никогда не поднимают руку на женщину и всегда пытаются выскочить из ссоры без насилия.

Разговорчивый, интересный собеседник

С тюбиками легко. Рядом с ними не возникает неловких пауз в диалоге, они много шутят, не напрягают спутницу сложными темами. Не хвастаются, не ноют, не обвиняют женщин во всех смертных грехах. Свидания проходят непринуждённо, а времяпрепровождение всегда наполнено юмором. Ощущение безопасности и возможность свободно болтать о чём вздумается, подкупает, поэтому девушки очень быстро «подсаживаются» на такого парня, желая продолжать общение.

Безответственные

Вот собственно и закончились плюсы, дальше будут сплошные минусы. Уже после того как представительница нежного пола влюбилась, на поверхность начинают выползать недостатки, способные превратить отношения в полную неразбериху. Инфантилизм тюбика зашкаливает. Он ни за что не готово брать ответственность. Любые ожидания вызывают у него стресс и желание спрятаться. Не удивляйтесь, если при обнаружении двух полосок на тесте для беременности вы потеряете из виду своего парня. Нет ничего удивительного в том, что он не может найти работу или довольствуется минималкой. Туда его не взяли, там слишком сложно, здесь требуют образования. То платят мало за тяжёлый труд, то платят хорошо, но труд слишком тяжёлый.

Нерешительные

Безответственность усиливается нерешительностью. При возникновении трудностей или пугающих ситуаций тюбик скорее всего сбежит или дистанцируется. Как только спутница окажется в затруднительном положении и потребует от него участия, он скорее всего ретируется подальше. Зона обоюдной ответственности здесь практически невозможна, следовательно серьёзные отношения построить не получится. Тюбики не любят когда от них что-то зависит. Им комфортно находиться на стадии конфетно-букетного периода, желательно бз конфет и букетов, потому что на это просто нет денег.

Вместо итога

Характеристика тюбика довольно неоднозначная. С одной стороны у них много преимуществ, благодаря которым они легко выигрывают конкуренцию за молодых, симпатичных девчонок у брутальных мужчин. Они интересные, внешне привлекательные, безобидные, добрые, с хорошим чувством юмора и современным взглядом на мир. В этих компонентах им сильно уступают скуфы и абьюзеры. Но при этом на фоне масика тюбик полнейший лузер.

А всё потому что является «моральным слабаком». Отсутствие ресурсов, решительности и готовности брать на себя ответственность не позволяют построить серьёзные отношения. С таким парнем очень весело проводить время, но всё что касается проблем, его не касается. Девушка должна быть готова самостоятельно разгребать неприятности и не тревожить партнёра. Тогда он обязательно подключится, даст поддержку, внимание и присутствие, но чаще всего ждать реального содействия бессмысленно. В редких случаях дело заканчивается браком, но в абсолютном большинстве историй тюбик произносится в одном предложении со словом «бывший». Классное было время, но семья как-то не удалась.