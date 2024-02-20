Твикстер: влияние несамостоятельных взрослых детей на экономику

Твикстер это термин обозначающий поколение молодых людей в возрасте от 20 лет, продолжающих жить с родителями по причине неспособности обеспечить для себя достойный уровень жизни. Существует много различных версий этого неологизма, твикстер зародился в США. Проблема наиболее актуальна в Японии и Италии, хотя в России по всей видимость её масштабы ещё больше, но они частично нивелируются низким уровнем жизни всего общества в целом, а также льготными программами для молодых семей.

Ситуация выглядит примерно так — взрослые дети, как уже было сказано выше примерно 20-30 летнего возраста, не могут стать полностью самостоятельными и независимыми. Они либо не работают вовсе, либо получают слишком мало, чтобы купить жильё, обеспечить себя продуктами, товарами и услугами. Следовательно вынуждены оставаться в родительском доме неопределённо долго.

Причины возникновения поколений твикстер

Большая проблема в том, что люди старшего возраста считают своих детей и внуков несамостоятельными, обвиняют в инфантилизме и абсолютно уверены, что с ними ничего подобного не происходило. Прожившие большую часть жизни в СССР не учитывают некоторые особенности. Во-первых уровень жизни в те годы был ещё ниже, если мы говорим о разнообразии экономики. Все жили плюс минус одинаково и даже перепутав квартиру не сразу можно было понять, что ты не дома. На эту тему даже был снят фильм «Ирония судьбы, или с лёгким паром».

Во-вторых квартиру для проживания выдавали за факт трудоустройства. По-разному можно к этому относиться, данная мера является прямым следствием госкапитализма, но это очень важный нюанс. Сегодняшнее поколение твикстер тоже работают и также получают маленькую зарплату, только перед ними огромный выбор товаров и услуг, а жилплощадь никто не выдаёт. Проще говоря отличий между прошлыми и нынешними поколениями никаких нет, люди ничем не хуже, чем ранее. Контекст другой.

По этим причинам говорить об изменениях в поведении людей не приходится. В развитых экономиках о поколении твикстер знают очень давно, в Японии эта проблема вообще одна из самых актуальных. У нас долгое время никто о подобном даже не задумывался, потом много лет умалчивали, а сейчас хоть и начинаются обсуждения, но чаще всего они заканчиваются обвинением молодёжи в нежелании работать. Хотя все цифры говорят об обратном.

Традиция большой семьи

Для многих совершенно нормальной выглядит ситуация, когда в одном большом доме или трёхкомнатной квартире проживают муж с женой, их дети, жёны и мужья детей, внуки. Привычка пошла из далёкой древности, так делали ещё на Руси. Взрослым людям спокойнее, потому что наличие членов семьи спасает их от одиночества, а заодно придаёт значимости. Они раздают советы, читают нотации и нравоучения, балуют свой нарциссизм мнением, что без них молодые совсем пропадут.

Дети в свою очередь откладывают ответственность за обязательства на будущее. Родители помогут по дому, приготовят покушать, купят продукты. Привезут с деревни овощи, не позволят пыли осесть на окна. Иногда поругают, поумничают, но тем не менее содействие оказывают. Если уж семейные привыкли так жить, то незамужние девушки и неженатые парни вообще теряют всякий смысл в уходе от родителей. Зачем? Тут нормально.

Именно эта традиция породила целое поколение нарциссических матерей. При переезде из деревни в город вдруг оказалось, что 25 летний сын может получить квартиру на работе и уйти в свободное плавание. Маме казалось это недопустимым и возникла привычка ходить к ребенку в гости, чтобы нравоучать и контролировать его там. А заодно и жену, это же она, дрянь такая, увела сыночка. Ещё и пытается доказать, что с ней ему лучше. Бред какой!

Мода на послушание

Несмотря на то, что твикстер является термином возникшем в США, проявления везде практически одинаковые. Отличаются причины, но глобально разницы нет. Многие родители в любой стране мира привыкли к мысли о том, что ребёнка с детства нужно приучать к самостоятельности. Между прочим печально известный доктор Спок, сломавший психику миллионам детей по всей планете, родился в америке. А советские мамы и папы с удовольствием читали его работы.

К тому же семьи в России всегда были многодетными, а значит должное внимание уделяли единицам. Некоторые в 10 летнем возрасте уже во всю нянчились с младшими братьями и сёстрами. И всем почему-то казалось, что это нормально. Результат оказался плачевным.

Всё дело в том, что символом самодостаточности для многих родителей является послушание и готовность терпеть лишения. Ребёнок выражает потребность, взрослый отказывает в удовлетворении, малыш начинает плакать, но грозное «заткнись, я сказала!» должно его успокоить. И если так, то дети признаются готовыми к суровой реальности и взрослой жизни.

На практике самодостаточность это наличие знаний, навыков и талантов достаточных для закрытия своих потребностей. Ни первое ни второе ни третье никто детям не передавал, им всё чаще закрывали рот и погружали в атмосферу эмоционального насилия, требуя принять ситуацию и не жаловаться. Надеялись выпустить ребенка на волю в 20 лет и дальше пусть крутится сам.

Только вот выяснилось, что не получается крутиться. Нет ресурсов. Поэтому приходится оставаться дома и сидеть на шее родителей. Если протянуть достаточно долго, то мамы и папы уйдут на пенсию, а это какая-никакая стабильность. В наши дни ситуация усугубляется льготной ипотекой и материнским капиталом.

Всё чаще рожают не потому что способны воспитать и поставить на ноги, а потому что родители помогут и государство даст денег. Эти люди формально взрослые, но на практике львиная доля остаются детьми. Инфантильность никуда не делась, просто скрылась с помощью льгот. Поколение твикстер прямо перед нами, но мы закрываем на проблему глаза.

Извращённая зона комфорта

В продолжение вышесказанного нельзя забыть про конформизм. С детства нас приучают быть послушным, чтобы получить необходимые ресурсы. Мама не любит просто так, но если ты хорошо себя вёл и сделал всё как она сказала, то лови обнимашки. Папа не купит машинку, но если ты умолчишь о том, что он заходил в пивнушку, то получи подарок. Быть удобным и лояльным в обмен на блага стало нормой.

Из поколения в поколение передаётся идея о том, что ты никому не нужен и никто тебе ничего не даст. Это нужно заслужить. Найти барскую руку и целовать до тех пор, пока из неё не выпадет кусок хлеба. А если будешь особенно усердным, то может и икра повалится. С ранних лет дети привыкают быть покорными, а не самодостаточными. Так с чего бы ему резко измениться в 20 лет?!

Один из известных людей, которого я предпочту не упоминать, однажды заявил своему другу, который собственно эту беседу и придал огласке. Цитата следующая — «вот ты мне говоришь демократия, свобода слова. Я приехал в один из городов, вышел к людям, они начали меня трогать и некоторые целовали в руки. Какая демократия?! Им царь нужен!»

Когда мы требуем от молодого поколения самодостаточности и финансовой независимости, необходимо учесть контекст в целом и принципы воспитания в частности. Если вы любите детей пока они соответствуют вашим ожиданиям и игнорируете, когда они начинают демонстрировать собственное мнение, будьте готовы к тому, что он никуда не уйдёт ни в 20 ни в 30 лет. Скорее всего ребенок прямо или завуалировано скажет вам — я всё сделал как вы хотели, я вас всю жизнь слушался и оправдывал ваши надежды. Вы обязались меня содержать взамен на мою покорность. Мама, свари супчик, я не пойду гулять с ребятами и уже убрался в комнате.

Вместо итога

Твикстеры это не «нынешняя молодежь’, как принято говорить. Это модель экономического поведения определённой группы лиц, сформированная под воздействиями внешних сил. Государства в целом или отдельной семьи в частности. Пока таких людей много, бурного роста финансовой стабильности страны можно не ждать. Ведь в 90-е люди получили свободу слова и рыночную экономику, но так и не справились с дарами, понятия не имели что с этим делать, поспешили вернуть статус-кво.

Бесконечные проблемы американской экономики, невероятно низкий уровень жизни в России, многолетняя дефляция в Японии, вот результат череды поколений твистеров, сменяющих друг друга и передающих конформизм от отца к сыну. Совсем другая психология у жителей скандинавских стран и Швейцарии. Не стоит придавать слишком большое значение отдельным показателям, но проблему нельзя решить не обсуждая. Проговорить, осознать, принять и только потом можно найти выход, по-другому не работает.