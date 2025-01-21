Тургеневская девушка: что это значит?

Тургеневская девушка это образ представительницы нежного пола, созданный по мотивам персонажей в книгах Ивана Сергеевича Тургенева в период с 1850 по 1880 годы. Романы и повести писателя регулярно включали в себя героев женского пола, похожих друг на друга по ряду признаков, в результате чего литературоведы сформировали единую картину и полученный типаж назвали вышеупомянутым термином. Так в речи появилось выражение «Тургеневская девушка», о котором мы сегодня и поговорим.

Образ тургеневской девушки

Тургеневская девушка, появляющаяся под разными именами в тех или иных произведениях писателя, чаще всего замкнутая и скромная девица, выросшая вдали от городской суеты и светской жизни. Непорочная, хорошо воспитана, образована, развита. Обладает поставленной речью, но при этом не склонна к сближению с окружающими, интроверт, избегающая лишнего внимания. Разговорчива, но малообщительна.

В отношениях ориентируется на внутренние характеристики партнёра, влюбляется в тех, кто недоступен или не одобряется обществом. Любовь тургеневских девушек всегда тесно связана с мучительными страданиями и протестом против устоявшихся правил. Нарушая традиции и отдавая предпочтение неравной коммуникации она переживает социальные и личностные барьеры, не позволяющие быть счастливой.

Героини Ивана Тургенева возникли в период напряжённости и усталости общества. Классовые расхождения и жёсткая иерархия не позволяли молодым людям встречаться с теми, с кем хочется и жить так, как велит душа. Автор подчёркивает тяготу общественного давления, загнавших народ в рамки. В ряде его произведений упоминается революционное настроение, набравшее популярность в конце 19 века.

Тургеневские девушки находились в состоянии борьбы с собой и окружающими, протестовали против собственных семей, точнее того уклада, которому они следовали. Выбор партнёра всегда был ошибочным, хотя на первый взгляд основывался на глубинных чувствах и личностных характеристиках партнёра. Но счастья в этих союзах не было, любовь оборачивалась только страданиями. Многие современные специалисты предполагают, что в те годы брак представительницам нежного пола давался с трудом, так как права выбирать мужа практически не было. Но тургеневские девушки пытались сломать нормы и всегда действовали наперекор. Впрочем, ничем хорошим это тоже не закончилось.

Спутники в большинстве случаев были совершенно неподходящими. При чём они не демонстрировали способности строить здоровые отношения, но нравились тем, что раздражали родителей. Влюблённая возникала по принципу «назло маме отморожу уши». Анализируя произведения Ивана Сергеевича складывается ощущение, что героини сами не осознавали насколько далеки они от здоровой любви. Они так устали от происходящего, что в попытках обрести свободу просто склонялись к противоположностям во всём. Как в образе жизни, так и в романтической самореализации. Трагичные финалы подчёркивают отчаяние и разочарование, свалившееся на юных девчонок.

Примеры Тургеневских девушек

Лиза из романа ‘Дворянское гнездо» имела дворянские корни, но избранником её стал молодой юноша, переполненный энтузиазмом и желанием нарушить все действующие традиции. Его тяга к свободе привлекла девушку, но отношения изначально были обречены на провал. Во-первых классовый разрыв привел к непринятию парня со стороны семьи. Во-вторых сам он оказался увлечён карьерой и не выражал готовности к полноценной близости, особенно эмоциональной.

Растиньяк, так звали юношу, в конце концов окончательно разочаровал Лизу. Она вдруг поняла, что чувства её не взаимны и любви здесь попросту нет. Одновременно с этим девушка пытается сбежать от своего дворянского прошлого, не желая больше оставаться частью мира, который её не понимает. Поездка в Петербург в конечном счёте заканчивается уходом в монастырь. Так автор пытался показать трагедию молодёжи тех времён и их эмоциональные переживания, приводящие к столь печальным финалам.

Зинаида из повести «Первая любовь». Главный герой, 16 летний Владимир влюбляется в 21 летнюю девушку, испытывая к ней самые нежные чувства. Но они оказываются не взаимны. Сначала Зинаида насмехается над парнем, а позже становится известно, что она тайно влюблена во взрослого мужчину, которым оказался отец Владимира. Тургеневская девушка снова выбрала партнера ‘не по зубам» и несмотря на короткий роман с объектом зависимости, счастья она не сыскала. Прототипом 16 летнего юноши оказался сам Иван Тургенев, который в повести рассказал свою личную историю из жизни, прикрывшись вымышленными персонажами. Зинаидой оказалась княжна Екатерина Шоховская.

Марианна Синецкая из романа «Новь». В конце 19 века в России зародилось революционное движение, что и стало центральным сюжетом романа. Некий Борис Сипягин нанял для своего сына учителя по имени Алексей Нежданов и тот, прибыв в имение, познакомился с юной девушкой Марианной. Она, заразившись революционными идеями от своего нового знакомого, влюбляется в него, после чего совершает побег. Желая противостоять традициям и социальным проблемам тех лет, она видит в своём спутнике источник свободы, верит в качественные изменения жизни. Но реальность оказалась суровой и жестокой, планам Марианны также не суждено было сбыться.

Психологический портрет Тургеневской девушки

Тургеневская девушка выросла вдали от светской жизни и этим обусловлена её тяга к кардинальным изменениям. Она свободолюбива и ощущает дефицит этой самой свободы. Накопленные ограничения, связанные со слухами о ярком образе жизни и стремление нагнать упущенное, рисуют в её голове идеальный мир, в который хочется ворваться. Презрение к скучному бытию вызывает конфликт с родителями, они воспринимаются как надзиратели, которые заперли весь её потенциал. Скромная и тихая она готова на поступки, чаще всего описываемые фразой «в тихом омуте…».

Несмотря на воспитанность, образованность, вдумчивость и высокий эмоциональный интеллект, позволяющий быть внимательной к себе и окружающим, она имеет решительный и твёрдый характер. Вижу цель, не вижу препятствий. Тургеневская девушка уверена в своих силах и готова сворачивать горы ради собственного счастья. Мечтательна, склонна к фантазированию, нередко ошибочно представляющая себе конечную точку своего пути.

В выборе партнёров совершенно неизбирательна. Отвергает всех, кто подходит ей по мнению общества, не хочет связывать свою судьбу с человеком, близком по иерархии, так как категорически не согласна с существованием классов. Нередко влюбляется в недоступных, погружаясь в собственные мечты. Убеждена, что любви без страданий не бывает и за неё нужно бороться. Не видит ценности в спутнике, неспособном дать ей что-то новое. Эмоции, образ жизни. Склонна к романтическим чувствам связанным с преградами. Поэтому демонстрирует самопожертвование, считает своим долгом страдать во имя любви.

Подвержена эмоциональным качелям. Почти всегда разочаровывается в спутнике и миропорядке. Считает уклад жизни старших главной причиной своих поражений на любовном фронте. Долгое время отрицает неспособность партнёра стать надежным мужем. На эмоциях гнева добивается, сражается за отношения, идёт на жертвы со своей стороны. Затем впадает в уныние, начинает думать, что любви не существует и ей катастрофически не везёт. Нередко отчаяние достигает такого уровня, что девушка навсегда остаётся одинокой, даёт обещание никогда не создавать семью и погружается в чтение романов, просмотр сериалов. Только там по её мнению можно встретить идеалы, до которых она так и не добралась.

Мужчина становится стартовой точкой в жизни. До него она как будто не жила вовсе. Существовала в вакууме, клетке, рамках. Он становится поводом и причиной для подвигов, ради него хочется совершать отчаянные поступки, за ним хочется следовать до победного конца. На спутника возлагается миссия по перевороту привычных укладов, но на такое согласны далеко не все. В этих отношениях нет лёгкости и размеренности, ментально здоровый представитель сильного пола не соглашается на подобное, да и сам он тургеневскую девушку не интересует. В лучшем случае она получит негативный первый опыт, в худшем, навсегда застрянет в своих иллюзиях, погрязнув в протестных настроениях.

Её образ идеализируется в романах, но встретить такую в жизни не хотелось бы никому. Нежная, непорочная, тихая и милая, но дерзкая и решительная, с большим количеством ложных целей и представлений. Сначала она станет бедой для своей второй половинки, а потом превратиться в трагедию для самой себя. Времена изменились и на дворе уже не конец 19 века, однако такие типажи всё ещё встречаются. И они как прежде попадают в большой город, полные надежд и сил для качественных изменений. Но так редко добиваются желаемого..