Трёхкомпонентная теория любви: что такое полноценные отношения?

Трёхкомпонентная теория любви, разработанная и внедрённая психологом Робертом Стернбергом, основана на предположении о ключевых компонентах взаимодействия мужчины и женщины, обеспечивающих стабильность, эмоциональный комфорт, надёжность и удовлётворённость романтическим союзом. Согласно теории Стернберга любовь держится на трёх составляющих — близость, страсть, обязательства.

Что такое полноценные отношения?

В зависимости от стадии отношений в приоритет выходит одна из сторон треугольника любви. На этапе влюблённости важнейшей деталью как правило становится страсть, которая со временем перетекает в физическую близость, а далее наступает период обязательств. Однако Роберт Стернберг пришёл к выводу, что вступая в близость нельзя полностью «выключать» страсть и дойдя до обязательств, невозможно сохранить союз без близости. Все аспекты должны быть не только взаимозаменяемыми, но ещё и постоянно присутствующими.

В противном случае мы наблюдаем созависимость и неудовлетворительные, неполноценные отношения. Допустим вас сильно влечёт к человеку физически, вы привыкли закрывать конфликты постелью и вообще готовы на многое ради встречи. Но не можете положиться на спутника, прекрасно понимаете, что никакой поддержки не получите. Или вы вроде бы доверяете друг другу, вам хорошо вместе, но партнёр категорически не согласен с любой обязанностью, не хочет ребенка, не планирует вступать в брак, не станет включаться в решение общих проблем, просто потому что не собирается выходить за пределы зоны личной ответственности.

Чтобы убедиться в том, что вы находитесь в полноценных отношениях, на все нижеперечисленные вопросы должен следовать утвердительный ответ. Если хоть где-то вы не можете с уверенностью произнести «да», значит ваш союз либо находится на пути к любви в широком смысле слова, либо уже упёрся в потолок.

Признаки наличия страсти

Здесь первый вопрос — присутствует ли в отношениях романтика? Это довольно расплывчатое понятие, для кого-то романтика это красивые ухаживания, сюрпризы, походы в рестораны и цветы по утрам. А кто-то счастлив за совместным просмотром фильмов и посещением кафе по вечерам. Не стоит пытаться соответствовать общественной норме. Ответьте исходя из своих ощущений, считаете ли вы своего партнёра достаточно романтичным?

Кажется ли мне привлекательным мой партнёр? Ситуация такая же, понятие красоты и сексуальности индивидуально. Мы отталкиваемся от персональных ощущений. Глядя на своего парня или свою девушку вы чувствуете, что он(а) вам нравится физически? Способен ли он возбуждать своим присутствием, хочется ли прикасаться, целовать, наблюдать?

Могу ли я представить, что рядом с кем-то мне будет лучше? Базовые теории психологии говорят о том, что при наличии истинной страсти все другие люди уходят в тень. Например, после расставания многие мужчины и женщины заявляют, что не смогут быть с кем-то ещё, нужен именно он! Или она. Находясь в действующем союзе окружающие могут казаться симпатичными и интересными, но приходит понимание того, что получить максимальное удовольствие можно только от присутствия конкретного человека.

Присутствует ли у меня безусловное половое влечение? В теории безопасной зависимости лежит идея о том, что ребенок нужен и важен просто так, без обязанности выполнять какие-либо требования. Этот опыт мы переносим во взрослую жизнь, где базовые потребности спутника становятся приоритетными сами по себе. Мы хотим делать нечто приятное для него не потому что заслужил или «вёл себя хорошо», а просто потому что это родной человек, о котором хочется заботиться всегда, не взирая на контекст.

В результате меняется процесс возбуждения, который у женщин намного сложнее, кстати. Говорить о наличии страсти можно только тогда, когда мы хотим своего спутника дома, в лесу, в машине, где угодно. Стоя, лёжа, сидя, вверх ногами. Без разницы как и где, есть желание и условия не важны. Противоположная ситуация когда интим становится предметом шантажа и манипуляций. Точно также как ребёнка любят только когда он соответствует ожиданиям, во взрослой жизни «дают» только после выполнения всех требований, хотелок и навешанных обязательств.

Признаки наличия близости

Эта часть треугольника любви включает в себя возможность и вероятность опереться на партнёра. Нам бывает весело, грустно, страшно, но в любой ситуации ощущая поддержку второй половинки возникает чувство защищенности и безопасности. Первый вопрос, который следует себе задать звучит так — чувствую ли я заботу с его(её) стороны?

Это не про действия, деньги и решение проблем. Здесь имеют значение только эмоции. Когда оказавшись рядом с конкретным человеком вам начинает казаться, что трудности и неприятности не могут взять верх. Что бы ни случилось у вас есть напарник и вы всегда вдвоём против любых невзгод. И сами способны всё разрулить, но рядом с вами стоит тот, кто заинтересован в вашем успехе.

Получаю ли я эмоциональную поддержку в отношения? Психика ежеминутно генерирует десятки и сотни эмоций. Часть из них выливается в активные действия, например если человек застрял в лифте, он тут же начнёт звонить, стучать, звать на помощь и так далее. Часть уходит в подсознание, потому что желаемого результата добиться нельзя и проще воспользоваться вытеснением. А остальное утилизируется.

И вот тут самое интересное. Для избавления от всего лишнего мы используем плач, жалобы, разговоры, физическую активность и отказ от ответственности. Это самые эффективные инструменты. Готов ли партнёр обнять вас, когда вы льёте слёзы, готов ли выслушать, обсудить важные для вас темы, отправиться на совместную прогулку, просто побыть рядом, взять на себя домашние дела на время апатии? Если нет, то опора отсутствует и в таком союзе вы всегда будете чувствовать себя одиноким человеком.

Ценю ли я партнера и умеем ли мы договариваться? Большинство отношений строятся на какой-то выгоде. Ничего ужасного в этом нет, так уж устроена вселенная, но у всего есть допустимые пределы. Ранее в публикациях мы обсуждали причины по которым нельзя ухаживать, добиваться и заслуживать. Тут всё просто — вы может и получите то, чего хотите, но в этом союзе вашей ценности нет и не будет. Девушка может встречаться потому что вы повышаете её ЧСВ, даёте деньги, балуете. Мужчина может быть с девушкой потому что она красивая, поддерживает его самооценку, готовит борщи и убирается в квартире.

И при этом в какой-то момент выяснится, что сами по себе они даром не сдались! Попробуйте представить, что вторая половинка больше не приносит материальной и осязаемой выгоды. Он всё ещё интересен? Нужен? Вы его цените за что? Затем сразу же вспомните все ваши конфликты и разногласия. Вы всегда находите компромисс или кому-то приходится уступать в ущерб себе? Чем честнее вы ответите на эти вопросы, тем яснее будет картина ваших отношений. Полноценные они или нет.

Признаки наличия обязательств

Сходу спросите себя — уверен ли я в стабильности наших отношений? Поясню, когда отсутствует постоянство, возникают эмоциональные качели. Вернёмся в детство, когда любовь родителя от чего-то зависела и вы не могли знать, какой будет реакция взрослого. Малыш должен точно знать, что в случае голода его накормят, в случае холода придут на помощь, а если он сделает что-то не так, мама и папа его не бросят.

Во взрослой жизни потребности всё те же. Мы хотим знать, что за этим свиданием будет следующее, нуждаясь в поддержке мы её получим, а при возникновении проблем партнер будет рядом. Захочу видеться, он найдёт для меня время. Нужен будет интим, я его получу. Потребуется кому-то высказаться, меня послушают. Мы можем быть заняты целый день или не видеть друг друга неделю, но у меня всё ещё есть вторая половинка, ничего не изменилось, я нахожусь в отношениях и он(а) считает также. Это и есть стабильность в которой оба уверены.

Уважает ли партнёр меня, мою позицию и моё мнение? Кроме обязанности дать стабильность есть и ответственность за эмоциональную безопасность. Если я болею за Спартак, а она за ЦСКА, не станет ли это причиной отвержения? Если она хочет красные обои, а меня раздражает этот цвет, не превратиться ли спор в расставание? Может ли спутник принять мои истинные потребности? Хочу ходить в короткой юбке, что он будет делать, подавлять меня или примет такой какая есть?

Здесь вопрос не только в уважении, но ещё и в совпадении взглядов. За какую футбольную команду болеет партнёр и как одевается может быть не слишком критично, но есть и красные линии. Их нужно обозначить и принять до начала отношений. Всё остальное вы просто обязаны принимать, потому что в противном случае будете вынуждены применять или терпеть насилие. Вы уже нашли выход из таких обстоятельств или ваши отношения всё ещё неполноценные?

Я уверен(а) в том, что спутник нуждается в этих отношениях? Звучит даже немного глупо, но многие союзы держатся исключительно на пассивном согласии. Пусть будет, повстречаюсь пока нет других предложений, вроде мне пока норм. Как только наступят сложные периоды, человек уйдет, потому что не слишком заинтересован. Многие мужчины постоянно наступают на эти грабли. Получая отказы и сталкиваясь с пренебрежением рассказывают психологу, что вообще-то всё было хорошо, она же ходила со мной на свидание, на прошлой неделе даже сама звала гулять, мы целовались.. Что произошло, не понимаю..

А ничего не произошло. Вы здесь ненужная деталь. Ну, согласилась она погулять от скуки. Поддалась на уговоры. Уболтали вы её своими ухаживаниями и настойчивостью. Настроение было хорошее, чего-бы не поцеловаться?! А сегодня подруга свободна, лучше время с ней провести. Сериал ценнее вас. Другой парень нравится больше и он наконец-то пригласил в кафе. С девушками история точно такая же. Пришёл, раз позвали. Написал сообщение, пока сидел в очереди и не знал чем заняться. Ответил на звонок, потому что бездельничал.

Уверенность в заинтересованности партнера крайне важна. В противном случае никаких обязательств он на себя не берёт. Догоняющий всегда притягивает убегающего и это никогда не выльется в здоровые отношения. Значение имеют только общие цели и планы, когда два совершенно разных человека хотят одного и того же, а потом понимают, что могут делать это вместе. В этот момент и возникает ответственность, которую каждый совершенно осознанно на себя взвалил.

Вместо итога

У вас нет никаких нормальных отношений, если хотя бы где-то вы ответили отрицательно либо засомневались. Как уже было сказано выше, на разных этапах жизни приоритет одного из углов треугольника любви будет меняться, но он всегда будет присутствовать. Сложно стоять, если у вас нет одной ноги. Сложно не упасть в воду, если лодка получила пробоину и ушла на дно. Обязательства можно навешать с помощью давления моралью, но если нет страсти, то вы сами очень скоро потеряете интерес.

Если вы вместе только потому что сильно влечёт друг к другу, то при первых же трудностях один сбежит, потому что не считает вас родным человеком и тащить на себе абузу не планировал. Если партнёр ценит и хочет, но не готов нести ответственность за ваш эмоциональный комфорт, то дело закончится насилием. Что бы вы не делали, при падении одной из стен, рухнет вся конструкция.

И самое «забавное» здесь то, что на все вышеперечисленные вопросы ответить «да» должны не только вы, но и ваш вторая половинка. У вас то может всё хорошо, а ему приходится из кожи вон лезть, чтобы не вылететь в трубу из этого союза.