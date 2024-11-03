Трофейная жена: девушка, которая нужна для демонстрации статуса мужа

Трофейная жена это спутница, как правило официальная супруга, которая используется в качестве картинки и фона для демонстрации высокого статуса и успешности своего мужа. С её помощью мужчина показывает окружающим свою ценность и значимость, а также самцовость. По его мнению наличие востребованной и привлекательной женщины делает его уважаемым человеком в обществе. Весь механизм построен на том, что психика представителя сильного пола опирается на вторую половинку, воспринимая её частью себя, таким образом если она вызывает одобрительные взгляды, то и он должен наделяться такой же высокой оценкой.

Отношение социума к трофейным жёнам

Если бы было проведено масштабное социологическое исследование, то скорее всего мы получили бы крайне негативный образ трофейной жены. Это содержанка, которая максимально хорошо выглядит внешне, при этом не обладает высоким интеллектом, знаниями, образованием. Большинство людей убеждены, что единственная ценность подобных девушек заключается в стройной фигуре, смазливом личике и дорогих аксессуарах.

Также уже проведённые ранее опросы показывают, что брак трофейной жены и ресурсного мужчины воспринимается как неравный. Чаще всего он её недостоин, так как выглядит значительно хуже и как правило намного старше. По мнению респондентов молодая жена это всегда результат рыночных отношений, где она за деньги продаёт своё тело, время, ласку, заботу. При этом к мужчинам, «отхватившим» такую спутницу, отношение совершенно иное. Неважно какие были использованы ресурсы, харизма, ум, богатство, власть или всё вместе, главное то, что он оказался способным получить нечто ценное и востребованное. Победителей не судят.

Причины популярности трофейных жён

Самое популярное мнение — она с ним из-за денег, а он извращенец или большой ребёнок, повёлся на красивую обёртку. В действительности всё гораздо сложнее, несмотря на то, что доля правды в подобных рассуждениях всё же есть. С точки зрения психологии такой союз это результат нарциссизма. Мы не говорим что это хорошо или плохо, просто отмечаем один любопытный факт. Фундаментом «трофейной» коммуникации в абсолютном большинстве случаев является разрыв самооценок, при котором внутренняя гораздо выше внешней. Для поднятия второй требуется дополнительная опора, которой становится спутница.

Она в свою очередь имеет тот же самый набор характеристик. Уверена, что достойна большего, но самостоятельно обеспечить себя этим не может, либо нуждается в признании окружающих. Богатый и статусный муж отлично справляется с этой миссией. В результате мы получаем полное совпадение целей, а заодно и удачное сочетание ресурсов. Она тешит своё самолюбие его авторитетом, а он хвастается и гордится наличием красивой, привлекательной, востребованной женщины, благодаря которой ощущает собственную значимость. Два нарцисса могут без труда создать союз, где жена будет трофейная, но для этого жизненно необходимо соблюсти простое правило — супруг обладает должностью, званиями положением и деньгами, а супруга внешностью, стилем, правильным поведением.

Как это работает в жизни простых людей?

С миллиардерами и их содержанками всё понятно, там мужчина и с внешней самооценкой особых проблем не испытывает, просто внутренняя неадекватно завышена. Спутница нужна для подтверждения статуса, поэтому богачи склонны брать в жёны девчонок на полвека моложе себя, топ моделей и прочих красоток. Хотя гораздо чаще брак вовсе не регистрируется, просто на яхте атмосферу поддерживают десятки смазливых стройняшек, а в любовницы берётся лучшая из них. Так потребности и закрываются. Но что делать совершенно обычному парню, который убеждён в своём праве иметь лучшую женщину или пытается компенсировать рухнувшую на землю внешнюю самооценку, а ресурсов для получения востребованной представительницы нежного пола нет? Выход один — ухаживать, добиваться, заслуживать, ревновать, гонять конкурентов, запугивать, подвергать шантажу, эмоциональному насилию, подавлению, подчинению.

Для такого человека жена при любых раскладах становится трофейной. Сначала он играет в игры с романтикой, пытается понравиться, всеми силами изображает из себя надёжного, верного, сильного, храброго. Как правило уже на первых свиданиях демонстрирует токсичную маскулинность, создаёт образ настоящего мужчины, нередко унижает других чтобы возвысить себя. Может хвастаться и рассказывать истории о собственном превосходстве над кем бы то ни было, а может начать понтоваться прямо на её глазах. Вступает в конфликты, ведёт себя дерзко. По отношению к спутнице сохраняет нежность, ласку и заботу. Соответствует ожиданиям, готов бороться за её внимание, доказывает свои чувства, без колебаний бросается на конкурентов. В общем — я за тебя любого убью, я без тебя жить не могу и всё в таком духе.

Чтобы заполучить ценный приз, способен на большие затраты ресурсов. Подарки, походы в приличные заведения, обещания лучшей жизни. В статье «почему нельзя влюбляться в мужские ухаживания» весь этот процесс я объяснял более подробно, сейчас зацикливаться не будем. Когда все эти пляски с бубном приводят к нужному результату, девушка становится добычей и по мнению «охотника» принадлежит ему навечно. Выйти из отношений, расстаться, развестись и прекратить сближение, будет крайне сложно. Вы для такого мужчины не вторая половинка, вы опора для его внешней самооценки. Психика расценивает вас как критически важный объект, отпустить который немыслимо.

Вместо итога

Термин «трофейная жена» появился во времена существования империй. Когда войска громили противника на его территории, воины забирали женщин себе. Естественно самые сильные, уважаемые и статусные становились обладателями самых красивых и молодых. Так возникло убеждение о значимости мужчины, которую легко определить по его женщине. Чем она симпатичнее и привлекательнее, тем выше его положение в обществе. Трусам, больным и рядовым такие не доставались.

В наши дни ценность мужчины можно измерить по многим критериям. Наличие красивой спутницы нельзя считать надёжным источником информации, но тем не менее все прекрасно понимают, что женщина остаётся отражением статуса своего партнёра. Кто-то может обладать молодой красоткой, потому что сам молодой красавец. Кто-то не имеет привлекательной внешности и высокого чина, но является очень интересным и харизматичным мужчиной, притягивая к себе востребованных девушек. А для кого-то единственным шансом становятся деньги, благодаря которым содержанку можно просто купить. У всех разные исходники и цели, но трофейная жена нужна практически всем. А уж какими способами её получить, каждый решает самостоятельно. Довольно ущербно выглядят только абьюзеры. Без жены они ощущают себя ничтожеством, а удержать её фактически нечем. Разве что тиранией, подавлением, выпрашиваниями и запугиваниями.