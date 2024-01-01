Триглицериды в крови повышены: что это значит?

Триглицериды – важнейший источник энергии в организме человека. Их численность отражает состояние сердца, сосудистой системы, плотности крови. Повышение концентрации липидов свидетельствует о наличии патологий. Обсудим причины и последствия того, что триглицериды в крови повышены.

Нормы показателей триглицеридов для мужчин и женщин

Отражается содержание липидов в ммолях на литр крови. Показатель напрямую зависит от возраста и пола. У женщин он немного ниже, чем у мужчин. Первые в 15-20 лет могут иметь от 0,4 до 1,35, вторые – от 0,4 до 1,5 ммоль. С возрастом норма увеличивается. Так, у 60-ти летних женщин она может достигать 0,5-2,5, у мужчин – 0,6-3,2 ммоль.

Указываются нормы содержания триглицеридов на бланке анализов. Способы коррекции значений определяются врачом после сбора анамнеза и поручения результатов исследований.

Почему триглицериды в крови повышены: естественные причины

Существует целый ряд причин естественного увеличения концентрации липидов. Они могут присутствовать по одному или в совокупности.

Неправильное питание

Липиды поступают в кровь с пищей. Поэтому их отклонение от нормы чаще всего возникает и-за несбалансированного питания. Повышение триглицеридов вызывает чрезмерное употребление жирных блюд, мяса, снеков, полуфабрикатов, консервов, спиртных напитков. Это обуславливается составом и особенностями производства продуктов.

Например, в пиве присутствует увеличенное количество эстрогенов (женских гормонов). Они негативно сказываются на функционировании и выработке тестостерона. Последний отвечает за распад жиров.

Низкая физическая активность

Гиподинамия провоцирует застой крови в сосудах. Это замедляет процессы распада и переработки липидов. Соответственно их концентрация со временем увеличивается. Организм начинает откладывать жиры «про запас». Нарушаются метаболические процессы. Человек уже не может нормально двигаться из-за избыточного веса.

Ожирение становится последствием низкой физической активности. Оно отрицательно сказывается на функционировании сердца, приводит к его преждевременному износу. В результате замедляются обменные процессы.

Борьба с перечисленными проблемами должна быть комплексной, включающей в себя одновременно и составление нового рациона питания, и повышение физической активности, и прием препаратов, поддерживающих сердце, разжижающих кровь.

Беременность

В период вынашивания ребенка в организме женщины изменяются практически все показатели, не исключение и содержание липидов в крови. Существуют определенные нормы повышения. Если значение не превосходит их, причин для беспокойства нет. В противном случае назначается коррекция.

Заболевания, при которых триглицериды в крови повышены

Состав крови изменяется при развитии в организме различных заболеваний. Они могут быть связаны с пищеварительной, кровеносной системой, различными внутренними органами.

Панкреатит

Патология сопровождается воспалением поджелудочной железы. Она вызывает нарушение обмена веществ. Заболевание легко обнаруживается по сопутствующим симптомам. К числу таковых относятся сильные опоясывающие боли, повышение температуры тела, проблемы со стулом, тошнота, изжога.

Вирусный гепатит

Воспаление в данном случае локализируется в области печени. Оно может передаваться через кровь, развиваться в процессе длительного потребления определенных лекарственных препаратов, злоупотребления алкогольными напитками, наркотиками. В печени перерабатываются жиры. Нарушения ее работы провоцирует увеличение триглицеридов.

Гепатоз

Это жировое поражение печени. Возникает оно на фоне повышенной массы тела, и нарушения обмена веществ. По мере развития представленная патология провоцирует отмирание тканей печени. Ее активные структуры замещаются клетками жира. Концентрация триглицеридов увеличивается постоянно при отсутствии лечения.

Существуют и другие причины повышения концентрации липидов. К ним относят цирроз печени, недостаточное количество гормонов щитовидной железы, анорексию, пиелонефрит, гломерулонефрит, наследственные расстройства, связанные с обменом веществ, употребление ряда лекарств.