Трамп отложил введение новых тарифов на Китай из-за закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить дополнительные торговые пошлины против Китая в связи с импортом российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью американского лидера телеканалу Fox News. Трамп отметил, что текущая ситуация не требует немедленных мер, но вопрос может быть пересмотрен в ближайшие недели.

Встреча с Путиным повлияла на решение по тарифам

Решение об отсрочке новых санкций последовало после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер пояснил, что пока не видит необходимости вводить ограничения, но оставляет за собой право вернуться к этому вопросу. Ранее администрация США угрожала покупателям российских энергоносителей дополнительными пошлинами, чтобы оказать давление на Москву в контексте украинского конфликта.

Торговое перемирие с Китаем остаётся в силе

Введение новых тарифов на китайские товары могло бы нарушить хрупкое торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином. На этой неделе стороны договорились продлить перемирие ещё на 90 дней, временно снизив взаимные пошлины. Китай, в свою очередь, настаивает на законности закупок российской нефти, называя их критически важными для энергетической стабильности страны.

США уже ужесточили пошлины для Индии

Ранее Вашингтон уже усилил торговое давление на другие страны, закупающие российские энергоресурсы. С 27 августа пошлины на индийские товары были повышены с 27% до 50%. Однако в случае с Китаем подобные меры могут привести к эскалации торговой войны, что невыгодно ни одной из сторон. Трамп подчеркнул, что продолжит следить за ситуацией и при необходимости примет новые решения.

Перспективы дальнейших переговоров

Эксперты отмечают, что позиция Трампа отражает стремление избежать резких шагов, способных дестабилизировать глобальные рынки. В ближайшие недели администрация США может вернуться к обсуждению санкций, если дипломатические усилия не приведут к желаемым результатам. Китай, в свою очередь, продолжает настаивать на своём праве сотрудничать с Россией в энергетической сфере без внешнего давления.