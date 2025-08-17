Товарооборот России и Индии почти сравнялся с объёмами торговли РФ и ЕС

По данным Bloomberg, в первом полугодии 2025 года объём торговли между Россией и Индией составил 69,2 миллиарда долларов. Этот показатель всего на 4,5% уступает товарообороту России с Евросоюзом, который за аналогичный период достиг 72,5 миллиарда долларов. Такое сближение цифр стало результатом двух ключевых факторов: сокращения торговых связей РФ с ЕС и переориентации российского экспорта на страны Глобального Юга и Востока.

Основные товары в торговле между Россией и Индией

Подавляющая часть российского экспорта в Индию — 85% — приходится на нефть и уголь. Поставки газа пока не осуществляются, но стороны рассматривают такую возможность в долгосрочной перспективе. В свою очередь, Индия поставляет в Россию фармацевтическую продукцию, продовольствие, а также смартфоны, выпускаемые международными брендами на индийских предприятиях.

Хотя объём торговли между Россией и Индией пока значительно уступает показателям российско-китайского товарооборота (245 миллиардов долларов в 2024 году), он уже сопоставим с торговыми оборотами РФ с Турцией, ещё одним важным партнёром на Глобальном Юге.

Влияние внешнеполитических факторов на торговые отношения

Введённые администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на индийские товары пока не затронули поставки российской нефти в Индию. Эксперты не исключают, что эти ограничения могут быть смягчены или отменены в случае успешных переговоров между лидерами США и России, запланированных на 15 августа.

Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций товарооборот между Россией и Индией может достичь 100 миллиардов долларов уже к 2026 году. Это свидетельствует о продолжающемся смещении экономических связей России в сторону альтернативных рынков, что особенно важно в условиях изменения глобальной торговой архитектуры.