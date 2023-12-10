Торговый баланс: что это и как влияет на экономику страны?

Торговый баланс это экономический термин, обозначающий и выражающий соотношение импорта и экспорта друг к другу. С его помощью можно выявить преобладание ввезённых в страну товаров к вывезенным на продажу за рубеж или наоборот. В результате делается вывод не только о состоянии экономики в целом, но и о её структуре. Она экспортоориентированная или нет.

Существует три модели торгового баланса. Первый — положительный. Второй — отрицательный. Третий нейтральный. Люди по-разному себе представляют причины и последствия всех трёх моделей, поэтому попробуем разобраться в этом вопросе с точки зрения экономики и финансовой грамотности.

Положительный торговый баланс

Положительный торговый баланс это ситуация при которой экспорт превышает импорт. Проще говоря страна реализует на международном рынке больше продукции, чем вынуждена закупать для внутреннего потребления. На первый взгляд кажется, что это идеальный расклад, ведь получается, что вы производите нечто полезное и качественное. А может быть даже то,без чего другие государства жить не могут. Это популярное мнение, в России многие убеждены, что без российского газа и нефти европа погибнет.

Первая проблема в том, что вы сами оказываетесь в тотальной зависимости от покупателей. Когда экономика целиком и полностью стоит на экспорте, любые геополитические трудности неизбежно приводят к «поломке» бюджета. Начинается дефицит денег, перестают расти заработные платы бюджетников, а за ними и всех остальных граждан. Правительству приходится умышленно ослаблять национальную валюту, чтобы девальвация позволила получать больше рублей от продажи долларов, вырученных за экспортные товары.

Самым ярким примером служит Венесуэла, которая неплохо жила за счёт экспорта нефти, игнорируя положительный торговый баланс. Когда цены черного золота упали, а страна угодила под санкции, конструкция рухнула. Страна столкнулась с оттоком населения, бедностью, экономическими трудностями. Важно учитывать и тот факт, какой продукт экспортирует государство.

Сырьевые экспортёры всегда оказываются в беде, это закон вселенной. А вот «торговцы» технологиями и результатом интеллектуального труда намного устойчивее, следовательно для них профицит торгового баланса не опасен. Первые ко всему прочему оказываются в ловушке, они отправляют на продажу какой-то продукт, потому что зависимы от выручки за него, при этом на внутреннем рынке этого продукта может и не быть. Вспоминаем про цены на бензин и ситуацию с газификацией. Всё это следствие экспортоориентированности.

Вторая проблема касается стран с низким уровнем жизни и критическим уровнем импорта. Если вы ежемесячно тратите 100 000 рублей, а зарабатываете 150 000, то у вас в целом всё неплохо. Но если вы получаете 7 000, а ваши расходы составляют 3 000, то с одной стороны ваш торговый баланс положительный, но согласитесь, ситуация ужасающая. Поэтому очень важно учитывать не только сам торговый баланс, но и значение импорта в отдельности.

Простой пример черри пикинга в данном случае — в газете вы читаете, что торговый баланс вашей страны в этом году профицитный. Такая новость вас радует, вам кажется, что всё замечательно. Но газета скрыла другой факт — такие результаты возникли в следствии критического падения импорта. Не привезут нужные вам таблетки, технологии, любимые товары и услуги. Жить вы будете сильно хуже, чем раньше, но при этом экономические показатели говорят об обратном. Без учёта импорта вас очень легко ввести в заблуждение.

Отрицательный торговый баланс

Отрицательный торговый баланс это ситуация в экономике, при которой импорт превышает экспорт, проще говоря страна закупает больше товаров, чем продаёт. Большинство людей убеждены, что это не очень хорошо, ведь получается, что вы ничего не производите и вынуждены всё покупать. Ваша продукция не пользуется спросом на мировом рынке, а свои потребности приходится закрывать за счёт поставщиков из других государств.

Чаще всего так и есть. Дефицитный торговый баланс возникает там, где не развит бизнес и не удаётся обеспечить собственных граждан всех необходимых. Однако так далеко не всегда, здесь есть множество исключений. Например, Япония является представителем развитого мира, однако в результате дефляции ситуация сложилась таким образом, что импорт регулярно превышает экспорт.

Вероятно вы сильно удивитесь, но торговый баланс США стабильно отрицательный. При том что в стране очень много производится и она вторая в мире по объёму экспорта, импорт значительно его превышает. И так было всегда!

Такой «трюк» используется для контроля инфляции, что позволяет держать ключевую ставку на низком уровне и при этом сохранять доступ граждан абсолютно ко всему, что им нужно. Таким образом дефицитный торговый баланс может быть признаком богатства, а не бедности.

Вместо итога

Для адекватной оценки торгового баланса в первую очередь нужно отдельно оценить импорт. Он во-первых должен быть большим по объёму, а во вторых стабильно расти из года в год. Или как минимум оставаться неизменно высоким. Только после этого моно начинать смотреть на профицит или дефицит торгового баланса. Идеальная ситуация, когда страна находится в лидерах по импорту и при этом имеет положительный ТБ. Здесь снова приходится вспоминать Швейцарию.