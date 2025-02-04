Томбой: девушка, которая одевается, стрижётся и ведёт себя как мужчина

Томбой это девушка-пацанка, которая одевается, стрижется и ведёт себя как мужчина, частично или полностью копируя привычки представителей сильного пола. Как правило с самого детства она отвергает женские модели поведения, играет с мальчишками и интересуется машинками вместо кукол. Чуть позже её образ всё больше отходит от общепринятых норм и со стороны она гораздо больше похожа на парня, чем на девушку. Нередко дополнительными характеристиками становятся грубость, дерзость, недружеское влечение к подругам. Впрочем, тут много исключений.

Происхождение термина

Слово томбой впервые возникло в англоязычной литературе середины 16 века, когда им обозначили девушек, готовых сопротивляться доминирующему кодексу женственности. Тогда женщины во всём мире были несвободны, их поведение строго регламентировалось. США даже в 19 веке не могли похвастаться полной свободой, например тогда появились девушки Гибсона, способные заниматься спортом и сопротивляться патриархату. Пацанки занимались примерно тем же самым и на мужчин похожи не были. Они отстаивали свои права на занятия спортом и физическим трудом, таким образом пытались продемонстрировать несогласие с тем, что любая представительница нежного пола просто обязана быть девочкой-девочкой!

В России тех же годов о слове томбой естественно ничего не знали, но в 19 веке часто упоминали термин пацанка. Негативного содержания не было и здесь. Так отзывались о девчонках-подростках, которые предпочитали проводить больше времени в компании мальчишек и играть в их игры. Быть может кому-то и казалось странным происходящее, но никто не испытывал по этому поводу страхов и предрассудков. По крайней мере информации на этот счёт нигде не сохранилось. Проблему люди не видели, скорее всего её и не было.

Примерно через 50 лет в обществе появились те, кто неожиданно усмотрел в томбоях угрозу гетеросексуальности. А что если эти пацанки, так похожие на парней, на самом деле подражают мужчинам не просто так? Всем своим видом они позиционируют себя как представитель сильного пола, что наверняка сказывается на их выборе романтического партнёра. Разговоры об этом быстро попали в СМИ и вызвали волну возмущения. Пацанок стали презирать и стереотип о неправильной ориентации обрёл популярность среди населения, причём по обе стороны океана.

Очень скоро художники, сценаристы и другие создатели контента начали показывать томбоев с отрицательной стороны. Им регулярно приписывали склонность к неправильному влечению, а заодно изображали максимально некрасивыми. Пацанка это всегда баба-мужик, в которой женственности не осталось вовсе. Это не просто короткая стрижка и свободная одежда из гардероба среднестатистического парня, это ещё и набор негативных характеристик, в конечном итоге приводящих к разложению общества.

Так самое обычное стремление отстоять свои права за полвека превратилось в настоящую проблему. Сегодня томбой со всех точек зрения неприятная фигура. С одной стороны отсутствие женственности в образе и одежде нарушает базовые принципы привлекательности, а с другой на их шею повесили ответственность за нарушения в процессе выбора романтического партнёра. Хотя никаких доказательств этому нет. Да и убеждение по поводу отвратительной внешности томбоев также ошибочны, многие из них гораздо привлекательнее своих подруг в юбках. Тем не менее стереотип уже сложился.

Почему девочки становятся томбоями?

Мне удалось отыскать несколько исследований на этот счёт, однако честно говоря, я бы не доверял ни одному из них. Там всегда либо слишком маленькая выборка, либо выводы основанные на мнении экспертов. Как вы знаете, стать экспертом довольно просто, достаточно принести диплом университета и назвать себя как душа пожелает. СМИ и журналы, включая научные, могут опубликовать подобные труды без зазрения совести. Качество изучения темы я посчитал низким. В одном, более менее убедительном, говорилось про гормональное воздействие, якобы девочка может обладать повышенным содержанием мужских гормонов в крови, что и станет причиной её неженского поведения.

Но в этом случае мы получим внешнее доказательство. Например, активный рост волос по всему телу и в области усов в частности. Грубый голос, выпирающий кадык. Отложение жира по мужскому типу. Но томбой это чаще всего очень стильная, нежная и привлекательная представительница нежного пола. Пацанкой её делает короткая стрижка, типично мужская одежда (брюки, джинсы, шорты, футболка, кепка) и догадки общества по поводу ориентации.

Таким образом было бы логично разделить пацанок на две категории. Люди с гормональными нарушениями, которые сказываются как на внешности, так и на поведении, это одна категория. А самые обычные девушки, выбирающие для себя стиль томбоя, это совершенно другая история. Первые становятся такими по вине эндокринной системы организма, а вторым всего навсего нравится так выглядеть. И тут, как говорится, не наше дело.

Томбой стиль одежды

Несмотря на негативный образ томбоя в кино, сериалах и телепередачах, девушкам очень нравится этот стиль в одежде. Мне пришлось почитать журналы моды, чтобы выяснить какие тренды ждут представительниц нежного пола в наступившем году. Полагаю это будет популярно ещё много лет, поэтому запоминайте. Первое рубашка оверсайз. Чаще в в клеточку. Рукава нужно закатывать до локтей.

Второе — брюки джинсовые. Не в обтяг, обязательно свободные. Третье — пиджаки. Здесь тоже никакой строгости, всё оверсайз и ярких цветов. Четвёртое — лоферы. Это обувь, которая внешне ооочень сильно похожа на мужские туфли. Если увидети их отдельно от человека, то подумаете, что они принадлежат какому-то парню. Пятое — кожанные куртки наподобие тех, что носят байкеры. Тоже оверсайз. Шестое — футболки и толстовки в мужском стиле. Чаще без рисунков и надписей.

Седьмое — галстук. Я уже писал статью о том, откуда взялся этот аксессуар. Тут просто напомню, что его носили французские наёмники во время войны. Отличный инструмент, которым удобно вытирать пот с лица. Позже это стало символом успеха для офисного работника, чиновника или маленького директора. А теперь девушки украли его у нас. Но справедливости ради стоит заметить, что он им к лицу. Точно также как колготки и гольфы, которые когда-то женщины похитили у мужчин. Но этому мы даже рады.

Вместо итога

Сегодня томбои встречаются абсолютно разные. Это могут быть как «неправильные», грубые, мужеподобные девушки, так и вполне себе милые представительницы нежного пола. Объединять их будет только короткая стрижка и одежда, которую как будто сняли с парня. Но в целом различия могут быть колоссальные. Я ради интереса полазил по форумам интернету в целом, поискал современных известных личностей, по всем признакам являющихся томбоями, нашёл много интересного. И вывод у меня один — все стереотипы по поводу отвратительного внешнего вида и нарушенной ориентации, абсолютный бред. А вот нравятся вам такие женщины или нет, пусть каждый решает сам.