Точка Немо: где находится самое одинокое место на Земле?

Задумывались ли вы, где расположено самое удалённое от цивилизации место на нашей планете? Таким местом считается точка Немо — океанический полюс недоступности, окружённый бескрайними водами Тихого океана. Она настолько изолирована, что ближайшие люди — космонавты на МКС, пролетающие над ней на высоте 408 км. Это место не просто географическая аномалия, а уникальная зона, связанная с космосом, экстремальными условиями и почти полным отсутствием жизни.

Что такое точка Немо и почему она уникальна?

Точка Немо — это не просто координата на карте, а огромный участок океана площадью 37 миллионов квадратных километров. Для сравнения, это больше, чем вся Россия, самая большая страна мира, в два с лишним раза. Её открыл в 1992 году хорватский инженер Хрвойе Лукатела с помощью компьютерного моделирования. Название она получила в честь капитана Немо из романа Жюля Верна, чьё имя переводится как «никто» — идеально подходит для места, где нет ничего, кроме воды.

Глубина океана здесь достигает трёх километров, а течение формирует Южно-Тихоокеанский круговорот, создающий мощные водовороты. Из-за этого район считается одним из самых неспокойных в мире. Но главная особенность точки Немо — её удалённость: ближайший обитаемый остров, Пасхи, находится в 3500 км, а до необитаемых островов Дюси и Махер — 2688 км.

Где находится точка Немо и как её найти?

Координаты точки Немо — 48°52′ южной широты и 123°23′ западной долготы. Она расположена в южной части Тихого океана, вдали от судоходных маршрутов и авиационных трасс. Даже если вы окажетесь на ближайших островах, добраться до неё будет крайне сложно: потребуется несколько недель плавания через штормовые воды.

Интересно, что в 1928 году писатель Говард Лавкрафт почти точно предсказал её местоположение в рассказе «Зов Ктулху». Он описал затонувший город Р’льех с координатами, отличающимися всего на один градус. В 1997 году здесь даже зафиксировали таинственный низкочастотный звук «The Bloop», который сначала связали с мифическим чудовищем, но позже объяснили движением ледников.

Чем опасна точка Немо для человека?

Оказаться в точке Немо — значит столкнуться с полной изоляцией. Если корабль потерпит крушение, помощь придёт не раньше чем через несколько недель. Здесь бушуют штормы с волнами высотой в десятки метров, а холодные антарктические ветра делают условия ещё суровее. Кроме того, прямо над этим районом находится озоновая дыра, из-за которой ультрафиолетовое излучение здесь особенно опасно.

Ещё один неожиданный риск — падение обломков космических кораблей. С 1971 года здесь затоплено более 260 объектов, включая станцию «Мир» и «Скайлэб». Хотя вероятность попасть под такой «дождь» мала, она существует. В 2028 году здесь планируют затопить и МКС.

Кто обитает в самых глубинах точки Немо?

Жизнь в точке Немо крайне скудна. Из-за удалённости от суши и мощных течений вода бедна питательными веществами, а ультрафиолет подавляет развитие организмов. Основные обитатели — бактерии и глубоководные губки. В 2015 году исследования показали, что здесь в три раза меньше видов микробов, чем в других частях океана.

Единственное необычное существо, обнаруженное рядом с точкой Немо, — краб-йети. Этот белый пушистый краб живёт на глубине 2000 метров у геотермальных источников. Его щетинки покрыты бактериями, которыми он питается. Уникальный экземпляр хранится в парижском музее.

Кто смог достичь точки Немо?

Добраться сюда решаются лишь самые отважные. В 2019 году Фёдор Конюхов преодолел путь на вёсельной лодке за 154 дня, пережив четыре переворота во время штормов. Он назвал это место «космическим одиночеством». В 2024 году британский путешественник Крис Браун с сыном взяли пробы воды, чтобы изучить уровень загрязнения пластиком.

Большинство парусных регат обходят этот район стороной из-за экстремальных условий. Даже исследовательские суда появляются здесь редко — последняя крупная экспедиция изучала микроорганизмы в 2016 году.

5 удивительных фактов о точке Немо

Космическое кладбище — здесь покоятся обломки более 260 космических аппаратов, включая «Мир» и ракеты SpaceX. Ближе всех — космонавты — МКС пролетает над точкой Немо на высоте 408 км, делая её ближайшим «населённым» местом. Таинственные звуки — загадочный «Bloop» в 1997 году породил мифы о пробуждении Ктулху, но оказался следствием движения льдов. Предсказание Лавкрафта — писатель почти точно указал координаты точки Немо за 64 года до её открытия. Рекордная изоляция — ближайшие люди (кроме космонавтов) находятся на МКС, а не на суше.

Точка Немо остаётся одним из самых загадочных мест на Земле. Она напоминает нам, что даже в XXI веке на планете есть уголки, куда почти невозможно добраться. Возможно, именно поэтому её выбрали последним пристанищем для космических кораблей — как символ вечного одиночества в бескрайнем океане.