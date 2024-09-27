Типы женщин в отношениях с мужчинами

В зависимости от детско-родительского опыта, полученных страхов, травм и убеждений, девушек можно условно разделить на определённые типы. Получатся некие группы по таким характеристикам как привычки, ожидания, потребности, поведение в целом. Они будут по-разному взаимодействовать с представителями сильного пола, каждая начнёт выдвигать собственные ожидания и как итог коммуникация окажется сложной, лёгкой, эффективной или разрушительной Давайте сегодня вспомним все типы женщин в отношениях и перечислим их особенности.

Девушка, которую не спрашивали

Травма пренебрежения неприятна тем, что человек с раннего детства привыкает к своей незначительности. Тебя не спрашивали, твоё мнение никому не нужно, вот когда подрастёшь, сейчас сиди помалкивай. Девочка свыкается с мыслью о своей неспособности влиять на события, даже если она касаются её напрямую. Такие нередко становятся конформистами, желая приклеится к сильной руке и покорно выполнять её требования, в надежде на какую-то, самую незначительную благодарность.

В отношениях их ждут исключительно абьюзеры. Парадокс в том, что мужчина с адекватной самооценкой конечно же не хочет пользоваться покорными, но они ему не интересны в качестве партнёра по причине несоответствия внутреннего самоощущения. Спутница должна соответствовать тому уровню самоуважения, которым обладает парень. Это не тот случай, поэтому девушка, которую не спрашивали, всегда будет попадать в лапы тирана. И в этих отношениях она начнёт привыкать, мириться, свыкаться.

Девушка, которую бросили

Девочки, пережившие развод родителей, могут получить травму брошенности в ситуации, когда ушедший из семьи был значимым взрослым. Например она привыкла к папе, ей приносило удовольствие его присутствие, а затем он завёл другую семью и сильно дистанцировался, либо исчез вовсе. Похожая история может произойти, если отец ушёл очень рано и девочка его не запомнила, либо никогда не видела, но мама часто говорила о нём. Что он был, она его любила, а тот предал саму женщину и её дочь. Гад, подонок, негодяй.

Эти ситуации схожи тем, что ребёнок получает две информации, оказывающих влияние на убеждения. Первый — близкий человек имеет высокую ценность, от него многое зависит как в финансовом, так и в эмоциональном плане. Он способен и должен давать поддержку, присутствие, внимание. Второй — близкий человек в любую минуту может исчезнуть, оставив после себя шлейф негативно окрашенных эмоций, дефицитов, разочарования.

Как в сложившихся условиях поступит психика? Она просто заблокирует саму идею близости. Нельзя ни к кому привыкать, нельзя ни на кого надеяться, нельзя ни от кого ничего ждать. Я всё должна уметь сама, мне никто не нужен. Всё равно уйдут, бросят, предадут. Лучше уж и не начинать. Такие девушки вступают в отношения только если есть очевидная выгода и даже при этом стараются не привыкать, не растворяться.

Требуют гарантий, хотят чтобы он заслужил её присутствие, добился, завоевал. Психика считает, что чем больше ресурсов парень вложил, тем ниже риск того, что он уйдёт. Потребительское отношение для них необходимость, потому что это защита от боли. В большинстве случаев у них дезориентированный тип привязанности.

Девушка, которая пережила эмоциональное насилие

Избегать отношения будут и дочери матерей-нарциссов. Когда мама то любит и хвалит, то высмеивает и презирает, сложно понять как обстоят дела на самом деле. Любые успехи мать приписывает себе, а в неудачах обвиняет дочь. Это ты не в меня, ты такая тупая в отца, не послушала, вот у тебя ничего и не получилось, медленно бегаешь потому что кривоногая, плохо учишься потому что у тебя вместо башки горшок под кактус. Любой дурак смог бы здесь победить, только у тебя не получилось. А через час всё может обернуться заботой, комплиментами, подарками.

Именно эти перепады вынуждают психику защищаться. Момент перепада настроения поймать практически невозможно, но любовь и ласка всегда сменялись насилием, поэтому страх близости уходит глубоко в подсознание. Такие девочки тревожно-избегающие, они искренне хотят отношений, стремятся в них, но спустя короткий промежуток времени им начинает казаться, что с минуты на минуту начнётся тирания. Она будет мерещиться повсюду и девушка в ужасе сбежит от парня. Поймёт, что переборщила, но назад не вернётся.

Девушка, которую любили, но не там и не так

На вопрос «любили ли тебя родители » многие девушки уверенно отвечают да. Они не бросали, всегда помогали, дарили подарки, покупали всё необходимое, даже в чём-то жертвовали собой, готовы были голодом сидеть, но накормить дочь. Старались, учитывали её интересы. В общем делали что могли, пытались дать лучшие условия. В бедной стране с тяжёлыми финансовыми кризисами каждые 20 лет, сложно озолотить ребёнка, но они усердно трудились и правда заботились о дочери.

Но допустили одну единственную ошибку — не присутствовали в моменты, когда это было необходимо. Зачастую детям нужны не деньги, игрушки и золотая ложка, а присутствие родителя, возможность высказаться, поделиться переживаниями, обсудить возникшие идеи. Хочется почувствовать себя нужным и интересным. Но мама и папа могли быть увлечены работой, бытом, важными делами, хлопотами. Мы же купили тебе 10 кукол, поиграй сама. Ты же вкусно покушала, теперь дай мне немного отдохнуть. Я не могу пойти с тобой в парк, включи телевизор.

Такие чаще всего получают тревожный тип привязанности. От них никогда не уходили, но дистанция всегда была приличная. Внимание нужно было заслуживать. Когда мама отдалялась, нужно было постараться, чтобы выпросить минутный диалог. Нередко родители чтобы «отвязаться» использовали фразы из серии «ты плохо себя вела, поэтому гулять сегодня не пойдём». Психика же просто взяла этот тип коммуникации за основу.

В отношениях с мужчиной они будут страдать от страха отвержения. Тому достаточно уйти на пару часов, как у неё возникнет тревожность. Захочется позвонить, написать, добиться возвращения. Если он захочет расстаться, девушка попытается заслужить любовь, доказать что она лучше других и бросать её никак нельзя. Попросит отложить расставание, в надежде на изменение позиции спутника. В действующих отношениях требуют слишком много внимания и присутствия, чем сильно раздражают партнёра. Слишком навязчивые. Часто обижаются, расстраиваются, огорчаются, грустят. Когда мужчина возвращается или обещает никогда не уходить, испытывают эйфорию.

Девушка, которая слишком рано повзрослела

Детство бывает один раз и очень грустно, если у кого-то его отняли. В больших семьях такое случается постоянно, так как старший ребёнок активно привлекается в процесс ухода за младшими. При чём не просто помочь и чему-то научиться, а со всей ответственностью, так будто он уже взрослый. Нередко мне доводится слышать о том, что кто-то в 10 лет уже и еду готовил и в квартире убирался и сестрёнку в садик провожал.

Иногда это преподносится в качестве упрёка, якобы мы в первом классе уже хозяйство домашнее вели, а современные дети в телефонах залипают и ждут когда кашей накормят. Что ж, не завидуйте, просто у кого-то детство есть, а у вас не было. И нет, это не сделало вас умнее, талантливее и успешнее. Чаще наоборот.

Одно из неприятных последствий — позиция родителя в отношениях. Такие девушки привыкают брать на себя лишнюю ответственность, для них мужчина становится младшим братиком. В партнёры попадают те, кто садится на шею. Потом такая девушка будет рассказывать, что нормальных мужчин не осталось, повсюду маменькины сыночки, а я сама себе и сантехник и трубочист и швец и жнец и на дуде игрец. В действительности вы вступаете в отношения использую родительскую часть своей личности, самодостаточным парням это не интересно, клюют только инфантилы.

Девушка, которой запретили «ныть»

Жизнь суровая штука, тут слабину давать никак нельзя. Примерно такие убеждения продвигаются в некоторых семьях. Проблема в том, что на самом деле это так и есть, здесь слабых бьют, а излишняя сентиментальность становится слабым местом. Никогда не показывай где болит, потому что ударят именно туда. Чёрствым людям жить гораздо проще чем тем, кто неделю льёт слёзы в подушку из-за смерти уличного котёнка.

Как правило такие девочки выросли в тяжёлых условиях, например тяжело болел кто-то из родителей, приходилось выполнять любую работу чтобы выжить, была большая семья, которую сложно прокормить. В послевоенные годы подобных историй можно было насчитать тысячи и десятки тысяч. Чёрствость и даже в определённой степени грубость, это инструмент выживания. Но в романтических отношениях жёсткость характера становится проблемой.

Девушка не ждёт от партнёра ласки, для неё всё это телячьи нежности, глупость, баловство. Будь серьёзнее, чего разнылся, соберись, тряпка! Партнёр от своей спутницы ничего подобного тоже не дождётся. Эти женщины хваткие по жизни, настойчивые, напористые, деловые. Не обращают внимания на мелочи, знают чего хотят. Требовательные и целеустремлённые. Мужчина может не чувствовать ни романтики ни любви, он своего рода инструмент, который нужен для выполнения каких-то задач. Больше работать, купить квартиру, поменять машину на новую, приобрести мебель и технику, а затем ещё больше зарабатывать, купить квартиру ещё больше и приобрести современную мебель и технику.

Ребёнок тоже становится одной из задач. Он должен хорошо учиться, выигрывать спортивные соревнования, быть опрятным и в наглаженной рубашечке. Соответствие общепринятым нормам выводится в приоритет. Всё должно быть так, как принято! И мужчина обязан соответствовать этим критериям.

От таких многие слышали «ты ненормальный» и «ты живёшь неправильно». Всё что «правильно» является спасением для их психики, но быть рядом с достигатором сложно. Спутник у таких женщин практически всегда есть и в большинстве случаев он достойный с точки зрения общества. Престижная работа, стильно одет, ухожен. Но внутри отношений мало любви, если мы говорим об искренних чувствах. Тут всё как бизнес проект, не более того.

Вместо итога

Полноценные и эмоционально комфортные отношения возможны только с девушками, которые получили качественный опыт взаимодействия с отцом. Он отстаивал свои личные границы и не подстраивался, не угождал, не прогибался, но при этом всегда учитывал потребности дочери, общался с ней на равных, без применения иерархии. Он не вмешивался в личную жизнь, не входил в комнату без стука и не окружал гиперопекой, но всегда был рядом, когда она в этом нуждалась.

Такая девушка знает, что у мужчины есть свои потребности, желания и интересы, поэтому не требует круглосуточного присутствия. Она понимает, что её не предадут, не покинут и не оставят один на один с проблемами, однако спасать и решать всё за неё тоже не станут. У неё не отнимали детства и поэтому она смогла сохранить «здоровье» внутреннего ребёнка, позволяя себе развлечения и баловство там, где это допустимо.

А в подростковом возрасте, имея опыт ненасильственной коммуникации с мужчиной, она успешно прошла этап сепарации, что позволяет ей не путать партнёра с отцом. Здесь отношения будут складываться проще и удовольствия в них будет больше, просто потому что психотравмы не препятствуют близости на всех уровнях. Всем ментально здоровых женщин и до связи!