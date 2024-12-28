Тарелочница: девушка, которая ходит на свидания чтобы поесть

Тарелочница это девушка, которая ходит на свидания, чтобы поесть. Данный термин возник в результате поведения представительниц нежного пола, принимающих предложение парня увидеться, но с обязательным условием посетить кафе или ресторан, объясняя это тем, что так комфортнее, проще и безопаснее.

Таким образом никто напрямую не озвучивает цель «покушать за счёт мужчины» напрямую, однако по факту так и получается. Представитель сильного пола оплачивает кофе, пиццу, роллы или что-то иное, некоторое время проводит за беседой, а потом отправляется восвояси с надеждой на дальнейшее общение, которого в большинстве случаев не происходит. Рассерженные и обиженные парни придумали таким спутницам отдельное название, пренибрижительно посчитав их тарелочницами.

Виды тарелочниц

Пока мужчины спорят на форумах по поводу того, кто такая настоящая тарелочница, а сами девушки вовсю опровергают корыстные мотивы, находя логичное объяснение своему поступку, я собрал информацию в интернете и обнаружил, что любительниц покушать за чужой счёт сразу несколько видов. Далеко не все алчные расхитительницы кошельков, иногда это результат простого недопонимания. Перечислим самые популярные версии тарелочниц.

Типичная тарелочница

В абсолютном большинстве случаев речь идёт о девушках, которые имеют определённые убеждения. Мужчина должен платить, просто потому что он мужчина. Ты пригласил на свидание, ты и угощаешь. Знакомиться намного удобнее за чашкой чая где-нибудь в ближайшей кафешке, там можно непринуждённо побеседовать и узнать друг друга получше.

Как правило значимость спутника здесь близка к нулю, это он навязал ей идею встречи, он больше заинтересован. Общение сводится к банальным вопросам из серии «кем работаешь», «чем занимаешься», «где живёшь», «как проводишь свободное время», «женат, есть дети». Параллельно оценивается внешняя привлекательность и по итогу девушка выносит вердикт — увидимся ещё или это была наша последняя встреча.

Никакой взаимной симпатии нет и шансы на её возникновение невелики. Задача мужчины заключается в том, чтобы понравиться, угодить, показать себя с лучшей стороны. Эта схема идёт по стандартному и самому неэффективному пути, на котором он должен добиться, поухаживать, заслужить.

Нередко девушки посещают 2-3 таких свидания за день, парни попадают в ситуацию жёсткой конкуренции, а учитывая их изначальную нулевую значимость, вероятность успеха довольно низкая. Она не ставила перед собой цели разорить его или поесть за чужой счёт, подобное свидание это лишь формат. Но расходы не приносят пользы, поэтому парни обижаются и чувствуют себя обманутыми.

Чтобы избежать негативно окрашенных эмоций, нужно либо относится к тратам безразлично, не обращая на них внимание, так как речь идёт о незначительных суммах. Либо с самого начала не проваливать баланс значимости. Ходить на встречи только с теми, кто в тебе заинтересован и действительно хочет узнать тебя получше. Для этого не подходят кафе и рестораны.

Для качественного знакомства необходимо что-то делать вместе. Любое совместное занятие сближает. Лучше просто погулять по парку, сходить покормить уток, поиграть в игры, которые подразумевают командный подход. Предложите оплачивать счета отдельно. Об этом не нужно говорить, просто платите за себя и со спокойным видом ждите, когда она сделает тоже самое.

Тарелочница назовёт вас жадным или негативно отреагирует на такое событие, но для вас это станет понятным сигналом о нецелесообразности дальнейшей коммуникации. Пополамщиков они презирают и ненавидят, а нам только и надо это выяснить.

Бедная тарелочница

Здесь речь как правило о студентках. Это молодые, симпатичные девчонки, желающие посетить интересные заведения, покурить кальян, выпить хорошего вина или просто заточить бургер. Но стипендия маленькая, родители не балуют, работы пока нет. Поход на свидание можно считать отличным способом развеяться не имея бюджета.

Вероятность получить физическую близость и даже отношения чуть выше, чем в случае с типичной тарелочницей, просто потому что студентки активнее ищут спутника и готовы к приключениям. У меня были знакомые, которые ходили в клубы и на концерты за счёт парней и не скрывали своих намерений. Кроме билета и еды они с удовольствием принимали предложения погулять, посидеть дома, посмотреть кино.

Если с типичной тарелочницей мужчине нужно добиться и заслужить, то с бедными достаточно всё не испортить. Если ты нормальный парень, с хорошим чувством юмора и привлекательной внешностью, то продолжение банкета более чем вероятно. Однако чаще всего дело заканчивается тем, что девушка просто развлекается и кушает за счёт спутника, а потом подругам заявляет — нормально на свидание сходила, но на что рассчитывал этот скуф? Или — вёл себя как придурок, хвастался постоянно/ жаловался на жену/ строил из себя альфу, ладно хоть роллы вкусные были, а то затосковала бы.

Тарелочница-мошенница

Мужчины сами выкопали себе яму. Заплатить за девушку нормально, если это твоя девушка в действующих отношениях. Сестра, племянница, хорошая подруга. Но свидание подразумевает знакомство, а не брачные игры тушканчиков. Если вы пытаетесь заслужить, задобрить, угодить и выпросить (купить), то не расстраивайтесь, если вас вдруг поимели. Сами согласились играть в эту игру. Парни, которые ищут серьёзные отношения построенные на взаимной симпатии, так не делают.

А пока есть дичь, всегда будут охотники. На свиданиях с парнями, склонными к стандартным ухаживаниям, построили целый бизнес. Девушки сидят на сайтах знакомств или активно ведут себя в соцсетях, принимают предложение увидеться, а затем настаивают на походе в крутую кафешку, которая открылась совсем недавно. Или в кальянную, которую ей посоветовала подруга.

Уже на этом этапе мужчина допускает критическую ошибку. Ходить можно только туда, где комфортно лично тебе. Обезопасить спутницу логично, поэтому в гараж, сразу к себе домой и на заброшенную стройку за городомне зови, она не пойдёт. Есть куча людных мест, где можно нормально пообщаться. И если так хочется выпить кофе, то заведений с хорошей репутацией, предостаточно.

Но не заканчиваются истории о том, что парень пошёл неизвестно куда, потому что в это место его пригласила классная, молодая и симпатичная девчонка. Мило посидели, весело поболтали, договорились увидеться как-нибудь ещё, но официант принёс счёт, в котором цифры не состыкуются с логикой. Кальян и два чая = 90 000 рублей.

Дальше вариантов много. Девушка нередко оплачивает свою долю, оставляя партнёра с долгом в 45к и спокойно уходит. А тому не остаётся ничего делать, кроме как платить. Он пошёл в странную забегаловку, на первом свидании решил «покушать», не спросил меню с ценами (он же альфач, пофиг на бабки, когда надо закадрить красотку) и в результате попался на самый коварный вид тарелочниц. На самую обычную мошенницу, работающую в составе банды жуликов.

Мнения в пользу мужчин

Независимо от категории, к которой относится та или иная тарелочница, вред от них намного больше, чем может показаться. Плевать на эти 500 рублей, дело в подрыве доверия между представителями разных полов. Комментарии мужчин гневные и агрессивные, но понятно, что они не о деньгах переживают. Рассуждения о том, что эти парни жадные и ненормальные, нужны лишь для оправдания своего деструктивного поведения.

Если девушка убеждена, что мужчина добытчик и он обязан платить за девушку, то давайте перестанем играть в эти игры и признаем в стране патриархат. Мы оплатим ваш кофе, но без нас вы не выйдете на улицу, не сможете получить образование, вам запретят работать, кататься на велосипеде, водить автомобиль и сопротивляться насильственным бракам. Всё будет так, как вам хочется.

Если вы думаете, что посиделка в кафе за счёт кавалера это отличное свидание, то встреча с вами всегда будет наполнена негативно окрашенными эмоциями. Психология существует не первое столетие, всё давно изучено и доказано. Такие свидания имеют наименьшую конверсию в отношения, брак и даже физическую близость. Опыт коммуникации с тарелочницей приводит разве что к мизагинии. Дальнейшая коммуникация почти всегда превращается в созависимость, создание семьи маловероятно.

Вы утверждаете, что несчастные 500 рублей ничего не значат и если парню жалко потратить их на девушку, то о каких отношениях может идти речь? Здорово, только мы же помним, что у нас не патриархат? Зачем мужчине девушка, неспособная заплатить за себя? Как доверить ей материнство, если она на свидания покушать ходит? Где уважение, если ты в открытую выражаешь объективизацию?

Со студентками ситуация более менее понятная, здесь парни редко предъявляют претензии. Но когда 30 летняя женщина считает возможным попить чай за счёт парня, называя это обычным знаком внимания, то выглядит это как минимум нелепо. Мужчины платят, но ментально здоровые понимают, что имеют дело с инфантильной личностью, поэтому дальнейшее общение исключено.

Любые вложения, даже несчастные 100 рублей, психика воспринимает как ресурсные затраты. Если мы во что-то инвестируем, значит этот объект важен и значим. Потерять его нельзя, иначе всё было зря. Так чашка кофе, которая стоит копейки, превращается в эмоциональный крючок, вызывая зависимость от девушки. Теперь баланс значимости провален окончательно. Девушка поднимает своё чсв, а парень встаёт в позицию нуждающегося. Выйдя ресторана он уже любит и ждёт новой встречи, а она забывает о нём через 5 минут.

Мнения в пользу девушек

Самый популярный аргумент в пользу того, что тарелочница это не более чем оскорбление со стороны обиженных мужчин, звучит примерно так — ты меня пригласил, ты больше заинтересован, тебе это нужно. Я тебя знать не знала и на свидание не приглашала. Ты предлагаешь свою кандидатуру, я любезно согласилась её рассмотреть.

Морозить попу на улице или бегать с тобой по походам мне неинтересно и некогда. Ты настаиваешь на том, чтобы я с тобой познакомилась, так будь добр, создай условия. Тёплое помещение, вкусный кофе, кусочек пиццы. Я готова пойти куда ты хочешь, но либо закажи такси, либо доставь на машине. Почему я должна на маршрутке ехать в другой конец города, чтобы послушать какой ты классный?!

Готовность мужчины платить и ухаживать это ещё и тест. Как можно строить отношения с человеком, у которого нет косаря на поход в макдоналдс с понравившейся девушкой? Что делать в период беременности, если твой партнёр жмот и скупердяй?

Свидание организовывает мужчина, потому что это просто традиция. Конечно у меня есть деньги, я без тебя могу заказать вкусную еду и сходить в хороший ночной клуб, нормально зарабатываю, успешна в своей деятельности. Но я девушка и хочу почувствовать себя желанной, востребованной, нужной. Мне приятны комплименты, знаки внимания, банальные мелочи в виде недорогих подарков и угощений.

Вместо итога

В большинстве источников я обнаружил два кардинально противоположных мнения. Одни утверждают, что мужчины жадные и думают, будто им должны дать за круассан. Другие заявляют, что хотят платить и получают от этого удовольствие, но не могут смириться с обманом и корыстью. Поела, попила и ушла в туман. Изначально не имела интереса, не уважает потребности и чувства мужчины, просто пользуется и выбрасывает.

Ни один из аргументов не способен поставить точку в проблеме с тарелочницами. Можно лишь учесть факты и не ходить этим сложным путём. Свидание на которое мужчина зазывает девушку и покорно оплачивает счёт, говорит о нарушении баланса значимости. Ваша ценность практически нулевая и чтобы её повысить, придётся постараться.

Кого-то это забавляет. Но если конкретно вы нацелены на серьёзные отношения или не скрываете свои потребности в физической близости, то не стоит выбирать длинные дороги. Говорите обо всём прямо. Ментально здоровые и уверенные в себе мужчины никогда не участвуют в конкуренции. Общение с девушками выстраивается исключительно на взаимной симпатии и уважении.

Следовательно посиделки в кафе на первом свидании им не интересны. Конверсия низкая, узнать человека ближе в формате собеседования невозможно, риск впустую потратить время слишком велик. В подобную ловушку попадают только нуждающиеся. Те, кому очень плохо без девушки. Те, кто пытается обманом понравиться и заслужить внимание. Те, кто готов на расходы и затраты любых ресурсов (денег, времени, усилий) ради мизерного шанса на успех.

Но в таком случае странно предъявлять претензии и обвинять девчонок в корысти. Вы сами, своими собственными руками, сломали баланс значимости. Вошли в коммуникацию с позиции нуждающегося. Согласились на изначально невыгодные условия. Взяли на себя большие риски. Проигнорировали основы симпатии и влюблённости. Решили, что сможете исправить бедственное положение, но очень расстроились, когда не получилось.

Тарелочница это далеко не всегда корыстная баба, чаще всего это девушка, согласившаяся на нейтральные для неё условия. Интересно проведу время, посмотрю и послушаю, если что-то ценное, быть может и на отношения соглашусь. А так хоть выберусь в люди, поем, займу себя на полчасика.