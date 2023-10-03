Сублимация в психологии: перенаправление энергии в безопасное русло

Сублимация в психологии это защитная реакция психики, благодаря которой негативно окрашенные эмоции, гнев и переизбыток мотивированной энергии перенаправляются в социально приемлемые направления деятельности. В результате индивид избавляется от эмоциональной перегруженности и при этом не совершает противоправных поступков.

Первым о теории сублимации заговорил Фрейд, который детально изучал либидо, то есть жизненную энергию сгенерированную половой системой организма и его гормональным фоном. Так как ранее все силы человечества так или иначе направлялись в низменные потребности, а теперь стало понятно, что многие предпочли более высоконравственные цели, дедушка Зигмунд предположил, что мы вступили в новую эпоху развития.

Современные психологи также не отрицают появления «лишней» энергии, которая ищет выход. Задачи по спариванию и продолжению рода невозможно выключить, психика всегда будет преследовать эти цели несмотря ни на что. Но эволюционное и интеллектуальное развитие привело к удивительному феномену — люди нашли способ перенаправлять возникающие импульсы в безопасные, социально одобряемые и даже полезные действия.

Для чего нужна сублимация и как она работает?

Как уже было сказано выше, сублимация это защитный механизм. Но от чего он нас оберегает?! В первую очередь от фрустрации. Физиология половой системы в целом построена таким образом, что и мужчина и женщина подсознательно всегда находятся в поиске партнёра для физической близости. Не столько для удовольствия, сколько для бесконечного продолжения рода, в котором заинтересован Создатель.

Чтобы мы не расслаблялись организм оповещает сознание о длительном отсутствии близости и следует незамедлительная реакция. Ресурсы направляются на желание и возможность соития, а сама эта цель выводится в приоритет. Поздравляем, теперь вы хотите всё что движется и ничего другого вокруг себя не замечаете.

Но такой механизм прекрасно работал на самом примитивном уровне, когда существовала полигамия, коллективные браки и беззаконие. Всё доступно, на крайний случай вооружайся дубинкой и лови первую понравившуюся мадемуазель. Цивилизация двигалась вперёд, появились правила, мораль, законы, моногамия и другие ценности. Плюс ко всему иногда партнера физически трудно найти. Организм должен был как-то перестраиваться.

У женщин система возбуждения сильно усложнилась, условно она состоит из одного газа и двух тормозов. Несмотря на физиологическую потребность до соития ей стало добираться всё тяжелее. У мужчин, во избежание проблем со здоровьем, сформировался феномен Тарханова-Белова, предотвращающий поллюции и «синие шары». Словосочетание смешное, но оно используется специалистами, я ничего не выдумывал.

Только на уровне психики проблема оставалась нерешенной. Зацикленность на физической близости загоняет её в тупик и эта энергия мобилизует ресурсы, на фоне чего возрастает активность индивида. Но если спутника или спутницы по-прежнему нет, то как выйти из данного состояния?!

Какое-то время человек пытается прибегнуть к манипуляциям, хитростям и даже насилию, но во-первых результата может не быть, во-вторых действия становятся социально неприемлемыми. В первом случае появляется фрустрация, которая может загнать в апатию, раздражительность, отчаяние, а во втором можно запросто угодить в тюрьму. Беда..

Так и ходили бы люди тоскливые, злые и психованные, либо совершали бы серию как минимум неодобряемых обществом поступков, если бы психика не нашла выход. Им и стала сублимация, благодаря которой вся активность перенаправляется на что-то безобидное и даже полезное. Сознание высвобождается от череды невыполнимых задач, а индивид возвращается в нормальное эмоциональное состояние. Практически волшебная палочка.

Единственное, что здесь стоит добавить — сублимация возникает не у тех, кто вообще не имеет близости, а у тех, кому не хватает имеющегося её количества. Невозможность реализовать фантазии также приводит к развилке перед двумя вариантами развития событий. Апатия или совершение преступления.

Многие испытывали тяжелые переживания по поводу расставания. Это тоже энергия, которая побуждает к высокой активности. Поэтому теорию Фрейда мы берём за основу, но имеем ввиду, что только интимная близость не является главным пусковым механизмом. Мы говорим о невозможности добиться желаемого, а гормоны и эмоция гнева лишь топливо.

Благодаря им мы становимся «заряженными», чувствуем в себе силы для активности, но постоянно упираемся в стену. Уходим в апатию, копим силы и совершаем новую попытку. Одним из способов выйти из порочного круга является сублимация.

Разбор механизма и видов сублимации

Если говорить ещё проще, то сублимация напоминает поход в магазин. Вы пришли в пятёрочку за сникерсом, а его там нет. Походили, посмотрели, расстроились (специально за ним же шли!), а потом взяли твикс и с удовольствием стрескали его. В психологии процесс немного сложнее.

У вас возникла потребность, но по разным причинам вы не смогли её реализовать. В обществе такое не принято, в вашем окружении не нашлось единомышленника, не получилось найти партнёра или цель вовсе оказалась недостижимой.

На втором этапе психика анализирует случившееся и вынуждает предпринять более усердные попытки. Акцентирует внимание на поставленной задаче, мобилизует ресурсы, подавляет другие желания. Вы пробуете ещё раз, но снова неудача.

На третьем этапе уходите в апатию или тоску, много спите, чувствуете слабость, нередко переизбыток негативно окрашенных эмоций, отчаяние. Организм копит силы, психика бросает всё больше ресурсов и вы пробуете снова. Уже на этой стадии возможны противоправные действия от сталкинга до насилия.

Далее у психики остаётся лишь один инструмент — аффект. Выключить почти все сознательные процессы и совершить последний рывок. Пан или пропал. Откатиться назад уже не получается, срабатывает иррациональная эскалация. Как правило ещё до этой стадии рассудок затуманивается, но здесь он покидает человека полностью. И вот чтобы этого не произошло в дело вступает сублимация.

Вся скопившаяся энергия, мобилизованные ресурсы и силы перенаправляются на что-то безопасное для индивида. Тут сразу несколько вариантов и все они активно используются психологами при работе со ‘сложными» пациентами, угодившими в состояние фрустрации и находящимися в шаге от аффекта.

Творчество. Сам Зигмунд Фрейд утверждал, что Леонардо Да Винчи добился огромного успеха именно благодаря тому, что свои фантазии и повышенное половое влечение сублимировал в науку и искусство. Здесь хорошо работает любой вид творчества от рисования и написания романов до музыки. Например, многие фильмы ужасов и триллеры вроде как ментально здоровый человек снять не мог. А он, вполне возможно, и не совсем здоров. Просто свои больные фантазии сублимировал в кино. Он счастлив и мы довольны.

Легализация. Иногда сублимация формирует довольно сложную конструкцию. Встречаются случаи, когда люди перенаправляли свою жестокость и хладнокровие в общественно полезную деятельность. Например, становились хирургами или патологоанатомами, хотя ранее испытывали потребность в причинении вреда. Таким образом удалось удовлетворить подсознательные влечения, но вместо убийств и насилия стали совершать операции и тем самым спасать жизни, либо выполнять «грязную работу».

Физическая нагрузка. Так как психика мобилизует ресурсы и выбрасывает больше гормонов, человек чувствует прилив сил. Они нужны чтобы «догнать жертву», то есть достигнуть цели. Сублимация в данном случае может заключаться в спортивных тренировках. В развитых западных компаниях сотрудникам выделяют специальную комнату, где в случае стресса можно поколотить грушу или пожать железо. На длительной дистанции это работает точно также.

Многие известные спортсмены намеренно отказывались от физической близости на время подготовки к соревнованиям. Они знали, что эта энергия точно будет появляться и она начнёт искать выход. Благодаря сублимации психика спасается от аффекта, а человек получает дополнительное топливо для реализации себя в спорте.

Карьера. Чаще встречается в ситуациях, когда человек остро зависим от социального одобрения и статуса «хороший». Возникает на фоне полного отсутствия успехов в жизни. Срабатывает механизм гиперкомпенсации, но в отличии от классического сценария силы бросаются на что-то одобряемое обществом. Должность и видимые результаты тут подходят идеально.

Потребление контента. Иногда психика не видит смысла менять цель и и начинать погоню заново. Бывает и так, что приходит осознание недостаточности ресурсов. Один «маньяк» может писать триллеры или снимать фильмы ужасов, но что делать остальным?! Выход есть, достаточно не писать и снимать, а смотреть и читать.

С помощью контента мы очень часто убегаем от проблем, неудач и фрустрации в целом. Не просто так залипаем на смешные ролики и милые фотографии котят. Это тоже сублимация. Сознательные процессы переключаются на иные объекты и нужные эмоции мы получаем не совершая никаких действий. Теперь понимаете, почему видео для взрослых имеют такую популярность?

Те же фильмы ужасов могут питать теневую сторону личности, а забавные животные и пейзажи доставляют удовольствие. Так закрывается потребность в эмоциях, которые остро нужны прямо сейчас. Мы можем получить их реализовывая потребности напрямую, а можем сублимировать, используя сторонние объекты.

Вместо итога

Сублимация это защитный механизм психики, доступный только высокоразвитым живым существам. Примитивные животные на такое неспособны. Также важно понимать, что благодаря данному механизму возрастает выживаемость не только отдельного индивида и его потенциальной жертвы, но и вида в целом.

Перенаправление активности позволяет быстрее принять потерю близкого, проще смириться с расставанием и уберечь себя от совершения преступления. Во время терапии многие мужчины часто говорят о желании отомстить бывшей, нередко представляют как совершают преступление предусмотренное статьёй 105 УК РФ. Понимают, что это поставит крест на их личной жизни и совершенно недопустимо, но мотивация лишь усиливается.

Недалеко ушли и девушки. Все прекрасно помнят историю Антонины Тепловой, которая в какой-то момент всё же потеряла самоконтроль. О суициде речь заходить ещё чаще. Подобных трагических событий могло быть гораздо больше, если бы не сублимация. Высокий уровень интеллекта и морально-нравственных ценностей в совокупности с пониманием самых простых психических процессов, предотвращает огромное количество преступлений, в том числе и против самого себя.

Вместо причинения вреда кому бы то ни было, глубокой апатией и аффекта, разумнее выбрать сублимацию. Чтение книг, просмотр кино, спортивные упражнения, творчество и работа, вот что способно вытащить вас из ямы, если уж не повезло в неё попасть.