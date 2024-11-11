Стратегии брачного отбора: как девушка решает за кого пойти замуж?

Стратегии брачного отбора это модели поведения, по которым индивид определяет пригодность партнёра для создания романтического союза, семьи. Теория была построена на базе другого механизма, изученного на животных, а именно стратегии спаривания. Главным отличием человека в данном случае является тот факт, что люди не просто продолжают свой род, а вступают друг с другом в длительную коммуникацию, совместное проживание, моногамную форму взаимодействия. Психологи предположили, что это повлекло за собой ряд последствий и женщина, как фильтрующий инструмент эволюции, скорректировала поведение.

Многие мужчины уверены, что именно они соблазняют и «уговаривают» спутницу выйти за них замуж и родить детей. В действительности он своими действиями лишь пробирается сквозь барьеры, выстроенные девушкой. Её опыт, убеждения, цели и потребности вынуждают мужчин соответствовать ожиданиям и как только она поймёт, что именно этот партнёр пригоден для брака, возникнет её согласие. Но при детальном изучении выяснилось, что быть хорошим для всех практически невозможно, а самих стратегий брачного отбора не так мало, как казалось в начале. Сегодня основными считаются те, о которых поговорим ниже.

Стратегия оценки родительского вклада

Не все хотят детей и при вступлении в законный брак многие даже не задумываются о том, чтобы завести ребёнка. Однако психологи доказали, что большинство представительниц нежного пола учитывают способность спутника инвестировать в потомство. Именно эта характеристика преобладает над всеми остальными и приводит к возникновению симпатии со стороны женщины. Тут учёные и обнаружили несколько любопытных фактов.

От мужчины во всём этом процессе требуется только его семя и по сути, 5 минут свободного времени. У человека, как и у животных, спаривание происходит максимально просто. А вот со стороны женщины требуется не только соитие, но и здоровье для вынашивания, ресурсы для выживания, время на кормление, воспитание, обучение, защиту. Развитие технологий, здравоохранения, государства и всех его институтов сильно упростили задачу, но минимальная родительская инвестиция всё ещё сильно выше для девушек, чем для парней. Возникает некий дисбаланс, который психика и пытается нивелировать. Здесь очень важно то, как сама представительница нежного пола оценивает свои усилия. Если для неё беременность, роды и уход за малышом кажутся архисложными действиями, то от партнёра она будет требовать внушительных вложений. Если же она морально и физически чувствует свою готовность к материнству, то ожидания от спутника окажутся минимальными.

Таким образом восприятие собственного материнства запускает разные стратегии брачного отбора. Наиболее требовательными становятся девушки, которые считают материнство непосильной ношей. Они ожидают ухаживаний, рыцарских поступков, финансовых вливаний, гарантий, обеспечения, доказательств любви (привязанности). Их полной противоположностью являются те, кто относится к беременности и родам намного проще. Они не считают свои вложения в появление ребёнка на свет внушительными, следовательно от партнёра не ждут никаких сверхусилий. Достаточно симпатии. В результате женщина оценивает партнёра с точки зрения равенства инвестиций в потомство. Он должен страдать не меньше, чем она. Поэтому заявления из серии «ты должен то, это, третье, пятое и десятое, а я родила ребёнка!» не являются чем-то странным. По крайней мере тут всё логично. Не хотите женской тирании в семье, ищите женщину, готовую без труда зачать и родить. Все остальные будут держать спутника в напряжении, подгоняя его уровень стресса под свой собственный.

Стратегия обеспечения выживаемости

Опыт девочки в раннем возрасте почти всегда приводит к формированию её стратегии выбора партнёра для брака. Всего существует две модели — быстрая и медленная. Первая возникает в условиях угрозы и агрессивной окружающей среды. То есть там, где больше рисков и меньше гарантий. Как правило речь о странах с высоким уровнем криминала и низким уровнем безопасности/здравоохранения. Но психика может среагировать и на локальный контекст, проще говоря обстановку в семье. Дефицит денег, отсутствие возможностей для самореализации и самоактуализации, незакрытые потребности (нет своей комнаты, нехватка еды, проблемы с покупкой одежды, ограниченный доступ к игрушкам, обучению, развлечениям, общий туалет и так далее). Здесь девочки рожают и выходят замуж очень рано.

Вторая — медленная. В основе этой модели лежит уверенность в завтрашнем дне и возможность добиваться поставленных задач. Доступ к воде, еде, обучению. Комфортные условия проживания, ощущение безопасности и защиты. В подобной ситуации индивид точно знает, что может получить желаемое, может строить планы, ставить перед собой цели. В развитых экономиках с налаженными институтами государства девушки выходят замуж гораздо позже.

Таким образом две стратегии обеспечения выживаемости срабатывают у девушек индивидуально. Если она чувствовала дефициты и не ощущает себя в безопасности, то партнёром для брака вероятнее всего станет молодой мужчина готовый к большому количеству детей. Чаще тот, кто не задаёт много вопросов и способен оплодотворять спутницу бесконечно. Так психика отвечает на враждебную среду обитания, потому что в приоритет выводится выживаемость потомства. Чем больше детей, тем выше шансы дожить до 18 лет хотя бы одному из них. Возрастные мужчины редко становятся выбором девушек, так как их потенциал ограничен.

В противоположной ситуации сама девушка не спешит выходить замуж и от партнёра ожидает того же. Сначала развитие, получение образования, обеспечение себя доходом, жильём, ресурсами. Выбор падает на тех, кто крепко стоит на ногах. Не обязательно богат, достаточно того, что он самодостаточен. Здесь в выигрышной позиции находятся как раз взрослые мужчины, как правило старше 30 лет, иногда гораздо старше.

В результате девушки, чьё детство прошло во враждебной среде и ощущении дефицитов, положительно реагируют на токсичную маскулинность, выбирают парней склонных к агрессии и импульсивности, способных выживать в суровом мире. А девушки прожившие детство в комфортных условиях отдают предпочтение взрослым, ментально здоровым, умным, образованным, спокойным, уравновешенным. И практически никогда не становятся жертвами абьюза. Любопытен здесь и ещё один факт — общество, в котором уровень жизни крайне низкий, чаще прибегает к ограничениям женской сексуальности. Потому что именно здесь представительницы нежного пола подсознательно склонны к половому разнообразию и раннему началу интимной жизни. Их стараются загнать в рамки морали, лишают права выбора мужа, подвергают контролю. Так что количество детей на одну женщину это довольно плохой экономический показатель, во многих странах женщины рано выходят замуж и рожают по 10 раз просто потому что оказались в агрессивном контексте. В развитых странах один ребенок считается нормой.

Стратегия качества генов

Биологам и психологам хорошо известно о стратегии получения сильных генов, когда девушка реагирует на способность мужчины выживать. Он всегда в опасности, постоянно попадает в неприятности, но при этом до сих пор жив. Однако в моделях брачного отбора этот механизм эволюционировал и в момент поиска мужи женщина оценивает не всё вышеперечисленное, а именно качественные характеристики партнёра. Его таланты, навыки, состояние здоровья, интеллектуальные способности. Это необходимо для повышения шансов на то, что ребёнок унаследует необходимые гены. Будет умным, сообразительным или физически крепким.

Вопрос только в том, какие именно характеристики считать ценными. Для этого совсем не обязательно погружаться в теорию, достаточно посмотреть на её папу. Чаще всего именно с него рисуется портрет значимого мужчины, его положительные черты берутся за основу. Поэтому девочки так часто находят мужа сильно похожего на собственного отца. Вы можете быть очень хорошим парнем и любить спутницу до безумия, но всё это бесполезно, потому что её психика уже имеет портрет идеального кандидата. В случае несоответствия вас даже рассматривать не будут, либо отправят во френдзону.

Ситуация гораздо хуже у девушек выросших без отца. Когда значимого взрослого рядом не оказалось, опыт взаимодействия с мужчиной отсутствует, а это значит, что она просто не понимает какие характеристики партнёра ей подходят. И какие потребуются её детям. Ориентироваться придётся на что-то общепризнанное. Богатый, красивый, настойчивый. Тогда стратегия отбора качественных генов не сработает и представительница нежного пола использует иной механизм отсеивания.

Вместо итога

В животном мире у девушки всего два критерия выбора спутника. Первый — сильные гены. Второй — способность заботится и обеспечивать. До сих пор эти механизмы существуют и многие девушки рожают от «хулигана», а потом отправляются на поиски надежного, верного, преданного, ресурсного. Однако психологи в результате наблюдений обнаружили, что поведение фильтрующего инструмента эволюции, то есть женщины, сильно скорректировалась после появления моногамии. Теперь девушка отбирает не просто самца для спаривания, а человека для совместной жизни. Мы навсегда останемся животными, но уже слишком далеко ушли от них в плане развития. Поэтому стратегия брачного отбора возникла совершенно закономерно.

Благодаря этой теории мы узнали, что чем выше требования девушки к мужчине, тем ниже её способность к материнству. Правильнее сказать — тем тяжелее она воспринимает весь этот процесс. Чем враждебнее среда обитания, тем выше склонность в раннему началу интимной жизни и беспорядочным связям. Чем меньше у неё опыта здоровых взаимоотношений с отцом, тем ниже шансы на поиск адекватного партнёра и получение качественных характеристик для ребёнка. Мужчинам всё это стоит учитывать при общении с девушками. У них нит подсознательных моделей брачного отбора, ими руководит желание продолжить свой род, получить физическую близость и оказаться в эмоционально комфортных условиях. Но если вы упустили детали психологической теории, то спутница всегда будет не такая, как вам нужна.