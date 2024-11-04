Стратегический плюрализм: почему женская верность практически невозможна?

Стратегический плюрализм это теория эволюционной биологии, применяемая психологами как одна из возможных моделей поведения представительниц нежного пола при выборе партнёра для романтических отношений и физической близости. Согласно данной концепции девушка принимает решение о вступлении в интимную коммуникацию основываясь на двух видах ценности спутника. Первый — сильные гены, способные дать способное к выживанию потомство. Второй — надёжность и преданность мужчины, благодаря чему она получит уверенность в завтрашнем дне, обеспечение, помощь, поддержку. Но так как количество «самцов», успешно сочетающих в себе оба качества, очень мало, то большинство женщин нуждаются как минимум в двух партнёрах и чаще всего это происходит одновременно.

Теория не особо популярна в обществе, так как противоречит идеальной картине мира, идёт вразрез с традиционными ценностями и убеждает нас в наличии у человека животных инстинктов. Сама психология не ставит перед собой задачи доказательства тех или иных мнений, мы лишь изучаем различные системы взглядов и явлений, после чего анализируем их и с помощью экспериментов, исследований, опросов, определяем право идеи на существование. В данном случае были получены подтверждения теории, поэтому считаю разумным это обсудить. Тем более цифра, полученная на вопрос «сколько женщин изменяют мужьям» довольно впечатляющая. Было бы интересно найти причины сложившейся ситуации.

Изучение стратегического плюрализма

О стратегическом плюрализме, как форме компромисса женщины в отношениях, впервые заговорили два профессора психологии Стивен Гангестад и Джеффри Симпсон. Они предположили, что в ходе эволюции представительницы нежного пола неоднократно перестраивали свою модель взаимодействия с мужчинами ради улучшения системы зачатия и ухода за потомством. В истории человечества была и полигамия и коллективный брак и моногамия и патриархат и матриархат. Отцом детей мог стать как один единственный избранник, так и определённый круг лиц, а порой вообще случайный (выигравший конкуренцию) самец. Вселенной плевать на мораль, правила и законы, её задача состоит лишь в том, чтобы выявить самый эффективный способ достижения цели. Стратегический плюрализм занимает в этом списке далеко не самую последнюю строчку.

Базовые знания о половом отборе

Два профессора взяли за основу данные о половом отборе мужчин женщинами. Стивен и Джеффри предположили, что долгое время девушки отдавались носителям сильных ген, проще говоря тем, кто смог взять, отвоевать, отобрать у других. В животном мире многие виды до сих пор используют такой подход и беременная самка уходит сразу после соития. Забота о потомстве и самой себе на период беременности остаётся исключительно её проблемой. У человека подобный вид коммуникации не прижился по разным причинам, даже самое здоровое и крепкое потомство гибло от лап хищников, холода и голода.

На смену этой модели пришла противоположная. Женщины стали отдавать предпочтение мужчинам, способным прокормить, защитить, обеспечить необходимым. Их главная задача заключалась в присутствии и заботе как о самой спутнице, так и о её детях, при чём они не всегда были от него. Очень скоро дело дошло до полиандрии, то есть до многомужества. Так представительница нежного пола гарантированно получала поддержку при любых раскладах, ведь супругов много и кто из них папа детей неизвестно. Ели один партнёр со своими функциями справлялся плохо или погибал, то его легко заменяли остальные.

Шли годы, человечество развивалось и благодаря появлению оружия, права, государственности и иным благам цивилизации, неоправданных смертей становилось всё меньше. Появились социальные гарантии, льготы, выплаты. Все начали чувствовать себя увереннее и полиандрия потеряла всякий смысл. Идея осталась и она многими практикуется, но говорить о массовости уже никому в голову не приходило.

Только вот прежний компромисс никуда не делся. Носитель сильных ген или ресурсный, заботливый, надёжный? Тут то учёные и заговорили о стратегии двойного спаривания, то есть модели поведения, при которой женщина получает гены сильного, здорового, умного мужчины, который продемонстрировал хорошую адаптивность к суровым условиям, а затем привязывает к себе того, кто готов ухаживать, помогать, поддерживать, обеспечивать, решать проблемы, приносить деньги и другие ресурсы. В ходе простеньких опросов было установлено, что довольные собственным браком девушки испытывают желание переспать с «самцом» в период овуляции. Это было расценено как подсознательный триггер, отголосок эволюционной программы. Тот самый компромисс, метод двойного спаривания, положивший начало теории стратегического плюрализма.

Зависимость от контекста

Многие люди убеждены в том, что стратегический плюрализм не является основным и главным выбором женщины. Не спорят с этим и психологи. Весь этот процесс запускается исключительно в ситуации дефицита родительского ресурса со стороны мужчины. Чтобы лучше это понять, предлагаю привести два коротеньких примера. Первый — девушка встретила сильного, здорового или умного человека, который по её мнению способен передать детям нечто полезное в выживании. Физические данные, характер, интеллект или всё вместе. Она получила его гены, воспроизвела потомство, но столкнулась с отсутствием внимания, заботы, помощи, поддержки. Мало зарабатывает, нигде не работает, редко присутствует рядом, не участвует в воспитании ребенка и так далее. Одна из целей достигнута, сильные гены получены, теперь девушка отправится на поиск другого типажа. Заведёт любовника или уйдёт к нему насовсем, неизвестно, но единственным мужчиной муж уже не останется.

Второй — девушка встретила человека, который ухаживал, добивался, заслуживал, соответствовал всем ожиданиям. Он внимательный, заботливый, способен обеспечить необходимыми ресурсами, надёжный, преданный. Решает проблемы, помогает, создаёт комфортные условия для женщины и детей. Именно в этой группе были зафиксированы самые любопытные ответы респондентов. Женщины, особенно в период овуляции, испытывали острое желание вступить в близость с мужчинами, которых не воспринимали как надёжных и готовых к браку. Чаще всего это были те, кто так или иначе подходил под описание носителя сильных ген. Девушка не рассматривала вариант с разводом и сменой партнёра, «самец» расценивался как лёгкая интрижка, короткий роман, разовая акция.

Параллельный отбор не работал в двух случаях. Когда муж по мнению женщины отвечал обоим критериям (сильные гены и надёжность), либо когда она была разочарована в парнях и не верила в существование тех и других. Зато попутно было остановлено, что эволюционно женщины вывели в приоритет критерий заботы о них. Проще говоря и для краткосрочных и для долгосрочных отношений они ориентируются на ухаживания. В то время как мужчины таких установок не получили, для них внешность (признак здоровья) остаётся главной и ведущей характеристикой.

Исследования и доказательства стратегического плюрализма

Теорию довольно сложно доказать опытным путём, так как практически нет возможности изучить каждую женщину на планете. Психологи регулярно проводят опросы среди различных категорий представительниц нежного пола, их просят распределить условные баллы среди множества характеристик мужчин. Так и выяснили, что для долгосрочных отношений, проще говоря семейной жизни, девушки отдают предпочтение социальному статусу, доброте, эмоциональному комфорту, физической безопасности в паре, финансовым ресурсам и готовности обеспечить. Удивительно и то, что брутальность, агрессивность и показательная самцовость сильно уступила противоположным качествам, женщины чаще предпочитали женственных парней. Всё это в совокупности гарантирует присутствие, поддержку, заботу и внимание с его стороны, как в адрес самой спутницы, так и в отношении её детей. Не всегда совместных.

У тех, кто не соответствует вышеописанным параметрам практически нет шансов надолго задержаться в союзе с партнёршей. Им дают в двух случаях. Первый — отыгрывание психикой устаревших моделей получения сильных ген, то есть выбор спутника, который постоянно находится в опасности, ведёт агрессивный образ жизни, часто вступает в конфликты, но до сих пор жив. Либо при очевидном наличии интеллекта, ума, когнитивных способностей (поэтому девушки часто влюбляются в наставников и преподавателей).Так подсознание реагирует на его способность адаптироваться к суровым условиям, по мнению женщины он точно передаст потомству эти характеристики. Второй — использование мужчины в контексте нестабильной среды. Когда вокруг много угроз, представительницы нежного пола чаще выбирают физически развитых, с широкими плечами и широким подбородком. Это свидетельствует о желании получить защиту за его счёт. Но как только ситуация вокруг меняется, такие спутники чаще всего остаются покинутыми.

Всё это хорошо работало до тех пор, пока не появились различные инструменты контрацепции. На сегодняшний день адюльтер крайне редко заканчивается беременностью. Носители сильных ген получают физическую близость, но не часто становятся отцами. Таким образом физически крепкие или интеллектуально развитые могут быть избранными, но не продолжить свой род. А надёжные и ресурсные всё чаще воспитывают не своих детей. Стратегический плюрализм не доказан, но обоснован. Мы точно знаем, что он существует и также хорошо разобрались в триггерах.

Он возникает только там, где мужчина неспособен выполнить обе роли. Он либо не воспринимается как носитель сильных ген, либо не имеет возможности позаботиться о женщине и её детях. Тогда у представительницы нежного пола остаётся только один вариант — половой отбор построенный на двойном спаривании. Моделей здесь тоже две. Первая — зачать ребенка от одного и привязать к себе другого. Вторая — вступить в долгосрочные отношения с одним, закрывая свои подсознательные «инстинкты» короткими романами на стороне. Кстати, именно по этой причине и появились различные формы нестандартных взаимоотношений. Например, во многих парах супруга получает разрешение на адюльтер, либо практикует полиандрию. Если теория верна, то вопрос о способности женщины хранить верность одному мужчине становится риторическим. Интересно понаблюдать за исследованиями, быть может когда-то именно стратегический плюрализм ляжет в основу ведущих учебников психологии. А пока это лишь одна из версий.