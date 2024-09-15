Стоктонский эксперимент: что будет, если раздавать людям деньги просто так

Стоктонский эксперимент это исследование поведения людей в ситуации, когда им ежемесячно выплачивают определённую сумму денег, в данном случае 500 долларов, независимо от их усилий, то есть просто так. Программа была запущена в целях определения последствий внедрения в экономику безусловного базового дохода, проще говоря выдачи денег только за то, что человек является гражданином. Эксперимент состоялся в 2019 году в городе Стоктон, штата Калифорния, США. Он продлился 2 года.

Предпосылки к Стоктонскому эксперименту

Пилотный проект был запущен с подачи мэра города Стоктон, Майкла Таббса. Идея безусловного базового дохода давно существует и здесь он не был первопроходцем, однако довести рассуждения до уровня полноценного эксперимента удалось только ему. Экономика не стоит на месте, поэтому скоро мы точно увидим масштабные изменения, но лягут ли в их основу результаты стоктонского исследования, пока не ясно.

Когда-то давно мир жил в условиях полной изоляции, где при отсутствии леса, нужно было завоёвывать территории, на которых он есть. Такая система породила множество империй, среди которых самыми крупными стали Монгольская, Британская и Российская, а самой долгоживущей Османская. Впрочем, некоторые источники утверждают, что дольше всех существовала Византийская, аж 809 лет. Однако этот подход оказался сдвинут на обочину истории, все империи потерпели неизбежный крах и до наших дней ни одна не дотянула.

Наступило время варварского, дикого и примитивного капитализма, который со временем перерос в госкапитализм. Такие страны пытались заполучить активы, к которым относились и люди, точнее их физическая сила, а затем заставить их трудиться на благо капитала и его владельцев. Так продолжалось долго, но в какой-то момент и эта модель рухнула, рабы не вписались в эпоху развития мировой экономики.

Настало время здорового капитализма, который сегодня демонстрирует эффективность данного подхода. Капиталистические страны самые богатые, способны диктовать свои условия странам экспортёрам и создавать условия для высокого уровня жизни населения. Но рост уровня потребления и развитие технологий обернулись новой проблемой.

В нищих странах либо негде работать, либо приходится работать много, за копейки. А здесь хорошо платят, но люди становятся всё тревожнее, так как не успеешь купить автомобиль, как выходит новая модель и ты, понимая, что она тебе по карману, вынужден бесконечно гоняться за своими желаниями. Психологи фиксируют рост уровня стресса и всё чаще наблюдают синдром белого кролика. Все куда-то спешат, торопятся, бегут. Аптеки ставят рекорды по продажам антидепрессантов. Так и возникла идея остудить пыл населения, чтобы они смогли больше времени уделять семье, друзьям, хобби.

В Швеции стала популярна философия лагом. Там просто невозможно перерабатывать. Прогрессивная шкала налогообложения привела к тому, что трудиться по 8 часов в день выгоднее, чем по 12. При этом продуктивность возросла. В США решили пойти другим путём и стали исследовать модель безусловного базового дохода. Стоктон привлёк внимание экономистов со всего мира и результаты оказались во многом неожиданными.

Как проводился стоктонский эксперимент?

Как уже было сказано выше, запустил эксперимент мэр города Стоктон, Майкл Таббс. Будучи убеждённым демократом он верит в необходимость социальной поддержки граждан и важность инвестирования в человеческий капитал. Тревожность населения, по его мнению, является мощным тормозом всей экономики, так как люди переживающие по поводу своих доходов не способны раскрыть свой потенциал полностью.

Противники эксперимента утверждали, что люди, получив гарантированные выплаты в размере 6 000 долларов за год, сразу бросят работу и начнут деградировать. Ведь именно необходимость обеспечить возможность покрыть свои базовые потребности вынуждает их трудиться. Кстати, именно по этой причине жители Швейцарии уже который год голосуют против принятия безусловного базового дохода. По их мнению это приведёт к массовой безработице и притоку мигрантов, так как никто не захочет убирать улицы и водить мусоровозы.

Но Майкл Таббс для своего исследования выбрал людей, имеющий в настоящее время медианный доход по городу Стоктон или чуть ниже него. Это 46 000 долларов в год. Из общего числа случайным образом выбрали 125 счастливчиков, которые на протяжении двух лет получали по 500 долларов ежемесячно просто так, без каких либо условий. Можно было продолжать работать или уволиться. Куда расходуются деньги никто не спрашивал, отчётность отсутствовала полностью. Делай что хочешь!

Результаты стоктонского эксперимента:

Снижение уровня нищеты. Этот вывод оказался под сомнением, так как деньги изначально выдавали не самым бедным жителям. Их прошлые доходы составляли +- 46 000 долларов в год ( хотя были и те кто получал сильно меньше) и полученные 6 000 не могли оказать серьёзного эффекта. Но экономисты предположили, что при включении в программу действительно нуждающихся, статистика сильно изменится в лучшую сторону.

Снижение тревожности и стресса. Если кардинально изменить уровень жизни выплачиваемые 6 000 долларов в год не могли, то вот покрыть базовые потребности и платежи по кредитам, запросто. Люди, участвовавшие в эксперименте отметили, что перестали переживать по поводу возможных проблем с едой и долгами. Они точно знали, что на всё это деньги у них есть, следовательно перестали воспринимать работу как инструмент выживания.

Улучшение питания и забота о здоровье. Так как люди были спокойны по поводу обязательных платежей, заработная плата в их сознании стала чем-то вроде сверхдоходов. Нет смысла их откладывать на чёрный день, ведь на этот случай есть безусловный базовый доход.

Многие участники эксперимента позже отметили, что перестали ходить на работу во время болезни, просто потому что больше не боялись увольнения. Если почувствовал недомогание, значит нужно отлежаться. Также почти все говорили о появлении привычки соблюдать рекомендации врача. Психологи уверены, что на это повлияло снижение стресса, психика сместила акцент внимания с опасений на заботу о себе.

Рост числа трудоустроенных. Далее началось самое интересное. Участники эксперимента были совершенно разными людьми, объединяло их только то что, доход был равен или чуть ниже 46 000 долларов в год. При этом постоянную работу имели лишь 28%. Основная масса перебивалась сезонными заработками, либо часто меняли работодателя, проще говоря относились к классу прекареата. За 2 года эксперимента многие нашли постоянное место работы и этот показатель вырос с 28 до 40 процентов.

Смена деятельности в пользу более стабильной и удовлетворительной. Одним из самых популярных запросов в интернете является «что делать, если хочу уволиться, но не могу». Этот же аргумент приводят люди, которые совершенно не удовлетворены условиями труда и оплаты. Но они просто не могут себе позволить ходить по собеседованиям и пробовать разные вакансии.

Гарантированный доход в 500 долларов (около 50 000 рублей) конечно не позволит жить на широкую ногу, но во-первых так спокойнее, а во-вторых на эти средства можно пережить период смены работодателя. А сами работодатели вынуждены предоставлять сотрудникам более комфортные условия, а не говорить «ну куда ты пойдёшь, терпи!». В иных условиях человек вынужден прибегать к ресентеизму, а при безусловном базовом доходе он может просто отправить нерадивого начальника в эротическое путешествие.

Вместо итога

Главной целью Майкла Таббса было проверить насколько «деньги с неба» помогут снизить тревожность людей и могут ли они положительно повлиять на экономику. Результаты ещё долго будут изучать и оспаривать, но в США многие мэры заявили о готовности не только повторить исследование, но и масштабировать его. Вместо 125 человек, где-то в пилотную программу попадут тысячи.

Наверное когда-то в прошлом империи и госкапиталисты могли рассчитывать на успех, но сегодня стало очевидно, что залогом сильной и устойчивой экономики может стать только спокойный, уверенный в завтрашнем дне человек, который не беспокоится по поводу питания и возможного увольнения. Такого нельзя удерживать на плохой работе, такой не станет терпеть неуважение и внеурочные обязательства. Всё это в итоге сказывается на продуктивности и эффективности труда и всей экономики в целом.

Безусловный базовый доход ещё предстоит долго изучать, стоктонский эксперимент показал феноменальные результаты, но его масштабы не позволяют спрогнозировать итоги на целую страну. Ясно одно — стресс такой метод снижает кратно и люди начинают заниматься тем, что они умеют, любят и в чём хотят развиваться. Бросать работу никто не собирается. А это значит, что вы не встретите полицейского, который тут только потому что пойти больше некуда, а кушать хочется. В больнице вас не встретит врач, который рад бы уволиться и освободить место, но на время смены профессии не на что жить.

Самодуры в кресле начальника перестанут существовать как вид, просто потому что никто не будет их терпеть. Не получится посадить в офис своего бестолкового племянника и заставить делать его работу коллег, которым некуда деваться. Если на вашем заводе стоит древний станок, то за ним вы не увидите бедолагу, который чтобы дотянуть до пенсии вынужден соглашаться на происходящее.

Истории о том, как рабочий получает 30 000 рублей, а руководство по 300 000, вы больше нигде не услышите. Потому что выгоднее уволиться и заняться творчеством или рукоделием. Так и для общества пользы больше и человек избавится наконец-то от нервного тика по причине несправедливости. Всё это мы увидим очень не скоро и далеко не везде, но если последующие эксперименты не выявят критически проблемных последствий, то безусловный базовый доход может стать привычной моделью. Капиталистические страны с демократическим подходом на полпути к его принятию.