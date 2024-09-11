Стэшинг: почему партнёр не афиширует отношения с вами?

Стэшинг это термин, описывающий ситуацию, при которой вы состоите в отношениях с человеком, но он избегает публичных появлений вместе, не знакомит с друзьями и родственниками, буквально прячет ото всех и скрывает сам факт вашего близкого общения. Собственно, слово произошло от английского stashing, что в переводе на русский означает «прятать».

В психологии долгое время искали объяснения происходящему, пока наконец не выделили подобные случаи в отдельный термин. Оказалось, что причин такого поведения довольно много и далеко не всегда партнёр делает это умышленно. Давайте перечислим все известные факторы стэшинга, а заодно вспомним в чём он проявляется, чтобы вы могли отыскать свою версию.

Как проявляется стэшинг

Как известно, при стэшинге человек не только прячет свою вторую половинку от близкого окружения или всех вокруг, но ещё и скрывает огромное количество важной информации. Иногда это даже возбуждает, потому что складывается ощущение, будто ты встречаешься с секретным агентом. Но для построения здоровых отношений всё это абсолютно недопустимо.

Скрывает место работы и должность. Вы встречаетесь с парнем и даже не знаете где он работает? Хм, кажется с вами случился стэшинг. Обычно человек либо уклоняется от вопросов, либо говорит расплывчато. Тружусь на заводе, на каком неважно, кем тебе тоже знать ни к чему. Или — я менеджер по продажам, а детали не имеют значения. В результате вы толком ничего и не знаете.

Не дружит онлайн. В социальных сетях не обязательно уходить в шоумэнсинг, демонстрируя свои отношения всем обитателям интернета. Однако быть друг у друга в друзьях, лайкать фотографии или проявлять иную активность, нормально. Если ваш спутник прячет свой профиль, не добавляется в друзья и закрыл вам доступ к возможной активности на его странице, то стоит задать ему пару вопросов.

Статус ваших отношений отсутствует. Фактически вы можете часто видеться, регулярно допускать физическую близость и быть может даже планировать детей, но на публике, для всех друзей, родных и знакомых, вас не существует вовсе. Никто не в курсе вашего существования и уж тем более никто даже не догадывается о наличии какой-то коммуникации между вами.

Вы не посещаете массовые мероприятия. Вы либо вообще не ходите вместе туда, где собирается много людей, либо делаете всё, чтобы никто не подумал будто вы состоите в отношениях. При встрече друзей или родственников вас представляют как знакомого, друга, коллегу. Не обнимают и не держат за руку на публике, не допускаются поцелуи.

Причины стэшинга

Главной и самой популярной причиной является то, что вас стыдятся ли стесняются. Неважно что именно вызывает такие эмоции, но встречается это часто. Например, мужчина мечтает об определённой девушке, но такая пока не встретилась, а закрывать свои физиологические потребности как-то надо. Нашлась та, которую не хочется никому показывать, но в отсутствии подходящего приходится пользоваться доступным.

Вторая причина тоже связана со стыдом, но вторая половинка при этом может быть вполне достойной. Например, от девушки ждут, что она встретит красивого, богатого и щедрого миллионера. Эти ожидания вынуждают её искать подходящую кандидатуру, но она неожиданно влюбилась в обычного. Не олигарх и не мачо, но сильно нравится. Тогда видеться с ним хочется, а вот показывать кому-то, нет.

Точно такое же случается и с мужчинами. Но там причины чаще в авторитете девушки. Может у неё есть дети, а его окружение считает таких девушек б/у, разведёнкой с прицепом и всякое такое прочее. Ему эти негативные стереотипы по барабану, но зависимость от мнения друзей и родных высокая. Не хочется попадать в немилость.

У меня был забавный случай — друзья целой компанией волтузили одну девчонку, обоснованно считая её легкодоступной. А потом один из них влюбился. Все долго удивлялись почему он на дни рождения приходит один, говорит что есть двушка, но никому её не показывает. Когда она родила и они поженились, пришлось рассказать правду.

Треть причина заключается в наличии партнёра. Девушкам такая ситуация хорошо знакома, думаю большинство хоть раз в жизни знакомились с одиноким мужчиной, который по итогу оказывался женатым. Замужние девушки, идущие на измены, тоже вынуждены очень тщательно скрываться. У меня и здесь есть история, только она очень давно произошла конкретно со мной. Мы встречались вечерами на съёмной квартире, она не говорила ни где работает ни где живёт. И вообще требовала не задавать таких вопросов. По итогу съёмная квартира оказалась её, а все секреты нужны были потому что она замужем.

Четвёртая причина. Вас просто не рассматривают в качестве партнёра для серьёзных отношений. У него (неё) либо есть вторая половинка, либо она в поиске подходящего варианта, а вас используют с разными целями. Проще говоря это бэнчинг, вы сидите на скамейке запасных. Об этом мы говорили во вчерашней статье, вы наверняка читали.

Пятая причина. Снова стыд, только теперь ситуация обратная. Не поверите, но у меня и на этот случай история есть! Общался я как-то с девушкой, а она дочь одного из самых богатых людей в моём городе. Так вот она рассказывала, как встречалась с парнем, но тот никогда не знакомил её с друзьями и за полгода ни разу не привёл домой к родителям.

Правда оказалась в том, что он стеснялся. Девушка привыкла к роскоши, а у него в квартире старые табуреты и дешёвые обои. Родители не привыкшие к беседам о высоком. Друзья ещё интереснее, каждый второй вчера из СИЗО вышел, каждый третий сам себя не помнит из-за пива. Чтобы окружение не лишило его уважения возлюбленной, он предпочитал прятать всё это, считая чем-то позорным.

Шестая причина. Я уж наверное промолчу про свою историю, думаю вы и сами такое много раз встречали. Человек элементарно может бояться потерять вторую половинку, поэтому живёт по принципу «чем похвалишься, без того и останешься». Зачем знакомить с друзьями и знакомыми, они же могут её (его) увести. Лучше спрятать, чтобы никто не знал и не видел.

Седьмая причина — репутационные риски. Неизвестно чем закончатся ваши отношения и что в них произойдёт. Многие практики в постели осуждаются в обществе, а у человека может быть такая потребность. Если понравившаяся девушка потом расскажет, что парень вытворял с ней, его могут друзья высмеять. Или девушка нафантазировала всякого, решила реализовать всё это в жизни, а потом у парня может язык за зубами не держится. Так что лучше быть мало знакомыми и ничего друг о друге не знать. В больших городах это вообще не проблема, там стэшинг иногда может даже и вынужденная мера.

Тоже самое, если человек является публичной личностью. Несмотря на все усилия журналистов жёлтых газет, мы мало что знаем о звёздах. Их спутники и спутницы постоянно остаются в тени. Прячут их не просто так. Возможно ваша вторая половинка знаменита в определённых кругах или на всех парах мчится к славе, поэтому на всякий случай факты взаимодействия с вами тщательно скрываются.

Вместо итога

Причин стэшинга много и все они легко объяснимы. Иногда люди сами соглашаются на такой формат взаимодействия, но тут главное быть честным друг с другом. Если вы думаете, что строите серьёзные отношения и уже начинаете планировать будущее, а партнёр регулярно что-то скрывает, то для начала попробуйте поговорить об этом. Стыдится он вас или использует в качестве запасного, боится познакомить с пьющим друзьями или у него вообще есть жена. Всё это важно выяснить как можно раньше.