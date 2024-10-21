Стэнфордский тюремный эксперимент: как влияет власть на человека

Стэнфордский тюремный эксперимент это самое громкое практическое исследование влияние власти на человека. Его в 1971 году провёл социальный психолог Филип Зимбардо на кафедре психологии одноимённого университета. Задачей испытания являлось обнаружение воздействия ограничения свободы на поведенческие реакции личности и изучение навязанной социальной роли на индивида. Однако результаты оказались совершенно неожиданными.

Подготовка к эксперименту

К Филипу Зимбардо обратились чиновники из военно-морского флота США с просьбой разобраться в причинах регулярных конфликтов в исправительных учреждениях морской пехоты. Подозревая существования психологических триггеров они заказали исследование, которое должен был курировать сам профессор.

Так в газете появилось объявление о поиске психически устойчивых и ментально здоровых молодых мужчин, которым за 15 долларов в день предлагалось провести некоторое время в специально созданной тюрьме. Их предупредили о необходимости полного погружения в атмосферу заключения и сообщили о намерении наблюдать за происходящим. Откликнулось свыше 70 человек, после чего начался отбор.

Филип Зимбардо и его коллеги проверили каждого «соискателя» и оставили только 24 человека. Большинство из них были белыми, не имели проблем с законом, являлись студентами либо специалистами относящимися к среднему классу. Все были примерно одного уровня физической подготовки и никто не проявлял признаков эмоциональной неустойчивости. В обойме остались только абсолютно адекватные, примерные и психически здоровые.

Далее группу из 24 человек рандомно поделили на две подгруппы. Подбрасывая монету Зимбардо с коллегами случайным образом назначали часть испытуемых заключёнными, а другую часть охранниками. Первых погрузили в условия дискомфорта с помощью неудобной одежды и резиновых сланцев, вместо имён были только номера, на лодыжку вешали цепочку, чтобы человек не забывал о своём статусе.

Играющим роль охранников выдали деревянные дубинки и военную форму, а их глаза были скрыты за зеркальными очками. Работать нужно было строго по сменам, а в свои выходные каждый отправлялся домой. Перед началом эксперимента был проведен инструктаж, в котором жёстко запрещалось любое насилие, а среди обязанностей значился только обход территории тюрьмы. График и периодичность обхода устанавливали сами охранники.

Так как перед Филипом Зимбардо стояла задача по изучению влияния ограничения свободы на личность, охранникам он сообщил о главной цели их работы. Необходимо создать условия, при которых заключённые будут полностью лишены власти. Над ними нельзя издеваться, их нельзя унижать в прямом смысле слова, но соблюдение иерархии выводится в приоритет. Весь контроль и собственно вся власть должна быть в наших руках. В руках охранников, самого Филипа, ставшего начальником тюрьмы и его коллеги, игравшего роль надзирателя. Исследование началось!

Проведение эксперимента

И охранники и заключённые оказались в совершенно новом для себя контексте. Отличие было лишь в том, что первые должны были подчиниться, а вторые получили неограниченную власть. Иерархия продержалась ровно сутки, на вторые случился бунт. Дискуссия на тему полномочий и их превышения вылилась в попытку переворота, проще говоря заключённые принялись отстаивать права, на которые они, по их мнению, могли расчитывать.

Удивительным стало и то, что сами охранники не нашли лучшего решения конфликта, как физическое подавление. Они использовали не только имеющиеся дубинки, но и огнетушители. После разгрома восстания представители власти не консультируясь с руководством вышли на сверхурочную работу, отказались идти домой ради сохранения статуса кво, то есть защиты своего положения.

Для предотвращения новых попыток заключённых забрать себе хоть немного власти, была использована методика психологического воздействия. Только вот ни Филип Зимбардо, ни его помощник, подобных рекомендаций не давали. Охранники по собственной инициативе расселили подопечных, создали камеры с «хорошими» и «плохими» посетителями. Над последними усилили контроль и договорились о жёстких мерах пресечения любого акта неповиновения.

Параллельно с этим до заключённых довели сведения о якобы существующих информаторах. Все думали, что один из сидельцев стукач, но кто именно, было неизвестно. Это повысило градус напряжённости среди испытуемых, возросло недоверие. Данный шаг оказался крайне эффективным и не позволил повторить бунт. Специалисты утверждают, что подобный метод использовался в тюрьмах США и СССР, при чём создавался и контролировался он спецслужбами.

В то время, как Зимбардо фиксировал изменения в поведении заключённых, ему всё чаще начинало казаться, что роль подчинённого не вызывает особого интереса для психологии. А вот серьёзные изменения в поступках охраны сначала увлекали, потом настораживали, а в итоге начали пугать.

Выше я написал о том, что вместо имён на форме писали номера. И обращаться нужно было только по ним. Подобный трюк затевался с целью погружения участников исследования в свои роли, а заодно для формирования атмосферы. Но тут то и произошло непредвиденное. Перекличка превратилась в пытку, о которой никто не просил.

Охранники выводили заключённых на построение, заставляли подолгу стоять в неудобной позе и выполнять физические упражнения. Сам процесс умышленно затягивался, чтобы каждая минута стандартной процедуры длилась вечность и доставляла максимум дискомфорта. Проще говоря эксперимент начал выходить из под контроля, представители власти стали проявлять садизм на ровном месте. Без приказа, без логики и мотива. По мнению Филипа это последствие неограниченной власти, которая стала неограниченной после тотального подавления бунта и построения жёсткой иерархии с использованием психологических методов запугивания.

Привилегией стали даже базовые потребности. Охрана требовала тотального подчинения и лояльности, в противном случае не позволяли мыться, либо сильно усложняли этот процесс. Вскоре выяснилось, что произошло несколько эпизодов бессмысленного издевательства. Так одного из заключённых заставили мыть унитаз голыми руками. В камерах, где находились представители «плохой» группы, забрали матрасы и часто пропускали приём пищи, чтобы отказавшиеся принимать безграничную власть охраны передумали.

Уже на четвёртые сутки «поплыл» и сам Зимбардо. Он получил информацию о том, что испытуемые, шокированные условиями эксперимента, планируют побег. Но вместо того чтобы понять их и задуматься о неоправданном насилии по отношению к законопослушным гражданам, лишь играющим роль заключённых, Филип стал думать как усилить контроль и подавить взбунтовавшуюся толпу. Он даже обратился в полицию с просьбой предоставить им настоящий тюремный корпус, однако получил отказ.

Тем временем охранники почему-то подумали, что ночью за экспериментом никто не следит и видеокамеры выключаются. По этой причине около трети надзирателей стали позволять себе садистские действия, открыто издеваясь над подчинёнными. Впоследствии никто не смог объяснить цель своих поступков.

Контроль состояния испытуемых

Безграничная власть лишила разума не только охранников, но и руководителей исследования. В качестве контроля состояния испытуемых подразумевались условия выхода, чтобы в случае чего любой мог остановить происходящее. Уже здесь стало понятно, что всё это превратилось в фильм ужасов наяву. Охранники все как один отказались останавливаться и выразили желание продолжать. А вот абсолютное большинство заключённых просили освободить их и даже выразили готовность отказаться от положенных денег.

Но когда Филип Зимбардо получил результаты опроса, эксперимент было решено продолжать. Заключённых лишили их последнего права, тем самым зафиксировав тотальную власть над ними. Теперь всё без исключения было в руках надзирателей. За то что человек просил освобождения последовали наказания, а сам Зимбардо утверждал, что ситуация в тюрьме совершенно нормальная, испытуемые просто жульничают и симулируют болезнь.

Поменять своё мнение он отказался даже после того, как у одного из заключённых появилась психосоматическая сыпь на теле. Однако двоих всё же освободили. Последствия для психики от пережитого шока и стресса оказались слишком очевидными. Их отпустили, а на их место взяли двух новичков.

Конец насилия

Заменивший одного их испытуемых новичок мгновенно оказался в условиях жёстко выстроенной иерархии, где вся власть безгранично принадлежала охране. Права и свободы заключённых игнорировались, их подвергали психологическому и физическому насилию, внутри коллектива сформировалась агрессивная атмосфера, основанная на недоверии. Каждый заботился исключительно о себе.

Новичок объявил голодовку, за что подвергся издевательствам. Его поместили в одиночную камеру, которая по факту являлась тесным чуланом. Нахождение в таком помещении было невыносимым, однако никто не спешил что-то менять. Вместо этого охранники попытались столкнуть заключённых лбами и предложили им выбор. Либо мы освобождаем новичка из чулана, но забираем у вас одеяла, чтобы вы мёрзли ночью. Либо оставляем одеяла и продолжаем пытку новичка. Все предпочли второй вариант.

Уже на шестой день испытуемые начали демонстрировать ярко выраженную неприязнь к «бунтовщикам». Всех, кто решил бороться за свои права и свободы воспринимали как опасных хулиганов. Подавленное большинство считало, что единственный способ выжить заключается в тотальном подчинении и выполнении всех требований охраны. По этой причине и бросили новичка. Куда ты лез? Сам виноват! Сидел бы молча, всё было бы нормально. Не надо раскачивать лодку, как говорится.

Эксперимент должен был длиться две недели, но события развивались настолько стремительно, что уже на 6 сутки невеста Филипа Зимбардо, проходившая аспирантуру на той же кафедре, забила тревогу. Она не проявляла интерес к эксперименту и решила просто побеседовать с его участниками. Когда в подвале Стэндфордского университета перед ней предстала настоящая тюрьма с ужасающими условиями содержания, пришлось срочно требовать прекращения исследования.

Филип Зимбардо был удивлён и оправдывался тем, что в течении предыдущих дней приходили свидетели, контролирующие эксперимент, но ни у кого не возникло даже мысли о спасении заключённых. Только после обсуждения всех фактов ему стало понятно, что он совершил одно из самых громких открытий в изучении влияния власти на индивида. Всё это время он следил за заключёнными, а смотреть нужно было на охранников. Всего за несколько суток большинство из них превратились в садистов, а сама система содержания напоминала концлагерь Дахау.

О чём нам говорит Стэнфордский тюремный эксперимент?

Эксперимент остановили досрочно, но собранных данных хватило на долгие годы дискуссий. Одним из ключевых выводов стало мнение «контекст влияет на личность, а не личность на контекст». Проще говоря не имеет значения какой вы человек, хороший или плохой, добрый или злой, оказавшись в определённых условиях вы быстро перестроитесь и начнёте выполнять свою социальную роль.

В будущем это утверждение неоднократно доказывалось другими психологами. Когда преступность в Нью-Йорке начала зашкаливать, мэр предпринял нестандартную попытку решения проблемы. Он заставил помыть улицы, стереть граффити со стен метро и вставить выбитые окна в домах поблизости. Изменение контекста обернулось снижением криминала.

Если вам кажется, что фашистами и нацистами могут быть представители определённой страны, которых за это нужно ненавидеть, то эксперимент Милгрэма, коррелирующий с Стэндфордским тюремным экспериментом, откроет ваши глаза на удивительные факты. Исполнители готовы совершать любые зверства, если поместить их в условия, при которых можно сослаться на руководство. Не я пытал, мне приказали. Я бы никого не убивал, но я получил приказ. Все вопросы к руководству, я просто кнопочки нажимаю.

Стэнли Милгрэм провёл свой эксперимент в разных странах, среди представителей разных социальных групп и результат всегда был одним и тем же. Человек без труда убивал другого, а потом не чувствовал своей вины. Мне же приказали нажимать на этот рычаг, я исполнял свои обязанности, а остальное меня не касается. Вы говорили крути до конца, я и крутил. Данное исследование прошло в 1963, а уже в 1971 Филип Зимбардо построил настоящую тюрьму и получил десяток садистов просто наделив их безграничной властью и раздав полномочия охранника.

Ментально здоровые и психически устойчивые, законопослушные и образованные люди превращались в изуверов буквально на глазах. Это совершенно обычные жители вполне развитой страны, но им понадобилось 6 дней, чтобы доказать способность к нечеловеческому насилию. Гитлер мог создать армию оккупантов и подарить миру нового Менгеле в любой точке мира. Это баг в работе психики, которым может воспользоваться любой дурак.

Филип Зимбардо умер 14 октября 2024 года в своей квартире. Он добился серьёзных успехов в своей карьере, стал профессором психологии, много преподавал. Со своей женой, Кристиной Маслах, остановившей тюремный эксперимент в Стэнфорде, прожил до самой смерти. Объяснить почему хорошие люди превращаются в злодеев Филип попытался в своей книге ‘Эффект Люцефера». Она хорошо продаётся по сей день.

Из 91 года его жизни самыми значимыми для всех нас стали 6 дней, проведённых им в подвале университета. И страшно даже не то, что там происходило, а то, что в отличии от Зимбардо кто-то проводит подобные эксперименты на регулярной основе и даже не думает их останавливать. Изуверов можно не искать, берёшь случайного человека, создаёшь нужный контекст и спустя несколько суток в твоих руках готовая машина для реализации самых безумных фантазий.