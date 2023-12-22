Стагфляция: почему уровень жизни падает, а цены растут?

Стагфляция это удивительная ситуация в экономике, при которой замедляется экономический рост, уровень жизни падает и доходы населения сокращаются, а безработица и инфляция стремительно движутся вверх. Получается противоход в результате которого народ нищает и уже не может позволить себе прежние объёмы покупок, но вдобавок ко всему рост цен только усиливается.

Уникальность ситуации заключается в том, что при росте безработицы и снижении экономического роста цены как правило идут вниз. Представьте, вы торгуете картофелем по 100 рублей за ведро. Просидев целый день не видите ничего кроме грустных лиц прохожих, которые не могут себе позволить такую покупку. Логичным было бы снижение стоимости. Почему же при стагфляции ничего подобного не происходит?

Причины стагфляции

Как правило инфляция приводит к тому, что всё вокруг дорожает, но вместе с тем растут и заработные платы. Следовательно безработица остаётся на прежнем уровне, а чаще всего вовсе снижается. Это естественный экономический процесс, понятный даже ребёнку. Обратная ситуация связана с дефляцией. Когда товары становятся дешевыми, их реализация теряет смысл, потому что производителю приходится на всём экономить, в том числе на зарплатах. Люди начинают увольняться со всеми вытекающими последствиями.

Так как при стагфляции происходит нечто странное, а именно рост цен при одновременном росте безработицы и снижении уровня жизни населения, экономистам пришлось попотеть чтобы разобраться в причинах. И вскоре они нашлись.

Изменение цен на сырьё

Здесь стоит рассмотреть страны с точки зрения направленности их экономики. Например, экспортёры страдают из-за падения цен на сырьё. Допустим, вы продаёте нефть и на полученную прибыль завозите в страну всё необходимое. Выплачиваете зарплаты бюджетникам и пенсионерам, щедро раздаёте социальные выплаты. Всё вокруг постоянно дорожает но вам до этого дела нет, потому что доходы граждан в целом также идут вверх.

А потом падение цен на нефть опустошает бюджет, валюта сталкивается с девальвацией, импорт становится дорогим, а обеспечить прежние дотации правительство уже не может. Так мы буквально врезаемся в стагфляцию. Бюджетникам платят либо мало,либо уже вообще никак, что приводит к безработице. Бизнес не может закупать нужное сырьё и технологии по причине обесценивающейся местной валюты, вынужден сокращать персонал, что ещё раз приводит к безработице. А цены на всё и вся растут. Ловушка захлопнулась.

У импортёров случается другая проблема. Для производства чего-либо требуется сырьё, которое в случае подорожания на международном рынке приводит тяжёлым последствиям. Не имея возможности сохранить прежние объёмы производства бизнес начинает сокращать персонал, а сама продукция дорожает. Если такая ситуация будет сохраняться длительный период времени, мы снова увидим стагфляцию.

Переизбыток дешёвых денег

Иногда стагфляция становится результатом ошибочных действий центрального банка страны. Упустив из виду замедление производства или не желая сталкиваться с падением экономической активности населения он наращивает эмиссию денег, тем самым заваливая ими экономику.

Такая ситуация неизбежно приводит к росту инфляции, товары и услуги начинают стремительно дорожать, ещё хуже если ЦБ в этот момент понизит или вовремя не повысит ключевую ставку. Поначалу проблем удастся избежать, но очень скоро лавина неприятностей накроет всю страну. Производство начнёт сокращаться, дефицит продукции ускорит рост цен, а сокращение сотрудников по причине невозможности сохранить рабочие места приведёт к стагфляции.

Резюмируем

Стагфляция почти всегда происходит по вине правительства. Иногда конкретной страны, а иногда и ряда стран одновременно. Явным признаком будет рост безработицы и цен, при снижении производства. Для того, чтобы вовремя среагировать на кризис важно отслеживать статистику и делать её максимально прозрачной.

При падении ввп на душу населения, либо его длительном сохранении на прежних значениях, нужно немедленно проанализировать данные по занятости населения. И уже по результатам проведённой работы центральный банк обязан принять меры. Если допустить ошибку хотя бы на одном из этапов, стагфляция станет буквально неминуемой. На момент написания статьи на пороге экономической катастрофы стоит Китай. Будет интересно понаблюдать какие инструменты использует правительство и смогут ли наши восточные соседи избежать столкновения с неизбежным.