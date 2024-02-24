Спираль молчания: когда большинство умышленно заблуждается?

Спираль молчания это феномен в социальной психологии, который проявляется в отказе индивида от выражения собственного мнения по причине страха оказаться в меньшинстве. Проще говоря человек имеет собственную позицию и взгляд на происходящее, но в какой-то момент понимает, что все остальные думают иначе. Чтобы не быть изгнанным, униженным и отвергнутым, предпочитает промолчать и тем самым встать на сторону толпы.

Термин впервые применила немка Элизабет Ноэль-Нойман в середине 60-х годов. Хотя о самом феномене говорили намного раньше. Тем не менее спираль молчания чаще всего объясняли защитными механизмами психики, обеспечивающими выживание индивида, а о том, что именно заставляет человека отказываться от своей позиции в пользу большинства, не было даже предположений. Со временем концепцию детально изучили.

Что такое большинство и может ли оно ошибаться?

Так как все люди разные и у каждого имеется собственное мнение, бывает крайне сложно определить вектор развития общества. Решение должно быть одно, но как его выбрать из сотен и тысяч предложений? Так возникла идея сформировать общественное мнение, то есть позицию большинства.

Такой подход сводится к признанию существования несогласных, но если их гораздо меньше, чем сторонников, то прислушиваться к ним уже необязательно. Представьте, вы домком и на счёте дома скопились деньги. Из возможных вариантов расходов есть такие — потратить на новую детскую площадку или новую парковку для автомобилей. Вроде и то и другое в современном мире необходимо, что же делать?!

В этом случае вам поможет мнение большинства. Возможно в вашем доме у каждого есть автомобиль, а маленький ребёнок только у двух семей. Им площадка нужна и они безусловно будут голосовать за её строительство. Однако из 40 квартир голосов за такое решение всего 2, при этом автомобильную парковку пожелали 30. Остальные воздержались, им без разницы и то и другое. Вашим детям всё равно не с кем будет играть, сходите в соседний двор, а вот 30 жильцам где-то нужно ставить машину. Проблема решена и такой подход кажется идеальным. Но как бы не так.

Теперь вспомните фразу из детства «кто со мной тот герой, кто без меня, тот паршивая свинья». Возможно в вашем регионе использовали другую, но схожую по смыслу. В этой ситуации есть тот, кто задаёт направление движения и не предлагает выбор, а ставит условие. С этой секунды его авторитет либо подтверждается, либо рушится. Вам необходимо сделать правильный выбор, чтобы быть на стороне «хороших» и не попасть в число «плохих».

Где хорошие, а где плохие решится большинством. Если за зовущим никто не пойдёт, то это он маргинал. Если пойдут все, кроме вас, то маргинал уже вы. Тут то и рушится весь процесс справедливого выбора, потому что возникает риск быть изгнанным. Срабатывает страх отвержения и мы наблюдаем классический процесс конформизма. Есть утверждение «кто со мной, тот герой», есть страх быть изолированным в случае несогласия, поэтому индивид принимает решение отказаться от высказывания своей позиции. С его молчаливого согласия слова одного человека превращаются в факт.

Когда возникает персональная ответственность за результат и риск попасть в опалу, индивид чаще всего подавляет собственное мнение и ориентируется на окружающих. В абсолютном большинстве случаев он выскажется не так как думает, а так как это сделают люди вокруг. И даже в ситуации, когда с бросившим призыв никто не согласен, может произойти невероятное — все встанут на его сторону. Психологам удалось установить причины такого феномена.

Почему происходит спираль молчания?

На вышеописанных примерах нам удалось выяснить, что большинство может ошибаться и люди способны делать то, чем заниматься совершенно не планировали. На их позицию реагируют остальные и принимают такое же решение, хотя изначально имели противоположное мнение по этому поводу. Говорить о том, что нужно поступать именно таким образом, потому что все это поддерживают, а вы белая ворона, неправильно. Вероятнее всего это не так. И вот факторы влияющие на спираль молчания.

Наказание за неправильный выбор

Выбор очень часто бывает безальтернативным. Допустим вам дают две таблетки разного цвета, как в известном фильме. Синяя это голосование за одно мнение, красное за другое. Но есть нюанс. Если вы предпочитаете синюю и все остальные сделают также, то ничего не произойдёт, вы сохраните статус кво. Всё будет так как раньше лично для вас.

Но если вы возьмёте красную, в то время как другие заберут синюю, то вас ждёт изоляция, с вами перестанут общаться, начнут игнорировать или применять по отношению к вам насилие. Возможно вы убеждены, что все хотят красную, но ошибка может стоить очень дорого.

Рисковать человек не станет. Потому что на одной чаше весов отсутствие изменений, на другой крайне негативные последствия. Таким образом большинство хотели красную, но возьмут синюю. Мы имеем дело с ложными результатами. И все будут молчать, никто не скажет о том, что занял позицию, с которой не согласен.

Таким образом для введения толпы в заблуждение достаточно соблюсти два фактора. Первый — вопрос должен ставиться не в формате «выбери это или это», а примерно так — «выбери это или ты против?!». Второй — необходимо показать, что в случае согласия ничего не произойдёт, всё останется как прежде и ничего плохого не случится. А если ты не согласен и тебя не поддержат остальные, то получишь негативные последствия. Готово, спираль молчания будет работать как часы, никаких возмущений не возникнет.

Ошибочные внешние сигналы

Перед тем как сделать выбор психика проводит вышеописанный процесс. Она анализирует вероятные исходы события, чтобы в первую очередь не допустить ошибок. Если одно мнение не несёт ни вреда ни пользы, а другое грозит отвержением и изоляцией, то решение падёт на первый вариант.

Если одно может привести к незначительному ухудшению положения, либо оставить всё без изменений, а второе может обернуться проблемами, то индивид снова остановится на первом. И уж тем более он выберет его, если оно обещает какую-то возможную выгоду, в то время как второй не принесёт никакой пользы.

Таким образом психологи установили, что мы, высказывая своё мнение и занимая какую-то позицию, ориентируемся не на личные убеждения и взгляды, а на безопасность того или иного последствия. Нам важнее сохранить присутствие в группе, чем отстоять свои взгляды. И те, кто является источником каких-либо благ, станут для нас ориентирами.

На эту тему есть удивительная история. Семья находилась в загородном доме и кто-то один предложил поехать на рыбалку. Остальные начали переглядываться, затем последовало одно согласие, второе и в итоге все высказались ЗА. После возвращения все были злыми и уставшими, вдруг мужчина заявил — зачем я вас послушал, вообще не хотел никуда ехать, измучились только!

Его поддержала жена, тут же своё слово вставил тесть и по итогу каждый выразил мысль о том, что поездка была совершенно не нужной. Дело дошло до того, кто всё это предложил, он сообщил, что подкинул мысль просто так, от нечего делать, так как ему показалось, что семейство заскучало. Сам тоже не хотел ехать, но раз все так подорвались на эту затею, пришлось составить компанию.

Весь абсурд и парадокс ситуации в том, что во время голосования все смотрели друг на друга и никто не хотел попасть в опалу. Если откажусь, а все остальные поедут, то останусь один, они весело проведут время, а я буду тосковать. Или из-за моего отказа не поедут другие, мы все будем злые от скуки, сидя в доме. В какой-то момент люди ошибочно считали позицию окружающих, всем показалось, что остальные ЗА. И это породило замкнутый круг реакций.

Если бы проводилось анонимное голосование без риска понести ответственность за своё решение, то исход вероятнее всего был бы иным. Но произошло невероятное — людям показалось, что согласие несёт меньше вреда, чем отказ. И на всякий случай каждый член семьи выбрал именно этот вариант, хотя в действительности никто этого не хотел. Спираль молчания привела к тому, что все отказались высказывать своё мнение, потому что посчитали себя меньшинством. И с их молчаливого согласия случилась никому не нужная поездка.

Влияние авторитетных источников

Все люди равны, но некоторые равнее. Авторитет может иметь разные источники, но по итогу мы оцениваем его по цитируемости, узнаваемости, частоте взаимодействий. Проще говоря мнение незнакомого человека из соседнего дома менее значимо, чем заявления медийной личности, которая каждый день мелькает в СМИ и телевизоре. Так устроена наша психика, мы склонны доверять популярным персонам.

Во время геноцида в Руанде авторитетным источником стала пропаганда на радио. Его слушают все, оно знакомо каждому, влияние на общественное мнение гораздо выше, чем у окружающих. Психологам известны случаи, когда родственник находящийся на месте событий рассказывал как обстоят дела, но человек ему не верил, потому что известный телеведущий сообщил противоположную информацию.

В малозначительных ситуациях этого эффекта не наблюдается. Если популярный путешественник скажет, что в Каталонии всегда прохладно, а ваша тётя, живущая там опровергнет его заявления и сообщит противоположное, то вы скорее всего поверите родственнице. Потому что перед вами не стоит выбор, вам не навязывают конкретную позицию и риска в случае ошибки никакого нет. В Каталонии всегда тепло, я так думаю и что с того?! Тёте верю больше.

А теперь представьте, что вам по работе нужно ехать в Каталонию на неделю. В финансах вы ограничены и купить одежду не можете. Блогер говорит, что там холодно. Вам необходимо высказать собственное мнение, возразить, потому что у вас имеется другая, вроде как более достоверная информация. Стоит выбор — брать с собой куртку или нет?!

Если вы послушаете блогера, то максимально негативные последствия будут заключаться в том, что придётся тащить в чемодане куртку и штаны с начёсом, которые могут не пригодиться. Если вы выскажете несогласие, то можете мёрзнуть всю неделю и испортить себе поездку. Риск второго очевидно выше и психика предпочтёт спираль молчания. Вы уверены в том, что вас заставляют совершать глупый поступок, но прислушаетесь к этому мнению, чтобы не столкнуться с проблемами.

Таким образом утверждения авторитетных источников имеет влияние только в одном случае — если они настаивают на менее опасном решении. Тот, кто принуждает к действиям, потенциально ведущим к статусу кво или несущим меньше рисков, тот и воспринимается как авторитет. С ним индивид спорить не будет, даже если имеет диаметрально противоположную позицию.

Вместо итога

Изучение спирали молчания потребовало проведения большого количества исследований. Социологи, психологи и политологи изучали огромное количество кейсов и пытались понять по каким причинам человек предпочитает молчать там, где он кардинально не согласен со спикером. Почему между нескольких вариантов он выбирает не лучший для себя, а тот, за который по его мнению выступает большинство? И каким образом это самое большинство может состоять из тех, кто на самом деле думает совершенно иначе?

Секрет прост. Индивиду не предоставляют безопасный выбор. Ему указывают на изначально правильное решение и просят его поддержать. Нет ситуации «этот или этот», есть ситуация «этот или по шапке получишь». Молчаливое согласие избавляет от негативных последствий. Всё могло в секунду измениться, если бы каждый по отдельности начал возражать, но страх отвержения не позволяет это сделать. Слишком велик риск того, что на протест решишься только ты один и тогда общество тебя изолирует. Даже при том, что львиная доля этого общества думает также как и ты.

Анонимное голосование не спасает от спирали молчания. Представьте, в районе 10 домов и вы решили узнать мнение жильцов по поводу благоустройства. Построить парк развлечений или направить деньги на замену коммуникаций. Кому-то выгодно, чтобы все проголосовали за первый вариант. Как ему этого добиться?

Во-первых поставить вопрос таким образом — проголосуй за строительство парка развлечений. Не выбери то или другое, а поддержи конкретное решение. Это изначально задаёт тон общественного мнения, все понимают какой результат приоритетный и думают, что окружающие вероятнее всего будут отдавать голоса за него.

Во-вторых назначьте ответственных. Бумажки в урну можно кидать анонимно, но вот те, кто будет их подсчитывать и составлять акт, оказываются перед тяжелым выбором. Им нужно либо опубликовать реальные данные, либо принести документ в котором значится победа парка развлечений. Так как приоритетный и желаемый результат известен, возникает вышеописанная ситуация. Сделать так, значит сохранить статус кво.

Подать акт с победой коммуникаций значить поставить себя под удар. Остальные участки выберут «верное» решение, а вы восстали против «большинства». Последует наказание. Поэтому спираль молчания неизбежна в заданных условиях. За замену коммуникаций могут выступать 90% жителей района, но им построят парк.