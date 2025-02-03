Софтбой: мужчина нового поколения, где нежность и сила встречаются в одном человеке

Софтбой это новый термин в психологии, пришедший из молодёжного сленга. Он обозначает мужчину, который по всем параметрам является золотой серединой. В нём всё в меру. Немного мужественности, немного нежности, щепотка романтики и капелька брутальности. Добрый, внимательный, самодостаточный, интересный, образованный. Следит за собой, но не перебарщивает. Способен постоять за себя. но никогда не создаёт конфликтные ситуации. Слово уже стало вирусным в интернете, девушки считают таких парней идеальными и положительно отзываются о них. Это мужчина — облачко, оказавшись в объятиях которого ты чувствуешь себя женщиной, но при этом не страдаешь от его токсичной маскулинности. Рядом с ним тепло, уютно и комфортно.

Происхождение термина

Впервые о софтбоях заговорили после публикации одного из авторов американского сайта «medium». Это довольно популярная контентная платформа. Алан описал некоторые типы мужчин и сравнил их привычки, но очень скоро статья разлетелась на цитаты. Софтбой многим показался таким знакомым, как будто подобный типаж регулярно встречался в течении жизни. Простой парень с отличным пониманием личных границ, чувственный, но не излишне, внимательный, но не готовый поклоняться. Сохранивший все мужские потребности и открыто демонстрирующий намерение получить желаемое, но никогда не переступающий грань допустимого. Он настойчив, но не груб. Любит женщин, хочет их и не скрывает этого, но ни разу не применил насилие.

Сам Алан так описал софтбоя в одном из абзацев текста — этот мягкий парень носит простую футболку или свитер. Он не мачо и не ботаник. Заказывает дешёвое пиво и такое же дешевое виски. Он чувствительный, но при этом забавно грубоватый. Он не хочет, чтобы вы знали о его чувствах. Он хочет, чтобы вы знали, что у него есть чувства и он в порядке. Плохие парни недоумевают почему ты обиделась на то, что он не писал три дня, а потом прислал сообщение «что делаешь?’. Софтбой знает, что такое поведение эгоистично и жестоко, но его желание получить физическую близость сильнее этого. Ему стыдно, но он делает это снова.

Какие они, эти софтбои?

Я заметил, что в англоязычной среде к софтбоям неоднозначное отношение. С одной стороны это идеальный мужчина, который не мучает тебя своей маскулинностью, но при этом не становится женственным. Но с другой он не собирается прятать свои истинные потребности и говорит о них искренне. Видимо мода на равноправие сломала систему и американки порой не стесняются в выражениях. Зато в России женщины оказались куда более понимающими и совершенно нормально относятся к парням, которые не прячут свои потребности за ложью.

Софтбой может открыто заявить, что хочет тебя, но при этом ты можешь быть уверена в том, что он никогда не применит насилия. В отличии от всех остальных он не станет делать вид, что его поступок был нормальным. Ему правда стыдно, если он не перезвонил после близости или не ответил на твоё сообщение. С глазами кота из Шрека он придёт снова и честно признается — я негодяй, но давай забудем это, мне хочется вновь тебя увидеть.

Он не стесняется признать свои слабые стороны. Не будет лезть вон из кожи, чтобы показаться храбрецом, героем и отважным мужиком. На вечеринке софтбой запросто может не подойти к тебе, потому что не захотел выглядеть смешным, но будь уверена, он найдёт твою страницу в соцсетях и как ни в чём не бывало предложит сходить на свидание. Он достаточно мужественный, чтобы не бросить девушку в момент нападения хулиганов, но не станет гоняться за её поклонниками и отвоёвывать спутницу. До тех пор, пока её жизнь и здоровье в безопасности, он не будет вмешиваться в конфликты.

Софтбои ценят свой комфорт и предпочитают избегать ненужной суеты. Им не нравится, когда отношения чересчур сложные, их не интересуют постоянные скандалы и эмоциональные качели. Если девушка слишком агрессивна, ревнива или пытается доминировать, нарушая привычный распорядок в жизни такого парня, то очень скоро без ссор и истерик он уйдёт. Потому что одинаково уважает её и себя. Софтбой точно знает, что отношения нужны для удовольствия и только два счастливых человека способны создать нечто большее, например семью. Нет удовольствия от общения друг с другом — не может быть и отношений.

Софтбой не считает, что мужик должен быть брутальным, суровым, бритоголовым и пахнуть соляркой. Он не отвергает уход за собой, может использовать крем для рук, следить за ногтями и чистить пятки. Он всегда ухоженный и чистый, но не стремится стать женственным. На форумах многие девушки пишут, что это тот самый тип представителей сильного пола, в котором ты видишь настоящего мужика, но он не похож на упавшего с сеновала гопника.

Такие парни могут рассказывать о своих бывших и их речи всегда наполнены грустью и тоской. Вы никогда не услышите обиды, оскорблений и язвительных высказываний. Не желая держать в себе чувство разочарования им хочется поговорить, но не хочется вызывать жалость или самоутверждаться за чужой счёт. В конце концов он скажет что-то типа «ладно, всё это в прошлом» или «вот как то так..».

Одной из главных претензий американок с софтбоям можно считать способность вступать в отношения на одну ночь. Якобы у таких парней был подобный опыт и они не отвергали идею вступить в близость зная, что это на разок. Но в действительности это вряд ли можно считать минусом, потому что мужчина никого не обманывал и не затаскивал в постель насильно. Преследовать свои потребности и брать, когда дают, нормально.

С точки зрения психологии самой важной деталью образа софтбоя принято считать отсутствие желания компенсировать что либо за счёт партнерши. Он не спасает свою самооценку, не гонится за похвалой и одобрением, поэтому может открыто заявлять о желаниях и не пытается получить это силой. Для девушек такой вариант идеален хотя бы потому что здесь с тобой всегда разговаривают честно и ты точно не станешь объектом зависимости. На все предложения можешь отвечать согласием или отказом, а по результатам диалога вы просто поймёте, стоит ли продолжать эту коммуникацию и сходятся ли ваши потребности.

Ему не требуется прибегать к понтам и сложным поступкам, чтобы показаться хорошим и правильным. Нет проблем заявить о поражении, слабости, неудаче. Софтбой не идеальный, но в отличии от других он настоящий. Счастлив в своём мире, где есть простая футболка и дешевое пиво. Где нет необходимости доказывать что-то окружающим, казаться настоящим мужиком или подстраиваясь под женщин строить из себя романтика. Он в меру мужик и в меру романтик. Золотая середина. Мягкое облачко, оказавшись в объятиях которого эмоционально комфортно и душевно тепло. В этом и есть его сила. Быть собой, пожалуй, самая сложная задача для современного человека.