Сложный процент: как кратно увеличить доход от инвестиций?

Сложный процент это прибыль начисляемая не только на первоначальный капитал, но и на доход полученный за предыдущие периоды. Таким образом инвестор получает профит как от своих личных денег, так и от тех, что он извлёк из своей инвестиционной деятельности. Вложил 100 000, а зарабатывает со 110 000. Давайте подробнее разберёмся как это работает.

Каким бывает сложный процент

Альберт Эйнштейн однажды сказал — сложный процент это восьмое чудо света. Тот, кто понимает весь процесс, зарабатывает его, тот кто не понимает, платит. Таким образом мы должны усвоить первый и самый главный урок — данный механизм бывает положительным и отрицательным. В чём же разница?

Отрицательный сложный процент

Представьте, вы взяли кредит на сумму 100 000 рублей под 20% годовых с ежедневным начислением процента. Итого каждые сутки ваш долг увеличивается на 54 рубля. Сегодня вы обязаны выплатить 100 000, а через месяц уже 101 620. Представим, что вы внесли минимальный платёж в размере 2 000 рублей и теперь думаете, что осталось ещё 98 000.

Но в действительности 101 620 — 2 000 = 99 620. Считаем заново: 99 620 * 20%/365= 54. Теперь 99 620+1 620= 101 240. Любопытная ситуация — у вас был долг 100 000, вы погасили 2 000 и спустя месяц остались должны 101 240. Странно. Но на самом деле ничего необычного нет, проценты начисляются не только на сумму вашей задолженности, но и на те 20% годовых, поделённых на количество дней в году. Это максимально упрощенный расчет, на практике сумма будет чуть больше.

Поэтому для эффективного погашения кредита вам нужно смотреть не на минимальный платёж, указанный банком, а на два других параметра. Первый — проценты за месяц. Второй — сумма ежемесячного платежа. В нашем примере это должно было выглядеть примерно так:

Вы взяли кредит на 60 месяцев, значит 100 000 следует поделить на 60. Получим 1 667, если округлим копейки. В первый месяц начисленные проценты составят 1 620, как мы посчитали ранее. Итого 1 667 + 1 620 = 3 287. Вы же заплатили только 2 000 и получили на свою голову отрицательный сложный процент.

На второй месяц расчеты изменятся. Те 1 667 будут такими всегда, а вот банковский процент нужно выяснить. Делается это следующим образом: 101 240 — 3 287= 97 953. Эту сумму умножаем на 20% и делим на 365, получаем 53,70 рубля. Теперь умножаем на 30 дней, итого за месяц начисленные проценты составят 1 611. Прибавляем 1667 к 1611 и вот вам сумма платежа в этом месяце. Нужно заплатить 3 278. Чуть меньше чем в прошлый раз.

Будет ли кто-то этим заниматься? Конечно нет. Нужно ведь ещё учитывать количество дней в месяце и прочие комиссии, которые законно и незаконно вводит банк. Они также увеличивают долг, а вы об этом даже не подозреваете. В результате абсолютное большинство заёмщиков имеют дело с отрицательным сложным процентом, вроде бы платят как положено, но переплата сильно увеличивается. Вы взяли кредит под 20% годовых, но каким-то чудом заплатили 25. И сами не поняли как это случилось. А банк понял и знал это с самого начала.

Положительный сложный процент

Тут всё немного проще и результат приятнее. Но не все пользуются этим механизмом, просто недооценивают его. Чтобы не углубляться в сложные формулы давайте возьмём самый простой пример. У вас есть банковский вклад с доходностью 12% годовых. Проценты начисляются раз в месяц. Несложно догадаться, что 100 000 через 30 дней превратятся в 101 000. Фиксируем — вы вложили деньги и теперь зарабатываете одну тысячу каждый месяц.

Но это если без сложного процента, то есть если вы будете снимать профит. А если направлять деньги обратно на вклад? Тогда в первый месяц вы получите 1 000 рублей, во второй: 101 000 +1%= 1 010. А в третий 101 000 + 1 010 = 102 010 + 1% = 101 030. То есть профит составил уже 1 020. Давайте зафиксируем.

Из-за сложного процента не меняя первоначальные вложения и процент доходности мы получили в первый месяц 1 000 рублей прибыли, во второй 1 010, а в третий 1 020. К концу года дойдёт до 1 100, а это уже 13,2% годовых доходности, хотя размещали вы под 12. Если оставите деньги на следующий год, то в 24 месяце процент возрастёт до 14,5. Вам по-прежнему платят 12% годовых, но вы получаете 14,5%.

Почему это особенно важно в инвестировании?

С банковским вкладом всё понятно. Для разбора саомго механизма годится, но результаты не впечатляют. В случае с ценными бумагами сложный процент демонстрирует впечатляющие показатели, но важно помнить, что они становятся заметны с 5-7 года. Давайте посмотрим что происходит.

Многие могли заметить, что доходность акций на фондовом рынке как правило ниже, чем в банке по вкладу. Дело в том, что рассчитывается она от текущей цены! Например компания, решила выплатить 10 рублей на одну акцию в виде дивидендов. Сегодня одна акция стоит 200 рублей, значит ваша прибыль равна 5%. Но Иван Васильевич покупал бумаги в позапрошлом году по 100 рублей и его доход составит 10%. Вы оба получите по 10 рублей, но для вас это 5%, а для Ивана Васильевича 10.

Второй момент — под давлением инфляции и в результате развития бизнеса прибыль компании ежегодно увеличивается. Фактически или номинально, не важно. Суть в том, что дивиденды в большинстве случаев растут год к году. Посмотрим на Сбер — в 2017 акционеры получили по 6 рублей на акцию, в 2024 по 25. У Лукойла в 2017 было 205 рублей, в 2023 уже 885. Или Apple, за 2016 год выплатил $0,63 а за 2023 $1,18.

И это приводит к двум выводам. Во-первых важен не срок инвестирования, а средняя стоимость актива. Начинать покупать акции нужно в кризисы, а не наоборот, когда цены на пике и все твердят о росте. Во-вторых ежегодные дивиденды как правило растут, поэтому пассивный доход сам по себе будет увеличиваться каждый год.

И только в этот момент вы можете кратно его увеличить с помощью сложного процента, реинвестируя полученную прибыль. Если это понимать, то вы увидите рост и фондовый рынок будет приносить от 20% сразу и со временем может достигнуть 1 000% годовых на первоначальные вложения. Если входить в активы на пике и выводить все дивиденды, то сидеть в просадке можно вечно. Именно это происходит со многими начинающими инвесторами. Они не только отказались от использования сложного процента, но ещё и не разобрались с отличием ценных бумаг от вклада. Результат печален.