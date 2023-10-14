Слатшейминг: агрессия против раскрепощённых женщин

Слатшейминг это практика эмоционального и физического насилия по отношению к раскрепощённым женщинам, ведущим свободный образ жизни и предпочитающим одежду, частично демонстрирующую наготу, а также несоответствующим ожиданиям общества касаемо интимного поведения. Ограничение представительницы нежного пола включает в себя осуждение, высмеивание, оскорбления, унижения и попытки пристыдить. Нередко доходит до избиения.

Самые популярные причины слатшейминга

Применяющие насилие оправдывают свою ненависть различными способами, но с точки зрения психологии нам важно понимать только то, что агрессор абсолютно убеждён в своей правоте и при этом сваливает ответственность за принятое решение на кого-то другого. Чаще всего традиции, ценности и религию. Но бывает и так, что женщина находится в толерантном обществе, где «белой вороной» является именно осуждающий. Для начала обсудим основные претензии, используемые при слатшейминге.

Вызывающая одежда

Короткая юбка, открытое декольте, обтягивающие штаны и даже распущенные волосы. Любые элементы одежды, оголяющие привлекательные части тела женщины. Ноги, ягодицы, живот, часть груди, низ спины, шею. Всё что так или иначе может вызвать возбуждение, зависть, другие сильные эмоции.

Нужно отделять наличие дресс-кода и свободный формат одежды в том или ином обществе. Неадекватным поведением будет посещение Церкви в короткой юбке и с открытой грудью. При этом в развлекательных заведениях такой стиль одежды может являться способом расслабиться, отдохнуть и получить внимание.

Отказ от рождения ребёнка

Слатшейминг часто применяется к представительницам нежного пола за отказ (временный или постоянный) рожать детей. Использование контрацепции жёстко ограничивается, а женщин за это гнобят. Само издевательство может происходить в формате репродуктивного насилия (когда дети? ты ещё не беременна? пора заводить ребенка! часики тикают!), либо принуждения (женщина обязана рожать! Если не хочет, пусть платит налог. Нерожавших лишить льгот и социальной поддержки. Осудить, оскорбить, унизить как непригодную и ненормальную).

Физическая близость до брака

Наличие полового партнера до официальной регистрации брака также используется в качестве повода для оскорблений. Таких девушек называют легкодоступными и испорченными, нередко призывают отказываться от общения с ними. Насилие может распространяться и на мужчин, вступивших в отношения с девушкой, уже имевшей связь вне брака.

Случайная и беспорядочная близость

Общество,в котором слатшейминг распространен, жёстко ограничивает интимную жизнь представительниц нежного пола. Связь до брака осуждается, но там чаще всего девушку подталкивают к замужеству и рождению детей от своего партнера, чтобы «исправиться» и «стать нормальной». Беспорядочные связи в большинстве случаев оборачиваются клеймом и через социальную стигматизацию происходит изгнание из общества. Отказ принимать, понимать и контактировать.

Агрессор вычисляет таких женщин, использует оскорбления, унижения и нередко физическое насилие, а затем демонизирует личность жертвы и призывает окружающих также применить любую форму издевательства. Создаются целые движения, многие из которых впоследствии были признаны незаконными и попали под суд.

Наказание за то, что стала жертвой

Звучит смешно, однако на практике это очень тяжелая форма слатшейминга. Если девушка стала жертвой изнасилования, то к ней применяется так называемый виктимблейминг, это когда жертву обвиняют в том, что с ней произошло. Сама виновата, нарвалась, напросилась, спровоцировала. Здесь как правило подключаются все вышеперечисленные претензии. Маньяк на тебя напал, потому что вечером в короткой юбке шла. На дискотеке тебя «зажали», потому что танцевала слишком откровенно, какой мужик устоит?!

Причины слатшейминга

Женская внешность является сильным инструментом притяжения. Такими нас создала природа и отрицать очевидное невозможно. Девушек активно используют в маркетинге, для презентаций и в других проектах по одной простой причине — они привлекают внимание и вызывают положительные эмоции.

Создатель позаботился о том, чтобы представительница нежного пола была заметна и желанна, в противном случае человечество могло прекратить «размножение» и погибнуть как вид. Основная и ключевая претензия в том, что девушки используют дарованное Всевышним преимущество не по назначению. Многие мужчины считают, что это несправедливо.

Женщина может не работать и жить красиво просто показывая себя для фото и видеосъёмок, либо удачно выйдя замуж. Не требуется никаких дополнительных навыков, смазливого лица и стройной фигуры вполне достаточно, в то время как некрасивым женщинам и почти всем мужчинам приходится трудиться для достижения даже минимальных целей. Поговорим о психологических причинах такого мышления.

Зависть

Первую причину уже частично обсудили выше. Психика сталкивается с несправедливостью, когда вам приходится развивать свои профессиональные навыки, а кто-то получает «тёплое местечко» за красивые глаза. То же самое происходит с мужчинами, которые глядя на откровенные части тела женщины испытывают влечение, понимают что кто-то это получает, но он взять не может.

Возникает короткая фрустрация, то есть невозможность достигнуть цель. И тогда психике проще её заблокировать, не видеть не знать о ней. Так как объектом недосягаемого является другой человек, весь гнев и вся агрессия выливается на него, на ту самую женщину, обладательницу этих ног и этой груди.

Страх одиночества и лишения

Попытки ограничить и подчинить женщин берут своё начало в страхах агрессора. Запреты на свободу выбора, принятие решений и самореализацию обеспечивают присутствие представительницы нежного пола для тех, кто подсознательно понимает — своими силами я не смогу заинтересовать и удержать девушку.

Если она может свободно выбирать партнера, то мне может ничего не достаться. Если она имеет право подавать на развод, то даже если я добьюсь и заполучу её, то в любой момент могу потерять. На практике, при общении психолога с мужчинами, всплывает ещё одна любопытная проблема — когда девушка ведёт свободный образ жизни и самостоятельно выбирает партнеров, то возникает ощущение проигранной конкуренции. Красивая особа рядом с другим мужчиной, значит я хуже, либо упустил свой шанс. Данная причина целиком и полностью лежит в плоскости критически низкой самооценки.

Ощущение незащищенности

Обвинение жертвы обусловлено невозможностью гарантировать безопасность самому себе. Изнасилованная в парке девушка это событие, от которого непонятно как защититься. Психике остро необходимо найти причину случившегося, чтобы скорректировать поведение и избежать подобного. Но как можно объяснить действия маньяка или насильника?! Простому человеку никак, в этом и проблема.

Тогда сознание попадает в состояние затяжного стресса и для избавления от него находит примитивное объяснение. Сама виновата, потому что одета была как хабалка. Она спровоцировала. Она своими ногами пришла на эту вечеринку, так что всё дело в ней. Это позволяет убедить себя в том, что вам ничего не угрожает. Психика успокаивается, вам хорошо, а то что ваши действия стали насилием для жертвы, как-то думать не хочется.

Отстаивание гендерных ролей

Общество на протяжении всего своего существования стремилось к созданию правил, позволяющих выжить. Так у животных есть мораль, благодаря которой вся природа находится в балансе. У нас кроме морали есть законы и правовые нормы. Кто что должен и кому чего нельзя прописано или известно. Но возникает сложность — гендерные роли часто используются в качестве манипуляций.

Простой пример — родители очень боятся, что дочь их опозорит. Сделает что-то осуждаемое соседями, знакомыми и ближайшим окружением. Действуя по мотивам собственных страхов начинают ограничивать и подавлять, с помощью различных инструментов «вбивают в голову» запреты. Нельзя то, это и вот это.

Девочка выполнила все указания и полностью соответствует ожиданиям своих родителей. Особых привилегий за это не получила, упустила множество удовольствий и возможностей для самореализации. И тут вдруг обнаруживает, что другие живут свободно, не причиняют вреда окружающим, но сами делают что хотят и это оборачивается для них различными благами.

Мне родители говорили нельзя откровенно одеваться и связываться с парнями до брака, теперь я старая и незамужняя. А подруга стала моделью или быстро вышла замуж. У них деньги, семья, они счастливы. А я приверженка гендерных ролей, стою у плиты, стираю носки, мурыжу мужчин месяцами и по итогу ничего кроме отчаяния, тоски и неудовлетворенности. Раз уж меня ограничили, то пусть и другим будет нельзя. Всё запретить, всех осудить, наказать, подчинить.

Со стороны мужчин гендерные роли используются в двух случаях. Первый — невозможность соответствовать ожиданиям спутницы. Она согласна быть домохозяйкой, верной и приличной, но взамен требует финансовое обеспечение, которого у него нет. Тогда применяется подмена понятий и размытые формулировки. Женщина должна, женщина не может, женщине нельзя. А если не хочешь исполнять, значит ты ненормальная и к тебе можно применять слатшейминг.

Второй — мужчина в принципе не интересен девушкам. У конкурентов может быть по три спутницы, а ему получается уже не достанется. Таким людям кажется, что ограничения для представительниц нежного пола исправят ситуацию.

Ты обязана выйти замуж, обязана быть с мужем в горе и радости, разводиться нельзя, все потребности супруга обязана закрывать, на других не смотри, достойно терпи свою женскую долю. Манипуляция гендерными ролями вроде как должна увеличивать шансы невостребованных мужчин. На деле получается наоборот, но это уже тема отдельной статьи.

Неуверенность в себе

Любопытные исследования были проведены в социальных сетях. Молодые девушки часто становятся объектами эмоционального насилия, но интересно здесь то, что оскорбляют и унижают как правило отвергнутые мужчины, либо те, кто не чувствует в себе уверенности. Хочется познакомиться и заговорить, но девушка либо отказала, либо он вообще не рискнул ничего писать, так как подсознательно убеждён в своём провале.

Психологи долго пытались найти объяснение, я перечитал несколько исследований и в одном из них наткнулся на интересную мысль. Мужчина, когда видит привлекательную, раскрепощённую и свободную девушку, понимает что это не только для него. Фото в социальных сетях выставляются на всеобщее обозрение,а это гарантирует наличие конкурентов. Понравилась мне, значит понравилась ещё кому-то и раз уж она мне не отвечает, отказала или выглядит недоступной, значит я проиграл конкуренцию. А всё из-за чего? Из-за того что она себя всем показала! Надо было только мне.

Кому слатшейминг вредит больше?

Бессмысленно рассуждать что правильно, а что нет, кто прав, а кто наоборот. Психология не ставит перед собой задачу определения и соблюдения нормы, специалисты этой научной дисциплины ориентируются на эмоциональный комфорт отдельно взятого человека. Жертва слатшейминга очевидно сталкивается с насилием и получает травмы, которые влияют на психику. Защитные реакции ломают личность и все последствия падают камнем на целое общество.

Ни для кого не секрет, что красивые девушки чаще всего несчастны в личной жизни, они становятся объектом издевательств, попадают в отношения с абьюзерами. Ограничения, насилие, попытка агрессора контролировать и владеть, вынуждает их психику защищаться и скорректированное поведение нередко заводит в тупик.

Но те, кто применяет слатшейминг, страдают куда больше. Сама потребность в унижении другого человека обусловлена наличием тяжёлых психоэмоциональных травм. Ментально здоровый человек игнорирует то, что ему не нравится, а вот желание кого-то исправить и подчинить, говорит о больших проблемах с психикой. Вы не больны в привычном понимании слова, но ваши потребности ложные, реакции неадекватные, а механизмы работы сознания допускают критические ошибки.

Человек создаёт воображаемые границы, а потом видит как другие их не соблюдают. Психика начинает генерировать огромное количество эмоций гнева, это приводит к раздражению, стрессу, злости. Кроме нарушения личных границ окружающих, происходит аутоагрессия, что серьёзно сказывается на собственном здоровье.

Слатшейминг удивительный процесс. Он преумножает нетерпимость в обществе, оправдывается ценностями и понятием нормы, однако в конечном итоге вредит абсолютно всем. Решение проблемы до сих пор не найдено, так как дискуссия происходит в состоянии конфликта интересов.

Но агрессор всегда является тем, кто пытается контролировать то, что ему не принадлежит и ограничивать тех, кто ему неподвластен. Результатом становится только дистанцирование людей друг от друга, потому что жертва вынуждена защищаться, а нападающий в силу особенностей своей личности не может отступить и продолжает насилие.