Скуфиня: женщина за 30, которая пыталась угодить всем и забыла о себе!

Скуфиня это собирательный образ представительницы нежного пола за 30 лет, которая плохо выглядит, является консервативной, излишне преданной традициям, высокомерной и ограниченной в своём мышлении. Отвергающая всё новое и непонятное она превращается в конформиста и лоялиста, одобряя любые действия властей и желая получать от государства как можно больше льгот. Скуфиня это женщина — скуф, однако между ними есть множество различий, о которых предлагаю вспомнить в этой публикации.

Признаки скуфини

До сих пор никто не может сказать однозначно как именно происходят подобные трансформации. Женщина становится скуфиней, потому что это её выбор и осознанное решение, или она изменилась в результате обстановки вокруг себя? Контекст повлиял на содержание или содержание на контекст? Факт заключается лишь в том, что представительница нежного пола соскуфилась и обратного пути не существует, принимайте такой какая есть.

Потерянная привлекательность

Самым ярким признаком скуфини можно считать утраченную привлекательность. Как правило это лишний вес, морщины, нередко дряблая кожа и проблемы с волосами. Чаще всего такие женщины неправильно питаются, любят высокоуглеводную пищу, не занимаются спортом. Иногда они были симпатичными и стройными до беременности, но из декрета вышли «потрёпанными». Могут ухаживать за собой, но либо делают это спустя рукава, либо ничего не помогает из-за вредных привычек. В своё оправдание предпочитают говорить — меня всё устраивает, вот родите и поймёте, была бы я миллионершей, тоже целыми днями сидела бы в салонах красоты. Я настоящая женщина, не то что ваши фифы крашенные!

При этом утраченные признаки женственности активно компенсируются косметикой, косметологическими процедурами и украшениями. Это может быть яркий макияж, необычный цвет волос, изобилие колец, браслетов, цепочек и кулончиков. Накаченные губы, нарощенные ресницы.

Отвергают саморазвитие и стремление к совершенству

Скуфини часто страдают от внешнего локуса контроля. В психологии этим термином называют ситуацию, при которой человек ищет виноватых во всех, кроме себя. Бедная потому что муж мало зарабатывает и проклятый работодатель не хочет много платить. Лишний вес потому что наследственность плохая. Дома бардак потому что дети и нет времени на наведение порядка. Карьерный рост это глупости для содержанок, а она занята полезным трудом, ей должность начальницы даром не сдалась. Специальности, в которой скуфиня добилась бы успеха, тоже нет, потому что было некогда и кто-то помешал.

Следовательно развиваться в чём-либо она не желает. Если и читает, то романы, жёлтую прессу и новости. Обучающие книги не интересуют. Если смотрит, то ток-шоу, скандалы, мелодрамы и те же новости. Потребление контента сводится к тому, что скуфиня получает эмоции, но практически никогда не гонится за знаниями и навыками. Все её увлечения и занятия консервативные, а потребности приземленные. Поесть, поспать, отметить праздник, посмотреть телевизор, пообсуждать и покритиковать окружающих, в частности знаменитостей.

Лояльность руководству

Авторитетами для скуфини являются те, кто может что-то дать. О любых должностных лицах они высказываются с уважением и восхищением. Михаил Игнатьевич какой мужик, ооооооо, председателем работает! Наш Аркадий Николаевич большой начальник, у него даже личный шофер есть! Лёшка парень серьёзный, всех тут в ежовых руковицах держит, чуть что сразу в морду даст! У Гендича дом какой, три этажа, баня только одна чего стоит! Ресурсность становится единственным критерием, по которому скуфиня отделяет важных людей от ерунды всякой.

В зависимости от собственных возможностей она стремится быть как можно ближе к начальству. Если выглядит более менее привлекательно, то не против закрутить роман с лидером той или иной структуры, причем не важно какой именно. Местный депутат или губернатор, либо лидер опг, а может начальник полиции или высокопоставленный силовик. Тут вообще разницы нет, лишь бы имел какую-то власть и мог быть чем-то полезным. Если внешность не позволяет приблизиться к такому мужчине, то принимается позиция просящего по принципу «мы вас так любим, мы за вас горой, вы наш свет в оконце, только прибавьте чуть-чуть выплаты, дайте немного льгот, поделитесь денежкой, помогите чем сможете, вы мой кумир, не верю даже что вот так вот с вами разговариваю!»

Полное соответствие повестке

Скуфини никогда не имеют своего мнения, они привыкли ориентироваться на тех, кто обладает наибольшим влиянием. Это, как и лояльность руководству, является следствием выученной беспомощности и низкой внешней самооценки. В большинстве случаев внутренняя самооценка завышена из-за процессов компенсации, поэтому скуфиня почти всегда нарцисс. Психика в результате анализа приходит к осознанию неспособности отстаивать свои интересы и ощущению зависимости от верхушки иерархии. Поэтому конформизм становится единственным правильным решением.

Если сегодня сказали, что америка наш главный враг и все беды из-за неё, значит скуфиня будет ненавидеть и презирать америку. Завтра скажут, что США наши партнёры и друзья, значит будем любить америку. Когда над китаем было принято смеяться, потому что они делают всё подряд, но получается барахло, которым поднебесная завалила весь мир, скуфини открыто высмеивали китайцев. Когда по телевизору пошли разговоры о том, что они нам друзья и самые надежные партнёры, риторика резко изменилась.

Скуфиня это всегда отражение повестки. Пообщавшись с ней вы легко можете получить сжатую информацию о новостных телепередачах. Критическое мышление не развито, просто потому что психике оно не важно, её задача в полном соответствии мнению руководства, разбираться в деталях невыгодно. Если по тв скажут, что на планету напали инопланетяне, скуфиня в это поверит. Ну, или как минимум скажет «мы люди простые, кто нам правду скажет, но видимо всё так и есть».Главное чтобы информация прозвучала с самого авторитетного источника и повторилась много раз.

Тяга к застольям

Скуфиня идеально смотрится на фоне любого стола. Будь он праздничный или траурный, она всегда органична. Умеет ‘кромсать салатики», сооружать застолье из подручных средств, знает 180 блюд из болгарского перца и двух томатов. Уважает все праздники и традиции, предпочитает собираться по каждому поводу. Отмечать новый год, дни рождения, Пасху, день Конституции, 8 марта, 23 февраля, день победы, день народного единства, день знаний, последний звонок. Никогда не против помянуть усопших, считает поминки строго обязательным мероприятием. Неважно какой повод, его всё равно нужно встретить с едой и напитками.

Всё хорошее наше, всё плохое «ихнее»

Так или иначе убеждения скуфини всегда будут приоритетными для получения этого звания. Такие женщины на фоне нарциссизма склонны воспринимать себя исключительными, в то время как остальные воспринимаются настоящим злом. По их мнению только в нашей стране люди хотят добра и мира, все остальные стремятся к хаосу, разрушениям и самоуничтожению. При этом не могут объяснить почему их уровень жизни выше.

Только она знает как жить правильно, но не может ответить на вопрос «почему те, кого она ненавидит и презирает, живут лучше». Как правило здесь включается внешний локус контроля. Они богатые, потому что у нас всё украли. Они успешные, потому что используют запрещенные приёмы. Я бы тоже могла стать миллионершей, просто для этого нужно стать беспринципной дрянью, а у меня совсем другие ценности. Скуфиня всегда за всё хорошее и против всего плохого, но что есть что не понимает, для продолжения диалога ей требуется подсказка из телевизора.

Психологический портрет скуфини

В жизни скуфини добрые, отзывчивые и трудолюбивые. Они готовы придти на помощь и отдать последнюю рубаху ради важного дела. Способны терпеть дискомфорт и трудности во имя высоких целей. Станет она положительным или отрицательным персонажем, зависит от тех, кто находится наверху иерархии. Те самые лидеры и руководители, которым она поклоняется. В некоторых ситуациях скуфини становятся теми, на ком всё держится. А иногда превращаются в инструмент разрушения и дестабилизации.

Их управляемость обусловлена неудачным набором характеристик самооценки. Внутренняя высокая по причине компенсации, а внешняя критически низкая. Такое сочетание оборачивается нарциссизмом, что пагубно влияет на социальные связи и построение межличностных отношений. У скуфини бывает много друзей, но только в том случае, если все они полностью одобряют её убеждения. Менять точку зрения она готова только в пользу ресурсных людей.

Такие боготворили царя и падали ему в ноги, но с той же лёгкостью проклинали его кости после смены власти. Она может восхищаться губернатором и считать его самым талантливым руководителем на свете, но после новостей о снятии с должности обвинит в воровстве, взятничестве и кумовстве. Будет ненавидеть америку и желать ей сгореть в огне, но уже на следующий день назовёт сверхдержавой, с которой нужно встраивать тесные связи. Скуфини не интересуются политикой, но активно в ней участвуют, поэтому регулярно попадают в дискуссии, в которых не готовы к полноценному диалогу. Они с пеной у рта будут отстаивать свои взгляды.

Кроме самооценки женщину делает скуфиней выученная беспомощность. Отсутствие реальных достижений, нереализованность талантов и навыков, пропущенный этап самоактуализации, несбывшиеся мечты. Психика получает сигналы о тотальном провале и невозможности всё исправить, поэтому приходится искать ресурсы во внешнем мире. Отсюда такой уровень конформизма и лояльности руководству. Все, кто может принести скуфини пользу, возводятся на пьедестал. Такие представительницы нежного пола очень любят льготы, соцвыплаты, финансовую помощь и прочие «плюшки».

Уровень знаний во всех областях крайне низкий. По этому поводу продолжаются споры, психологи не могут понять на чём основаны эти процессы. Отсутствие знаний и ресурсов делает женщину скуфом или контекст загоняет её в ловушку. Многие девушки признаются, что за время декрета потеряли себя, лишились сил и преимуществ. Бытовуха, перекусы вместо полноценного питания, недосып, потеря социальных связей и дефицит времени на себя схлестнулись с унылой домашней обстановкой, бесконечными зомбирующими передачами по телевизору, отсутствием интеллектуального контента, вытесненного низкопробным юмором и потоком агрессивных новостей. В результате ресурсность психики резко сократилась, а критическое мышление оказалось подавленным.

Нарциссизм наложенный на выученную беспомощность сформировал новую личность, которая оказалась неприятной для окружающих, в следствии чего покрылась защитными реакциями психики. Всё это в совокупности создало скуфиню. Её положительные характеристики находятся во власти иерархической верхушки, поэтому в любой момент могут стать отрицательными. Круг общения сокращается до лояльных, так как ресурсность сознания не позволяет допускать инакомыслие.

Процесс усугубляется и признаки становятся всё более выраженными. Но фундаментом женщины-скуфа навсегда останется одна единственная деталь — жертвенность и компромиссы в обмен на стабильность и одобрение оборачиваются сначала тем, что она пытается угодить другим, но в итоге забывает о себе, а потом у неё уже просто нет ресурсов для изменений и приходится защищать, оправдывать, объяснять своё положение, находя в нём какие-то плюсы..