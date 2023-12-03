Скрытая ревность мужчины: что это и как распознать?

Скрытая ревность мужчины к женщине это негативно окрашенное чувство, возникающее на фоне дефицита любви и внимания, которое мужчина расценивает как стыдное и плохое. Не имея возможности подавить свои эмоции он действует таким образом, чтобы вторая половинка не заподозрила неладное. В результате контролирует, следит, выясняет и пытается найти подтверждение своим опасениям тайно, умалчивая о своих истинных намерениях.

Признаки скрытой ревности со стороны мужчины

Фундамент ревности всегда неизменен, а вот его проявления зависят от того насколько открыто действует мужчина. Он может пойти по пути явного абьюза, запрещая определенные поступки и требуя от спутницы отчетов. А может скрываться за шутками, общественно одобряемыми поступками и мотивами связанными с заботой. Вот несколько самых очевидных:

Продолжение ваших слов под соусом юмора

Например, вы рассказываете историю, которая случилась с вами на работе. Двое коллег мужчин вместе с вами отправились на один из этажей, но лифт неожиданно застрял. Просидели так три часа, представляешь?! На что ревнивый партнёр отвечает — ну хоть всё успели, сразу с обоими или по очереди?

Вроде бы юмор, но в нём прослеживается вывод основанный на пугающих предположениях. Человек с помощью шутки отыграл свои страхи. В этот момент, вероятнее всего, он подсознательно отслеживает и вашу реакцию. Вдруг проболтаетесь или по глазам станет понятно, что он попал в точку.

В любой подобной ситуации мужчина-ревнивец ждёт железобетонного опровержения своих домыслов. Например — у нас в лифте камеры стоят, всё это время за нами следил весь офис и запись на серверах хранится в течении года. Можешь проверить! Тогда со спокойноё душой он сообщит, что пошутил, это же очевидно просто прикол. Может применить газлайтинг, то есть заставить вас сомневаться в своей адекватности. Ты что, подумала я серьёзно это говорю?! Странная.

Уточняет малозначительные детали

В отношениях люди естественным образом проявляют интерес к спутнику. Истории и события, которые для нас не имеют никакого значения, мы слушаем чтобы уделить внимания партнеру. А в чём-то и правда хотим разобраться лучше. Задавать вопросы в паре это норма. Но есть нюанс.

Скрытые ревнивцы выясняют детали, которые вообще никому не важны. Появился новый коллега на работе, следует череда вопросов из серии — женат, как выглядит, на чём ездит, симпатичный, с тобой в одном офисе работает, где живёт, вместе с работы уходите?

Сходила с подругами в кафе, дома ждёт интервью. Что там как? Много народу было? Парни тоже? А вы где сидели? А они? Не приставали? Даже не пытались познакомиться? Ты с кем была то? Она замужем? А эта? Кто вас забрал? Кого сначала завезли? Во сколько оттуда вышли? Долго ехали, пробки поди? Или куда-то заезжали?

Все вопросы максимально отстранённые и по отдельности незначительны. Но по результатам опроса ревнивец складывает какую-то картину. Сидели близко к парням, по любому они пытались познакомиться, подруги незамужние, эта вообще гуляка, сто процентов позволили подсесть к ним. Ехали на такси и мою привезли последней. При чём подозрительно долго везли, тут даже по пробкам минут 15, а она приехала через 40.. Здесь мужчина также ждёт доказательств, каки-то неоспоримых фактов, но напрямую требовать их не станет.

Постоянно доказывает, что не ревнует

Скрытая ревность от обычной отличается тем, что мужчина её стыдиться либо боится. В первом случае понимает, что это чувство плохое, оно его не красит и выставляет слабаком. Во втором опасается, что партнерше происходящее сильно надоест и она от него уйдёт. Приходится делать вид, что никакой ревности нет и иногда газлайтинг уже не помогает. Нужно что-то посерьёзнее.

Прямое отрицание можно встретить там, где никто не задавал вопросов. Как в старом анекдоте, когда подросток пришёл домой ночью, начал хлебать щи из кастрюли половником, зашла мама и сказала — сынок, ты бы хоть в тарелку налил. А тот ей — кто накуренный?! Я накуренный?!

Скрытые ревнивцы часто делают нечто подобное в ситуациях, когда точно уверены в отсутствии адюльтера или понимают, что никакой полезной информации не получат. Спутница рассказывает как она ездила к подруге и там были её друзья. Начинает перечислять кто именно, а парень прерывает разговор и говорит — да какая разница, это важно что ли? В общем ты с подругами и какие-то парни, давай к сути, чего время на ерунду тратить.

Таким образом пытается показать, что он вообще не ревнивый и полностью доверяет своей девушке. Вы легко вычислите скрытую ревность по разным историям. Там, где он что-то подозревает, вопросов будет много. Там, где он спокоен, скорее всего не будет слушать сам рассказ.

Настойчивая забота

Это один из признаков навязчивого мужчины. Вне отношений он постоянно предпринимает попытки получить присутствие спутницы. А когда отношения действующие, заваливает излишней заботой. Но не для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше, а для того, чтобы обезопасить себя от измены и снизить вероятность похода налево.

Может звонить в самое неожиданное и неудобное время. Без предупреждения приедет на работу, будет стараться освободиться пораньше, чтобы забрать вас из офиса. Пойдёт с девушкой туда, где ему совершенно неинтересно. Сопроводит на встречу с одноклассниками или откажется от поездки на рыбалку с друзьями, чтобы провести выходные вместе.

Поначалу это кажется очень милым и забавным поведением. Так любит, что нигде не оставляет одну и регулярно идёт на компромиссы. Только вот мотивы у человека совсем не позитивные. Его единственная цель — быть рядом, чтобы никакой возможности совершить адюльтер не появилось.

Расспросы о бывших

Это отдельный вид ревности, который называется ретроспективная. В скрытой форме почти всегда присутствует. Мотивы просты — выяснить не были ли бывшие лучше него и как вы лично оцениваете обстановку. Например, у бывшего был маленький, он был идиотом и к счастью уехал жить в другую страну. Век бы его не видать! И совсем другая история — бывший классный, в постели просто огонь, при деньгах, умный мужик, жаль расстались из-за глупости. В соседнем доме живёт сейчас, так и не женился.

Вместо итога

Многие девушки вообще неспособны распознать скрытую ревность. Избыток вопросов воспринимают как банальное любопытство, к том уже некоторые уверены, что это здорово. Интересуется моей жизнью, активно слушает, участвует в диалоге.

Избыток заботы даже нравится, ведь он и на работу отвезёт и с работы заберёт и согласен смотреть турецкий сериал, никогда не уезжает надолго, часто звонит, весь день пишет сообщения. Просьбы созвониться по видеосвязи и общение нон стоп девушка может расценивать как надёжность и верность с его стороны. Ведь если он каждые две минуты строчит смс, значит точно не изменяет мне. Пока она радуется происходящему, он держит все её перемещения под жёстким контролем.

Можно ли сказать, что скрытая ревность является однозначно плохим фактом? Скорее нет. У таких мужчин высокий уровень тревожности, дефицит внимания и зацикленность на событии. Происходит всё вышеперечисленное только на фоне низкой самооценки.

Психика пытается прибиться к какому-то берегу,но доказать отсутствие измен практически невозможно, а вот найти подтверждение куда проще. Поэтому активно ищет. Но действовать открыто боится. Явного ущерба спутнице не наносит и если ей нечего скрывать, то на потуги партнера можно не реагировать. Хотя следует иметь ввиду, что уровень тревожности сам по себе не снижается и когда-нибудь этот снежный ком станет слишком большим. У мужчины может «сорвать крышу».