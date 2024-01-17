Сколько в среднем живут кошки?

Кошки с древних времён выбрали для себя модель поведения, благодаря которой способны изолироваться от внешних раздражителей, врагов, бактерий и других хищников. Замкнутое поведение наряду со способностью быть в одиночестве позволяет оставаться в живых даже в самых суровых условиях. А доброжелательность по отношению к человеку определила дальнейшую судьбу этого вида, они поселились в тёплых квартирах и домах, превратившись в ручных питомцев. И теперь способны жить от 12 до 15 лет, а некоторые долгожители умудряются «оставаться в строю» все 25! Самой старой в мире вовсе 31 год.

Многие замечали, что кошки никогда не терпят неуважительного отношения или дискомфорта, а сразу встают и уходят оттуда где им не нравится. Тем самым оберегают своё ментальное здоровье, чтобы не нервничать по пустякам. Душевное равновесие восстанавливают отвернувшись к стене, либо прячутся в укромные места. Именно по этой причине они так любят коробки, пакеты и другие «тесные помещения». Лишь бы подальше от забот.

Также кошки очень осторожны и никогда не бросятся в неизведанное. Например, большинство хвостатых боятся воды, потому что не являются идеальными пловцами и в данной среде чувствуют себя неуверенно. К тому же непонятно что ждёт тебя внутри, лучше не подвергать себя таким рискам.

Они много спят, а львиную долю свободного времени уделяют гигиене. Умываются после еды, иногда прямо во время еды, а порой и просто так. Когда проснулся, когда готовится ко сну. Язык кошек представляет из себя крайне эффективную щётку, способную вычистить любую заразу, а в случае проблем с пищеварением всегда можно срыгнуть. На морозе усатые сворачиваются клубочком, а если поблизости есть источник тепла, то они точно залезут на него. Подобные привычки также сказываются на продолжительности жизни.

Как продлить жизнь кошки?

Заводя домашнее животное мы хотим, чтобы он радовал нас как можно дольше. Даже если наглая морда не слишком ласковая и проводит большую часть времени наедине с собой. Всё равно приятно, что по квартире передвигается питомец, тихо наступая лапками на паркет. Невозможно предсказать продолжительность жизни, но можно приложить усилия для комфортного существования братьев наших меньших.

В основе основ лежит питание. Нельзя смешивать еду, важно выбрать либо корм, либо естественную пищу. Многие кормят чем попало и когда получится, что в конечном итоге приводит к множеству проблем. Необходимо соблюдать режим и тщательно регулировать порцию. Например кошкам нельзя молоко. И если в миске остаётся еда, значит вы наложили слишком много, в следующий раз кладите меньше.

Домашний питомец нуждается в витаминах и минералах. В ветеринарных магазинах можно отыскать целый набор таких добавок, а ещё вы можете баловать кота детским питанием. Больше всего они любят мясные консервы и творожки без сахара. Овощи скорее всего усатый есть не будет и многие специалисты говорят, что они вредны.

Возвращаясь к режиму важно отметить, что кошки любят кушать часто, но по немногу. Маленькие котята предпочитают 5-6 раз в день, а взрослые 2-3 раза. Плохо, если вы наваливаете целую миску поздно вечером, по возвращению с работы. Или рано утром вынуждаете хвостатого объедаться. Не все способны разделить порцию на день, к тому же кошки очень брезгливы и даже если в миске есть еда, они могут отказаться от её потребления, потому что не свежая. Миску следует регулярно мыть.

А вот вода должна быть в изобилии, особенно если вы выбрали сухой корм. Пить эти создания очень любят и делают это периодически на протяжении суток. Позаботьтесь о том, чтобы доступ к чистой питьевой воде был всегда.

Не менее важный аспект — посещение ветклиник. Даже если явных симптомов заболевания не прослеживается, на осмотр к доктору лучше ездить минимум 3 раза в год. Там питомца взвесят, осмотрят, возьмут анализы, накормят витаминами. За ваш счёт, естественно, но куда деваться, забота о члене семьи включает в себя финансовые расходы. Как однажды в ветклинике я наблюдал ситуацию — женщина стригла кошку и просила выписать ей что-нибудь полезное для здоровья. Мужчина рядом возмутился — делать нечего, такие деньги тратить! А она была так ошарашена подобными претензиями, что не подумав заявила — а как не тратить? Все хотят вкусно покушать и красиво выглядеть. Чо кошка не человек что ли?!

Какие породы живут дольше всех?

Никто не может знать будущего, самая обычная беспородистая кошка может прожить 25 лет, а кто-то не дотянет и до 10. Но если брать среднюю температуру по больнице, то выяснится, что некоторые породы отличаются способностью жить чуть дольше остальных.

Например, сиамская кошка очень часто доживает до 20 лет. Русская голубая нередко перешагивает порог в 25 лет, известны случаи когда доживали до 27. Примерно столько же радует своих хозяев представитель породы рэгдолл. Бирманская кошка очень красивая и пушистая, а заодно и живучая, хоть и уступает вышеописанным породам. В среднем они дотягивают до 16 лет.

Американская короткошерстная имеет средний показатель 15 лет, но на форумах многие хозяева пишут о том, что их питомец умер в возрасте 20 лет. Скорее всего от условий проживания, питания, медицинского обслуживания и эмоциональной среды зависит чуть больше, чем от наследственности.

Любопытный факт

Год жизни человека и кошки сильно отличается. Кто-то считает год за 3, кто-то год за 5. Но это неверная трактовка, потому что в первые месяцы жизнь питомец преодолевает многолетнее развитие человека, а затем темпы снижаются. Да и активность тоже сравнивать сложно, потому что взрослые хвостатые могут спать до 16 часов в сутки, а некоторые даже больше.

И исходя из всего этого сложно однозначно ответить много 20 лет или мало. Для владельцев этих чудесных созданий безусловно очень мало, мы привыкаем к ним как к полноценным членам семьи, поэтому таскаем по ветклиникам и кормим вкусняшками, чтобы как можно дольше не сталкиваться с неизбежным..