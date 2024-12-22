Идея переселения человечества на другую планету обсуждается давно и не только в кругах фантастов-мечтателей. Существует огромное количество версий, согласно которым мы то вылезли из моря, то эволюционировали из обезьян, то прибыли сюда с Венеры, где стало слишком жарко. Во что верить, а что считать бредом, каждый решает сам, но раз уж мы в последние годы всерьёз задумались об освоении красной планеты, то было бы полезно, забавы ради, узнать сколько лететь до Марса и так ли это просто как многим кажется. На момент написания статьи самый быстрый способ позволяет это сделать за 250 суток.

Когда лучше вылетать?

Если дорога длительностью в 250 суток вас не пугает и вы всё же решились на полёт, то не забудьте учесть некоторые особенности космической жизни. Планеты не стоят на месте, они постоянно движутся и в некоторые периоды расстояние между объектами сильно меняется. Например, зимой оно составляет около 100 миллионов километров, а в конце лета путь сокращается до 60 миллионов километров. Всё относительно и специалисты по этой теме расскажут значительно больше, а мы просто зафиксируем один любопытный факт — ответ на вопрос «сколько лететь до Марса» зависит от положения планет в данный момент.

Поэтому «брать билеты» лучше заранее распланировав весь маршрут, чтобы не тратить время впустую. Подобная удача случается каждые 26 месяцев и вы за два года до вылета сможете знать точную дату. Это позволит провести в пути не 300 земных суток, а всего 150, например. Учёные посчитали и выяснили, что к 2030 году наши планеты приблизятся друк к другу на расстояние менее 60 миллионов километров. Идеальное время для полёта! Хотя мы все прекрасно понимаем, что многое зависит от того, какое транспортное средство имеется в вашем распоряжении. Это уже вторая часть нашей публикации.

На чём лучше лететь?

В деревню лучше отправляться на вездеходе, а по автобану интереснее гонять на ламборгини. Очевидные вещи! Здесь у нас выбор не слишком большой, просто потому что не каждый летательный аппарат вообще способен преодолеть желаемый маршрут. Если на секундочку представить, что с этим справится самый обычный самолёт, перевозящий гражданских лиц из ОАЭ в Катар или из Таганрога в Саратов, то картина выглядит довольно печально. Вам придётся сидеть на месте целых 6 лет, прежде чем железная птица, стартовавшая с Пулково, приземлится на Марсе. Невозможно и нереалистично, к счастью такая перспектива отсутствует даже на уровне идеи.

Американцы запускали автоматическую межпланетную станцию Mariner-4 в далёком 1964 году. Ждать приземления пришлось 228 дней, именно столько она добиралась до места назначения. В 1971 отправили Mariner-9, у которого на всё про всё ушло 168 суток. В этом же году Советский Союз ответил западным коллегам отправкой корабля Марс-3, который совсем чуть-чуть проиграл в скорости. Он находился в увлекательном полёте 188 дней.

Уже в 1975 американцы отправили на Марс корабль Viking-1, но в отличии от болида формулы-1 головокружительных результатов он не показывал. Приземлился спустя 304 дня. Была попытка улучшить результаты, но следующая модель блуждала в космических просторах на две недели дольше. Впрочем, главное что добралась без происшествий. В 2020 году NASA отправила уже суперсовременный Perseverance, который достиг цели за 7 месяцев.

Но позитив в этом вопросе всё равно прослеживается. Так межпланетная станция New Horizons прибыла на место всего за полтора месяца. Сейчас вопросом переселения активно увлёкся Илон Маск, который недавно заявил, что земляне смогут отправиться в путешествие на красную планету очень скоро (быть может как раз к 2030?), а весь маршрут займёт около полугода. Для «траспротного» корабля, способного нести на борту не только экипаж, но и пассажиров, это очень быстро.

Ах, если бы…

Человек пока толком не изучил ни океан ни космос. Все наши возможности, созданные на Земле, мы пока используем не по назначению. Пугая друг друга ядерными ракетами мы до сих пор не победили рак, не разгадали секретов Луны, не нашли явных признаков жизни на соседних планетах. А ведь если когда-то учёные совершат действительно существенные прорывы и научатся запускать корабли со скоростью света, то дорога до Марса будет занимать всего навсего 3 минуты! Только представьте, что эта совершенно фантастическая мысль вполне реализуема. Нам бы только отыскать нужную формулу и добыть какое-нибудь топливо, способное на решение подобной задачи. Когда-то и самолёт казался недостижимой мечтой, так что нельзя категорично отрицать вероятность поездки на красную планету в выходные. На экскурсию или в гости к бабушке, которая так устала от роста цен, что перебралась подальше.