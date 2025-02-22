Вопросом «сколько должен зарабатывать мужчина» регулярно задаются и блогеры и крупные СМИ. Для поиска ответа как правило используются респонденты на улицах, методом обычного опроса девушек и женщин. Варианты там всегда в диапазоне от «мне вообще всё равно, могу и сама его обеспечивать» до «нуууу, хотя бы миллион долларов в месяц».

Я решил подкрепить свои варианты хотя бы какими то логическими обоснованиями, поэтому обратился к официальной статистике и немного здравому смыслу. По итогу получилось несколько категорий, каждая из которых по своему адекватная. Давайте по ним и пробежимся.

Сколько должен зарабатывать мужчина по минимуму

На этапе знакомства вы можете делить счета пополам, недавно мы в моём блоге обсуждали тему пополамщиков. Но в действующих отношениях бюджет так или иначе становится общим. Кто-то просто приносит в холодильник еду и помогает партнеру с покупкой вещей, скидываясь лишь на крупные приобретения из серии квартиры и машины, а кто-то отдаёт все деньги второй половинке, которая несёт ответственность за финансовую стабильность семьи. Тут у всех по-разному.

Но мы должны учитывать и тот факт, что женщина кроме всего прочего выполняет обязанности по дому, в психологии это назвали второй сменой. Муж, если он в здравом уме и светлой памяти, ей конечно помогает, но будем честны, как минимум 70% бытовых обязанностей лежит на нежной половине человечества.

Значит супругу придётся это хоть как-то компенсировать. Нельзя сбрасывать со счетов и период беременности. Жена не остаётся совсем без денег, она как минимум получает декретные и может рассчитывать на льготы, которых без её природной способности рожать детей вы никогда бы не увидели. Эти средства сложно потрогать и пощупать, но в бюджет они поступают.

Учитывая всё вышеперечисленное было бы логично мужу иметь доход, покрывающий существование двух человек. Хотелки здесь у всех разные, поэтому мы возьмём официальные данные по прожиточному минимуму. Супруг, отвечающий этим критериям, уже способен уберечь свою семью от голодной смерти, что тоже неплохо.

Открываем официальные источники и видим, что в Москве прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 27 000 рублей. Там с копейками, мы мелочиться не будем. Следовательно отвечая на вопрос сколько должен зарабатывать мужчина в Москве, мы можем обоснованно ответить — 54 000 рублей.

В Санкт-Петербурге установили 21 000, значит ответ 42 000. Далее перечислю несколько регионов с конечным показателем. Калининград 38 000, Краснодар 37 000, Башкортостан 34 000. Я живу в Саранске, у нас мужчина должен зарабатывать минимум 32 860 рублей. Если вас бесят такие цифры, которые кажутся вам невероятно маленькими, то все вопросы тут явно не ко мне.

Сколько должен зарабатывать мужчина в семье

Вдвоём жить весело, но рано или поздно у пары появляется ребёнок. Здесь ситуация становится чуть сложнее, потому что несмотря на свой рост в 60 сантиметров и вес 4 килограмма, финансов он потребляет будь здоров! Святым духом питаться отказывается, какает не ромашками. Придётся потратиться, но где взять денег?

Жена, как мы помним выполняет большую часть работы по дому и уходу за малышом. Очень хорошо, если она дочь наследного принца и ваша зарплата ей до лампочки, но ответственные люди при взятии на себя обязательств рассчитывают только на себя. Если супруга хорошо зарабатывает даже сидя в декрете, это прекрасно, но нам важно чтобы минимальные потребности наследника гаража и ипотеки мог покрыть мужчина.

Снова лезем в официальные данные и видим там цифры по прожиточному минимуму на ребёнка. Начнём с Саранска, здесь установлен порог в 14 000. Значит мы прибавляем их к 32 860 полученным ранее и получаем 46 860. На вопрос «сколько должен зарабатывать мужчина в Саранске, при планировании ребенка», отвечаем — 46 860.

В Москве 20 000, следовательно по итогу получается 74 000. В Санкт-Петербурге 19 000 на ребенка и 61 000 в общем. Дальше можете поискать информацию самостоятельно, это очень легко делать, но лично меня утомило. Суть расчётов вы поняли. Конечно нужно учитывать возраст ребенка, но честно говоря мне иногда кажется, что годовалому нужно больше, чем десятилетнему. В общем всё относительно, но такая математика хоть как-то обоснована.

Сколько должен зарабатывать мужчина среднего класса

Говоря о среднем классе я подразумеваю уровень дохода, а не категорию мужчин. Тут тоже интересная статистика получается. Методологию мы оставим прежнюю, а вот цифры будут другими. Важно понимать, что средний класс это люди занятые интеллектуальным трудом, чаще всего с высшим образованием. Если хотите себе такого мужа и требуете от него определенного дохода, то и сами должны относиться к этой же группе лиц.

Ещё одно уточнение. По методике расчёта всемирного банка к среднему классу причисляют тех, чей доход в полтора раза выше дохода бедных. Но в России слишком большой разрыв зарплат, поэтому у нас такой подход совершенно не работает. Бедные получают тысяч 25, получается что средний класс в районе 40. Но на практике это не так.

Более адекватные данные выглядят следующим образом.. В Москве образованные представители интеллектуального труда и квалифицированные специалисты получают 100 000. Следовательно отвечая на вопрос «сколько должен зарабатывать мужчина в семье, относящейся к среднему классу» ответ будет — 200 000.

В Краснодаре 198 000, в Иркутске 178 000, В Хабаровске 170 000. Про Саранск я конечно не забыл, здесь зарплата среднего класса равна 45 000, значит мужчина, решивший создать не бедную семью, должен зарабатывать 90 000.

А если ещё и дети?

Вот с детьми расчёт будет куда сложнее. Как правило образованные и квалифицированные специалисты вкладывают средства в качественную среду для ребёнка, тратят много денег на обучение и развитие. Сказать точно, какие суммы будут уходить, вряд ли получится. Но скорее всего это плюс минус x2 от прожиточного минимума.

Значит в Москве к 200 000 придётся добавить ещё 40 000 на каждого наследника. В других регионах математика такая же. Важное уточнение — мы же имеем ввиду не только еду и одежду. Сюда включены кружки, секции, доп образование, гаджеты, походы в кино и другие развлечения. В год они ему не нужны, но в 7-8 уже начинается.

Существует ли точная шкала обязательств?

Конечно нет. Потребности и желания у всех разные. К тому же вам придётся учитывать не только уровень доходов, но и сумму, которую мужчина в итоге донесёт до дома. Давайте приведём простой пример. Вася и Петя работают на одном заводе, получают по 50 000 рублей каждый. Они абсолютно равны по зарплате, но есть нюанс.

Вася курит и тем самым ежемесячно сжигает примерно 6 000 рублей. Любит выпить и даже если берёт самое дешевое пиво в среднем по бутылочке в день, то тратит на это минимум полторы тысячи. Плюс закуска какая-то нужна. Он считает себя талантливым водителем, поэтому не смотрит на знаки и стабильно отдаёт по 5 000 в месяц в пользу государства.

Итого на банальных вредных привычках сокращает свою зарплату до 37 000 -38 000. А Петя минималист. На машине не ездит, пиво не пьёт, сигареты не курит. Всё в дом, всё в семью! Так что доход ещё ничего не гарантирует, но раз уж мы заморочиличь этим вопросом, то пришлось разобраться в теме.

Ещё одной нерешенной задачей остаётся доход женщины. Можно сесть на шею мужу, это никак не возбраняется, тем более мы уже выяснили, что выполнением бытовых обязательств и иными способами она в любом случае пополняет бюджет. Можно пойти на работу, но будущей и действующей маме много не заплатят, она в любой момент улетучиться в декрет или будет три раза в месяц уходить на больничный.

Остаётся один вариант — собственный бизнес. Ну, или всё же вернёмся к варианту с мужской шеей, он вполне разумный. Поэтому ему придётся зарабатывать две зарплаты, независимо от уровня жизни семьи. Минималка это будет или вы средний класс, всё равно умножайте доход на два, прежде чем идти в ЗАГС. Иначе к Малахову придётся ехать и жаловаться на сложнешую ситуацию.

С точки зрения финансовой грамотности идеальной выглядит ситуация, когда женщина способна обеспечить сама себя. Там, где мы умножали зарплату мужчины на 2, ничего не трогайте, это и будут цифры, которые представительница нежного пола желательно должна приносить в дом. В Москве, например, минимально 27 000, в среднем 100 000. В Саранске минимум 16 000, в среднем 45 000. Все данные актуальны на момент написания статьи, то есть на февраль 2025 года. До связи!