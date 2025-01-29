Ситуэйшншип: что значит статус «всё сложно» в отношениях?

Ситуэйшншип это термин в молодёжном сленге, обозначающий отношения с непонятным статусом, когда люди видятся, общаются, гуляют, вступают друг с другом в интимную близость на регулярной основе, иногда вместе живут и имеют общий досуг, но никто не может однозначно сказать что между ними. Это серьёзная коммуникация ведущая к браку, семье и детям, или временное взаимодействие с целью получения удовольствия и закрытия своих потребностей? В таких случаях принято говорить — у нас всё сложно. Непонятно, не обсуждали, пока не решили, не торопимся, есть как есть..

Возникновение термина

Термин ситуэйшншип возник в англоязычной среде путём слияния двух слов. Situation в переводе на русский означает ситуация, а relationship отношения. Таким нехитрым способом молодые люди стали описывать романтическую коммуникацию, которая с одной стороны включает в себя все элементы близости, а с другой не даёт никаких гарантий и наполнена неопределённостью. Быть может в скором времени это перерастёт во что-то большее, а может партнёр исчезнет без следа, применив к вам гостинг.

Вся проблема заключается в том, что ориентироваться приходится на догадки и домыслы. Любые попытки поговорить с партнёром, чтобы выяснить что происходит, оборачиваются проблемами. Спутник отказывается начинать такой диалог, либо обвиняет вторую половинку в глупости, якобы всё здесь понятно, нормально же у нас строятся отношения, зачем усложнять?! Я не знаю что через пять минут будет, а ты требуешь предсказать будущее. И вообще сложности ни к чему, мы счастливы друг с другом и это главное. Разве нет?! К сожалению тут человек и попадает в ловушку мышления, ведь по факту всё так и есть. Действительно счастливы, а что будет через полгода или год, неизвестно. Буду давить, потеряют то что есть. Поэтому у нас всё сложно, хорошо и непонятно одновременно.

Как люди понимают ситуэйшншип?

Грустная шутка в том, что термин, описывающий состояние неопределённости, сам до конца не определён. Люли не могут толком объяснить что означает их статус «всё сложно» и в каких именно отношениях они находятся. Вылетят из них завтра или это на всю жизнь? Получаю удовольствие или страдаю от неоднозначности? Вкладываюсь в создание семьи или зря теряю время? Меня ценят, уважают и любят или используют? Я ценю, уважаю и люблю или использую? Каждый по своему видит такой формат взаимодействия, вот несколько популярных точек зрения.

Дружба с привилегиями. Иногда ситуэйшншип это дружеские отношения, в которых людям позволено чуть больше. Кроме простого общения они могут вступать друг с другом в физическую близость, помогать, выручать, делиться сокровенным, гулять, а иногда даже жить вместе, либо оставаться ночевать на несколько дней. Таким образом это уже как бы не дружба, но всё ещё не романтический союз. Что-то среднее.

Один любит, второй позволяет себя любить. Ещё один популярный формат. Баланс значимости сильно нарушен, один из партнёров влюблён и хочет продолжения, стремится склонить спутника к созданию семьи и полноценному взаимодействию в рамках романтического союза, но второй подобных чувств не испытывает. Ему нравится происходящее, он получает какую-то выгоду, например интим и качественное общение, но не готов к переходу на следующую стадию. Пока здесь есть удовольствие и минимум ответственности, его всё устраивает. Будешь давить, всё закончится. Поэтому приходится довольствоваться малым и надеяться на изменение ситуации. Подвешенное состояние, где никаких гарантий нет.

Связь с тревожно-избегающим человеком. Многие люди неспособны быть в отношениях. В детстве они получили травмирующий опыт с родителем, близость всегда оборачивалась насилием. Сейчас тебя любят, хвалят и балуют, а через пять минут называют глупым, обвиняют, обесценивают, высмеивают. Психика навсегда усвоила правило — быть слишком близко опасно! Следовательно такому человеку важно сохранять дистанцию. С одной стороны хочется любви, нежности и присутствия, но как только всё заходит слишком далеко и дверца за спиной захлопывается, хочется сбежать. Поэтому партнёр вступает в отношения, но намерено удерживает вас на расстоянии, чтобы избежать страданий. А вы оказываетесь между этажами, без возможности подняться вверх и не желая опускаться вниз.

На безрыбье и рак рыба. Не самая приятная история, но к сожалению бывает и такое. Иногда мы не можем встретить человека, о котором мечтаем, но потребность в интиме, дружбе, общении и эмоциональном присутствии человека испытываем. Поступающие предложения делятся на «совершенно не моё» и «в принципе приемлемо», поэтому на фоне одиночества иногда люди из второй категории получают наше согласие на коммуникацию. В итоге получается следующая ситуация — человек не противен и даже немного симпатичен, но не соответствует ожиданиям полностью, в связи с чем мы вступаем в отношения, но всё ещё надеемся найти лучше. Следовательно развивать действующий романтический союз смысла нет. Пока всё нормально, а там видо будет, дай Бог найду что ищу, а если нет, останусь здесь.

Как понять, что вы угодили в ситуэйшншип?

Первым и самым главным признаком будет отсутствие зоны обоюдной ответственности. Изначально так задумывалось или таким образом сложились обстоятельства, но у вас нет ничего совместного. Речь про детей, ипотеку, общий кредит, планы на будущее, цели. Что-то такое, за что вы взяли обязательства. В такой ситуации отношениям просто некуда расти. Тот факт, что оба самодостаточны, не может не радовать, но для перехода на следующий этап у вас должна образоваться территория, на которой и вы и партнёр вынуждены взаимодействовать с целью получения понятного результата. В противном случае ничто не мешает прекратить отношения в один миг и просто перестать видеться. Никаких проблем в этом нет, но вы можете ощущать себя в подвешенном состоянии.

Второе — отсутствие легализации отношений. Это я придумал выражение, чтоб красиво звучало. На самом деле речь о том, что партнёр не знакомит вас с родителями и друзьями, а при встрече со своим окружением представляет вас как друга/подругу, коллегу или знакомого. Никому не говорит, что вы встречаетесь. Происходящее должно насторожить, потому что скорее всего человек подразумевает расставание и чтобы потом не объясняться, просто не обозначает статус этой коммуникации.

Третье — навязчивое ощущение неуверенности. На самом деле отношения без определения статуса и наличия обоюдной зоны ответственности довольно популярны. Многие наслаждаются друг другом, не выносят мозг и кайфуют от присутствия спутника несколько лет, а потом как по маслу попадают в брак. И уже там появляются ипотеки, кредиты, дети. Уже после этого можно начинать знакомить с родными, будучи уверенным в статусе своего спутника/своей спутницы.

Но если вы чувствуете неуверенность в спутнике и собственных отношениях, постоянно находясь на грани разрыва, а все попытки поговорить и выяснить что между вам происходит упираются в стену непонимания и молчаливое избегание диалога, то вероятнее всего вы попали в ситуэйшншип, то есть ситуативные отношения. Сегодня есть, а завтра может и не быть.

Четвертое — вы не попадаете в приоритеты спутника. В нормальных отношениях люди планируют свою жизнь учитывая наличие партнёра. Это не значит, что кто-то должен сидеть возле вашей юбки 24/7, но прежде чем собраться в поездку или распределить время досуга, человек обговаривает это со своей второй половинкой. Оба должны знать интересы и потребности друг друга, а затем, не создавая помех для самореализации, корректировать график. Ситуэйшншип характерен тем, что вы получаете присутствие только когда вторая половинка свободна, а при возникновении у неё своих дел, вас задвигают под плинтус. Увидимся, когда смогу!

Почему это происходит и всегда ли это плохо?

На самом деле ситуэйшншип нельзя считать насилием. В некоторых случаях такой формат остаётся единственно возможным и вполне удовлетворяет обоих. Чаще всего это происходит тогда, когда в самом начале рассчитывать на полноценный союз было нельзя. Например, вы только завершили прежние отношения и к новым были не готовы, но встретили человека, рядом с которым чувствуете себя комфортно, при этом имеете возможность закрывать потребности. А тот оказывается в похожей ситуации и очень даже рад вашему присутствию. Планировать будущее и залезать в зону обоюдной ответственности совершенно ни к чему.

Такие отношения могут длиться довольно долго, но в какой-то момент упрутся в изменение контекста. Кто-то посчитает, что теперь можно переходить на следующий этап, а вот подумает ли так второй участник союза, неизвестно. Здесь легко расстаться, потому что вы оба соглашались на определённые условия, никто никому не врал. Если один решил всё поменять, то второй имеет полное право согласиться, либо отвергнуть предложение.

Иногда люди пытаются избежать ситуэйшншип, поэтому с первых минут знакомства сообщают — мне нужны только серьёзные отношения, если ты хочешь просто дружбы с привилегиями, то это не ко мне. Но такая тактика обречена на провал. Во-первых человек начинает думать, что его затягивают в болото и скорее всего откажется от сближения. Во-вторых он не ощущает уважения к себе и своим потребностям, ему предлагают не наслаждаться взаимодействием, а подписать контракт. Требуют выполнить условия, за которыми должны последовать эмоциональный комфорт и полноценная коммуникация. Но последуют ли?!

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать два вывода. Первый позитивный и заключается в том, что ситуэйшншип это вполне нормальное состояние, отсюда запросто может вырасти семья, которая будет крепче остальных, ведь вы уже знаете друг друга, притёрлись и привыкли. Вам проще находить компромиссы. Второй печальный. Та стадия, на которой вы находитесь, может оказаться последним этажом. Вы захотите развивать свой романтический союз, но партнёра всё устраивает и менять условия он может не захотеть. Тогда единственным выходом будет принятие происходящего. Или расставание.