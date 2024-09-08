Синдром неудачника: почему многие люди не добиваются успеха в жизни?

Синдром неудачника это состояние, при котором на фоне пагубных привычек и неэффективных убеждений индивид ощущает невозможность добиться желаемого, либо подсознательно настраивает себя на провал, который в результате и получает. Признаками можно считать низкую самооценку, негативное мировоззрение и практически полное отсутствие самореализации. А среди причин специалисты называют ошибочные установки из детства, затяжной травмирующий опыт и подавление со стороны окружения.

Почему не получается достичь успеха?

Иногда человек утрирует, но в большинстве случаев синдром неудачника приводит к действительно печальным последствиям. Индивид так часто терпел поражения, что в какой-то момент отказался от дальнейших попыток. Этот процесс в психологии называется выученная беспомощность. Но что именно влияет на психику таких людей? Давайте перечислим.

Ложные цели

На самом деле мы ежедневно получаем какие-то результаты. Даже если представить себе чемпиона среди неудачников, то всё равно он будет выполнять определённые задачи. Но какой в этом толк, если итог вам не интересен, не нужен и вы о нём даже не думали? Именно по этой схеме получаются люди, которые сидя на дипломе о высшем образовании и свидетельстве о заключении брака с грустным видом сообщают — всё это чепуха, я мечтал о другом, мня не делает счастливым ни первое ни второе.

У происходящего сразу два объяснения. Первое — ложные, в прямом смысле слова, цели. Поступил в ВУЗ не для получения профессии с точки зрения знаний и навыков, а для трудоустройства. Где-то слышал, что юристы хорошо зарабатывают, вот и пошёл на юрфак. Кто-то сказал, что у врачей приличные доходы, отправился на медицинский. Не хотела остаться последней среди подруг и вышла замуж. Или не научился быть в одиночестве, поэтому согласился жениться.

В результате главным мотивом становится не стремление, а страх. Не выйду замуж, будут пальцем тыкать. Не будет у меня детей, назовут странным. Не получу высшее образование, подумают что дура. Не устроюсь на работу в престижную организацию, стану частью серой массы. Всё это приводит к ложным целям, на которые человек тратит силы и время, а в итоге получает то, что ему никогда не было нужно. Истинные потребности не закрыты, перед нами неудачник.

Второе — низкая продуктивность. Все мы постоянно чем-то заняты. Только даже если вы движетесь к мечте и ежедневно что-то делаете в этом направлении, то с вами может случиться одно маленькое несчастье — закон парето. Ресурсы потрачены в пустую.

Лишь 20% усилий имеют ключевое значение, так как приносят 80% результата. При этом 80% вашей активности практически бесполезны. Проще говоря вы можете работать по 15 часов в сутки, но в реальные деньги выливается только 2 часа действий. Всё остальное время вы заняты ерундой. Или не получается определить направление, которое показывает максимальную отдачу.

Представьте, вы строите дом. Нанимать строителей дорого, гораздо дешевле всё сделать самому, подумали вы. Работаете половину дня, после чего отправляетесь трудиться над своим будущим жилищем. Экономите приличные деньги, но опыта недостаточно, что-то приходится переделывать и в итоге выясняется, что вы потратили 100 часов на работу, которая обошлась бы в 60 000 рублей. Круто, ведь эти деньги в кармане! Только вот на вашей работе вам платят 800 рублей в час. За 100 часов получилось бы 80 000. Пу пу пууууу… Сэкономили 60, чтобы потерять 80. Ещё и намучились.

Именно поэтому экономия приводит к бедности. А неспособность выявить деятельность, которая приносит наибольшую отдачу, оборачивается сидромом неудачника. Я как-то очень давно возил директора и постоянно думал о том, что мог тратить гораздо меньше времени и при этом больше создавать, творить, делать. Написал три книги, 2 500 статей, отучился на финансового консультанта, устроился на удалёнку в брокерскую компанию, затем отучился на психолога, веду консультации и продолжаю учиться. Всего этого бы не было, если бы я всё ещё возил директора и спал в машине, пока он работает в офисе. При этом тогда я трудился по 12-15 часов в сутки, а сейчас максимум 5.

Путаница между целями и потребностями

Если очень коротко, то потребность это что-то необходимое для нормального функционирования организма, как на физиологическом, так и на эмоциональном уровне. А цели это всегда про достижения, самореализацию, развитие. Казалось бы какая к чёрту разница, но поверьте, она есть.

Дом на 60-80 квадратов, это территория необходимая для жизни. Туалет, спальная, кухня и так далее. А 150 квадратов это чаще всего чёрная дыра, куда уходят все ресурсы, в основном время и деньги. Многие люди думали что чем больше тем лучше, а по итогу ходят хмурые, потому что и кредит закончился и зарплата не позволяет, а ремонт всё никак не закончится. Бесконечные разочарования формируют ощущения чёрной полосы без конца и края.

Автомобиль для большинства людей потребность, потому что в современном мире важно быть мобильным. Но и тут можно поставить попутные цели произвести впечатление, не стать хуже соседа, завладеть яркой игрушкой. Некоторые машины невероятно дорогие в обслуживании, но это не останавливает тех, кто перепутал цели с потребностями. Расход бензина может быть 7 литров, а может и 12 на 100 км. Ремонт коробки может обойтись в 20 000 рублей, а может и в 80 000. Как не почувствовать себя неудачником, когда ты прыгнул выше головы?!

Ожидание хороших оценок

Любой успех должен быть как-то задокументирован. То что вы вечером от нечего делать пробежали стометровку за 10 секунд никаких привилегий вам не даст. Кто в такое поверит? А вот когда есть медаль, кубок и грамота, тогда это уже факт и повод для гордости. Это мы и называем успехом.

Психика подобные события использует для корректировки самооценки. Когда положительных сигналов много, она растёт. Когда преобладают отрицательные, падает. Таким образом чтобы почувствовать себя успешным нам требуется некоторое социальное подтверждение значимости результата. Идёшь с красивой девушкой, на неё другие парни оборачиваются, приятно. Едешь на дорогом автомобиле, все вокруг смотрят разинув рты, нравится. Похвалили, хорошо. Поблагодарили, замечательно.

Критическая ошибка здесь в том, что личный комфорт отходит на второй план, психика вывела одобрение в приоритет и гоняется теперь исключительно за ним. На красивую девушку все смотрят, это здорово, только вот сами отношения аварийные, спутницу приходится удерживать, её уход мгновенно обрушит самооценку. Когда она уйдёт, парень будет чувствовать себя неудачником.

С дорогой машиной принцип тот же. Но ещё хуже, когда человек начинает помогать другим и лезть из кожи вон, ради похвалы. Становится удобным, хорошим и правильным, лишь бы ему постоянно говорили об этом. Как только одобрения стало чуть меньше, возникает синдром неудачника. Складывается ощущение, что всё зря! Так старался, столько всего сделал, а теперь и доброго слова не услышишь.. Для чего я жил?!

Страх перед успехом

Здесь всему виной синдром высокого мака, с которым столкнулись разные страны и народы во времена диктатуры. Права и свободы при таких режимах всегда находятся на минимальном уровне, а практически полное отсутствие возможностей по их защите приводит к отчаянию. Если у тебя много денег, то ты точно привлечёшь внимание и тогда беды не миновать. Если ты умный и образованный, то тебя «попросят» потрудиться на благо тех, у кого вместо ума сила. Любой успех обернётся повышенным вниманием и последствия чаще всего нежелательные.

Поэтому многие вынесли один простой урок — не высовывайся, иначе тебя заметят и подрежут. Появятся желающие что-то от тебя получить, а сказать нет скорее всего не получится. Выгоднее оставаться середняком. Психика фиксирует это убеждение и в любой ситуации старается притормозить стремления.

Страх перед успехом также связан с опасением получить наказание за провал. Если красивая девушка откажется идти на свидание, то это конечно плохо, но для многих гораздо хуже, если он согласится. Что тогда делать? Куда идти, что говорить, как себя вести?! Я буду выглядеть как идиот, меня засмеют. Это такой стресс, что лучше держаться от него подальше. Однажды мне знакомый заявил — повышение на работе конечно было совсем близко, но слава Богу обошлось, а то неизвестно справился бы я там или нет! Позора мне ещё не хватало. Тут уж сижу, получаю свою тридцатку, зато спокойно.

Вместо итога

У синдрома неудачника огромное количество причин, но все основные перечислены по тексту выше. Череда провалов чаще всего формирует устойчивое убеждение из серии «лучше и не пробовать, это бесполезно». Механизм выученной беспомощности не просто хорошо изучен методом наблюдения, но и доказан экспериментально. Поэтому недооценивать его было бы глупо.

Влияние окружающих, которые твердят ‘у тебя не получится», «ты не сможешь», «это невозможно», оказывает ещё большее воздействие на психику. Фактически это программирование на неудачу. Поэтому если рядом с вами есть такие люди, старайтесь держаться от них подальше.

И не забывайте про продуктивность и эффективность. Иногда нам не нужно ничего выдумывать и изобретать колесо, достаточно сосредоточиться на том, что действительно приносит результат. Тогда каждый научится преследовать свои истинные потребности и будет замечать важные для себя достижения. Синдрому неудачника не найдётся место в голове того, кто счастлив.