Синдром навязчивых грёз: что такое и почему это плохо?

Синдром навязчивых грёз это одна из форм побега от реальности, выраженная в интенсивных мыслительных процессах направленных на фантазирование и прокручивание в голове различных ситуаций, в большинстве случаев полностью выдуманных. Индивид не путает реальность с вымыслом, но при этом настолько глубоко погружается в собственное воображение, что в конечном итоге это мешает нормальному функционированию психики и отдаляет его от окружающей действительности.

Навязчивые грёзы признаны самым распространённым видом эскапизма и представляют из себя мечты, затягивающие человека до крайней степени вовлечённости. Основой фантазии могут быть как романтические желания, так и обдумывания конфликтных ситуаций, в которых индивид воображает себя тем, кем хотел бы быть в жизни. Некоторые полностью абстрагируются, а кто-то даже нашёптывает отдельные фразы, не замечая присутствие других людей рядом с собой.

Объяснение синдрома навязчивых грёз

Мечты для ментально здорового человека становятся мотивом, который побуждает к активной деятельности. Если вы хотите ездить на мерседесе, то кроме просмотра обзоров на ютубе и фотографий на пинтерест, скорее всего будете искать дополнительный источник заработка, изучать условия кредитования в различных банках, поинтересуетесь стоимостью страховки и обслуживания такого автомобиля. Откроете накопительный счёт или как минимум депозит в банке. Но человек, угодивший в синдром навязчивых грёз не совершает продуктивных действий, он витает в облаках, представляет как едет на мерседесе, воображает каждую его деталь, залипает на картинки, забывая помыть полы, приготовить ужин, а то и выполнить свои служебные обязанности.

Синдром навязчивых грёз впервые был описан израильским психологом, профессором клинической психологии Эли Сомером. Он сформулировал данный процесс так — «обширная фантазийная деятельность, которая заменяет взаимодействие с людьми и мешает академическому, межличностному или профессиональному функционированию». Таким образом индивид, столкнувшийся с навязчивыми грёзами настолько отдаляется от реальности, что больше не может быть полноценным участником романтического союза, руководителем и подчинённым, другом и партнёром. Большую часть его жизни занимают мечты или, как принято говорить, витания в облаках.

Причины синдрома навязчивых грёз

Долгое время считалось, что эта проблема вызвана исключительно погруженностью человека в свой собственный мир. Например, многие девушки с ложным восприятием отношений уходят в фантазии об идеальном мужчине и нередко попадают в синдром Адели. Однако позже установили, что в отличии от «любовного психоза» навязчивые грёзы не побуждают человека к активной деятельности. Изучение процесса принесло свои плоды и сегодня мы точно знаем все основные триггеры заболевания. Кстати, важно уточнить — синдром навязчивых грёз не признан психическим отклонением и не является самостоятельной болезнью, также он не включен в списки МКБ.

Психо-эмоциональные травмирующие события

У психики есть на вооружении мощный инструмент спасения сознания в случае тяжёлых психо-эмоциональных травм. Некоторые события кажутся нам настолько опасными и сложными, что процесс осмысления и принятия может стянуть на себя слишком много ресурсов и тогда пережить случившееся будет трудно. Поэтому запускается отрицание и тогда индивид просто не верит в то, что произошло. Как будто этого не было вовсе. Каждый из нас мог наблюдать подобное например в ситуации потери близкого, а иногда и при расставании с объектом зависимости.

Но навязчивые грёзы это извращённая форма отрицания. Во-первых вместо того чтобы просто не верить фактам, человек выдумывает альтернативную реальность и начинает жить в ней. Во-вторых эта самая реальность не представляет собой розовый мир, в ней переживаний ничуть не меньше. Просто они другие и финал кажется радужным. По этой причине психологам и пришлось вынести этот синдром в отдельное отклонение. Он не похож ни на что другое, но одновременно с этим такой же травмирующий. В выдуманной действительности по-прежнему могут сохраняться угрозы, сложности и враги, только они не те, что в настоящей жизни. И роль самого человека в них иная.

Отклонения в работе психики

Синдром навязчивых грёз не является причиной психического заболевания, но признан прямым следствием. Чаще всего этот недуг преследует людей с диагнозом депрессия. Не путать с апатией, потому что это совершенно разные вещи. Первое затрагивает гормональный фон и возникает на уровне химии, а второе вызвано естественными процессами и состоянием фрустрации. Так вот люди с депрессией нередко замыкаются в себе, снижают активность до нуля и погружаются в мир своих фантазий. Они могут днями и неделями абстрагироваться от окружающих, прокручивая в голове сюжет за сюжетом.

В зоне риска также люди страдающие от обсессивно-компульсивного расстройства. Здесь пациент мучается от навязчивых мыслей, бесконечно обдумывает случившееся, что в большинстве случаев приводит его к тревоге. А избавиться от своего состояния индивид не может, поэтому в конечном итоге оказывается на приёме психиатра. Психологи могут попытаться помочь работая с руминацией, но иногда это не даёт никакого положительного результата. Состояние ухудшается и в конечном итоге может дойти до синдрома навязчивых мыслей. В такой ситуации это будет не причиной и даже не следствием, а скорее осложнением.

Почему синдром навязчивых мыслей это плохо?

Ни одно заболевание и ни одно состояние не разгоняется со скоростью света. Даже аффект имеет несколько стадий, которые хоть и протекают стремительно на последних этапах, всё же начинаются задолго до «срыва». Угроза, от которой невозможно избавиться крайне редко возникает из ниоткуда. Синдром навязчивых мыслей тоже развивается постепенно. Установлено, что люди с яркой и бурной фантазией чаще становятся жертвами этого недуга. Сначала они просто много мечтают, затем делают это неуместно и не вовремя, например могут «улететь в облака» за рулём или прямо на экзамене. В межличностных отношениях становятся пассивными и часто не слышат что им говорят. Вы просто минут десять рассказывали партнёру какую-то историю, а потом он вдруг спохватился и воскликнул — А? Что? Я прослушал, извини.

Замечтаться на работе или лекции, значит потерять время, не выполнить задание, отвлечься, пропустить информацию мимо ушей. Продуктивность такого человека кратно снижается и побег от реальности становится всё более губительным. Он не вовлекается в процесс, его деятельность автоматизируется и уже не опирается на мышление. Притупляется и внимание. Принимая ответственные решения он нередко учитывает данные из собственных фантазий, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел. Иногда грёзы содержат столько негатива, что индивид становится тревожным и ему повсюду мерещатся враги, угрозы, опасность. Там, где нужно было отказаться от действий, он наращивает активность. И, согласно закону Фолкленда, допускает серию критических ошибок. Поэтому руководитель с синдромом навязчивых грёз это всегда риск для подчинённых.

Симптомы синдрома навязчивых мыслей

Сложность диагностирования в том, что абсолютно все симптомы являются признаком нормального функционирования психики, то есть присуще всем людям без исключения. Разница лишь в том, что они становятся слишком интенсивными и начинают мешать обычной жизни человека.

Не получается игнорировать фантазии. Совершенно нормально помечтать о чём-нибудь перед сном или увлечь себя выдуманными сюжетами когда появляется свободная минутка. А вот если вам не удаётся противится фантазиям и вы погружаетесь в альтернативную реальность тогда, когда это не уместно и не своевременно, следует начинать бить тревогу. Задумались о чём-то во время экзамена или в момент разговора с человеком? Вероятнее всего синдром навязчивых мыслей уже поглотил сознание.

Реакция на звуки и запахи. И то и другое считается триггером, то есть источником психического процесса под названием мышление. Услышали мелодию и начали мечтать. Многие люди специально надевают наушники и обдумывают всякие сюжеты, представляют, грезят. Как только вы заметили, что это происходит слишком часто и любое появление звуков и запахов провоцирует погружение в альтернативную реальность, можно начинать подозревать у себя синдром навязчивых грёз.

Предпочтение фантазий реальным контактам. Чаще всего это выражается в зависимости от рукоблудия и отказах посещать мероприятия. Человек выбирает остаться дома, уединиться и получить удовольствие с помощью вымыслов, вместо того, чтобы пообщаться в живую и заняться обоюдной деятельностью с реальными людьми.

Невозможность сосредоточиться. Человек с синдромом навязчивых грёз не может акцентировать внимание на работе или учёбе, он постоянно проваливается в выдуманные миры и фантазирует о чём-то своём, оставляя дела на потом. Может случиться так, что сотрудник просидел в офисе целый день, ни с кем не общался, но ничего не успел. Вы удивляетесь, как так можно и чем ты занимался? А он думал, обдумывал и выдумывал. Мечтал, прокручивал в голове сюжеты. Время пролетело незаметно. Именно ущерб обязанностям будет сигналом о том, что функционирование психики нарушилось.

Вместо итога

Всё было бы нормально, если бы из «диагноза» можно было удалить одно слово. Синдром грёз это крутой инструмент, позволяющий нам отвлекаться от травмирующих событий, мечтать и получать удовольствие с помощью воображения. Когда нет возможности купить мерседес, можно порадовать себя фантазиями и визуализацией. Но к сожалению к этому замечательному процессу подключается навязчивость и тогда контролировать себя уже не выходит. Индивид становится рассеянным, потерянным, оторванным от реальности. Теряет связь с окружающим миром, превращается в неэффективного и даже опасного человека.

Психологи в настоящее время практикуют различные методы лечения, но ни одна из терапий не признана однозначно полезной. Наилучшие результаты достигнуты при следующем подходе — пациента просят оставить всё как есть и продолжать погружаться в свои фантазии, но усилием мысли корректировать финал сюжета. Он всегда должен быть плохим, печальным, негативным. Про хэппи энд рекомендуют забыть. Исследования показали, что очень скоро человек сокращает количество грёз, а в некоторых случаях полностью отказывается от них. Выдуманная реальность становится нежелательной для психики и она её без труда подавляет.

Так как синдром навязчивых грёз это не самостоятельное заболевание, то и работать психологам с психиатрами нужно над главным источником. Если это ОКР, то терапия направляется на него. Если повышенная тревожность, то и бороться нужно первым делом с ней. Необходимо выявить психо-эмоциональную травму, от которой психика пытается убежать с помощью эскапизма и безопасно провести её через сознание, чтобы снять задачу по противодействию, исключить внутренний конфликт, уйти от источника негатива. Пока нет единого способа лечения, но все методы в совокупности в большинстве случаев выводят пациента из этого состояния.