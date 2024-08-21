Синдром мадам Бовари: женщины, мечтающие об идеальном мужчине

Синдром мадам Бовари это расстройство поведения индивида, в большинстве случае женщины, которое проявляется в виде скуки и неудовлетворённости действующими отношениями, в результате чего представительница нежного пола отправляется на поиски идеального мужчины, нередко заводит любовника, либо мечтает о романтическом союзе по примеру сюжетов фильмов и книг.

Все проявления синдрома связаны со страданиями личности, которая сталкивается с неоправданными ожиданиями. Представления о любви настолько нереалистичны, что муж просто неспособен закрыть все её потребности в эмоциях. Рутина и бытовуха кажутся настоящим кошмаром, возникает жажда приключений, хочется ухаживаний, цветов, ярких поступков. Стремление к идеалу, описанному в женских романах, часто рушит брак и несмотря на то, что девушка считает свои фантазии абсолютной нормой, достичь поставленной цели не получается.

Всё чего ей хочется существует исключительно на страницах книг, продолжается недолго, либо реализуется с целью обмана. Вслед за очередным разочарованием следуют новые поиски, но и они вместо идеального романа оборачиваются неврозами, гневом, огорчением.

В честь кого назван синдром мадам Бовари?

В 1857 году в свет вышел роман французского писателя под названием «Госпожа Бовари». Книга оказалась невероятно популярной, что наталкивает на мысли о точном попадании в целевую аудиторию. Женское стремление к романтизации отношений и завышенным ожиданиям было описано во всех подробностях и видимо многие узнали себя в главной героине — Эмме Бовари.

Девочка с детства увлекалась книжками про любовь, где брак мужчины и женщины преподносился как нечто красивое, лёгкое, яркое, полное положительных эмоций. Во взрослой жизни она искала для себя такого спутника, имея точное представление о нём. Однако замуж вышла за некого Шарля, который боготворил свою супругу, но никак не мог дотянуть до её представлениях об идеале.

Эмма видела себя жительницей красивого замка, в котором присутствует и роскошь интерьера и страсть в объятиях любимого мужчины. Тот должен был напоминать рыцаря, совершать героические поступки, быть одновременно сильным, храбрым и отважным, при этом нежным и заботливым рядом с ней. Но всё вокруг не отвечало возникающим фантазиям, жизнь в браке казалась скучной и однообразной. А сам Шарль, по уши влюблённый в супругу, ни чуть не напоминал героев прочитанных ею романов.

Однажды мадам Бовари случайно оказалась в родовом замке. Владелец был клиентом Шарля и в благодарность за проведённую операцию выдал приглашение на бал. Внутри всё было роскошно, богато и стильно, Эмма танцевала вальс с графом, который после бала уехал в Париж! Обстановка настолько возбудила молодую девушку, что она стала ждать повторного приглашения, но его так и не последовало. Дома начались ссоры, мадам Бовари требовала от мужа улучшения условий, высказывал недовольство недостатком романтики и в конце так извела себя, что почувствовала недомогание.

Шарль посчитал, что во всём виноват климат и решил поискать домик в другом городе. Скоро случился переезд в Ионвиль, где супружеская пара ожидала появления на свет ребенка. Познакомившись со всеми соседями Эмма быстро заметила родственную душу. Это был помощник нотариуса Леон Дюпюи. Белокурый парень играл на пианино, читал и рисовал акварелью. В компании молодого человека девушка ощущала себя нужной и интересный, вместе они обсуждали проблемы одиночества, говорили о возвышенном.

Вскоре у супругов родилась дочь Берта, а Леон уехал учиться в Париж, Эмму одолела апатия. Не найдя иных способов избавиться от тоски она ударилась в шопинг, скупая красивую одежду у местного торговца по имени Лере. Тот почувствовав страсть мадам Бовари к обновкам начал предлагать вещи в долг и очень скоро сумма займа достигла неприличных значений. Тем временем на приём к Шарлю обратился помещик Родольф. Будучи мужчиной настойчивым и в меру грубым, он быстро нашёл способ овладеть опечаленной мадам.

От него веяло самцовостью, но в личной беседе Родольф пожаловался на одиночество и непонимание, что откликнулось в сердце Эммы. Она с лёгкостью согласилась на верховые прогулки, так как искала замену Леону, с которым ей очень нравилось беседовать. Но помещик не был скромным и застенчивым юнцом, в отличии от Леона он сразу приступил к делу и мадам Бовари отдалась ему в лесном шалаше, сама того не желая.

А вскоре эта ситуация вызвала бурю эмоций и девушка испытала спектр эмоций. Приписывала ему черты настоящего мужчины, требовала признаний в любви, устраивала романтические свидания. На деньги мужа и заёмные средства покупала у Лере дорогие вещи, которые дарила своему герою.

Идеализируя свой новый роман мадам Бовари словно сошла с ума. Помещик же понимал, что эта связь может навредить его репутации и обернуться большими проблемами. Он хотел приятного времярепровождения, на игры в вечную любовь готов не был. Эмма напротив строила план побега, просила Родольфа уехать навсегда. Но вместо этого получила прощальное письмо, в котором мужчина её мечты заявлял о своём отъезде без неё.

Полтора месяца Эмма лежала с воспалением мозга, а муж выхаживал супругу, пытаясь снять все симптомы и вытащить из депрессии. С этой целью он купил билеты в театр, который как раз гастролировал в тех краях. Но не музыка и представления стали источником положительных эмоций, во время антракта мадам Бовари встретила Леона, с которым не виделась три года. Вспыхнула страсть и под предлогом просмотра завтрашнего выступления Эмма остаётся, уговорив мужа поехать домой в одиночку. Случилась близость и с тех пор девушка стала регулярно ездить в Руану, якобы на уроки музыки, где изменяла супругу с Леоном.

Кажется она наконец-то была счастлива в объятиях любовника, продолжая получать любовь мужа, которому совершенно не хотела отвечать взаимностью. Но неожиданно возникший Лере, напомнивший об огромном долге, разрушил идиллию. Сумма была настолько внушительной, что мадам Борави грозила опись имущества. Бросившись за помощью к Леона она вдруг столкнулась с категорическим отказом. Регулярные свидания и без того напрягали юношу, а тут ещё финансовые трудности, решать которые не было ни малейшего желания. Да и возможностей таких у парня не оказалось.

Тогда Эмма отправляется на поклон к бывшему любовнику, помещику Родольфу. Он был богат, но на просьбу тоже ответил отказом. Из его поместья девушка вышла сама не своя. Где-то на книжных полках пылились романы, в которых мужчины настоящие рыцари, храбрые, отважные, щедрые, готовые к самопожертвованию. Они решают проблемы, дарят цветы, красиво ухаживают и страстно целуются. Модам Бовари видела себя в роли принцессы в объятиях настоящего рыцаря. Но реальность оказалась иной.

Окончательно запутавшись в своих фантазиях и больно ударившись о суровую действительность она отправилась в аптеку, пробралась наверх, нашла банку с мышьяком и тут же проглотила всё что удалось отыскать. Мадам Эмма Бовари скончалась через несколько дней в страшных муках. Супруг убитый горем не находил себе места, а вскоре ещё и обнаружил письма от Леона и Родольфа. Узнав о романах Эммы на стороне он окончательно потерял покой, перестал бриться, следить за собой, работать. Вскоре Шарль умер, сидя на лавочке, держа в руке прядь волос неверной жены.

Леон удачно женился и продолжил развиваться в профессии. Лере открыл новый магазин и преуспел в торговле. Берта, дочь Шарля и Эммы, воспитывалась ближайшими родственниками и росла в бедности. Когда выросла, устроилась на прядельную фабрику. Эта история полностью выдумана Гюставом Флобером, но читатели нашли в ней так много совпадений с реальной жизнью, что роман стал одним из самых продаваемых сначала во Франции, а затем и во всём мире. Спустя столетие психологи поняли, что зависимость от фантазий и ярких эмоций по-прежнему губит многих женщин. Так и появился термин синдром мадам Бовари.

Симптомы синдрома мадам Бовари

Главным симптомом данного расстройства принято считать завышенные ожидания. Девушка, насмотревшись и начитавшись романов про любовь, неверно представляет взаимоотношения мужчины и женщины. Требует того, что ни один ментально здоровый представитель сильного пола дать не может. Нужные эмоции можно получить только от тех, кто обманывает с целью получения физической близости, либо там, где женщина сама додумывает романтику. Строит замок из песка, выдаёт поступки партнёра за героические, приписывает ему несуществующие качества.

Такое часто происходит в отношениях с тиранами. В психологии подобное называется романтизация абьюза. Бьёт значит любит. Вляпывается в неприятности, но до сих пор жив, значит альфа самец. Агрессивный, значит настоящий мужчина. Ревнует, значит я ему нужна. Ну и всё в таком духе. В действительности розовые очки однажды разбиваются и ничего кроме обиды девушку с синдромом мадам Бовари не ждёт.

Вторым известным симптомом является эндорфиновая зависимость. Обычные отношения кажутся скучными, в них нет ни приключений, ни радости. Для избавления от апатии требуется постоянная встряска, цветы, подарки, ухаживания, красивые поступки. Мужчина должен взять на себя ответственность за настроение «мадам Бовари», заботиться о досуге, вовлекать в интересные мероприятия. Выбор партнёра целиком и полностью основан на эмоциях, рациональность притупляется вплоть до нуля.

Все остальные проявления не столь ярко выражены, но оказывают не меньшее влияние. Идеализация, драматургия, преувеличение проблем (ты меня не любишь, мы скучно живём), апатичность на фоне фрустрации (завышенные ожидания не сбываются, психика тратит сё больше ресурсов и в итоге вынуждена прекращать активность для восстановления сил). Необдуманные поступки, в том числе измены и короткие романы на стороне, связаны с дефицитом эмоций и слабостью перед любыми романтическими событиями. В надежде на то, что адюльтер обернётся счастьем и историей достойной книжного романа, женщина способна согласиться на что угодно. Лишь бы ей почудилось, что этот мужчина отвечает её ожиданиям.

Причины и как избежать последствий?

Основная причина заключается в идеализации романтических отношений. Книжные и киношные романы не могут быть ориентиром, они созданы для получения эмоций в моменте. Когда девушка начинает думать, что всё происходящее на экране запросто может случиться в реальной жизни, возникает потребность в получении этого. Задача выводится психикой в приоритет и с этих пор она начинает гоняться за собственной фантазией.

Развитие социальных сетей усугубило проблему. В свои профили люди выкладывают только хорошее и глядя на идеальный брак очередной звезды, представительница нежного пола может установить для себя недостижимую планку. Муж богатый, красивый, нежный, заботливый, щедрый. Сознание воспринимает увиденное за норму, а потом вдруг выясняется, что супруг далёк от идеала. Наступает разочарование и потребность в поиске другого, нормального!

Попытка реализовать свои желания за чужой счёт может возникать по разным причинам. Но это почти всегда становится источником синдрома мадам Борави. Хочешь ездить на мерседесе? Заработай. Хочешь жить в дворце у моря? Заработай. Хочешь новый айфон? Заработай. До тех пор, пока девушка связывает свою потребность с ресурсами мужчины, её будут ждать два вида проблем. Первый — разочарование. Второй — финансовая зависимость от партнера. Отсутствие самодостаточности это всегда плохо, а в некоторых случаях приводит к расстройствам поведения и эмоциональным страданиям.

Навязанные нормы часто выдуманы кем-то с целью заставить окружающих выполнять их хотелки. Кто придумал, что мужчина должен платить за девушку на свиданиях? Если копать историю очень далеко, то там самцы оплодотворяли самок и исчезали навсегда. Если двигаться чуть ближе к современности, то женщин обеспечивают только в патриархальных обществах. Но вам там тоже не понравится, потому что скорее всего у вас не будет автомобильных прав, образования и свободы. Сидите дома, рожайте детей и ждите когда муж выведет на улицу погулять.

Таких убеждений очень много и мужчины не против поиграть в романтику. Более того, многие делают это с удовольствием. Но как только ваши желания становятся обязанностью, участь мадам Борави оказывается рядом. При этом такие женщины как правило перестают ценить то, что имеют, уходят от осознанности и не готовы брать на себя ответственность. Эмма обесценила любовь мужа, предала его и не смогла закрыть собственные долги.

Она сделала это не специально, такое поведение характерно для людей с расстройством поведения. В её голове всё должно было происходить иначе. Но жизнь это не роман, здесь любые ошибки мышления могут обходиться слишком дорого. Чаще всего расплачиваться приходится неврозами, обидами, разочарованием и одиночеством.