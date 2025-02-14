Симп: неудачник, боготворящий посредственных женщин

Симп это термин на молодёжном сленге, обозначающий мужчину, который активно ухаживает за женщиной не получая ничего взамен. Он может дарить цветы и подарки, решать проблемы, приходить на помощь по первому зову, заваливать комплиментами и угождать всеми доступными способами, но очень редко получает ответное внимание и практически никогда не вознаграждается близостью.

Происхождение термина

Существует несколько версий возникновения термина симп. Одно из первых упоминаний можно встретить в далёком 1923 году, когда таким образом называли дурачков. Принято считать, что сленг появился в результате обычного сокращения. В английском языке есть слово Simpleton, который дословно переводится как «простак». Не обременённый интеллектом человек, способный стать выгодным для тех, кто решил его использовать.

Чуть позже симпами стали называть холостяков, желающих заслужить женское внимание с помощью ухаживаний. Термин приобрёл оскорбительный характер, что-то вроде подкаблучника. При чём представительницы нежного пола были уверены в том, что симпы на самом деле слишком жадные, поэтому не хотят жениться и заводить семью. Выгоднее задобрить даму, воспользоваться и на этом закончить. Как будто купил за букетик и пару походов в макдоналдс.

Уже ближе к концу 80-е рэперы принялись активно высмеивать симпов в своих треках. Самыми известными строчками стали — Я кручу колесо, я сутенёр, а не симп. Таким образом в массы пошло убеждение, что есть мужчины, способные получать от женщин внимание, присутствие и все формы близости, а есть дурачки, которые только и делают, что ухаживают. Даже если им когда-нибудь что-то достанется, то вознаграждение будет слишком дорогим и добытым адским трудом.

В середине 90-х уже в россии термин симп попал в обиход сообществ инцелов и женоненавистников. Первые по каким-то причинам оказывались невостребованными, представительницы нежного пола просто не воспринимали их как партнёров. А вторые не уважают женщин в принципе. В итоге и те и другие затаили обиду, призывая всех остальных к протестам. Не дарите цветов и подарков, ничего не делайте для девушек, пусть сами нас добиваются и снизят свои аппетиты. Естественно симпы раздражали тем, что по мнению мужских сообществ баловали женщин, приучали их к неэффективной модели взаимодействия. Они получают всё и уже не видят смысла в замужестве и верности одному партнёру. Вы даёте им то, чего они не заслуживают, тем самым лишаете себя статуса настоящего мужчины, превращаясь в источник благ. И наносите вред всем альфа-самцам.

Но самой популярной версией считается аббревиатура. Существует оскорбительная фраза, которую я тоже не могу написать в оригинальном виде, так как она матная. На русский переводится примерно так — сосунок боготворящий посредственную киску. Из первых букв каждого слова на инглише получается SIMP. Так и возник этот термин. В заголовки статьи я немного перефразировал для понимания смысла.

Отношение к симпам в современном мире

Стоит отметить, что движение MGTOW было настолько агрессивным, что оказалось заблокированным на большинстве популярных площадок. Ненависть и презрение к женщинам достигло пика, а виновниками своего положения они решили сделать симпов. Самыми запоминающимися фразами можно посчитать эти — «они требуют от мужчин хорошо выглядеть, иметь классную тачку и хорошо зарабатывать, а сами без косметики похожи на зомби», «без мужчин они водят старую тачку, работают на низкооплачиваемой работе и живут в студиях с тараканами», «хуже никчёмных женщин только симпы с хорошей зарплатой, которые их содержат». В общем-то это не самые жёсткие формулировки, но уже их достаточно для понимания подобных сообществ.

Симп-поклонник

С инцелами и женоненавистниками всё ясно, но как воспринимают симпов сами девушки? Оказалось и тут не всё так просто. Никаких хвалебных высказываний мне найти не удалось, женщины признают тот факт, что простачки очень удобны и правда могут быть полезными, но эмоций связанных с присутствием сильного мужчины никто не ощущает. В большинстве случаев их заносят во френдзону и маринуют там на случай возникновения проблем. Близость если и происходит, то только по счастливой для него случайности, либо из жалости. Иногда от безысходности, когда краш не отвечает взаимностью, а любви очень хочется. Симп всегда рядом и порой ему достаётся благодарность за старания.

Симп-донор

Самая популярная категория симпов. Это парни, которые отправляют донаты блоггершам на специализированных площадках. Я не могу здесь написать их названия, вы наверняка сами понимаете о чём речь. Там девушки просто выкладывают свои пикантные ( иногда и совершенно обычные) фотки и видео, а толпы мужчин перечисляют деньги за доступ к контенту. Я ради интереса нашёл топ моделей самой популярной площадки и оценил их заработки.

На 20 месте некая Рено Голд, заработавшая 100 000 долларов за 2024 год. Далее Вероника Перассо (300 000), Триша Пейтас (1 000 000), Меган Бартон (1 900 000). Лидером стала Игги Азалия, она получила от своих доноров аж 9 200 000 долларов. В телеграм можно найти тысячи каналов, в которых девушка выкладывает кружочки и короткие посты о себе, а парни за это переводят огромные суммы. Таким образом количество содержанок сложно поддаётся подсчётам, но их очень много, это факт. Все, кто спонсируют подобный контент называются симпами.

Ситуативный симп

Когда термин стал широко известным в узких кругах, девушки попытались изменить ситуацию. Во многих интервью популярные модели высказывались о симпах как о нормальных парнях, готовых выразить свою симпатию понравившемуся человеку. С чего вы взяли, что он от меня чего-то хотел? Это комплимент, подкреплённый финансами, не нужно раздувать из мухи слона. На фоне подобных дискуссий в соцсети X стали появляться посты от мужчин, которые называли себя симпами за ситуативные провалы.

Ухаживал за девушкой, думал всё серьёзно, но позже потерпел неудачу. Вот я симп! Очень скоро отношение к термину стало меняться и оно уже не звучало так оскорбительно. Каждый может попасть в просак, это просто самоирония над собственной ошибкой. Ты тоже не всегда получал желаемое, значит пару раз в жизни точно бывал в роли симпа. Забей, бро, в жизни случается всякое!

Симп-благодетель

В данный момент набирает популярность акция под названием «день симпа». Традиция зародилась в США на стриме одного из блогеров, который предложил выбрать дату, в которую все подписчики сделают доброе дело не ожидая ничего взамен. Причем не важно кто станет получателем добра, девушка, бабушка, ребёнок. Просто сделай что-то хорошее и не требуй никакой оплаты. Быть симпом не так уж плохо, если ты изначально принимаешь условия. Глупо вкладываться надеясь на дивиденды, но если ты хочешь кого-то поддержать ради получения эмоций, то почему нет?!

Как стать правильным симпом?

За сто лет термин симп пережил несколько трансформаций и в итоге разделился на две категории. Правильные симпы это те, кто поддерживает и восхищается без желания получить что-то взамен. Деструктивная форма симпа — мужчина, который ухаживает, добивается и заслуживает, но чаще остаётся ни с чем. Психологи дают несколько советов тем, кто больше не хочет оставаться в дураках.

Ухаживайте за своими женщинами

Когда мужчина пытается заслужить присутствие девушки, он неизбежно проваливает баланс значимости. Во-первых приходится чем-то её привлечь и удержать, а во-вторых планку снижать уже никто не планирует. Только ради того, чтобы с вами виделись, гуляли и общались, придётся тратить много ресурсов, в том числе финансовых. Данная стратегия красиво смотрится на страницах книг и экранах телевизора, но в жизни совершенно не работает. Знакомство и сближение должно происходить на основе взаимной симпатии и обоюдного интереса, всё остальное манипуляции.

Ухаживать полезно за своими женщинами. Наверняка у вас есть мама, бабушка, сестра или даже дочь. Уделяйте им время, разговаривайте, ходите на свидание, поддерживайте. Всё тоже самое важно делать и с женой, но распыляться на чужих женщин опасно. Это редко приводит к успеху, зато по причине иррациональной эскалации вы оказываетесь в ловушке. Много усилий потрачено, результата нет и психика требует бросить все силы на достижение цели. Многие умудряются квартиры и машины покупать, но так и не получают ни отношений, ни уважения, ни близости.

Делайте только то, что искренне хочется

На одной из лекций известного пикапера состоялся любопытный диалог. Его спросили — а можно ли платить за девушку на свидании? Ответ оказался неожиданным — ты разрешения спрашиваешь? Хочешь — заплати. Не хочешь — не плати. Это логично и казалось бы абсолютно понятно, но на практике мужчины очень часто попадают в неприятности. Во-первых они убеждены, что хотят заплатить, хотя в действительности это подсознательная модель их поведения. Убеждение на тему правильного обращения с женщиной, навязанное из вне. Он не хочет на самом деле, но уверен, что нужно сделать именно так и поэтому начинает ощущать желание. Банальная ошибка мышления и восприятия в сознании. Научитесь отделять одно от другого, иначе будете путать всю жизнь

Во-вторых мужчин, способных не делать то, чего не хочется, единицы. Представьте, вы с девушкой прогуливаетесь по городу и вдруг увидели кофейню. Решили взять по чашечке. По факт вы знакомитесь и общаетесь, два взрослых человека, заплатить за себя каждый может и должен сам. Если девушка считает, что вы должны нести расходы чтобы таким образом продемонстрировать свою симпатию и доказать серьёзность намерений, то может быть лучше прямо здесь остановить этот бардак? Никаких обязательств на вас нет, вы можете её угостить, а можете и не угощать. Но вам не хочется из-за несчастных 150 рублей попадать в неприятную ситуацию. С точки зрения психологии это означает только одно — вы зависимы от чужого мнения и боитесь осуждения.

Важно зафиксировать ещё раз — платить или не платить, дарить или не дарить, это всё сугубо индивидуальное решение. Но оно адекватно только если соблюдены три фактора. Первый — вам просто захотелось угостить, вы вообще ничего не ждёте взамен и при этом не попались на самообман. Второй — девушка не считает, что вы должны, её отношение к вам никак не изменится в любом случае. Третий — вы способны говорить «нет» и никак это не объяснять. Не хочется. Я обещал? Обязательства на себя брал? Такого не было, следовательно единственным стимулом к действию является моё желание. Но оно отсутствует. Может в другой раз появится, а сегодня так.

Выбирайте достижимые цели

Важным критерием здоровых отношений является взаимная симпатия. Дойдёт ли это общение до близости, семьи и детей, никто не знает, но вы должны испытывать плюс минус одинаковое влечение в самом начале. Симпы чаще всего влюбляются в тех, кто недосягаем. Ему уже отказали и может быть даже объяснили свой отказ, но тот решил исправить ситуацию ухаживаниями. Покажу как её люблю, докажу какой я надёжны и полезный, тогда она меня тоже полюбит! Но нет, так не будет, поверь.

О своих целях и желаниях лучше говорить сразу. Заслуживать похвалу и одобрение категорически нельзя. Думать, что ваши инвестиции принесут какие-то дивиденды, очень глупо. Надеяться на удачу бессмысленно. Допуская все эти ошибки мужчина становится симпом, которого не уважают и презирают все, включая женщин, за которыми он ухаживает. Правильный симп если и тратит ресурсы на что-либо, то делает это исключительно ради своего удовольствия и никогда не ждёт ничего взамен. Не сидит потом на форумах покрывая всех представительниц нежного пола трёхэтажным матом. Обидели симпа, круассан за его счёт покушали, а под юбку заглянуть не дали. Расстроился. Плачет. А кто виноват?!